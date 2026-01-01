Bryan Fikes ist der Gründer von Bonsai Marketing, wo er Unternehmen hilft, durch intelligentere Marketingsysteme, Automatisierung und KI-Videos zu wachsen.
In den vergangenen 25 Jahren hat Bryan mehrere Marketingagenturen aufgebaut und Unternehmen dabei geholfen, sich an jede wichtige Veränderung im digitalen Marketing anzupassen.
Als Video zu einer der effektivsten Möglichkeiten wurde, online Vertrauen aufzubauen, sah er immer wieder dieselbe Herausforderung: Unternehmen wussten, dass sie Videos brauchten, hatten aber Schwierigkeiten, diese kontinuierlich zu produzieren.
Heute nutzt Bryan HeyGen, um Kunden dabei zu unterstützen, alles zu erstellen – von Werbevideos und Landingpages bis hin zu Verkaufsmaterial und Schulungsinhalten. Auf diese Weise hat er bereits mehr als 300 Videos produziert, über 700 Stunden Produktionszeit eingespart und einen Workflow aufgebaut, der hochwertige Videos für Unternehmen jeder Größe zugänglich macht.
Professionelle Videos für jedes Unternehmen praktikabel machen
Für Bryan beginnt jede erfolgreiche Marketingstrategie mit einer Geschichte.
"Alles ist eine Geschichte", sagte Bryan. "Es ist mir egal, was du verkaufst. Es ist mir egal, was du machst. Video ist der natürliche Geschichtenerzähler."
Die Herausforderung bestand nicht darin, die Kunden davon zu überzeugen, dass Video funktioniert. Es ging darum, die Produktion so kostengünstig zu machen, dass sie regelmäßig eingesetzt werden kann.
"Es war teuer. Die Ausrüstung war teuer. Zeit war teuer. Man brauchte mehrere Leute, um es gut zu machen", sagte Bryan.
Für viele kleine Unternehmen war es nicht realistisch, für jedes Video Tausende von Euro zu investieren.
„Wenn du die Spritpreise gegen eine Ausgabe von 2.000 Dollar für ein Video abwägst, weißt du, wie die Entscheidung ausfallen wird“, sagte er.
Bryan wollte, dass seine Kunden Videos genauso häufig veröffentlichen wie Blogs, E-Mails oder Social-Media-Beiträge – und sie nicht nur für ein paar wenige Kampagnen pro Jahr aufsparen.
An dieser Stelle hat HeyGen seinen Arbeitsablauf verändert.
"HeyGen war einfach eine natürliche Wahl – wegen der Schnelligkeit, der klaren Botschaften und genau der richtigen Menge an Animation, um dem Ganzen diesen cineastischen Effekt zu geben, ohne übertrieben zu wirken. Und dann ist es einfach kosteneffizient. Punkt."
Video zu einem festen Bestandteil jeder Marketingstrategie machen
Anstatt Video als ein eigenständiges Projekt zu betrachten, integriert Bryan es jetzt in nahezu jedes Kundenprojekt.
Sein Team erstellt Videos für Websites, Landingpages, soziale Medien, E-Mail-Kampagnen, Schulungen und Sales Enablement und macht Video so zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskommunikation.
"HeyGen ist wirklich das fehlende Puzzleteil, das die Kreation vollendet", sagte Bryan. "Jeder kann eine Schüssel Spaghetti machen, aber es sind die Fleischbällchen und die extra Soße, die den Unterschied machen. Wenn du eine gute Website fertigstellst, hast du den gesamten Content richtig aufgebaut, alle angebotenen Services klar dargestellt – und dann fügst du noch die passende Videostruktur hinzu."
Die Auswirkungen gehen über die bloße Erstellung weiterer Inhalte hinaus.
„Wir sehen, dass die Conversion steigt – und Conversion bedeutet bares Geld für den Geschäftsinhaber“, sagte er.
Da die Erstellung neuer Videos nicht mehr mit großem Produktionsaufwand verbunden ist, kann Bryan Videos an Stellen empfehlen, an denen Kunden zuvor nur auf Text oder statische Bilder gesetzt haben.
Videos skalieren, ohne das Geschäft auszubremsen
Bevor HeyGen eingeführt wurde, bedeutete die Erstellung eines einzelnen Marketingvideos oft wochenlange Planung, mehrere Meetings und die Koordination der gesamten Produktion.
„Früher brauchte es fünf Meetings. Es waren mindestens zwei Personen nötig. Es dauerte mindestens zwei Wochen, wenn nicht drei, bis wir an dem Punkt waren: ‚Hier ist, was ich drehen werde.‘ Das sind 25 oder 30 Stunden.“
Heute ist der Prozess grundlegend anders.
"Wenn ich eine Idee habe, füge ich sie in meinen Workflow ein. Fünfzehn Minuten", sagte Bryan. "Ich glaube, ich habe es inzwischen so weit optimiert, dass ich manche Dinge in weniger als zehn Minuten produzieren kann."
Dieser Wandel hat verändert, wie Bryan an die Content-Produktion herangeht. Anstatt sorgfältig auszuwählen, welche Videos den Aufwand wert sind, kann sein Team nun jederzeit Videos produzieren, wenn sie diese für Marketingkampagnen benötigen.
"HeyGen ist zur zusätzlichen Ebene geworden, die mir hilft, all die einzelnen Bausteine umzusetzen", sagte Bryan. "Es ermöglicht mir, mir ein wenig persönliche Zeit und Freiraum zurückzuholen und dabei ein äußerst professionelles, hochwertiges Produkt zu liefern."
Seit der Einführung von HeyGen hat Bryan über 300 Videos erstellt, schätzt, dass er mehr als 700 Stunden eingespart hat, und plant, täglich 10 bis 15 Videos zu veröffentlichen, während sein Unternehmen weiter wächst.
Kleinunternehmen dabei unterstützen, wie große Marken zu werben
Bryan arbeitet mit Auftragnehmern, Anwälten, Schulungsorganisationen, Hausdienstleistern und anderen lokalen Unternehmen zusammen, die keine eigenen Videoteams haben.
Viele möchten Videos nutzen, gehen aber davon aus, dass es für sie nicht machbar ist.
Anstatt sich auf teure Produktionsteams zu verlassen, hilft Bryan seinen Kunden, HeyGen zu nutzen, um professionelle Videos auf Abruf zu erstellen.
"HeyGen ist zu einem Tool geworden, bei dem ich ganz entspannt sagen kann: 'Schau dir das mal an', weil Benutzeroberfläche und Nutzererlebnis inzwischen auf einem Stand sind, dass es ganz egal ist, auf welchem Niveau jemand einsteigt", sagte Bryan. "Es gibt immer einen Platz für die HeyGen Video-Plattform, um ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und ihre Geschichten zu erzählen."
Für Bryan besteht der größte Vorteil nicht einfach darin, mehr Videos zu erstellen. Es geht darum, Unternehmen zu helfen, konsistenter zu kommunizieren und mehr Kunden zu gewinnen.
"Jeder einzelne Kunde, bei dem ich das richtig eingesetzt habe, verzeichnet höhere Conversions", sagte Bryan. "Ich würde ohne Zweifel sagen, dass HeyGen den Erfolg, den meine Kunden bei der Conversion haben, mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht hat."
"HeyGen hat es mir ermöglicht, meine eigene Agentur innerhalb eines Jahres auf siebenstellige Umsätze zu skalieren. Es fühlt sich an, als hätte ich ein Team von 12 bis 15 Vollzeitmitarbeitern, die für mich arbeiten", sagte Bryan.