Wie Unternehmen mit HeyGen erfolgreich sind

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Malecare

Erfahren Sie, wie Malecare und die Cancer Academy HeyGen nutzen, um skalierbare, einfühlsame Krebsaufklärung bereitzustellen, die Patientinnen und Patienten hilft, sich informiert, unterstützt und zuversichtlich zu fühlen.

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Eine Frau mit dunklen Haaren spricht vor Bücherregalen; unten links ist das Logo „firstmovers.ai“ zu sehen.

Avatar Video · Creator

Erfahren Sie, wie Julia McCoy mit HeyGen einen digitalen Klon ihrer selbst erstellte, mühelos Videos produzierte und ihr KI-Unternehmen skalierte, während sie sich von einer gesundheitlichen Krise erholte.

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Das Wort „Fanneplay“ in fetten, schwarzen Blockbuchstaben auf weißem Hintergrund.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Erfahren Sie, wie das mit einem Emmy Award ausgezeichnete Studio Fameplay HeyGen einsetzt, um KI-gestützte mehrsprachige Videos zu produzieren, Inhalte für verschiedene Märkte zu lokalisieren und von einem tschechischen Publikum auf ein weltweites Publikum zu expandieren.

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Mann mit Spitzbart in dunkler Uniform in einem japanischen Garten, mit leuchtendem Bonsai-Logo und dem eingeblendeten Text „BONSAI MARKETING“.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Erfahren Sie, wie Bryan Fikes mit HeyGen kleinen Unternehmen hilft, mehr Videos zu erstellen, über 700 Stunden einzusparen, die Conversion-Rate zu steigern und seine Marketingagentur zu skalieren.

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Telemundo-Logo mit einem roten stilisierten T und schwarzer Schrift.

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Telemundo

Erfahren Sie, wie Telemundo mit HeyGen zusammenarbeitete, um KI-gestützte WM-Übertragungssegmente zu erstellen, die Kommentatoren an scheinbar unmögliche, filmreife Schauplätze versetzten – und dabei gleichzeitig die hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität des Live-Fernsehens erfüllten.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV nutzt HeyGen KI-Avatare, um Journalistinnen und Journalisten zu schützen, Anonymität zu wahren und Geschichten aus Afghanistan sicher mit einem weltweiten Publikum zu teilen.

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Indegene-Logo mit „in“ aus pinken und blauen geometrischen Blöcken und „degene“ in blauer Schrift.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene skalierte die konforme medizinische Videoproduktion mit der KI-Videoplattform von HeyGen, beschleunigte die Bereitstellung, senkte die Kosten und ermöglichte mehrsprachige Inhalte weltweit.

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HubSpot-Logo

Video Translation · Marketing

Erfahren Sie, wie HubSpot HeyGen einsetzt, um die KI-gestützte Videoproduktion zu beschleunigen – für schnellere Erstellung, nahtlose Lokalisierung und skalierbares Storytelling für globale Teams.

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The Economist Logo

Video Translation · Avatar Video · Broadcast

The Economist

Erfahren Sie, wie The Economist HeyGen einsetzt, um seine globale Reichweite zu vergrößern, mehrsprachige Videos zu erstellen und die redaktionelle Qualität auf allen Plattformen zu gewährleisten.

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Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten.

Was können Unternehmen aus KI-Fallstudien lernen, in denen die Technologie von HeyGen eingesetzt wird?

Die KI-Fallstudien von HeyGen zeigen, wie Unternehmen ihre Produktionszeiten verkürzen, Inhalte weltweit skalieren und ihre Kreativität steigern. Teams stellen Videos innerhalb weniger Stunden fertig, Agenturen liefern Inhalte in mehreren Sprachen und Marken erwecken Kampagnen mit Avataren zum Leben. So senken sie Kosten und ermöglichen zugleich skalierbares, hochwertiges Storytelling für verschiedene Märkte.

Wie haben Fallstudien zum KI-Marketing eine höhere Interaktion und einen besseren ROI mit HeyGen belegt?

Die KI-Fallstudien von HeyGen zeigen, wie personalisierte, skalierbare Videos das Engagement und den ROI steigern. Marken konnten mit Onboarding-Videos ihre Konversions- und Kundenbindungsraten verdoppeln, durch maßgeschneiderte Kampagnen das Engagement verdreifachen und mit mehrsprachigen Inhalten ihre globale Reichweite ausbauen. Damit beweist HeyGen, dass Marketingteams Personalisierung skalieren, Kosten senken und ihre Wirkung maximieren können.

Welche Ergebnisse zeigen Fallstudien zum Einsatz von KI im Bildungsbereich, in denen HeyGen für Schulungen und Lernzwecke verwendet wird?

Die KI-Fallstudien von HeyGen im Bildungsbereich zeigen, wie Institutionen und Unternehmen ihre Lernergebnisse verbessern. Avatare ermöglichen Rollenspiele zum Einüben von Fähigkeiten, Unternehmen modernisieren ihre Compliance-Schulungen, Teams im Gesundheitswesen beschleunigen die Erstellung medizinischer Inhalte und Lehrkräfte bieten mehrsprachigen Unterricht an. So werden Schulungen in Schulen, Unternehmen und der beruflichen Weiterbildung ansprechender, skalierbarer und effektiver.

Wie nutzen Fallstudien zum Einsatz von KI im Gesundheitswesen HeyGen, um die Kommunikation zu verbessern und Kosten zu senken?

Die KI-Fallstudien von HeyGen im Gesundheitswesen zeigen, wie Anbieter die Kommunikation verbessern, Kosten senken und den Zugang erweitern. Ärzte vermitteln medizinisches Wissen mithilfe von Erklärvideos, Teams reduzieren den Zeitaufwand für die Erstellung von Schulungsmaterialien um 50 %, und Anbieter skalieren mehrsprachige Zertifizierungsinhalte. So ermöglichen sie Patienten, Fachkräften und einem weltweiten Publikum präzise und kosteneffiziente Bildungsangebote.

Wie hat die Würth Group mit der KI-Videogenerierung von HeyGen Erfolge erzielt?

Würth stellte seine Kommunikation von schriftlichen Inhalten auf einen Video-First-Ansatz um und nutzte HeyGen, um mehrsprachige, avatarbasierte Videos zu erstellen. Dadurch senkte das Unternehmen die Übersetzungskosten um 80 %, halbierte die Produktionszeit und ermöglichte es Mitarbeitenden, die Plattform in nur 45 Minuten zu beherrschen. So wurden ansprechende globale Schulungen und Botschaften effizienter und kostengünstiger.

Was können Unternehmen aus der KI-Kundenerfolgsgeschichte von Komatsu über den Einsatz von KI-Avataren lernen?

Die KI-Fallstudie von Komatsu zeigt, wie Unternehmen mit KI-Avataren Schulungen und Kommunikation grundlegend verbessern können. Durch die Erstellung mehrsprachiger, einheitlicher und ansprechender Videos steigerte Komatsu die Abschlussquote auf fast 90 %, verbesserte die Wissensspeicherung und senkte die Produktionskosten. Dieser Erfolg verdeutlicht, wie Kundenerfolgsgeschichten rund um KI skalierbare, markenkonforme Lernlösungen aufzeigen, die über Schulungen hinaus auch im Marketing und in der globalen Kommunikation eingesetzt werden können.

Wie konnte trivago seine Marketingergebnisse mit den KI-Fallstudien von HeyGen verbessern?

Die Erfahrungen von trivago mit HeyGen zeigen, dass Fallstudien zum KI-Marketing die Videolokalisierung erheblich optimieren können. Durch den Einsatz der KI-Übersetzer und Avatare von HeyGen halbierte trivago die Postproduktionszeit (und sparte dadurch 3–4 Monate), lokalisierte TV-Werbung schnell für 30 Märkte und wahrte dabei eine einheitliche Markenidentität – für skalierbare, effiziente und hochwertige Marketingergebnisse.

Wie setzte Ogilvy KI-Avatare in Fallstudien zum KI-Marketing ein?

Ogilvy arbeitete mit HeyGen zusammen, um emotional ansprechende, avatargestützte Marketingvideos zu erstellen – etwa für eine auf die Generation Z ausgerichtete Kampagne mit der Persona eines Sängers. Mithilfe der Avatare von HeyGen produzierte die Agentur in großem Umfang hochgradig personalisierte und lokalisierte Inhalte. So stärkte sie die Bindung zum Publikum, bewahrte die emotionale Wirkung und steigerte das Engagement in verschiedenen Märkten.