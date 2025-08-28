Wie Unternehmen mit HeyGen erfolgreich sind
Avatar Video · L&D
Erfahren Sie, wie Malecare und die Cancer Academy HeyGen nutzen, um skalierbare, einfühlsame Krebsaufklärung bereitzustellen, die Patientinnen und Patienten hilft, sich informiert, unterstützt und zuversichtlich zu fühlen.
Avatar Video · Creator
Erfahren Sie, wie Julia McCoy mit HeyGen einen digitalen Klon ihrer selbst erstellte, mühelos Videos produzierte und ihr KI-Unternehmen skalierte, während sie sich von einer gesundheitlichen Krise erholte.
Avatar Video · Localization
Erfahren Sie, wie das mit einem Emmy Award ausgezeichnete Studio Fameplay HeyGen einsetzt, um KI-gestützte mehrsprachige Videos zu produzieren, Inhalte für verschiedene Märkte zu lokalisieren und von einem tschechischen Publikum auf ein weltweites Publikum zu expandieren.
Avatar Video · Marketing
Erfahren Sie, wie Bryan Fikes mit HeyGen kleinen Unternehmen hilft, mehr Videos zu erstellen, über 700 Stunden einzusparen, die Conversion-Rate zu steigern und seine Marketingagentur zu skalieren.
Avatar Video · Broadcast
Erfahren Sie, wie Telemundo mit HeyGen zusammenarbeitete, um KI-gestützte WM-Übertragungssegmente zu erstellen, die Kommentatoren an scheinbar unmögliche, filmreife Schauplätze versetzten – und dabei gleichzeitig die hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität des Live-Fernsehens erfüllten.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV nutzt HeyGen KI-Avatare, um Journalistinnen und Journalisten zu schützen, Anonymität zu wahren und Geschichten aus Afghanistan sicher mit einem weltweiten Publikum zu teilen.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene skalierte die konforme medizinische Videoproduktion mit der KI-Videoplattform von HeyGen, beschleunigte die Bereitstellung, senkte die Kosten und ermöglichte mehrsprachige Inhalte weltweit.
Video Translation · Marketing
Erfahren Sie, wie HubSpot HeyGen einsetzt, um die KI-gestützte Videoproduktion zu beschleunigen – für schnellere Erstellung, nahtlose Lokalisierung und skalierbares Storytelling für globale Teams.
Video Translation · Avatar Video · Broadcast
Erfahren Sie, wie The Economist HeyGen einsetzt, um seine globale Reichweite zu vergrößern, mehrsprachige Videos zu erstellen und die redaktionelle Qualität auf allen Plattformen zu gewährleisten.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Die KI-Fallstudien von HeyGen zeigen, wie Unternehmen ihre Produktionszeiten verkürzen, Inhalte weltweit skalieren und ihre Kreativität steigern. Teams stellen Videos innerhalb weniger Stunden fertig, Agenturen liefern Inhalte in mehreren Sprachen und Marken erwecken Kampagnen mit Avataren zum Leben. So senken sie Kosten und ermöglichen zugleich skalierbares, hochwertiges Storytelling für verschiedene Märkte.
Die KI-Fallstudien von HeyGen zeigen, wie personalisierte, skalierbare Videos das Engagement und den ROI steigern. Marken konnten mit Onboarding-Videos ihre Konversions- und Kundenbindungsraten verdoppeln, durch maßgeschneiderte Kampagnen das Engagement verdreifachen und mit mehrsprachigen Inhalten ihre globale Reichweite ausbauen. Damit beweist HeyGen, dass Marketingteams Personalisierung skalieren, Kosten senken und ihre Wirkung maximieren können.
Die KI-Fallstudien von HeyGen im Bildungsbereich zeigen, wie Institutionen und Unternehmen ihre Lernergebnisse verbessern. Avatare ermöglichen Rollenspiele zum Einüben von Fähigkeiten, Unternehmen modernisieren ihre Compliance-Schulungen, Teams im Gesundheitswesen beschleunigen die Erstellung medizinischer Inhalte und Lehrkräfte bieten mehrsprachigen Unterricht an. So werden Schulungen in Schulen, Unternehmen und der beruflichen Weiterbildung ansprechender, skalierbarer und effektiver.
Die KI-Fallstudien von HeyGen im Gesundheitswesen zeigen, wie Anbieter die Kommunikation verbessern, Kosten senken und den Zugang erweitern. Ärzte vermitteln medizinisches Wissen mithilfe von Erklärvideos, Teams reduzieren den Zeitaufwand für die Erstellung von Schulungsmaterialien um 50 %, und Anbieter skalieren mehrsprachige Zertifizierungsinhalte. So ermöglichen sie Patienten, Fachkräften und einem weltweiten Publikum präzise und kosteneffiziente Bildungsangebote.
Würth stellte seine Kommunikation von schriftlichen Inhalten auf einen Video-First-Ansatz um und nutzte HeyGen, um mehrsprachige, avatarbasierte Videos zu erstellen. Dadurch senkte das Unternehmen die Übersetzungskosten um 80 %, halbierte die Produktionszeit und ermöglichte es Mitarbeitenden, die Plattform in nur 45 Minuten zu beherrschen. So wurden ansprechende globale Schulungen und Botschaften effizienter und kostengünstiger.
Die KI-Fallstudie von Komatsu zeigt, wie Unternehmen mit KI-Avataren Schulungen und Kommunikation grundlegend verbessern können. Durch die Erstellung mehrsprachiger, einheitlicher und ansprechender Videos steigerte Komatsu die Abschlussquote auf fast 90 %, verbesserte die Wissensspeicherung und senkte die Produktionskosten. Dieser Erfolg verdeutlicht, wie Kundenerfolgsgeschichten rund um KI skalierbare, markenkonforme Lernlösungen aufzeigen, die über Schulungen hinaus auch im Marketing und in der globalen Kommunikation eingesetzt werden können.
Die Erfahrungen von trivago mit HeyGen zeigen, dass Fallstudien zum KI-Marketing die Videolokalisierung erheblich optimieren können. Durch den Einsatz der KI-Übersetzer und Avatare von HeyGen halbierte trivago die Postproduktionszeit (und sparte dadurch 3–4 Monate), lokalisierte TV-Werbung schnell für 30 Märkte und wahrte dabei eine einheitliche Markenidentität – für skalierbare, effiziente und hochwertige Marketingergebnisse.
Ogilvy arbeitete mit HeyGen zusammen, um emotional ansprechende, avatargestützte Marketingvideos zu erstellen – etwa für eine auf die Generation Z ausgerichtete Kampagne mit der Persona eines Sängers. Mithilfe der Avatare von HeyGen produzierte die Agentur in großem Umfang hochgradig personalisierte und lokalisierte Inhalte. So stärkte sie die Bindung zum Publikum, bewahrte die emotionale Wirkung und steigerte das Engagement in verschiedenen Märkten.