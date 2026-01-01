Wähle vor der Verarbeitung deine Zielauflösung aus. Das KI-Modell akzeptiert Material mit jeder Ausgangsauflösung ab 360p und skaliert es auf entweder 1080p oder 4K. Die Precise-Engine passt die Rekonstruktionsintensität an die Eingangsqualität an, erzeugt stärkere Details bei Quellen mit niedriger Auflösung und nimmt nur leichte Verfeinerungen bei Material vor, das bereits nahe an der Zielauflösung liegt. Das Ergebnis kann ohne zusätzlichen Encoding-Schritt direkt heruntergeladen und zum Veröffentlichen, Einbetten oder Archivieren verwendet werden. Nutze es nach einem Text-zu-Video-Render, um KI-generierte Inhalte auf Sendeauflösung zu bringen.