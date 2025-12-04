Malecare ist eine nationale Organisation für Krebsunterstützung und -interessenvertretung, die von Darryl Mitteldorf geleitet wird, einem Onkologen und Sozialarbeiter, der seit Jahrzehnten Patienten dabei hilft, länger und glücklicher zu leben. Was vor 30 Jahren als Reaktion auf die Prostatakrebsdiagnose seines Vaters begann, hat sich zu einer der größten Krebsorganisationen in den Vereinigten Staaten entwickelt. „Ich sah es als eine Gelegenheit zur Rache an der Krankheit“, sagte Darryl.

Im Mittelpunkt der Arbeit von Malecare steht die Cancer Academy, eine digitale Bildungsplattform, die Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen klare, praxisnahe Orientierung bietet. „Cancer Academy ist eine Plattform für alle Krebspatienten und alle Menschen, die Krebspatienten lieben“, sagte Darryl. Durch kurze, fokussierte Videos soll die Plattform Vertrauen zurückgewinnen, Ängste verringern und Menschen dabei helfen, Behandlungen, Symptome und alltägliche Herausforderungen besser zu bewältigen.

Mit der Zeit erkannte Malecare, dass seine Bildungsvision Tausende von Videos erforderte – jedes sorgfältig erstellt, emotional unterstützend und medizinisch präzise. Doch mit einem Team, das ausschließlich aus Sozialarbeiter:innen und Psycholog:innen bestand, schien es unmöglich, eine so große Menge an hochwertigen Inhalten zu produzieren.

„Die Cancer Academy-Plattform von Malecare erfordert Tausende von Videos“, sagte Darryl. „Vor HeyGen bestand die Herausforderung darin, Tausende davon in großem Maßstab von einem Team aus sechs Personen zu erstellen, die alle Sozialarbeiter oder Psychologen sind und keiner von ihnen einen Hintergrund in der Videoproduktion hat.“

Alles änderte sich, als das Team HeyGen entdeckte. Die Plattform ermöglichte ihnen, einfühlsame und präzise Bildungs­videos in großem Umfang zu erstellen – ganz ohne spezielle Drehexpertise oder teure Produktionsressourcen.

Produktionshürden überwinden, um Millionen von Patient:innen zu erreichen

Vor HeyGen hatte Malecare Schwierigkeiten, die gesamte Gemeinschaft von Patientinnen und Patienten zu erreichen, die Informationen benötigten. „Wir haben 120.000 Teilnehmende in unseren Selbsthilfegruppen. Es gibt Millionen von Menschen mit einer Krebsdiagnose. Also erreichen wir sehr viele Menschen noch nicht“, sagte Darryl.

Um diese Patientinnen und Patienten zu erreichen, wäre ein Niveau der Videoproduktion nötig gewesen, das das Team einfach nicht leisten konnte. Sie brauchten wiederverwendbare Präsentierende, eine klare Vermittlung der Inhalte und eine hohe Produktionsmenge, aber Live-Aufnahmen waren langsam, teuer und von externen Mitwirkenden abhängig. „Wir müssen nicht auf Studiozeiten warten oder darauf, dass die ursprünglichen Sprecherinnen und Sprecher erscheinen. Wir müssen keine hochqualifizierten Fachleute engagieren“, sagte Darryl. „Ich bin Sozialarbeiter und produziere Videos auf demselben oder nahezu demselben Niveau wie Profis mit 20 oder 30 Jahren Erfahrung.“

Ohne die Möglichkeit, Inhalte regelmäßig und schnell zu produzieren, hatten viele Patientinnen und Patienten keinen Zugang zu verlässlichen Antworten. Das Team hörte häufig von Menschen, die mitten in der Nacht Videos anschauten – verängstigt und unsicher, ob ihre Symptome normal waren.

„Immer wenn sie nachts schweißgebadet daliegen und sich fragen: Was soll ich meinem Arzt sagen? Oder werde ich die Nacht überleben? Dann können sie sich ein von HeyGen erstelltes Video ansehen und erfahren, dass das Medikament, das sie einnehmen, tatsächlich eine Nebenwirkung hat. Du wirst die Nacht überstehen und du wirst den morgigen Tag genießen.“

Für Malecare wurde es zu einem zentralen Bestandteil ihrer Mission, Patienten in solchen Momenten ein Gefühl der Sicherheit zu geben – und genau deshalb brauchten sie eine skalierbare, verlässliche Lösung.

KI nutzen, um Bildung klar, selbstbewusst und mit Fürsorge zu skalieren

Die erste Erfahrung des Teams mit HeyGen war das, was Darryl einen „magischen Moment“ nennt. An nur einem Tag, von seinem Wohnzimmer aus, erreichten sie etwas, das zuvor unmöglich schien.

