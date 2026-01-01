Skalierbare Videoinfrastruktur mit der HeyGen API aufbauen
Sparen Sie 95 % der Produktionskosten und -zeit: Erstellen, übersetzen und skalieren Sie Videos in über 175 Sprachen und Dialekten.
Insgesamt erstellte Videos
Insgesamt übersetzte Videos
Sprachen
API-Verfügbarkeit
Video Intelligence in Unternehmensqualität
Entwickeln Sie leistungsstarke Videoinfrastrukturen mit Enterprise-APIs und KI-Funktionen, die für Skalierung, Automatisierung und globale Reichweite ausgelegt sind.
Bevor Sie Ihr Video übersetzen, überprüfen und bearbeiten Sie kurz das Transkript, damit Ihre Botschaft präzise und klar ist.
Lokalisieren Sie Schulungen und Produkteinführungen in über 175 Sprachen und Dialekten mit 99 % lippensynchroner Genauigkeit.
Verwandeln Sie Ihr internes Wiki oder Wissensarchiv mit KI-gestützter Text-zu-Video-Technologie in fesselnde, ausdrucksstarke Videos.
Automatisieren Sie die Erstellung von avatarbasierten Onboarding- und L&D-Videos – ganz ohne Kameras, Studios oder Produktionsteams.
SOTA-Text-to-Speech-API mit bester Konsistenz, niedriger Latenz und präziser Emotionssteuerung.
Einfach für Entwickler. Schnell für Teams, um auszuliefern
Erstellen Sie Ihr Video in wenigen Minuten mit unserer intuitiven REST-API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Erfahren Sie, wie Teams skalierbare Videoworkflows auf der globalen Video-Intelligence-Infrastruktur von HeyGen aufbauen.
Erstellen Sie schneller mehrsprachige Schulungsvideos und halten Sie Inhalte weltweit konsistent.
Erstellen Sie personalisierte Outreach- und Account-based-Videos in großem Umfang.
Enterprise-API-Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle
HeyGen bietet Unternehmen eine sichere, zuverlässige Videoinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, KI-Videos in dem Umfang bereitzustellen, den globale Teams in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Kontrollmöglichkeiten benötigen.
Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns oberste Priorität. HeyGen wird unabhängig geprüft und ist nach SOC 2 Typ II sowie DSGVO konform zertifiziert, sodass Ihre Informationen nach höchsten Standards geschützt sind.
HeyGen ist auf zuverlässige Performance ausgelegt, mit einer API-Verfügbarkeit von 99,8 %, sodass Ihre Videoinfrastruktur stets erreichbar bleibt und Ihre automatisierten Videoworkflows ohne Unterbrechung laufen.
Enterprise-Kunden erhalten direkten Zugang zu dedizierten Support-Ingenieuren, die für reibungslose Implementierungen, schnelle Problemlösungen und einen zuverlässigen Videobetrieb in großem Maßstab sorgen.
Verwalten Sie Berechtigungen mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC), sodass Teams Zugriffe sicher zuweisen, Governance sicherstellen und steuern können, wie Videoworkflows erstellt und verwaltet werden.
Unsere Enterprise-API-Integration bringt die Vorteile von KI-Videos direkt in Ihre Creator-Workflows, sodass Sie ganz einfach hochwertige Videos schnell und effizient erstellen können – ohne den Aufwand, ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Certified to meet global security and compliance standards
Der wesentliche Unterschied liegt im Verhältnis zwischen Automatisierung und detaillierter Kontrolle.
Die Video Agent API nimmt eine einzelne Texteingabe entgegen und löst damit die autonome Orchestrierung der Avatar-Erstellung, des Schreibens von Skripten sowie der Erstellung und Anordnung visueller Assets aus. Sie bietet eine umfassende Bandbreite präziser Steuerungsmöglichkeiten und lässt gleichzeitig völlige kreative Freiheit. Ideal für umfangreiche Content-Erkundung, interne Videoproduktion und Automatisierung. Sie ist ein wirklich einzigartiges Angebot in der gesamten Branche.
Im Vergleich dazu haben die Standard-Video-Generierungs-APIs zwei Hauptkomponenten: 1) Avatar-Videoerstellung und 2) Vorlagen-Videoerstellung. Entwickler erstellen Avatare und Videovorlagen über die Webplattform von HeyGen, die anschließend von der API genutzt werden können. Auch wenn dafür mehr Einrichtung nötig ist, bieten diese APIs die präzise Steuerung, die für markenkonsistente Assets mit hoher Produktionsqualität erforderlich ist. Unternehmenskunden haben damit bereits Millionen von Videos erstellt, um ihre Content-Pipelines zu automatisieren.
