Erreichen Sie jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in ihrer eigenen Sprache. Übersetzen Sie Ihr Recap mit natürlichem KI-Dubbing in über 175 Sprachen – mit Stimmen und Lippenbewegungen, die perfekt zu jeder Szene passen. Aus einem einzigen Event-Recap-Video wird ein globales Marketing-Asset, das die Sichtbarkeit über Regionen, Teams und Zielgruppen hinweg steigert.