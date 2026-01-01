Turn raw event footage into a polished event recap video in minutes. Add a script, clean up every take automatically, and get a finished highlight reel ready to share. No cameras or editing skills needed.
Funktionen des Event-Recap-Video-Makers
KI-gestützter Videoschnitt, der die Highlights hervorhebt
Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.
Speech Cleanup for Flawless Takes
Klingen Sie perfekt, ganz ohne Neuaufnahmen. Die KI entfernt automatisch Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und überbrückt anschließend die visuellen Lücken mit natürlichem KI-Lip-Sync, sodass Ihr Event-Recap wirkt, als wäre es in einem einzigen, makellosen Durchgang aufgenommen worden. Keine ruckartigen Jump Cuts, kein manuelles Zuschneiden.
Verwandeln Sie ein Skript in vertonte Szenen
Keine Aufnahmen vom Tag? Schreiben Sie ein paar Zeilen über das Event, und die Script-to-Video-Engine erstellt dazu erzählte Szenen – inklusive Visuals, Grafiken und natürlicher Sprachaufnahme. Fügen Sie in Sekunden ein individuelles Intro, eine Dankesbotschaft oder Zitate der Sprecher hinzu.
Vorlagen und Marken-Kits inklusive
Nutze eine Bibliothek mit Recap-Vorlagen statt eines leeren Bildschirms. Füge dein Logo, deine Farben und Schriften einmal hinzu, und jedes Video bleibt markenkonform. Der KI-Videogenerator gibt deinem Team kreative Kontrolle, sodass eine wiederkehrende Eventserie jedes Mal professionell und einheitlich aussieht.
Rekapitulationen in über 175 Sprachen lokalisieren
Erreichen Sie jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in ihrer eigenen Sprache. Übersetzen Sie Ihr Recap mit natürlichem KI-Dubbing in über 175 Sprachen – mit Stimmen und Lippenbewegungen, die perfekt zu jeder Szene passen. Aus einem einzigen Event-Recap-Video wird ein globales Marketing-Asset, das die Sichtbarkeit über Regionen, Teams und Zielgruppen hinweg steigert.
Ideen und Anwendungsfälle für Event-Recap-Videos
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
So funktioniert ein Event-Recap-Video-Generator
HeyGen führt Sie in vier einfachen Schritten von Rohaufnahmen zu einem fertigen Event-Recap-Video – das Schneiden und Bearbeiten übernimmt die Plattform automatisch.
Füge Clips, Fotos oder ein kurzes Skript von deinem Event hinzu. Kombiniere aufgezeichnetes Material mit neuen Szenen.
Speech Cleanup removes filler words, pauses, and retakes, then stitches the best moments together.
Fügen Sie Ihr Branding, Musik, Untertitel und Übergänge hinzu. Passen Sie Tempo und Szenenreihenfolge an, damit sie zur Geschichte passen.
Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.
An event recap video is a short highlight reel that captures the best moments of a conference, launch, or gathering. You make one by uploading footage or starting from text to video, then letting the AI edit, narrate, and assemble it into a finished recap.
Ja. Ziehen Sie die stärksten Speaker-Momente und wichtigsten Erkenntnisse aus den Panels in Ihr Recap und nutzen Sie den Clip-Generator, um Sessions in teilbare Highlights zu schneiden. Fügen Sie Stock-Clips ein, um Lücken zu überbrücken, und bewahren Sie die Energie des Live-Erlebnisses noch lange nach dem Event.
Ja. Speichere dein Recap als wiederverwendbares Projekt und dupliziere es für zukünftige Events, damit jedes neue Highlight-Video einen einheitlichen Look behält. Viele Teams bauen sich eine kleine Bibliothek mit Recap-Vorlagen auf, um Marketingvideos für eine komplette Eventserie zu skalieren.
Ja. Die KI übernimmt Timing, Übergänge und saubere Schnitte, sodass das Recap wie im Studio produziert wirkt – nicht wie automatisch generiert. Sie können Ihre Markenfarben und -schriften verwenden und lebensechte Präsentatoren einsetzen, die von Avatar IV unterstützt werden, um die Emotionen und die Energie des Tages zu transportieren.
Traditionelles Editing bedeutet stundenlange Arbeit in der Timeline und eine Agenturrechnung. HeyGen verwandelt den gesamten Prozess in wenige Minuten und senkt die Videoproduktionskosten um bis zu 70 %. Ein professionell produziertes Event-Recap hilft Eventplanungsteams, ihren Kunden den Mehrwert über alle ihre Medienkanäle hinweg zu zeigen.
Sie können kostenlos und ohne Kreditkarte starten und Recaps erstellen, um die wichtigsten Funktionen auszuprobieren. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und schalten längere Videos, Voice Cloning, mehr Sprachen und Exporte in höherer Auflösung für häufige oder umfangreichere Event-Recaps frei.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle dein Event-Footage mit KI in professionelle Recap-Videos.