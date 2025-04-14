Ja. Schreiben Sie diese Details direkt in Ihr Skript, dann erscheinen sie sowohl in der Erzählstimme als auch im eingeblendeten Text. Geben Sie das Geburtsdatum, Gewicht, die Größe, den Namen und alle weiteren Informationen an, die Sie teilen möchten. Der Video-Skript-Generator kann Ihnen helfen, die Details in eine natürliche, flüssige Ansage zu bringen, wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie anfangen sollen. Das Ergebnis ist ein niedliches, vollständiges Geburtsankündigungs-Video mit all den Informationen, die Ihre Familie und Freunde wissen möchten – bereit zum Teilen, sobald es Zeit zum Feiern ist.