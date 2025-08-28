Die KI-Fallstudie von Komatsu zeigt, wie Unternehmen mit KI-Avataren Schulungen und Kommunikation grundlegend verbessern können. Durch die Erstellung mehrsprachiger, einheitlicher und ansprechender Videos steigerte Komatsu die Abschlussquote auf fast 90 %, verbesserte die Wissensspeicherung und senkte die Produktionskosten. Dieser Erfolg verdeutlicht, wie Kundenerfolgsgeschichten rund um KI skalierbare, markenkonforme Lernlösungen aufzeigen, die über Schulungen hinaus auch im Marketing und in der globalen Kommunikation eingesetzt werden können.