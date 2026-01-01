Kostenloser Online-Business-Video-Editor für Ihre Marke

Verwandeln Sie jedes Skript in wenigen Minuten in ein professionelles Business-Video mit einem KI-Video-Generator für Unternehmen. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Fügen Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil und veröffentlichen Sie Ihr Video auf allen Kanälen.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Wichtige Funktionen

Funktionen des Business-Video-Editors

Speech Cleanup for flawless delivery

Einmal aufnehmen und endlose Neuaufnahmen sparen. Der KI‑Videoeditor entfernt Füllwörter, Pausen und holprige Starts und fügt anschließend deine besten Videoclips mit unsichtbaren Übergängen zusammen, sodass dein hochwertiges Business‑Video so wirkt, als wäre es beim ersten Mal perfekt aufgenommen worden – ganz ohne störende Jump Cuts.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Business-Vorlagen und KI-Videos

Beginnen Sie mit einer fertigen Vorlage statt mit einer leeren Seite. Die Text-zu-Video-Engine erstellt Szenen und Tempo automatisch, sodass Sie professionelle Videos produzieren und die Videoproduktion beschleunigen können – und jede Business-Vorlage in wenigen Minuten in ein fertiges Video verwandeln.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

KI-gestützte Voiceovers in über 175 Sprachen

Geben Sie jedem Online-Video eine klare, selbstbewusste Vertonung – ganz ohne Sprecherbuchung. Der KI‑Sprachgenerator liest Ihr KI‑Skript in einem natürlichen Ton vor, und Sie können Ihre eigene Stimme einmal klonen, um die Erzählstimme in 175 Sprachen über Regionen, Kampagnen und Updates hinweg konsistent zu halten.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Online video maker with AI tools

Laden Sie Aufnahmen hoch, fügen Sie Text hinzu, entfernen Sie Hintergründe und animieren Sie Szenen – alles in einem übersichtlichen Dashboard des Online‑Video‑Editors, der speziell für Nicht‑Profis entwickelt wurde. Der Untertitel‑Generator fügt mit einem Klick Untertitel hinzu, und Bearbeitungstools plus Brand‑Kit sorgen dafür, dass jedes Unternehmensvideo zur Marke passt.

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Lokalisieren Sie ein professionelles Unternehmensvideo

Erschließen Sie jeden Markt, ohne ein einziges Video neu produzieren zu müssen. Lassen Sie Ihr Skript von KI dubbing übersetzen, um Ihr Business-Video in neue Sprachen zu übertragen – mit passender Stimme und Lippensynchronität. So wird aus einer Aufnahme Dutzende lokalisierter Versionen Ihres Videoinhalts, die wie native Produktionen klingen.

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Geschäftliche Videoideen und Anwendungsfälle

Marketingkampagnen und Werbeaktionen

Marketingkampagnen und Werbeaktionen

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Schulungs- und Onboarding-Videos

Schulungs- und Onboarding-Videos

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Personalized sales outreach video

Personalized sales outreach video

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Unternehmensvideos und interne Kommunikation

Unternehmensvideos und interne Kommunikation

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Produktdemos und Produkteinführungen

Produktdemos und Produkteinführungen

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Social media content for business

Social media content for business

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

How it works

How a business video maker works

Erstellen Sie in vier Schritten ein Business-Video – von einem leeren Skript bis zu einem fertig bearbeiteten, teilbereiten Video.

Schritt 1

Choose a style

Wählen Sie eine Vorlage, legen Sie Format und Seitenverhältnis fest und entscheiden Sie sich für den Look, der zu Ihren geschäftlichen Zielen passt.

Schritt 2

Schreiben Sie Ihr Skript

Paste or type your script, then refine the tone, pacing, and emphasis so the message lands clearly.

Schritt 3

Customize the video

Fügen Sie Untertitel, Branding und Hintergründe hinzu, bereinigen Sie dann die Takes und passen Sie das Timing im Editor an.

Step 4

Erstellen und teilen

Render the final video in HD or 4K, then download or publish it across your channels in minutes.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Online‑Business‑Video‑Maker und wie funktioniert er?

Ein Online-Video-Editor für Unternehmen ist ein KI-Videogenerator, der ein Skript in ein professionelles Business-Video verwandelt – ganz ohne Dreharbeiten. Mit HeyGen erstellen Sie Unternehmensvideos und erledigen die gesamte Videoproduktion in wenigen Minuten, ganz ohne Videoschnittsoftware oder Studio.

Kann es Füllwörter und Wiederholungen aus meiner Aufnahme entfernen?

Ja. Die Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter, Pausen und Versprecher und überbrückt die Lücken, sodass keine harten Schnitte entstehen. In Kombination mit der KI-Lippensynchronisation fügt sich dein Videoschnitt zu einem nahtlosen, hochwertigen Video zusammen – ganz ohne manuelles Zuschneiden.

Kann ich mit kostenlosen Business-Vorlagen für Videos und Stockmedien starten?

Ja. Wählen Sie eine fertige Business-Video-Vorlage aus einer Bibliothek mit professionell gestalteten Vorlagen und fügen Sie dann Ihre eigenen Videoclips mit Bild-zu-Video hinzu oder greifen Sie auf die Stockbibliothek und Medienbibliothek mit Stockmaterial und Stockvideos zurück. Laden Sie beliebige Dateien hoch und fügen Sie mit einem Klick Videos hinzu. Kostenlose Business-Video-Vorlagen sorgen für einen professionellen Einstieg.

Wie erstelle ich mit KI aus einem Prompt Business-Videos?

Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.

Ist der kostenlose Business-Video-Editor wirklich kostenlos nutzbar?

Ja. Mit einem kostenlosen Videotarif kannst du ein kostenloses Business-Video erstellen und herunterladen – ganz ohne Kreditkarte – und für ein gesichtsloses Video brauchst du überhaupt keine Kamera. Jeder kann seine Online-Videoarbeit mit einsatzbereiten Videobearbeitungstools optimieren, von einem kurzen Promo-Clip bis hin zu einer kompletten Reihe von Business-Video-Vorlagen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat.

Kann ich mein Unternehmensvideo einbetten und teilen, um meine Marke zu bewerben?

Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.

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Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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