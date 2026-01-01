Erstellen Sie in wenigen Minuten ein professionelles Onboarding-Video aus einem einfachen Skript. Keine Kameras, keine Bearbeitungssoftware. Fügen Sie Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil und heißen Sie neue Mitarbeitende oder Kund:innen mit einem klaren, markengerechten Video willkommen.
Features of onboarding video maker
Sprachbereinigung für geschliffene, makellose Takes
Einmal aufnehmen und trotzdem professionell klingen: Speech Cleanup entfernt automatisch Füllwörter, peinliche Pausen, holprige Anfänge und Wiederholungen direkt im KI‑Videoeditor und glättet alle Übergänge, sodass dein Onboarding‑Video wirkt, als wäre es in einem einzigen perfekten Durchgang aufgenommen worden. Keine neuen Drehs und keine Schnittkenntnisse nötig.
Erstellen Sie Onboarding-Videos aus Text
Skip the camera and the crew. Paste a script or prompt, pick a clean style, and this AI-powered video platform does the rest. With text to video, HeyGen helps you create professional onboarding content from written steps and policies, ready to publish in one click.
KI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen
Begrüßen Sie jede neue Mitarbeiterin und jeden neuen Mitarbeiter in ihrer eigenen Sprache. Erzeugen Sie natürliche Sprachaufnahmen in über 175 Sprachen und Akzenten aus Ihrem Skript oder treffen Sie den Ton Ihres Teams mit einer individuellen Stimme. Der integrierte KI‑Sprachgenerator nutzt Text‑zu‑Sprache, um eine klare, konsistente Wiedergabe sicherzustellen – ganz ohne eigene Audioaufnahmen.
Untertitel und Bildschirmtext anpassen
Machen Sie Onboarding-Inhalte überall leicht verständlich. Untertitel werden automatisch erstellt und auf Ihre Sprecherstimme abgestimmt, sodass alle Zuschauenden stumm oder im lauten Büro folgen können. Der Untertitel-Generator formatiert klaren, anpassbaren Text, der nahtlos auf allen Geräten angezeigt wird – mit umfassender Sprachunterstützung.
Verwandle Folien und Vorlagen in Videos
Nutzen Sie das Material, das Sie bereits haben. Laden Sie ein Folienset, ein Handbuch oder ein Richtliniendokument hoch und verwandeln Sie es automatisch in ein vertontes Onboarding-Video. Mit PPT-zu-Video und Onboarding-Video-Vorlagen werden Ihre Präsentationen zu ansprechenden Walkthroughs mit Animationen und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten – ganz ohne Designaufwand.
Ideen und Anwendungsfälle für Onboarding-Videos
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
So funktioniert ein Onboarding-Video-Generator
Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein Onboarding-Video – vom ersten Entwurf bis zum fertigen, teilbaren Video, das Ihr Team noch heute ansehen kann.
Wähle einen für Onboarding optimierten Stil und ein passendes Layout, lege dann das Seitenverhältnis und deine Markenfarben fest.
Fügen Sie Ihre Willkommensnachricht, Schritte oder Richtlinientexte ein und verfeinern Sie anschließend Formulierung und Tempo für mehr Klarheit.
Fügen Sie Sprechertext, Untertitel und Branding hinzu und lassen Sie dann Speech Cleanup Füllwörter und Pausen entfernen.
Rendern Sie Ihr fertiges Onboarding-Video und laden Sie es herunter oder teilen Sie es mit neuen Mitarbeitenden und Kund:innen.
Es ist ein Tool, das die Erstellung von Onboarding-Videos aus einem geschriebenen Skript übernimmt – ganz ohne Dreharbeiten oder Schnitt. Du fügst deinen Text ein, wählst einen Stil, und HeyGen kümmert sich um Vertonung und Timing. Der KI-Videogenerator macht die Erstellung mit nur wenigen Klicks möglich.
Halte es kurz und klar. Profi-Tipp: Verwende eine Idee pro Szene. Ein übersichtliches Skript, natürliche Vertonung und Untertitel machen ein effektives Onboarding-Video, das die Aufmerksamkeit hält. Auf Script-to-Video aufgebaut, steigert effektives Onboarding das Engagement – ganz ohne Nachdrehs.
Ja. Beginnen Sie mit Onboarding-Vorlagen für Videos, fügen Sie Ihr Skript ein und passen Sie das Erscheinungsbild an. Es gibt kostenlose Onboarding-Vorlagen als Ausgangspunkt sowie animierte Präsentationslayouts, mit denen Sie in wenigen Minuten ansprechende Onboarding-Videos erstellen können.
Ja. Die Plattform macht die Videoproduktion mühelos, sodass jeder Onboarding-Videos aus bereits vorhandenen Texten erstellen kann. Sie erhalten ein Content-Hub mit Vorlagen und eine Option für gesichtslose Videos, wodurch Sie ohne Team ganz einfach professionelle Ergebnisse erstellen können.
Es gibt einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, mit dem du die wichtigsten Tools und Vorlagen ausprobieren kannst. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 29 $ pro Monat und bieten unbegrenzte Videos, mehr Stimmen und KI-Dubbing – für ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis für jede neue Einstellung.
Ja. Interaktive Module fügen Quizze und In-Video-Interaktionen hinzu und werden als Schulungsvideo im SCORM-Format für Ihr LMS exportiert. Sicherer Login, Prüfprotokolle und strenger Datenschutz sorgen dafür, dass jedes Onboarding-Video ein authentisches Abbild Ihrer Marke bleibt.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle deine Skripte und Richtlinien mit KI in mitreißende Onboarding-Videos.