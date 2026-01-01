Indegene ist ein global tätiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich Life Sciences, das Pharma- und Gesundheitsunternehmen dabei unterstützt, komplexe wissenschaftliche und medizinische Informationen in klare, ansprechende und regelkonforme Kommunikation zu übersetzen. Die Arbeit von Indegene erstreckt sich über den gesamten Produktlebenszyklus und unterstützt alle Beteiligten – von medizinischem Fachpersonal und Patienten bis hin zu internen medizinischen und regulatorischen Teams.

Im Kern von Indegenes Geschäft steht eine entscheidende Herausforderung: hochkomplexe wissenschaftliche Inhalte zu vereinfachen, ohne dabei Genauigkeit und regulatorische Integrität zu beeinträchtigen.

Traditionell bedeutete dies, hochwertige schriftliche Inhalte, Präsentationen und professionell produzierte Videos in Übereinstimmung mit strengen medizinischen, rechtlichen und regulatorischen (MLR) Standards zu erstellen. Doch als die Nachfrage nach personalisierten, mehrsprachigen und skalierbaren Inhalten wuchs, wurden die Grenzen der traditionellen Videoproduktion deutlich.

Alles änderte sich, als Indegene begann, HeyGen in seine Content- und Video-Workflows zu integrieren.

Die Komplexität herkömmlicher Videoproduktion überwinden

Bevor HeyGen eingeführt wurde, erforderte jedes Videoprojekt die Koordination mehrerer Teams, darunter Content-Autor:innen, medizinische Prüfer:innen, Sprecher:innen, Videoeditor:innen und Produktionsteams.

Der Arbeitsablauf umfasste das Verfassen von Skripten, medizinische, rechtliche und regulatorische (MLR) Prüfungen, Storyboarding, Videodrehs, Sprachaufnahmen, Schnitt sowie mehrere Feedbackrunden. Selbst kleine Aktualisierungen konnten umfangreiche Nacharbeiten auslösen.

„Jegliche Aktualisierungen oder Lokalisierungsmaßnahmen bedeuteten häufig erneute Aufnahmen und erneutes Schneiden, was Zeitaufwand, Kosten und Abhängigkeit von Ressourcen weiter erhöhte“, sagte Indegene.

Dies führte zu mehreren Herausforderungen:

Hoher Personalbedarf in mehreren Teams

Lange Produktionszeiten aufgrund von Abstimmungs- und Überprüfungszyklen

Höhere Kosten durch Studioaufnahmen und Schauspieler:innen

Begrenzte Skalierbarkeit bei der Erstellung mehrerer Versionen oder Aktualisierungen

Komplexe Lokalisierungsabläufe, die neue Aufnahmen erfordern

Der Prozess war effektiv, aber in einem schnelllebigen, globalen Umfeld nur schwer skalierbar.

Einführung von KI zur Transformation von Videoproduktions-Workflows

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, integrierte Indegene HeyGen in seine Produktionspipeline und veränderte damit grundlegend, wie Videos erstellt und ausgeliefert werden.

Der neue Workflow ist vollständig digital, automatisiert und skalierbar.

Anstatt physische Drehs zu koordinieren, laden Teams jetzt Skripte oder Präsentationen direkt in HeyGen hoch. KI-generierte Avatare ersetzen menschliche Präsentierende und machen Studios, Terminabstimmungen und Vor-Ort-Produktionen überflüssig.

Die Plattform ermöglicht eine schnelle Videoproduktion, sodass Teams innerhalb weniger Minuten hochwertige, avatarbasierte Videos erstellen können. Aktualisierungen sind ebenso nahtlos.

Die Lokalisierung, die früher zu den zeitaufwendigsten Aspekten der Produktion gehörte, ist jetzt deutlich schneller.

„Mehrsprachige Videos können schnell erstellt werden, ohne zusätzliche Drehs oder Sprachaufnahmen“, sagte Indegene.

Dieser Wandel hat es Indegene ermöglicht, die Videoproduktion weltweit zu skalieren und dabei Konsistenz, Compliance und Qualität aufrechtzuerhalten.