Ja, hier sind die Schritte zur Verwendung der Photo Avatar API
Wenn du die Avatar-Videoerstellung nutzen möchtest, kannst du den Avatar verwenden/einbinden, indem du dieser Anleitungfolgst.
Ja, die API unterstützt die reine Text-zu-Avatar-Generierung über ein strukturiertes, beschreibendes Framework, das den Bedarf an externen Bildassets vollständig eliminiert. Indem Sie spezifische Parameter in acht Pflichtfeldern angeben – darunter Alter, Geschlecht, Ethnie und Stil – synthetisiert die KI eine einzigartige, hochauflösende Persona. Wenn Sie zum Beispiel die Ethnie „Ostasiatisch“ mit einem „Professionellen“ Stil und „Kinematischer“ Beleuchtung auswählen, veranlasst dies die Engine, eine Auswahl einzigartiger Avatare und Looks zurückzugeben. So können Unternehmen skalierbare, vielfältige Cast-Bibliotheken aufbauen, die in der realen Welt nicht existieren.
Sie können der Anleitung hier für Prompt-zu-Avatar folgen.
Das Vorlagensystem ist für hocheffiziente Videoerstellung im „Serienbrief“-Stil konzipiert, bei der ein Master-Layout als Container für dynamische Daten dient. Nutzer erstellen oder wählen zunächst eine Vorlage über das Dashboard oder die API aus und definieren dann gezielte Platzhalter für Text, Bilder oder Audio. Durch das Senden einer einzelnen POST-Anfrage an den Generate-Endpunkt der Vorlage mit einer JSON-Nutzlast von Variablen rendert das System automatisch individuelle Videodateien für jeden Empfänger. So wird es zum Branchenstandard für personalisierte Vertriebsansprachen und maßgeschneiderte Kunden-Onboarding-Prozesse in großem Maßstab.
Um den höchstmöglichen Grad an Realismus und Lippensynchronität zu gewährleisten, besteht der empfohlene „Golden Path“ darin, die default_voice_id eines bestimmten Avatars programmatisch abzurufen und zu verwenden. Diese Methode stellt sicher, dass die stimmlichen Eigenschaften – wie Geschlecht, Tonfall und regionaler Akzent – bereits optimal auf die visuelle Persona dieses Avatars abgestimmt sind und so das Risiko eines „Uncanny-Valley“-Effekts deutlich verringert wird. Wenn eine benutzerdefinierte Stimme benötigt wird, sollten Entwickler die v2/voices-Liste stets anhand der Metadaten des Avatars filtern, um die audiovisuelle Konsistenz zu wahren.
Da das Rendern von hochauflösenden KI-Videos sehr ressourcenintensiv ist und mehrere Minuten dauern kann, ist die API für eine asynchrone, ereignisgesteuerte Architektur über Webhooks ausgelegt. Anstatt eine offene Verbindung aufrechtzuerhalten (was zu Timeouts führt), sollte Ihre Anwendung eine Webhook-URL registrieren, um eine automatische „Push“-Benachrichtigung zu erhalten, sobald das Ereignis avatar_video.success ausgelöst wird. So bleibt Ihr Backend performant und verarbeitet das Video – über die bereitgestellte video_url – genau in dem Moment, in dem es verfügbar wird.
Die API bietet eine enorme globale Reichweite und unterstützt über 40 Sprachen sowie eine Bibliothek mit mehr als 300 unterschiedlichen Stimmen, was eine nahtlose Kommunikation über Ländergrenzen hinweg ermöglicht. Über einfaches Text-to-Speech in verschiedenen Sprachen hinaus bietet die Plattform „Video Translation“-Funktionen, mit denen ein bestehendes Video übernommen und die Audiospur übersetzt werden kann, während gleichzeitig die Lippenbewegungen des Avatars an die neue Sprache angepasst werden. So bleibt die visuelle Darstellung auf Spanisch oder Japanisch genauso authentisch wie in der ursprünglichen englischen Aufnahme.
HeyGen Video Translation kann 175 Sprachen und Dialekte unterstützen (laut hier).
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.