„Wir drei saßen in meinem Wohnzimmer, und am Ende des Tages hatten wir 15 Videos gemacht. Es war so, als würden wir sagen: ‚Wie haben wir das geschafft?‘“, sagte Darryl. „Fünfzehn absolut hochwertige, veröffentlichungsreife Videos.“

Dieser Moment zeigte ihnen, was möglich war. HeyGen ermöglichte es ihnen, die Produktion über nur wenige Mitwirkende hinaus auszuweiten und jedes Teammitglied zu befähigen, starke, konsistente Videoinhalte zu erstellen. „Wir haben diesen Workflow an einzelne Personen weitergegeben“, erklärte Darryl. „Psychologinnen und Psychologen konnten an einem Tag problemlos 5 bis 10 Videos erstellen.“

Die richtige Stimme und den passenden Ton zu finden, war ebenso wichtig. Malecare stellte fest, dass Krebspatienten am besten auf zugängliche Präsentatoren reagierten, insbesondere auf solche, die an naturwissenschaftliche Lehrer aus der Schulzeit erinnerten. Nachdem Dutzende realer Präsentatoren getestet worden waren, ermöglichte HeyGen dem Team, diese warmen, beruhigenden Stimmen digital zu reproduzieren.

„Wir können jedem Avatar tatsächlich eine eigene Persönlichkeit verleihen“, sagte Darryl. „Wir könnten dieselben Highschool-Naturwissenschaftslehrer nachahmen, die wir zuvor als reale Personen eingesetzt haben.“

Patienten können oft nicht unterscheiden, in welchen Videos echte Vortragende zu sehen sind und in welchen Avatare verwendet werden, und in vielen Fällen bauen sie sogar eine noch tiefere Verbindung zu den digitalen Versionen auf. Ein Teilnehmer einer Fokusgruppe teilte eine Erkenntnis, die Darryl seitdem nicht mehr loslässt:

„Ich weiß, dass das ein Avatar ist. Sie haben mir gesagt, dass es ein Avatar ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit ihm ein tieferes Gespräch über genau das Thema führen kann, das er mir präsentiert. Und selbst jetzt steigen mir die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, dass wir es geschafft haben, wirklich mit Menschen in Verbindung zu treten, ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, ihre Angst zu verringern und ihnen zu helfen, wirklich schwierige Informationen überhaupt hören und aufnehmen zu können.“

Für Darryl zeigte diese emotionale Reaktion, dass HeyGen nicht nur Skalierung ermöglichte, sondern auch Empathie förderte. „Wenn es nur eine Sache gäbe, die man über HeyGen sagen könnte, dann, dass man nicht nur Kontrolle hat, sondern auch die Möglichkeit, seine Kreativität und sein Herz einzusetzen, um Gespräche mit Menschen zu gestalten, denen man noch nie begegnet ist.“

Messbare Wirkung erzielen und das Vertrauen der Patienten wiederherstellen

HeyGen ist zu einem grundlegenden Bestandteil des Workflows von Malecare geworden und ermöglicht es dem Team, Inhalte mit Präzision und Agilität zu erstellen.

„Ich habe die Möglichkeit, digitale Schulungsinhalte zu erstellen, die wir genau auswerten können, sodass wir wissen, welcher Teil eines Videos angepasst werden muss, und ihn dann neu bearbeiten können. Das geht nur, wenn man die digitale Kontrolle über die Performance des Avatars hat“, sagte Darryl.

HeyGen macht die Arbeit auch emotional und kreativ nachhaltig. Anstatt sich von der Vorstellung des Schneidens überwältigt zu fühlen, beschreibt Darryl ein Gefühl der Leichtigkeit. „Das Editing-Studio sorgt dafür, dass ich nicht über den Prozess des Schneidens nachdenken muss. Ich schneide nicht, ich kreiere“, sagte Darryl. „Das ist ein bemerkenswertes Gefühl.“

Am wichtigsten ist, dass sich die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern. Malecare stützt sich auf validierte Instrumente, um Veränderungen im Wissen, in der Vorbereitung und in der Aktivierung der Patienten zu messen. „Alle unsere Kennzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Darryl. „Es gibt nur sehr wenige Maßnahmen, von denen man sagen kann, dass sie so schnell so viel bewirken, wie wir es nachweisen konnten.“

Für Darryl und sein Team ist HeyGen mehr als nur ein Werkzeug; es ist eine Möglichkeit, Patientinnen und Patienten in den Momenten, in denen sie es am dringendsten brauchen, mit Klarheit, Trost und Hoffnung zu begegnen. „Es ist, als wäre ein Engel durch ihr iPhone direkt in ihren Kopf gekommen“, sagte Darryl. „Und das ist wirklich wunderbar.“