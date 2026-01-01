KI-Video-Upscaler für beeindruckende 4K-Schärfe
Skaliere jedes Video mit diffusionsbasierter KI direkt in den HeyGen Apps auf 4K hoch. Wähle zwischen den Engines „Standard“ und „Precise“, exportiere in 1080p oder 4K, passe die Bildrate auf bis zu 120 fps an und lade MP4-, MOV- oder WEBM-Dateien hoch. Jede Konvertierung kostet 10 Premium-Credits.
Funktionen des KI-Video-Upscalers
Standard- und Präzisions-Upscaling-Engines
Zwei Engines erfüllen unterschiedliche Anforderungen. Standard bietet ein schnelles, sauberes Upscaling für Workflows mit hohem Volumen, bei denen Geschwindigkeit zählt. Precise nutzt ein Diffusionsmodell, das feine Details, natürliche Haut- und Gesichtstexturen, gut lesbaren Text sowie realistische Stoffe und Vegetation bis auf Pixel-Ebene rekonstruiert. Precise liefert die höchstmögliche Detailtreue für finale Ausgaben, Kundenprojekte und Inhalte, die auf großen Bildschirmen betrachtet werden. Wechsle in jedem Projekt jederzeit zwischen den Engines, ohne erneut hochladen zu müssen. Kombiniere dein hochskaliertes Ergebnis mit jedem KI-Videogenerator-Workflow, und das finale Rendering überzeugt aus jeder Betrachtungsentfernung.
1080p- und 4K-Ausgabeauflösung
Wähle vor der Verarbeitung deine Zielauflösung aus. Das KI-Modell akzeptiert Material mit jeder Ausgangsauflösung ab 360p und skaliert es auf entweder 1080p oder 4K. Die Precise-Engine passt die Rekonstruktionsintensität an die Eingangsqualität an, erzeugt stärkere Details bei Quellen mit niedriger Auflösung und nimmt nur leichte Verfeinerungen bei Material vor, das bereits nahe an der Zielauflösung liegt. Das Ergebnis kann ohne zusätzlichen Encoding-Schritt direkt heruntergeladen und zum Veröffentlichen, Einbetten oder Archivieren verwendet werden. Nutze es nach einem Text-zu-Video-Render, um KI-generierte Inhalte auf Sendeauflösung zu bringen.
Bildwiederholratensteuerung bis zu 120 fps
Stellen Sie die Ausgabebildrate auf Original, 30, 60, 90 oder 120 fps ein. Die KI-Frame-Interpolation erzeugt flüssige, natürliche Zwischenbilder, sodass ruckeliges Material geschmeidig wird, Actionszenen sauber wiedergegeben werden und Zeitlupenaufnahmen kinoreif aussehen. Höhere Bildraten in Kombination mit 4K-Auflösung sorgen für ein hochwertiges Ergebnis auf Monitoren, Projektoren und großen Displays. Wenden Sie die Bildraten-Erhöhung an, um KI-Videoeditor-Exporte zu glätten oder KI-generierten Clips eine professionelle Wiedergabe zu verleihen.
Integrierte Rauschunterdrückung und Entaliasing
Die Precise-Engine entfernt Rauschen und Aliasing und schärft das Bild in einem einzigen Upscaling-Durchlauf. Filmkorn, Chromarauschen, Kompressionsbanding, gezackte Kanten und Treppenartefakte werden Bild für Bild korrigiert, ohne einen separaten Verarbeitungsschritt. Das Modell unterscheidet echte Textur von Rauschen, sodass Haut natürlich bleibt, Text gestochen scharf und Kanten sauber. Keine zusätzlichen Filter oder Plugins erforderlich. Schicken Sie das Ergebnis durch einen Untertitel-Generator und Ihre Overlays liegen auf artefaktfreien Frames.
