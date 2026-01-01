KI-E-Commerce-Video-Generator für beeindruckende E-Commerce-Videos

Verwandle Produktbeschreibungen in wenigen Minuten in professionelle E‑Commerce‑Videos mit HeyGen. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Füge deinen Text ein, wähle einen Stil und erhalte Produktvideos, UGC‑Anzeigen und Demos, die sofort veröffentlicht werden können.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Wichtige Funktionen

Funktionen des E-Commerce-Video-Makers

Produktvideoproduktion in wenigen Minuten

Geben Sie Ihre Produktdetails ein und erhalten Sie in wenigen Minuten hochwertige E‑Commerce-Produktvideos. Beschreiben Sie den Artikel, wählen Sie einen Stil, und die Text-zu-Video-Engine erstellt automatisch Szenen, Sprechertext und Bewegungen. Dieser E‑Commerce-Video-Editor hilft Ihnen, professionell wirkende Videoinhalte ohne Lernaufwand zu erstellen.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

KI-Sprachbereinigung für makellose Aufnahmen

Einmal aufnehmen und die KI-Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter, lange Pausen, holprige Anfänge und erneute Anläufe. Ganz ohne Schnittkenntnisse fügt sie deine besten Momente mit unsichtbaren Übergängen zusammen, sodass jedes Produkt-Demo-Video wirkt, als wäre es perfekt aufgenommen – und du sparst Stunden an Videoschnitt.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

UGC-Anzeigen im Creator-Stil mit Voiceovers

Erstelle aufmerksamkeitsstarke Anzeigen, die sich wie echte Kundenposts anfühlen. Formuliere einen Hook, füge natürliche Voiceovers hinzu und produziere im Handumdrehen Testimonial-ähnliche Clips. Der integrierte KI-Ad-Generator und die KI-Tools sorgen dafür, dass deine Inhalte perfekt zu Instagram-Feeds und Reels passen und gezielt Klicks auf deine Produktseiten lenken.

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

Mehrsprachige Videos für globale Marken

Erreichen Sie Käufer in jedem Markt, ohne ein einziges Video neu zu erstellen. Generieren Sie natürliche Vertonung in über 175 Sprachen und lokalisieren Sie anschließend fertige Clips mit präziser Lippen­synchronisation mithilfe des Videoübersetzers. Aus einem Produktvideo wird so ein verkaufsfertiges Asset für jede Region – alles auf einer einzigen Plattform.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

All-in-One-Editor in deinem Browser

Teste mehr Creatives, ohne dein Budget zu sprengen. Passe deine Videos an, ändere das Format auf jede beliebige Größe oder variiere den Hook – und generiere dann aus einem einzigen Projekt mehrere Versionen, die du herunterladen kannst. Der All-in-One-AI-Videoeditor läuft direkt in deinem Browser, sodass du E‑Commerce‑Videos bearbeiten kannst, ganz ohne Erfahrung im Videoschnitt.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

E-Commerce-Videoideen und Anwendungsfälle

Produkt-Demovideos, die den Verkauf ankurbeln

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

Instagram-Marketing-Videos in wenigen Minuten

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

Kundenstimmen, die begeistern

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

Promo-Videos zum Wiederverwenden und Veröffentlichen

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

Erklärvideos von Bild zu Video

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

Größe anpassen, exportieren und eine Bildunterschrift hinzufügen

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

So funktioniert es

So funktioniert ein E‑Commerce‑Video‑Maker

Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein E‑Commerce‑Video, das Sie von der Produktidee bis zum fertigen, veröffentlichungsreifen Clip führt.

Schritt 1

Wählen Sie einen Videostil

Wähle eine Vorlage, ein Seitenverhältnis und einen Look für deinen Store und lege anschließend den gewünschten Produkttyp für das Video fest.

Schritt 2

Fügen Sie Ihren Produkttext hinzu

Fügen Sie Ihre Produktdetails oder -beschreibung ein. Das System teilt sie in Szenen auf und legt ein natürliches Tempo fest.

Schritt 3

Passen Sie die Details an

Fügen Sie Untertitel, Hintergründe, Musik, Branding oder eine Stimme hinzu und passen Sie anschließend das Timing an, damit die Botschaft richtig ankommt.

Schritt 4

Erstellen und veröffentlichen

Rendern Sie ein sauberes Video und exportieren Sie es anschließend im passenden Format für Ihren Shop und Ihre Social-Media-Kanäle.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein E‑Commerce-Video-Editor und wie funktioniert er?

Ein E-Commerce-Video-Generator ist eine KI-Plattform, die Produktinformationen ohne Filmaufnahmen in Videos verwandelt. Wählen Sie einen Stil, fügen Sie Ihren Text ein, und Sie können in wenigen Minuten Produktvideos erstellen. Der Skript-zu-Video-Workflow bündelt alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Werden KI-Produktvideos Käufer stärker begeistern und mehr Klicks erzielen?

Ja. Nutzen Sie KI, um Creator-Style-Clips mit natürlicher Darbietung zu produzieren, die den lockeren Ton treffen, den Käufer erwarten. Marketer verlassen sich auf diese KI-Tools, um mit den KI-Tools für Social-Media-Anzeigen ansprechende Videos zu erstellen, Instagram-Varianten zu testen und die Clips zu skalieren, die Klicks generieren und die Interaktion steigern.

Kann ich E‑Commerce-Videos erstellen, ohne Dreh- oder Schnittkenntnisse zu haben?

Auf jeden Fall. Sie brauchen weder eine Kamera noch Schnittkenntnisse. Erstellen Sie direkt in Ihrem Browser oder in der mobilen App ein gesichtsloses Video für Ihren Shop – mit Präsentierenden und Text. Veröffentlichen Sie das Online-Video auf jeder Social-Media-Plattform, ganz ohne Dreh.

Wie verwandle ich Produktbilder in professionelle E‑Commerce-Videos?

Laden Sie ein Produktbild hoch, wählen Sie ein Skript oder einen Motion-Prompt aus, und das Image-to-Video-Tool fügt Animationen mit kinoreifen Schwenks und Zooms hinzu. Aus statischen Katalogaufnahmen werden im Handumdrehen hochwertige Videos, die Sie mühelos auf Amazon, in Lifestyle-Anzeigen und in Produktlistings präsentieren können.

Kann ich hochwertige Videos anpassen und herunterladen, um Zeit zu sparen?

Ja. Passe deine Videos an, ändere ihre Größe auf beliebige Abmessungen und lade hochwertige Dateien für jeden Kanal herunter. Kombiniere dies mit KI-Stimmenklonen, um eine konsistente Markenstimme beizubehalten, jede Version mit einem letzten Feinschliff zu aktualisieren und Zeit bei Tests und Videobearbeitung zu sparen.

Gibt es professionelle Videovorlagen, die ich ohne Vorkenntnisse bearbeiten kann?

Ja. Wählen Sie professionelle, speziell für E‑Commerce entwickelte Vorlagen aus und bearbeiten Sie sie in diesem intuitiven Online-Video-Editor oder Instagram-Video-Maker. Fügen Sie mit einem Klick Untertitel oder Text-Overlays hinzu, integrieren Sie Grafiken und erstellen Sie beeindruckende Videos mit einem professionellen Look.

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Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

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