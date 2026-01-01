Verwandeln Sie jedes Skript in wenigen Minuten in ein professionelles Business-Video mit einem KI-Video-Generator für Unternehmen. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Fügen Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil und veröffentlichen Sie Ihr Video auf allen Kanälen.
Funktionen des Business-Video-Editors
Speech Cleanup for flawless delivery
Einmal aufnehmen und endlose Neuaufnahmen sparen. Der KI‑Videoeditor entfernt Füllwörter, Pausen und holprige Starts und fügt anschließend deine besten Videoclips mit unsichtbaren Übergängen zusammen, sodass dein hochwertiges Business‑Video so wirkt, als wäre es beim ersten Mal perfekt aufgenommen worden – ganz ohne störende Jump Cuts.
Business-Vorlagen und KI-Videos
Beginnen Sie mit einer fertigen Vorlage statt mit einer leeren Seite. Die Text-zu-Video-Engine erstellt Szenen und Tempo automatisch, sodass Sie professionelle Videos produzieren und die Videoproduktion beschleunigen können – und jede Business-Vorlage in wenigen Minuten in ein fertiges Video verwandeln.
KI-gestützte Voiceovers in über 175 Sprachen
Geben Sie jedem Online-Video eine klare, selbstbewusste Vertonung – ganz ohne Sprecherbuchung. Der KI‑Sprachgenerator liest Ihr KI‑Skript in einem natürlichen Ton vor, und Sie können Ihre eigene Stimme einmal klonen, um die Erzählstimme in 175 Sprachen über Regionen, Kampagnen und Updates hinweg konsistent zu halten.
Online video maker with AI tools
Laden Sie Aufnahmen hoch, fügen Sie Text hinzu, entfernen Sie Hintergründe und animieren Sie Szenen – alles in einem übersichtlichen Dashboard des Online‑Video‑Editors, der speziell für Nicht‑Profis entwickelt wurde. Der Untertitel‑Generator fügt mit einem Klick Untertitel hinzu, und Bearbeitungstools plus Brand‑Kit sorgen dafür, dass jedes Unternehmensvideo zur Marke passt.
Lokalisieren Sie ein professionelles Unternehmensvideo
Erschließen Sie jeden Markt, ohne ein einziges Video neu produzieren zu müssen. Lassen Sie Ihr Skript von KI dubbing übersetzen, um Ihr Business-Video in neue Sprachen zu übertragen – mit passender Stimme und Lippensynchronität. So wird aus einer Aufnahme Dutzende lokalisierter Versionen Ihres Videoinhalts, die wie native Produktionen klingen.
Geschäftliche Videoideen und Anwendungsfälle
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
How a business video maker works
Erstellen Sie in vier Schritten ein Business-Video – von einem leeren Skript bis zu einem fertig bearbeiteten, teilbereiten Video.
Wählen Sie eine Vorlage, legen Sie Format und Seitenverhältnis fest und entscheiden Sie sich für den Look, der zu Ihren geschäftlichen Zielen passt.
Paste or type your script, then refine the tone, pacing, and emphasis so the message lands clearly.
Fügen Sie Untertitel, Branding und Hintergründe hinzu, bereinigen Sie dann die Takes und passen Sie das Timing im Editor an.
Render the final video in HD or 4K, then download or publish it across your channels in minutes.
Ein Online-Video-Editor für Unternehmen ist ein KI-Videogenerator, der ein Skript in ein professionelles Business-Video verwandelt – ganz ohne Dreharbeiten. Mit HeyGen erstellen Sie Unternehmensvideos und erledigen die gesamte Videoproduktion in wenigen Minuten, ganz ohne Videoschnittsoftware oder Studio.
Ja. Die Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter, Pausen und Versprecher und überbrückt die Lücken, sodass keine harten Schnitte entstehen. In Kombination mit der KI-Lippensynchronisation fügt sich dein Videoschnitt zu einem nahtlosen, hochwertigen Video zusammen – ganz ohne manuelles Zuschneiden.
Ja. Wählen Sie eine fertige Business-Video-Vorlage aus einer Bibliothek mit professionell gestalteten Vorlagen und fügen Sie dann Ihre eigenen Videoclips mit Bild-zu-Video hinzu oder greifen Sie auf die Stockbibliothek und Medienbibliothek mit Stockmaterial und Stockvideos zurück. Laden Sie beliebige Dateien hoch und fügen Sie mit einem Klick Videos hinzu. Kostenlose Business-Video-Vorlagen sorgen für einen professionellen Einstieg.
Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.
Ja. Mit einem kostenlosen Videotarif kannst du ein kostenloses Business-Video erstellen und herunterladen – ganz ohne Kreditkarte – und für ein gesichtsloses Video brauchst du überhaupt keine Kamera. Jeder kann seine Online-Videoarbeit mit einsatzbereiten Videobearbeitungstools optimieren, von einem kurzen Promo-Clip bis hin zu einer kompletten Reihe von Business-Video-Vorlagen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat.
Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle deine Skripte mit KI in professionelle Business-Videos.