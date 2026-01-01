Bryan Fikes ist der Gründer von Bonsai Marketing, wo er Unternehmen hilft, durch intelligentere Marketingsysteme, Automatisierung und KI-Videos zu wachsen.

In den vergangenen 25 Jahren hat Bryan mehrere Marketingagenturen aufgebaut und Unternehmen dabei geholfen, sich an jede wichtige Veränderung im digitalen Marketing anzupassen.

Als Video zu einer der effektivsten Möglichkeiten wurde, online Vertrauen aufzubauen, sah er immer wieder dieselbe Herausforderung: Unternehmen wussten, dass sie Videos brauchten, hatten aber Schwierigkeiten, diese kontinuierlich zu produzieren.

Heute nutzt Bryan HeyGen, um Kunden dabei zu unterstützen, alles zu erstellen – von Werbevideos und Landingpages bis hin zu Verkaufsmaterial und Schulungsinhalten. Auf diese Weise hat er bereits mehr als 300 Videos produziert, über 700 Stunden Produktionszeit eingespart und einen Workflow aufgebaut, der hochwertige Videos für Unternehmen jeder Größe zugänglich macht.

Professionelle Videos für jedes Unternehmen praktikabel machen

Für Bryan beginnt jede erfolgreiche Marketingstrategie mit einer Geschichte.

"Alles ist eine Geschichte", sagte Bryan. "Es ist mir egal, was du verkaufst. Es ist mir egal, was du machst. Video ist der natürliche Geschichtenerzähler."

Die Herausforderung bestand nicht darin, die Kunden davon zu überzeugen, dass Video funktioniert. Es ging darum, die Produktion so kostengünstig zu machen, dass sie regelmäßig eingesetzt werden kann.

"Es war teuer. Die Ausrüstung war teuer. Zeit war teuer. Man brauchte mehrere Leute, um es gut zu machen", sagte Bryan.

Für viele kleine Unternehmen war es nicht realistisch, für jedes Video Tausende von Euro zu investieren.

„Wenn du die Spritpreise gegen eine Ausgabe von 2.000 Dollar für ein Video abwägst, weißt du, wie die Entscheidung ausfallen wird“, sagte er.

Bryan wollte, dass seine Kunden Videos genauso häufig veröffentlichen wie Blogs, E-Mails oder Social-Media-Beiträge – und sie nicht nur für ein paar wenige Kampagnen pro Jahr aufsparen.

An dieser Stelle hat HeyGen seinen Arbeitsablauf verändert.

"HeyGen war einfach eine natürliche Wahl – wegen der Schnelligkeit, der klaren Botschaften und genau der richtigen Menge an Animation, um dem Ganzen diesen cineastischen Effekt zu geben, ohne übertrieben zu wirken. Und dann ist es einfach kosteneffizient. Punkt."

Video zu einem festen Bestandteil jeder Marketingstrategie machen

Anstatt Video als ein eigenständiges Projekt zu betrachten, integriert Bryan es jetzt in nahezu jedes Kundenprojekt.

Sein Team erstellt Videos für Websites, Landingpages, soziale Medien, E-Mail-Kampagnen, Schulungen und Sales Enablement und macht Video so zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskommunikation.