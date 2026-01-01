AI Onboarding Video Maker to Create Onboarding Videos

Erstellen Sie in wenigen Minuten ein professionelles Onboarding-Video aus einem einfachen Skript. Keine Kameras, keine Bearbeitungssoftware. Fügen Sie Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil und heißen Sie neue Mitarbeitende oder Kund:innen mit einem klaren, markengerechten Video willkommen.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Hauptfunktionen

Features of onboarding video maker

Sprachbereinigung für geschliffene, makellose Takes

Einmal aufnehmen und trotzdem professionell klingen: Speech Cleanup entfernt automatisch Füllwörter, peinliche Pausen, holprige Anfänge und Wiederholungen direkt im KI‑Videoeditor und glättet alle Übergänge, sodass dein Onboarding‑Video wirkt, als wäre es in einem einzigen perfekten Durchgang aufgenommen worden. Keine neuen Drehs und keine Schnittkenntnisse nötig.

Jetzt kostenlos starten →
Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Erstellen Sie Onboarding-Videos aus Text

Skip the camera and the crew. Paste a script or prompt, pick a clean style, and this AI-powered video platform does the rest. With text to video, HeyGen helps you create professional onboarding content from written steps and policies, ready to publish in one click.

Get Started For Free →
Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

KI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen

Begrüßen Sie jede neue Mitarbeiterin und jeden neuen Mitarbeiter in ihrer eigenen Sprache. Erzeugen Sie natürliche Sprachaufnahmen in über 175 Sprachen und Akzenten aus Ihrem Skript oder treffen Sie den Ton Ihres Teams mit einer individuellen Stimme. Der integrierte KI‑Sprachgenerator nutzt Text‑zu‑Sprache, um eine klare, konsistente Wiedergabe sicherzustellen – ganz ohne eigene Audioaufnahmen.

Jetzt kostenlos starten →
AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Untertitel und Bildschirmtext anpassen

Machen Sie Onboarding-Inhalte überall leicht verständlich. Untertitel werden automatisch erstellt und auf Ihre Sprecherstimme abgestimmt, sodass alle Zuschauenden stumm oder im lauten Büro folgen können. Der Untertitel-Generator formatiert klaren, anpassbaren Text, der nahtlos auf allen Geräten angezeigt wird – mit umfassender Sprachunterstützung.

Jetzt kostenlos starten →
Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Verwandle Folien und Vorlagen in Videos

Nutzen Sie das Material, das Sie bereits haben. Laden Sie ein Folienset, ein Handbuch oder ein Richtliniendokument hoch und verwandeln Sie es automatisch in ein vertontes Onboarding-Video. Mit PPT-zu-Video und Onboarding-Video-Vorlagen werden Ihre Präsentationen zu ansprechenden Walkthroughs mit Animationen und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten – ganz ohne Designaufwand.

Jetzt kostenlos starten →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Ideen und Anwendungsfälle für Onboarding-Videos

Mitarbeiter-Onboarding für neue Mitarbeitende

Mitarbeiter-Onboarding für neue Mitarbeitende

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Kunden-Onboarding und Produktführungen

Kunden-Onboarding und Produktführungen

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Compliance-Schulungen in allen Abteilungen

Compliance-Schulungen in allen Abteilungen

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software-Tutorials und Anleitungen

Software-Tutorials und Anleitungen

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Mehrsprachiges Onboarding für globale Teams

Mehrsprachiges Onboarding für globale Teams

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Self-Service-Hilfe und Marketinginhalte

Self-Service-Hilfe und Marketinginhalte

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

So funktioniert es

So funktioniert ein Onboarding-Video-Generator

Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein Onboarding-Video – vom ersten Entwurf bis zum fertigen, teilbaren Video, das Ihr Team noch heute ansehen kann.

Schritt 1

Wählen Sie eine Vorlage

Wähle einen für Onboarding optimierten Stil und ein passendes Layout, lege dann das Seitenverhältnis und deine Markenfarben fest.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Fügen Sie Ihre Willkommensnachricht, Schritte oder Richtlinientexte ein und verfeinern Sie anschließend Formulierung und Tempo für mehr Klarheit.

Schritt 3

Anpassen und bereinigen

Fügen Sie Sprechertext, Untertitel und Branding hinzu und lassen Sie dann Speech Cleanup Füllwörter und Pausen entfernen.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Rendern Sie Ihr fertiges Onboarding-Video und laden Sie es herunter oder teilen Sie es mit neuen Mitarbeitenden und Kund:innen.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Onboarding-Video-Generator und wie funktioniert er?

Es ist ein Tool, das die Erstellung von Onboarding-Videos aus einem geschriebenen Skript übernimmt – ganz ohne Dreharbeiten oder Schnitt. Du fügst deinen Text ein, wählst einen Stil, und HeyGen kümmert sich um Vertonung und Timing. Der KI-Videogenerator macht die Erstellung mit nur wenigen Klicks möglich.

Wie erstelle ich ein effektives Onboarding-Video?

Halte es kurz und klar. Profi-Tipp: Verwende eine Idee pro Szene. Ein übersichtliches Skript, natürliche Vertonung und Untertitel machen ein effektives Onboarding-Video, das die Aufmerksamkeit hält. Auf Script-to-Video aufgebaut, steigert effektives Onboarding das Engagement – ganz ohne Nachdrehs.

Kann ich ansprechende Onboarding-Videos mit Vorlagen erstellen?

Ja. Beginnen Sie mit Onboarding-Vorlagen für Videos, fügen Sie Ihr Skript ein und passen Sie das Erscheinungsbild an. Es gibt kostenlose Onboarding-Vorlagen als Ausgangspunkt sowie animierte Präsentationslayouts, mit denen Sie in wenigen Minuten ansprechende Onboarding-Videos erstellen können.

Ist es einfach, Onboarding-Videos ohne Vorkenntnisse zu erstellen?

Ja. Die Plattform macht die Videoproduktion mühelos, sodass jeder Onboarding-Videos aus bereits vorhandenen Texten erstellen kann. Sie erhalten ein Content-Hub mit Vorlagen und eine Option für gesichtslose Videos, wodurch Sie ohne Team ganz einfach professionelle Ergebnisse erstellen können.

Warum sollte ich einen KI-Onboarding-Video-Generator verwenden und ist er kostenlos?

Es gibt einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, mit dem du die wichtigsten Tools und Vorlagen ausprobieren kannst. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 29 $ pro Monat und bieten unbegrenzte Videos, mehr Stimmen und KI-Dubbing – für ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis für jede neue Einstellung.

Unterstützt die Plattform LMS-Tracking und Datenschutz?

Ja. Interaktive Module fügen Quizze und In-Video-Interaktionen hinzu und werden als Schulungsvideo im SCORM-Format für Ihr LMS exportiert. Sicherer Login, Prüfprotokolle und strenger Datenschutz sorgen dafür, dass jedes Onboarding-Video ein authentisches Abbild Ihrer Marke bleibt.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

Beginne mit HeyGen zu erstellen

Verwandle deine Skripte und Richtlinien mit KI in mitreißende Onboarding-Videos.

Jetzt kostenlos starten →
CTA background