Zeitliche Konsistenz über alle Frames hinweg
Das individuelle Hochskalieren einzelner Frames erzeugt Flimmern, Flackern und krabbelnde Artefakte bei der Wiedergabe. Das KI-Modell analysiert Bewegungen und Detailverläufe zwischen den Frames, um die vollständige zeitliche Konsistenz zu gewährleisten. Bewegte Objekte bleiben stabil, flache Hintergründe bleiben sauber ohne Banding-Flimmern, und die Farben bleiben vom ersten bis zum letzten Frame konstant. In Kombination mit Frame-Interpolation entsteht eine flüssige, flimmerfreie Wiedergabe in jeder Auflösung und Bildrate für Inhalte wie Produkt-Demovideo als Endprodukte.
Anwendungsfälle
GenAI-Videos von 720p auf 4K hochskalieren
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Alte VHS-, MiniDV- und 8mm-Aufnahmen restaurieren
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Glätten Sie ruckelige Aufnahmen auf 60 oder 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Webcam- und Bildschirmaufnahmen schärfen
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Bereinigen Sie Aufnahmen mit wenig Licht und starkem Rauschen
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Hochskalierte übersetzte oder synchronisierte Videos
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
So funktioniert es
Laden Sie ein Video hoch, konfigurieren Sie Engine, Auflösung und Bildrate und rendern Sie anschließend ein 4K-Video. Keine Software, keine GPU, keine Schnittkenntnisse erforderlich.
Laden Sie Ihr Video hoch
Ziehe eine MP4-, MOV- oder WEBM-Datei in den Uploader oder klicke auf Datei auswählen. Alle Eingabeauflösungen werden akzeptiert.
Engine und Einstellungen auswählen
Wähle Standard oder Präzise. Stelle die Ausgabe auf 1080p oder 4K ein. Lege die Bildrate auf Original, 30, 60, 90 oder 120 fps fest.
Verbesserung in der Vorschau anzeigen
Erstelle eine kurze Vorschau, um Vorher und Nachher zu vergleichen. Passe Engine, Auflösung oder Bildrate an, bis das Ergebnis deinem Standard entspricht.
Hochskalieren und herunterladen
Bestätigen Sie, dass Sie 10 Premium-Credits ausgeben möchten. Cloud-GPUs rendern die vollständige Datei, und Sie können das optimierte Video fertig zum Veröffentlichen herunterladen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Precise-Upscale-Engine und wie funktioniert sie?
Die Precise-Engine wird von Topaz Labs Starlight Precise 2.5 angetrieben, einem diffusionsbasierten Upscaling-Modell, das auf Millionen von Videoframes trainiert wurde. Es rekonstruiert feine Texturen, natürliche Gesichtsdetails, Stoffstrukturen und gut lesbaren Text bis auf Pixel-Ebene. Anders als bei herkömmlicher Interpolation, bei der Pixel lediglich gestreckt werden, erzeugt das Diffusionsmodell auf Basis des Szenenkontexts plausible neue Details, sodass das Ergebnis wirkt, als wäre es nativ in der höheren Auflösung aufgenommen worden.
Was ist der Unterschied zwischen den Standard- und den Präzisions-Engines?
Standard bietet eine schnelle, saubere Auflösungssteigerung und eignet sich für Workflows mit hohem Volumen, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als pixelgenaue Detailtreue. Precise nutzt das Diffusionsmodell für eine maximale Detailrekonstruktion. Precise wird für finale Ausspielungen, Kundeninhalte und alles empfohlen, was auf großen Displays betrachtet wird. Standard ist ideal für Entwürfe, interne Reviews und die Stapelverarbeitung.
Kann ich von Sora, Kling oder Veo erstellte KI-Videos hochskalieren?
Ja. Die Precise-Engine ist speziell für generative KI-Aufnahmen optimiert, die eine subtile Weichzeichnung, Aliasing und Frame-Unregelmäßigkeiten aufweisen, welche durch herkömmliches Upscaling noch verstärkt werden. Sie korrigiert diese Muster, ohne die kreative Intention zu beeinträchtigen, und bringt Script-to-Video-Ausgaben und promptbasierte Generierungen auf sauberes, natürlich wirkendes 4K.
