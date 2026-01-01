Verwandle Produktbeschreibungen in wenigen Minuten in professionelle E‑Commerce‑Videos mit HeyGen. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Füge deinen Text ein, wähle einen Stil und erhalte Produktvideos, UGC‑Anzeigen und Demos, die sofort veröffentlicht werden können.
Funktionen des E-Commerce-Video-Makers
Produktvideoproduktion in wenigen Minuten
Geben Sie Ihre Produktdetails ein und erhalten Sie in wenigen Minuten hochwertige E‑Commerce-Produktvideos. Beschreiben Sie den Artikel, wählen Sie einen Stil, und die Text-zu-Video-Engine erstellt automatisch Szenen, Sprechertext und Bewegungen. Dieser E‑Commerce-Video-Editor hilft Ihnen, professionell wirkende Videoinhalte ohne Lernaufwand zu erstellen.
KI-Sprachbereinigung für makellose Aufnahmen
Einmal aufnehmen und die KI-Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter, lange Pausen, holprige Anfänge und erneute Anläufe. Ganz ohne Schnittkenntnisse fügt sie deine besten Momente mit unsichtbaren Übergängen zusammen, sodass jedes Produkt-Demo-Video wirkt, als wäre es perfekt aufgenommen – und du sparst Stunden an Videoschnitt.
UGC-Anzeigen im Creator-Stil mit Voiceovers
Erstelle aufmerksamkeitsstarke Anzeigen, die sich wie echte Kundenposts anfühlen. Formuliere einen Hook, füge natürliche Voiceovers hinzu und produziere im Handumdrehen Testimonial-ähnliche Clips. Der integrierte KI-Ad-Generator und die KI-Tools sorgen dafür, dass deine Inhalte perfekt zu Instagram-Feeds und Reels passen und gezielt Klicks auf deine Produktseiten lenken.
Mehrsprachige Videos für globale Marken
Erreichen Sie Käufer in jedem Markt, ohne ein einziges Video neu zu erstellen. Generieren Sie natürliche Vertonung in über 175 Sprachen und lokalisieren Sie anschließend fertige Clips mit präziser Lippensynchronisation mithilfe des Videoübersetzers. Aus einem Produktvideo wird so ein verkaufsfertiges Asset für jede Region – alles auf einer einzigen Plattform.
All-in-One-Editor in deinem Browser
Teste mehr Creatives, ohne dein Budget zu sprengen. Passe deine Videos an, ändere das Format auf jede beliebige Größe oder variiere den Hook – und generiere dann aus einem einzigen Projekt mehrere Versionen, die du herunterladen kannst. Der All-in-One-AI-Videoeditor läuft direkt in deinem Browser, sodass du E‑Commerce‑Videos bearbeiten kannst, ganz ohne Erfahrung im Videoschnitt.
E-Commerce-Videoideen und Anwendungsfälle
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
So funktioniert ein E‑Commerce‑Video‑Maker
Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein E‑Commerce‑Video, das Sie von der Produktidee bis zum fertigen, veröffentlichungsreifen Clip führt.
Wähle eine Vorlage, ein Seitenverhältnis und einen Look für deinen Store und lege anschließend den gewünschten Produkttyp für das Video fest.
Fügen Sie Ihre Produktdetails oder -beschreibung ein. Das System teilt sie in Szenen auf und legt ein natürliches Tempo fest.
Fügen Sie Untertitel, Hintergründe, Musik, Branding oder eine Stimme hinzu und passen Sie anschließend das Timing an, damit die Botschaft richtig ankommt.
Rendern Sie ein sauberes Video und exportieren Sie es anschließend im passenden Format für Ihren Shop und Ihre Social-Media-Kanäle.
Ein E-Commerce-Video-Generator ist eine KI-Plattform, die Produktinformationen ohne Filmaufnahmen in Videos verwandelt. Wählen Sie einen Stil, fügen Sie Ihren Text ein, und Sie können in wenigen Minuten Produktvideos erstellen. Der Skript-zu-Video-Workflow bündelt alles, was Sie brauchen, an einem Ort.
Ja. Nutzen Sie KI, um Creator-Style-Clips mit natürlicher Darbietung zu produzieren, die den lockeren Ton treffen, den Käufer erwarten. Marketer verlassen sich auf diese KI-Tools, um mit den KI-Tools für Social-Media-Anzeigen ansprechende Videos zu erstellen, Instagram-Varianten zu testen und die Clips zu skalieren, die Klicks generieren und die Interaktion steigern.
Auf jeden Fall. Sie brauchen weder eine Kamera noch Schnittkenntnisse. Erstellen Sie direkt in Ihrem Browser oder in der mobilen App ein gesichtsloses Video für Ihren Shop – mit Präsentierenden und Text. Veröffentlichen Sie das Online-Video auf jeder Social-Media-Plattform, ganz ohne Dreh.
Laden Sie ein Produktbild hoch, wählen Sie ein Skript oder einen Motion-Prompt aus, und das Image-to-Video-Tool fügt Animationen mit kinoreifen Schwenks und Zooms hinzu. Aus statischen Katalogaufnahmen werden im Handumdrehen hochwertige Videos, die Sie mühelos auf Amazon, in Lifestyle-Anzeigen und in Produktlistings präsentieren können.
Ja. Passe deine Videos an, ändere ihre Größe auf beliebige Abmessungen und lade hochwertige Dateien für jeden Kanal herunter. Kombiniere dies mit KI-Stimmenklonen, um eine konsistente Markenstimme beizubehalten, jede Version mit einem letzten Feinschliff zu aktualisieren und Zeit bei Tests und Videobearbeitung zu sparen.
Ja. Wählen Sie professionelle, speziell für E‑Commerce entwickelte Vorlagen aus und bearbeiten Sie sie in diesem intuitiven Online-Video-Editor oder Instagram-Video-Maker. Fügen Sie mit einem Klick Untertitel oder Text-Overlays hinzu, integrieren Sie Grafiken und erstellen Sie beeindruckende Videos mit einem professionellen Look.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle deine Produktideen mit KI in professionelle E‑Commerce‑Videos.