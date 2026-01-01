Zarin TV wurde mit einer einfachen, aber ehrgeizigen Mission gegründet: eine Plattform zu schaffen, auf der afghanische Geschichten authentisch, unabhängig und ohne Angst erzählt werden können.
Die Organisation konzentriert sich auf lokale Nachrichten, Bildung, Unterhaltung und Frauenthemen und rückt dabei Perspektiven in den Vordergrund, die von den Mainstream-Medien oft übersehen werden. Das Team arbeitet mit Journalistinnen, Journalisten und weiteren Mitwirkenden in mehreren Ländern zusammen, um Berichterstattung und Geschichten zu liefern, die die Lebensrealität in Afghanistan widerspiegeln.
„Unsere Aufgabe war es, lokale Nachrichten und Unterhaltung bereitzustellen – vor allem Bildungsinhalte – und Wege zu eröffnen, um Themen sichtbar zu machen, insbesondere die Situation von Frauen“, sagte Mariam Harris, Director of Development and Partnerships bei Zarin TV.
Doch nachdem die Taliban wieder die Kontrolle über Afghanistan übernommen hatten, wurde unabhängiger Journalismus zunehmend gefährlich. Reporter setzten sich selbst und ihre Familien allein dadurch einem Risiko aus, dass sie ihre Arbeit machten.
Diese Herausforderung veranlasste Zarin TV, HeyGen einzusetzen. Mithilfe von KI-Avataren fand die Organisation einen Weg, die Identität der Journalistinnen und Journalisten zu schützen und gleichzeitig weiterhin Geschichten zu erzählen, die sonst möglicherweise nie die Öffentlichkeit erreicht hätten.
Sicherheitsrisiken für unabhängige Journalist:innen überwinden
Für Zarin TV bestand die Herausforderung nie einfach nur darin, Inhalte zu produzieren, sondern sie sicher zu produzieren. Wenn Journalistinnen und Journalisten über Geschichten berichten, die die Regierung kritisieren oder sensible Themen beleuchten, können die Konsequenzen gravierend sein.
„Wenn wir unsere echten Journalistinnen und Journalisten und die echten Menschen einsetzen, die diese Arbeit machen, werden ihre Familien in der Heimat schikaniert“, erklärte Mariam.
In einigen Fällen konnten Familien aufgrund der Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten Einschüchterung, Belästigung oder sogar Verhaftung ausgesetzt sein. Dadurch blieben viele Geschichten unerzählt. Journalistinnen und Journalisten mussten die Bedeutung der Weitergabe von Informationen gegen die möglichen Risiken für sich selbst und ihre Angehörigen abwägen.
„Wir mussten die Identität wirklich, wirklich gut verbergen“, sagte Mariam.
Gleichzeitig wollte Zarin TV seine Berichterstattung auf Themen ausweiten, über die öffentlich nur selten gesprochen wurde, darunter Frauenrechte, Menschenrechte, Bildung und das Alltagsleben in Afghanistan.
Das Team brauchte eine Möglichkeit, die Journalistinnen und Journalisten zu schützen und gleichzeitig das Vertrauen und die Nähe zu bewahren, die durch videobasiertes Erzählen entstehen.
KI-Avatare nutzen, um Identitäten zu schützen und mehr Geschichten zu erzählen
Mariam entdeckte HeyGen erstmals durch Mitglieder ihres Produktionsteams, die das Potenzial der Plattform sofort erkannten.
Das Team begann, die Standard-Avatare von HeyGen zu nutzen, um mehrsprachige Nachrichtensendungen zu erstellen und dabei die Identität der Reporter hinter realistisch wirkenden KI-Moderatoren zu verbergen.
„Wir haben diese Agenten erstellt und Figuren auf Grundlage ihrer Persönlichkeit entwickelt“, sagte Mariam.
Anstatt echte Journalistinnen und Journalisten auf dem Bildschirm zu zeigen, konnte Zarin TV nun Geschichten über KI-generierte Moderatorinnen und Moderatoren präsentieren, die zur Sprache, Zielgruppe und zum Stil jeder Sendung passten.
Die Organisation experimentierte damit, Inhalte in sieben Sprachen zu produzieren, damit das Team Avatare sorgfältig auswählen konnte, die sich für jedes Publikum kulturell passend anfühlen.
Die Realitätsnähe der Avatare trug ebenfalls dazu bei, dass sich die Zielgruppen ganz natürlich mit den Inhalten auseinandersetzten.
„Viele Leute wussten gar nicht, dass es KI war“, sagte sie.
Durch die Kombination von von Journalist:innen erstellten Skripten mit KI-Moderator:innen erhielt Zarin TV eine skalierbare Möglichkeit, sensible Geschichten zu veröffentlichen, ohne die Mitwirkenden unnötigen Risiken auszusetzen.
Zugang zu Nachrichten über Sprachen und Grenzen hinweg erweitern
Bevor Zarin TV KI-Avatare einsetzte, war die Produktion mehrsprachiger Inhalte deutlich schwieriger und zeitaufwendiger. Jetzt kann Zarin TV Geschichten für unterschiedliche Zielgruppen anpassen und dabei die Konsistenz über alle Sendungen hinweg wahren.
Die Journalistinnen und Journalisten des Teams erstellen die Berichte und Skripte, während die Produzenten für jede Geschichte den passendsten Avatar und die geeignete Sprache auswählen.
Dieser Ansatz ermöglicht es Zarin TV, ein Publikum weit über Afghanistan hinaus zu erreichen und gleichzeitig Zuschauern weltweit die Realität des Lebens im Land näherzubringen.
Die Plattform verzeichnet derzeit fast zwei Millionen Besucher pro Monat auf ihrer Website und baut ihre Zielgruppen kontinuierlich über soziale Kanäle aus. Zudem sieht die Organisation künftig Chancen, über klassische Nachrichtenformate hinaus zu expandieren.
KI-Avatare machen diese Möglichkeiten realisierbar und bewahren gleichzeitig die Anonymität, die für viele Mitwirkende weiterhin unverzichtbar ist.
Journalist:innen die Freiheit geben, Geschichten sicher zu erzählen
Für Zarin TV liegt der größte Wert von HeyGen nicht in der Effizienz oder Produktionsgeschwindigkeit, sondern im Schutz.
Die Plattform ermöglicht es Journalistinnen und Journalisten, über sensible Themen zu berichten, schwierige Realitäten zu diskutieren und unterrepräsentierten Stimmen mehr Gehör zu verschaffen, ohne sich selbst oder ihre Familien unnötigen Risiken auszusetzen.
„HeyGen hat uns mehr Freiheit ermöglicht“, sagte Mariam.
Sie fügte hinzu, dass der wichtigste Beitrag der Plattform „die Anonymität ist, die wir unseren Journalistinnen und Journalisten bieten können“.
Wenn KI-Avatare nicht mehr verfügbar wären, müsste Zarin TV wahrscheinlich auf reine Audio-Berichterstattung, verschleierte Identitäten oder eine deutlich reduzierte Videoproduktion zurückgreifen. Stattdessen kann die Organisation weiterhin ansprechende, menschenzentrierte Inhalte erstellen, mit denen sich das Publikum verbunden fühlt.
Für eine missionorientierte Medienorganisation, die unter außergewöhnlich schwierigen Bedingungen arbeitet, ist diese Fähigkeit von grundlegender Bedeutung.
Durch die Kombination von unabhängiger Berichterstattung und KI-Avataren schafft Zarin TV eine sicherere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, Reporter zu schützen und sicherzustellen, dass Stimmen aus Afghanistan weiterhin weltweit gehört werden.