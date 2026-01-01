Manche Geschichten lassen sich nicht verfilmen. Nicht, weil sie es nicht wert wären, erzählt zu werden, sondern weil sie mit herkömmlichen Produktionsmitteln einfach nicht umsetzbar sind.
Stell dir vor, du platzierst einen Sportkommentator mit Blick über Los Angeles. Oder sendest direkt aus der Mitte des Times Square, wenige Minuten vor dem Anpfiff. Oder lieferst die Vorberichterstattung von einer Sandburg an einem privaten Strand.
Für die Berichterstattung von Telemundo zur Weltmeisterschaft waren das keine kreativen Gedankenspiele – sie waren das kreative Briefing.
Der Sender wollte die Zuschauer mit filmreifen Momenten überraschen, die mit herkömmlichen Produktionsmethoden nicht möglich gewesen wären. Die Herausforderung bestand darin, diese Ideen bei einem der schnelllebigsten Sportereignisse zum Leben zu erwecken, bei dem sich Begegnungen täglich ändern, Produktionszeiten auf wenige Stunden schrumpfen und jede Übertragung den Fernsehstandards entsprechen muss.
In Zusammenarbeit mit der führenden Entertainment- und Sportagentur Creative Artists Agency (CAA) und Telemundo half HeyGen dabei, diese Vision in die Realität umzusetzen und entwickelte vier KI-gestützte Sendesegmente, die während der gesamten K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft auf Telemundo ausgestrahlt wurden.
Das Projekt markierte HeyGens erste große Partnerschaft für eine Live-Übertragung und zeigte, dass sich KI-Video von einer experimentellen Technologie zu einem einsatzbereiten Produktionswerkzeug für die Primetime entwickelt hat.
Dabei ging es nicht darum, etwas zu ersetzen, das Telemundo bereits geplant hatte. Es ging darum, einer Sendung, die ohnehin ausgestrahlt werden würde, etwas Zusätzliches und Kreatives hinzuzufügen und KI gezielt einzusetzen, um die Zuschauerbindung zu vertiefen und den Umfang der Berichterstattung zu erweitern.
Geschichten erzählen jenseits der Grenzen der Produktion
Die kreative Herausforderung bestand nicht darin, interessante Schauplätze zu finden, sondern unmögliche Orte so glaubwürdig wirken zu lassen, dass sie die Geschichte tragen können.
Für eine herkömmliche Produktion wären mehrere Teams, internationale Reisen, Drehgenehmigungen, visuelle Effekte und wochenlange Postproduktion nötig gewesen. Keiner dieser Zeitpläne passte zu einem Turnier, bei dem der nächste Gegner erst wenige Tage vor der Ausstrahlung feststand.
Anstatt zu fragen, wo Kameras eingesetzt werden könnten, stellte das Team eine andere Frage: Wo sollte die Geschichte spielen, wenn es überhaupt keine Produktionsbeschränkungen gäbe?
Dieser Wandel eröffnete einen völlig neuen kreativen Ansatz.
Momente gestalten statt sie zu filmen
Die endgültige Kampagne zeigte vier Telemundo-Kommentatoren, die in filmischen Umgebungen platziert wurden, die vom Turnier inspiriert waren:
- Adriana Monsalve war mit Blick über Los Angeles zu sehen.
- Pablo Mariño wurde mitten auf dem Times Square zu „El Gran DT“.
- José Luis López Salido lieferte Analysen von einer Sandburg an einem privaten Strand in Miami.
- Luis Omar Tapia stand allein im Mittelkreis im Dallas Stadium.
Jeder Beitrag dauerte 20 bis 30 Sekunden und wurde während der Vorberichterstattung von Telemundo von den Viertelfinalspielen bis zum WM-Finale ausgestrahlt.
Das Ziel war nicht, die Zuschauer davon zu überzeugen, dass diese Momente wirklich stattgefunden hatten. Es ging darum, KI als kreatives Medium zu nutzen, das Talente an Orte bringen kann, an die Kameras niemals gelangen würden.
Anstatt die Technologie zu verbergen, feierte die Produktion sie.
Für die Ausstrahlung entwickelt, nicht für soziale Medien
Cineastisches Fernsehen zu produzieren ist etwas ganz anderes, als ein Social‑Media‑Video zu erstellen.
Jeder Beitrag musste die Anforderungen für die Fernsehausstrahlung erfüllen, dabei für spanischsprachige Zuschauer natürlich klingen und gleichzeitig Drehbuchänderungen berücksichtigen, die oft nur wenige Stunden vor der Produktion eintrafen.
Der Workflow vereinte zwei spezialisierte HeyGen-Teams.
Das Avatar-Team verwandelte Telemundos On-Set-Aufnahmen mithilfe von Avatar V, Voice N und Video TTS in ausdrucksstarke digitale Performances. Dabei blieb die Identität jedes einzelnen Kommentators erhalten, während gleichzeitig dynamische Auftritte in völlig neuen Umgebungen ermöglicht wurden.
