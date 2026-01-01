Create an Event Recap Video in Minutes

Turn raw event footage into a polished event recap video in minutes. Add a script, clean up every take automatically, and get a finished highlight reel ready to share. No cameras or editing skills needed.

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Hauptfunktionen

Funktionen des Event-Recap-Video-Makers

KI-gestützter Videoschnitt, der die Highlights hervorhebt

Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.

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AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

Speech Cleanup for Flawless Takes

Klingen Sie perfekt, ganz ohne Neuaufnahmen. Die KI entfernt automatisch Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und überbrückt anschließend die visuellen Lücken mit natürlichem KI-Lip-Sync, sodass Ihr Event-Recap wirkt, als wäre es in einem einzigen, makellosen Durchgang aufgenommen worden. Keine ruckartigen Jump Cuts, kein manuelles Zuschneiden.

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

Verwandeln Sie ein Skript in vertonte Szenen

Keine Aufnahmen vom Tag? Schreiben Sie ein paar Zeilen über das Event, und die Script-to-Video-Engine erstellt dazu erzählte Szenen – inklusive Visuals, Grafiken und natürlicher Sprachaufnahme. Fügen Sie in Sekunden ein individuelles Intro, eine Dankesbotschaft oder Zitate der Sprecher hinzu.

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

Vorlagen und Marken-Kits inklusive

Nutze eine Bibliothek mit Recap-Vorlagen statt eines leeren Bildschirms. Füge dein Logo, deine Farben und Schriften einmal hinzu, und jedes Video bleibt markenkonform. Der KI-Videogenerator gibt deinem Team kreative Kontrolle, sodass eine wiederkehrende Eventserie jedes Mal professionell und einheitlich aussieht.

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

Rekapitulationen in über 175 Sprachen lokalisieren

Erreichen Sie jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in ihrer eigenen Sprache. Übersetzen Sie Ihr Recap mit natürlichem KI-Dubbing in über 175 Sprachen – mit Stimmen und Lippenbewegungen, die perfekt zu jeder Szene passen. Aus einem einzigen Event-Recap-Video wird ein globales Marketing-Asset, das die Sichtbarkeit über Regionen, Teams und Zielgruppen hinweg steigert.

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Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

Ideen und Anwendungsfälle für Event-Recap-Videos

Konferenz- und Gipfel-Event-Zusammenfassungen

Konferenz- und Gipfel-Event-Zusammenfassungen

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

Highlight-Reels für Firmenveranstaltungen

Highlight-Reels für Firmenveranstaltungen

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

Messe- und Stand-Event-Zusammenfassungen

Messe- und Stand-Event-Zusammenfassungen

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

Zusammenfassungen von Webinaren und virtuellen Events

Zusammenfassungen von Webinaren und virtuellen Events

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Social Clips for Instagram and TikTok

Social Clips for Instagram and TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

Internal Team and Offsite Recaps

Internal Team and Offsite Recaps

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

So funktioniert es

So funktioniert ein Event-Recap-Video-Generator

HeyGen führt Sie in vier einfachen Schritten von Rohaufnahmen zu einem fertigen Event-Recap-Video – das Schneiden und Bearbeiten übernimmt die Plattform automatisch.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Filmmaterial hoch

Füge Clips, Fotos oder ein kurzes Skript von deinem Event hinzu. Kombiniere aufgezeichnetes Material mit neuen Szenen.

Schritt 2

Bereinigen Sie die Takes

Speech Cleanup removes filler words, pauses, and retakes, then stitches the best moments together.

Schritt 3

Passen Sie die Zusammenfassung an

Fügen Sie Ihr Branding, Musik, Untertitel und Übergänge hinzu. Passen Sie Tempo und Szenenreihenfolge an, damit sie zur Geschichte passen.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Event-Recap-Video und wie erstelle ich eines?

An event recap video is a short highlight reel that captures the best moments of a conference, launch, or gathering. You make one by uploading footage or starting from text to video, then letting the AI edit, narrate, and assemble it into a finished recap.

Kann ich Vorträge und Podiumsdiskussionen im Rückblick hervorheben?

Ja. Ziehen Sie die stärksten Speaker-Momente und wichtigsten Erkenntnisse aus den Panels in Ihr Recap und nutzen Sie den Clip-Generator, um Sessions in teilbare Highlights zu schneiden. Fügen Sie Stock-Clips ein, um Lücken zu überbrücken, und bewahren Sie die Energie des Live-Erlebnisses noch lange nach dem Event.

Kann ich ein Recap-Projekt für zukünftige Events und eine Serie wiederverwenden?

Ja. Speichere dein Recap als wiederverwendbares Projekt und dupliziere es für zukünftige Events, damit jedes neue Highlight-Video einen einheitlichen Look behält. Viele Teams bauen sich eine kleine Bibliothek mit Recap-Vorlagen auf, um Marketingvideos für eine komplette Eventserie zu skalieren.

Wird mein Event-Recap-Video professionell und markenkonform aussehen?

Ja. Die KI übernimmt Timing, Übergänge und saubere Schnitte, sodass das Recap wie im Studio produziert wirkt – nicht wie automatisch generiert. Sie können Ihre Markenfarben und -schriften verwenden und lebensechte Präsentatoren einsetzen, die von Avatar IV unterstützt werden, um die Emotionen und die Energie des Tages zu transportieren.

Warum HeyGen statt eines Video-Editors für Event-Zusammenfassungen verwenden?

Traditionelles Editing bedeutet stundenlange Arbeit in der Timeline und eine Agenturrechnung. HeyGen verwandelt den gesamten Prozess in wenige Minuten und senkt die Videoproduktionskosten um bis zu 70 %. Ein professionell produziertes Event-Recap hilft Eventplanungsteams, ihren Kunden den Mehrwert über alle ihre Medienkanäle hinweg zu zeigen.

Ist der Event-Recap-Video-Generator kostenlos und was bieten die kostenpflichtigen Tarife zusätzlich?

Sie können kostenlos und ohne Kreditkarte starten und Recaps erstellen, um die wichtigsten Funktionen auszuprobieren. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und schalten längere Videos, Voice Cloning, mehr Sprachen und Exporte in höherer Auflösung für häufige oder umfangreichere Event-Recaps frei.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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