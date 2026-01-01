KI-Unternehmensvideomacher für Ihr Business entwickelt

Verwandeln Sie jedes Skript in wenigen Minuten in ein professionelles Unternehmensvideo mit diesem Corporate-Video-Maker. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Erstellen Sie interne Updates, Schulungen und Markenstories, die sofort bereit zum Teilen sind.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Hauptfunktionen

Funktionen des Corporate Video Makers

AI Video Editing, Done Like a Pro

Lade dein Filmmaterial hoch und lass den KI-gestützten Video-Editor Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen automatisch entfernen. Unsichtbare Übergänge überbrücken jede visuelle Lücke, sodass du dein Video bearbeiten und jede Aufnahme bereinigen kannst – ganz ohne manuelle Videoschnitt-Tools, Timelines oder erneute Drehs.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Erstellen Sie Unternehmensvideos aus einem Skript

Fügen Sie ein Skript ein und erstellen Sie in kürzester Zeit ein vollständiges Unternehmensvideo – mit automatisch generierten Szenen, Sprechertext und Timing. Die Text-zu-Video-Engine übernimmt die Videoproduktion von Anfang bis Ende, sodass Sie ein professionelles Video, einen Erklärfilm oder andere Videoinhalte erstellen können, ganz ohne Dreharbeiten oder Storyboard.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

KI-Voiceovers für professionelle Business-Videos

Erzeugen Sie natürliche Voiceovers in über 175 Sprachen direkt aus Ihrem Skript oder klonen Sie die Stimme einer Führungskraft aus einer kurzen Probeaufnahme. Mit KI-Stimmenklonen behalten alle hochwertigen, professionellen Unternehmensvideos einen einheitlichen Ton über alle Regionen hinweg – ohne auch nur eine einzige Zeile neu einsprechen zu müssen.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

All-in-One Online-Video-Editor

Passen Sie Szenen an, tauschen Sie Hintergründe aus, fügen Sie Animationen und Grafiken hinzu und platzieren Sie Ihr Firmenlogo mit einfachen Steuerelementen. Dieser All-in-One-Editor und KI-Videogenerator ist der Online-Video-Editor, der Ihre Videos markenkonform hält, sodass jeder ohne Vorkenntnisse professionelle Ergebnisse erzielen kann.

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All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Professionelle Unternehmensvideos übersetzen

Erreichen Sie jedes Büro in seiner eigenen Sprache, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen. Der Video-Übersetzer lokalisiert jedes Unternehmensvideo in über 175 Sprachen – mit präzisem Lip-Sync und erhaltener Originalstimme. Veröffentlichen Sie professionell bearbeitete Videos aus nur einer Aufnahme auf Ihren Videoplattformen und allen sozialen Netzwerken.

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Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Ideen und Anwendungsfälle für Unternehmensvideos

Erstellen Sie ein Unternehmensvideo für Updates

Erstellen Sie ein Unternehmensvideo für Updates

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Schulungsvideos und Mitarbeitereinführung

Schulungsvideos und Mitarbeitereinführung

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Produktvideos, Demos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Produktvideos, Demos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, Aktionen und Markenbekanntheit

Marketing, Aktionen und Markenbekanntheit

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Videos für Compliance-Schulungen erstellen

Videos für Compliance-Schulungen erstellen

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Fesselnde geschäftliche Videonachrichten

Fesselnde geschäftliche Videonachrichten

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

So funktioniert es

So funktioniert ein Corporate-Video-Maker

Erstellen Sie ein Unternehmensvideo mit HeyGen in vier klaren Schritten – von Ihrem geschriebenen Skript bis zum fertig bearbeiteten, teilbereiten Video.

Schritt 1

Wählen Sie eine Vorlage

Wähle einen Stil, lege Seitenverhältnis, Farben und Layout fest und lade anschließend dein Brand Kit hoch.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Schreibe oder füge dein Skript ein, passe das Tempo an, und das System teilt es automatisch in Szenen auf.

Schritt 3

Anpassen und Bereinigen

Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.

Step 4

Generieren und teilen

Rendern Sie das finale Video in HD oder 4K und laden Sie es anschließend herunter oder veröffentlichen Sie es innerhalb weniger Minuten auf Ihren Kanälen.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

How do I create a video from scratch with an AI video maker?

Sie müssen nicht bei null anfangen. Mit diesem intuitiven Videomaker können Sie ein Video erstellen, indem Sie ein Skript einfügen, um mühelos Szenen zu erzeugen, oder einfache Updates aus einer Vorlage erstellen. Mit „url to video“ können Sie online ein Unternehmensvideo erstellen und ein professionell aussehendes Ergebnis erzielen.

Wirkt ein KI-Unternehmensvideo professionell genug für Führungskräfte?

Ja. Das Ergebnis wird in HD oder 4K mit lebensechten Präsentierenden, natürlicher Lippen­synchronisation und Gestensteuerung gerendert, sodass es wie gefilmtes Material wirkt. Mit Avatar IV sieht ein Executive-Update aus, als käme es aus dem Studio, und Speech Cleanup entfernt alle Füllwörter oder peinlichen Pausen, bevor Sie es teilen.

Kann ich vorgefertigte Unternehmensvideo-Vorlagen für meine Marke anpassen?

Ja. Beginnen Sie mit vorgefertigten, geschäftsorientierten Vorlagen und passen Sie dann jede Videovorlage individuell an. Wählen Sie eine Business-Vorlage oder unsere anpassbaren Videovorlagen, tauschen Sie Farben und Ihr Logo aus – so bleiben Ihre Unternehmensvideos und individuellen Vorlagen immer im Einklang mit Ihrer Marke.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

Ja. Füge lizenzfreie Stockvideos hinzu, ergänze Animationen oder lade deine eigenen Videoclips hoch, um sie über Image-to-Video mit KI-Szenen zu kombinieren. Wenn du fertig bist, exportiere dein Video und teile es als MP4 in HD oder 4K – ganz ohne Wasserzeichen.

Gibt es einen kostenlosen Business-Video-Editor, mit dem man in wenigen Minuten Videos erstellen kann?

Yes. As a free business video maker, HeyGen lets you create corporate videos online with no credit card. Make videos for free on the free online plan, including a video online in minutes, and use AI dubbing to scale into 175+ languages.

Wie steigern Unternehmensvideos die Conversion im Marketing?

Add a clear call-to-action to any video and track how it lifts conversion across campaigns. Use the subtitle generator for accessibility, then explore more video styles, from ads to a promo, and scale every campaign from one script.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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