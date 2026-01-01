Begrüßen Sie jede neue Mitarbeiterin und jeden neuen Mitarbeiter in ihrer eigenen Sprache. Erzeugen Sie natürliche Sprachaufnahmen in über 175 Sprachen und Akzenten aus Ihrem Skript oder treffen Sie den Ton Ihres Teams mit einer individuellen Stimme. Der integrierte KI‑Sprachgenerator nutzt Text‑zu‑Sprache, um eine klare, konsistente Wiedergabe sicherzustellen – ganz ohne eigene Audioaufnahmen.