Von dort aus erschuf das Produktionsteam von HeyGen die filmischen Welten rund um jede Performance, komponierte die Szenen, verfeinerte die Bewegungen, skaliert das Filmmaterial hoch und bereitete alle Deliverables für die Fernsehausstrahlung vor.
Das Tempo entsprach dem des Turniers selbst.
Einzelne Generierungen dauerten nur fünf bis zehn Minuten und ermöglichten so etwa zwanzig Kandidaten-Performances pro Stunde. Dialogüberarbeitungen konnten oft innerhalb von fünfzehn Minuten abgeschlossen werden, was den Produzenten die Flexibilität gab, auf wechselnde Matchups zu reagieren, ohne ganze Sequenzen neu erstellen zu müssen.
Als die Assets Telemundo erreichten, waren sie nahezu sendefertig und bereits mit Umgebungsgeräuschen versehen. Das Postproduktionsteam des Senders fügte lizenzierte Musik hinzu und erstellte vor der Ausstrahlung den finalen Mix.
Mit Talent geschaffen – in jedem einzelnen Schritt
Nichts davon wäre ohne die Kommentatorinnen und Kommentatoren selbst möglich gewesen. Alle vier Telemundo-Talente nahmen mit voller Zustimmung teil und behielten die Kontrolle darüber, wie sie auftraten und was sie sagten.
In Zusammenarbeit mit dem CAA Vault, der umfassenden CAA-Lösung für die Erfassung, Speicherung und Lizenzierung digitaler Abbilder, Stimmen und geistigen Eigentums, wurden die Talente in Umgebungen platziert, die Kameras niemals hätten erreichen können, während sie gleichzeitig jederzeit die Kontrolle über ihren eigenen Namen, ihr Bild und ihr Abbild behielten.
Die Details lösen, die Zuschauern nie auffallen
Die Technologie machte das Projekt möglich. Die Details machten es glaubwürdig.
Spanische Aussprache, Sprechtempo und regionale Akzente wurden in mehreren Überarbeitungsrunden mit spanischsprachigen Muttersprachler:innen als Produzent:innen verfeinert. Jede Performance wurde vor der Kundenfreigabe auf Rhythmus, Emotion und Authentizität geprüft.
Das Produktionsteam löste außerdem unzählige subtile Performance-Herausforderungen – von Handbewegungen und Gesichtsausdrücken bis hin zur Stimmqualität und Synchronisation.
Diese Verfeinerungen fanden statt, während sich die Skripte parallel zu den Turnierergebnissen weiterentwickelten und die Produktionspläne auf nächtliche Iterationszyklen verdichteten.
Das Projekt war nicht einfach nur eine Übung im Erstellen von KI-Videos. Es handelte sich um eine Broadcast-Produktion, die rund um KI aufgebaut war.
Ein Bauplan für die Zukunft des Rundfunks
Über Jahrzehnte hinweg war die Fernsehproduktion durch logistische Zwänge eingeschränkt. Wenn Talente nicht reisen konnten, Genehmigungen nicht eingeholt werden konnten oder Fristen zu knapp waren, schafften es bestimmte kreative Ideen nie auf den Bildschirm.
Diese Partnerschaft deutete auf eine andere Zukunft hin. Anstatt Kameras, Teams oder traditionelle Produktionen zu ersetzen, erweiterte KI zunächst einmal den Vorstellungsraum der Produktionsteams.
Telemundo nutzte KI nicht, weil sie neuartig war.
Der Sender nutzte sie, weil sie eine neue, innovative Möglichkeit bot, logistisch anspruchsvolle Beiträge im Rahmen herkömmlicher Produktionen unter den Bedingungen der Live-Sportberichterstattung umzusetzen.
Für HeyGen bedeutete das Projekt mehr als nur eine erfolgreiche Kampagne. Es zeigte, dass einer der größten Sender der Welt bereit war, KI-generierte Talente beim größten Sportereignis der Welt einzusetzen – unter Live-Deadlines, in einer Broadcast-Umgebung, in der Qualität nicht verhandelbar ist.
Dieser Meilenstein reicht weit über den Sport hinaus.
Der gleiche Produktions-Workflow kann Sendern helfen, auf aktuelle Eilmeldungen zu reagieren, Unterhaltungsstudios ermöglichen, Talente in unmögliche Umgebungen zu versetzen, und Kreativen völlig neue Möglichkeiten geben, Geschichten zu erzählen – ohne durch Zeit, Geografie oder physische Produktion eingeschränkt zu sein.
Die Frage ist nicht mehr, ob KI ins Broadcasting gehört, sondern was die nächste Generation von Geschichtenerzähler:innen damit erschaffen wird.