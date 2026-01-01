Ja. Wählen Sie eine fertige Business-Video-Vorlage aus einer Bibliothek mit professionell gestalteten Vorlagen und fügen Sie dann Ihre eigenen Videoclips mit Bild-zu-Video hinzu oder greifen Sie auf die Stockbibliothek und Medienbibliothek mit Stockmaterial und Stockvideos zurück. Laden Sie beliebige Dateien hoch und fügen Sie mit einem Klick Videos hinzu. Kostenlose Business-Video-Vorlagen sorgen für einen professionellen Einstieg.