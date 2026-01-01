Zarin TV wurde mit einer einfachen, aber ehrgeizigen Mission gegründet: eine Plattform zu schaffen, auf der afghanische Geschichten authentisch, unabhängig und ohne Angst erzählt werden können.

Die Organisation konzentriert sich auf lokale Nachrichten, Bildung, Unterhaltung und Frauenthemen und rückt dabei Perspektiven in den Vordergrund, die von den Mainstream-Medien oft übersehen werden. Das Team arbeitet mit Journalistinnen, Journalisten und weiteren Mitwirkenden in mehreren Ländern zusammen, um Berichterstattung und Geschichten zu liefern, die die Lebensrealität in Afghanistan widerspiegeln.

„Unsere Aufgabe war es, lokale Nachrichten und Unterhaltung bereitzustellen – vor allem Bildungsinhalte – und Wege zu eröffnen, um Themen sichtbar zu machen, insbesondere die Situation von Frauen“, sagte Mariam Harris, Director of Development and Partnerships bei Zarin TV.

Doch nachdem die Taliban wieder die Kontrolle über Afghanistan übernommen hatten, wurde unabhängiger Journalismus zunehmend gefährlich. Reporter setzten sich selbst und ihre Familien allein dadurch einem Risiko aus, dass sie ihre Arbeit machten.

Diese Herausforderung veranlasste Zarin TV, HeyGen einzusetzen. Mithilfe von KI-Avataren fand die Organisation einen Weg, die Identität der Journalistinnen und Journalisten zu schützen und gleichzeitig weiterhin Geschichten zu erzählen, die sonst möglicherweise nie die Öffentlichkeit erreicht hätten.

Sicherheitsrisiken für unabhängige Journalist:innen überwinden

Für Zarin TV bestand die Herausforderung nie einfach nur darin, Inhalte zu produzieren, sondern sie sicher zu produzieren. Wenn Journalistinnen und Journalisten über Geschichten berichten, die die Regierung kritisieren oder sensible Themen beleuchten, können die Konsequenzen gravierend sein.

„Wenn wir unsere echten Journalistinnen und Journalisten und die echten Menschen einsetzen, die diese Arbeit machen, werden ihre Familien in der Heimat schikaniert“, erklärte Mariam.

In einigen Fällen konnten Familien aufgrund der Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten Einschüchterung, Belästigung oder sogar Verhaftung ausgesetzt sein. Dadurch blieben viele Geschichten unerzählt. Journalistinnen und Journalisten mussten die Bedeutung der Weitergabe von Informationen gegen die möglichen Risiken für sich selbst und ihre Angehörigen abwägen.