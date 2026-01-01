Behebt doppelte Anläufe, neu gestartete Sätze und „Lass mich das noch mal versuchen“-Momente in jedem Clip deiner Timeline. Markiere die beste Version, und das Tool fügt sie in den Schnitt ein, verwirft die misslungene Aufnahme und sorgt gleichzeitig für einen natürlichen Rhythmus im gesamten Video.