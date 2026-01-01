Der wesentliche Unterschied liegt im Verhältnis zwischen Automatisierung und detaillierter Kontrolle.

Die Video Agent API nimmt eine einzelne Texteingabe entgegen und löst damit die autonome Orchestrierung der Avatar-Erstellung, des Schreibens von Skripten sowie der Erstellung und Anordnung visueller Assets aus. Sie bietet eine umfassende Bandbreite präziser Steuerungsmöglichkeiten und lässt gleichzeitig völlige kreative Freiheit. Ideal für umfangreiche Content-Erkundung, interne Videoproduktion und Automatisierung. Sie ist ein wirklich einzigartiges Angebot in der gesamten Branche.

Im Vergleich dazu haben die Standard-Video-Generierungs-APIs zwei Hauptkomponenten: 1) Avatar-Videoerstellung und 2) Vorlagen-Videoerstellung. Entwickler erstellen Avatare und Videovorlagen über die Webplattform von HeyGen, die anschließend von der API genutzt werden können. Auch wenn dafür mehr Einrichtung nötig ist, bieten diese APIs die präzise Steuerung, die für markenkonsistente Assets mit hoher Produktionsqualität erforderlich ist. Unternehmenskunden haben damit bereits Millionen von Videos erstellt, um ihre Content-Pipelines zu automatisieren.