Welche Videoformate und Eingangsauflösungen werden unterstützt?
Der Upscaler akzeptiert MP4-, MOV- und WEBM-Dateien mit jeder Eingangsauflösung ab 360p. Sie können die Ausgabe auf 1080p oder 4K festlegen. Das KI-Modell passt die Rekonstruktionsintensität basierend auf der Ausgangsqualität an, wendet bei niedrig aufgelösten Quellen stärkere Verbesserungen an und nimmt bei Material, das näher an der Zielauflösung liegt, nur eine feinere Optimierung vor.
Wie funktioniert die Anpassung der Bildrate?
Sie wählen Original, 30, 60, 90 oder 120 fps als Ausgabe-Bildrate. Die KI-Frame-Interpolation analysiert die Bewegung zwischen vorhandenen Frames und erzeugt flüssige Zwischenbilder. Für Social-Media-Content eignen sich 30 oder 60 fps gut. Für actionreiche, cineastische oder großformatige Inhalte sorgen 90 oder 120 fps für sichtbar flüssigere Bewegungen.
Entfernt der Upscaler automatisch Rauschen und Kompressionsartefakte?
Ja. Die Precise-Engine führt Entrauschen, De-Aliasing und Artefaktentfernung als integrierten Bestandteil des Upscaling-Durchlaufs durch. Sie unterscheidet echte Texturen von Filmkorn, Chroma-Rauschen und Kompressionsbanding und entfernt unerwünschte Elemente, während Kanten und Details erhalten bleiben. Ein separater Entrausch-Schritt oder ein zusätzliches Plugin ist nicht erforderlich.
Wie viel kostet jede Hochskalierungs-Umwandlung?
Jede Konvertierung kostet 10 Premium-Credits (GenCredits) aus eurem gemeinsamen Guthaben. Euer Kontostand ist in der Timeline im HeyGen-Editor sichtbar. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat enthalten Premium-Credits, die das Upscaling abdecken, sowie Funktionen wie KI-Stimmenklonen und Face Swap.
Kann ich die Hochskalierung ansehen, bevor ich Credits ausgebe?
Ja. Der Upscaler verarbeitet zunächst eine kurze Vorschau mit der von dir gewählten Engine, Auflösung und Bildrate, bevor du dich festlegst. Passe die Einstellungen an und vergleiche Eingabe und Ausgabe, bis das Ergebnis deinen Anforderungen entspricht. Die 10 Credits werden erst abgezogen, wenn du das vollständige Rendering bestätigst.
Kann ich Videos nach der Übersetzung oder dem Dubbing hochskalieren?
Ja. Videos, die über den Videoübersetzer oder die KI-Lippensynchronisation verarbeitet werden, verlieren durch das erneute Encoding an Qualität. Wenn Sie die lokalisierte Datei durch den Upscaler laufen lassen, wird die Schärfe wiederhergestellt und sichergestellt, dass jede Sprachversion dem Original entspricht. Jede Variante kostet 10 Credits.
Muss ich Software installieren oder eine leistungsstarke GPU besitzen?
Nein. Der Upscaler läuft vollständig im Browser über HeyGen Apps. Das Rendering wird komplett von Cloud-basierten GPUs übernommen. Es ist keine Installation erforderlich, es gibt keine Systemanforderungen und keine lokale GPU wird benötigt. Laden Sie einfach Ihre MP4-, MOV- oder WEBM-Datei hoch, konfigurieren Sie die Einstellungen, sehen Sie sich eine Vorschau an, und die Cloud übernimmt das gesamte Rendering.
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Skaliere deine Videos mit diffusionsbasierter KI auf beeindruckendes 4K hoch – ganz ohne Software, GPU oder Schnittkenntnisse.