Bereitstellung skalierbarer, konformer und ansprechender medizinischer Inhalte

Mit HeyGen produziert Indegene jetzt eine breite Palette an Inhaltsformaten, darunter avatarbasierte Videos, lokalisierte Schulungsmaterialien, Podcasts und PPT-zu-Video-Konvertierungen.

Ein zentrales Einsatzszenario sind klinische Erklärvideos für Pharmaunternehmen. Diese Videos erläutern den Wirkmechanismus eines Medikaments, seine klinischen Vorteile und den Nutzen für Patientinnen und Patienten auf klare und ansprechende Weise.

Früher erforderte die Erstellung solcher Inhalte wochenlange Arbeit über mehrere Teams hinweg. Mit HeyGen wurde dieser Prozess erheblich vereinfacht.

KI-Avatare fungieren als Präsentatoren und vermitteln Inhalte in einem Ton, der auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten ist. Technische Erklärungen können an medizinisches Fachpersonal gerichtet werden, während vereinfachte Versionen für Patienten und Pflegekräfte erstellt werden können.

Gleichzeitig werden dynamische visuelle Elemente und Branding-Bestandteile mit regulatorischen Standards verknüpft, um Klarheit, Engagement und Compliance sicherzustellen.

Das Ergebnis ist ein skalierbares System zur Bereitstellung konsistenter, hochwertiger medizinischer Kommunikation über verschiedene Regionen und Zielgruppen hinweg.

Messbare Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Kosten und Skalierbarkeit erzielen

Die Auswirkungen der Integration von HeyGen waren in den Abläufen von Indegene erheblich.

Zeitersparnis : Die herkömmliche Videoproduktion dauerte 6–8 Wochen pro Video. Mit HeyGen kann dasselbe Ergebnis in 5–10 Tagen geliefert werden, einschließlich Lokalisierung.

: Die herkömmliche Videoproduktion dauerte 6–8 Wochen pro Video. Mit HeyGen kann dasselbe Ergebnis in 5–10 Tagen geliefert werden, einschließlich Lokalisierung. Schnellere Aktualisierungen : Änderungen, für die früher Tage an Nacharbeit erforderlich waren, können jetzt in Minuten bis wenigen Stunden abgeschlossen werden.

: Änderungen, für die früher Tage an Nacharbeit erforderlich waren, können jetzt in Minuten bis wenigen Stunden abgeschlossen werden. Weniger Personal : Produktionsteams wurden von 5–8 Personen auf nur 1–2 Bediener verschlankt, wodurch Ressourcen für höherwertige Aufgaben frei werden.

: Produktionsteams wurden von 5–8 Personen auf nur 1–2 Bediener verschlankt, wodurch Ressourcen für höherwertige Aufgaben frei werden. Kosteneffizienz : Die Produktionskosten sind um 50–60 Prozent gesunken, wodurch die Notwendigkeit von Studios, Darstellern und aufwendiger Postproduktion entfällt.

: Die Produktionskosten sind um 50–60 Prozent gesunken, wodurch die Notwendigkeit von Studios, Darstellern und aufwendiger Postproduktion entfällt. Skalierbarkeit und Lokalisierung: Die Produktion mehrsprachiger Videos ist jetzt 5–10 Mal schneller und ermöglicht eine schnelle weltweite Verbreitung.

Diese Verbesserungen haben es Indegene ermöglicht, mehr Inhalte schneller und mit weniger Ressourcen zu produzieren und dabei strenge Compliance-Standards einzuhalten.

Für Indegene bedeutet die Einführung von HeyGen mehr als nur eine Optimierung der Arbeitsabläufe; sie markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wissenschaftliche Kommunikation vermittelt wird.

Durch die Kombination von KI-gestützter Videoproduktion mit tiefgreifender Expertise in den Biowissenschaften hat Indegene ein skalierbares Modell geschaffen, um präzise, ansprechende und konforme Inhalte für ein weltweites Publikum bereitzustellen.

Das Ergebnis ist ein schnellerer, effizienterer und flexiblerer Ansatz für Kommunikation, der die Lücke zwischen Wissenschaft und Verständnis schließt und gleichzeitig bessere Gesundheits­ergebnisse unterstützt.