Der Sender wollte die Zuschauer mit filmreifen Momenten überraschen, die mit herkömmlichen Produktionsmethoden nicht möglich gewesen wären. Die Herausforderung bestand darin, diese Ideen bei einem der schnelllebigsten Sportereignisse zum Leben zu erwecken, bei dem sich Begegnungen täglich ändern, Produktionszeiten auf wenige Stunden schrumpfen und jede Übertragung den Fernsehstandards entsprechen muss.

In Zusammenarbeit mit der führenden Entertainment- und Sportagentur Creative Artists Agency (CAA) und Telemundo half HeyGen dabei, diese Vision in die Realität umzusetzen und entwickelte vier KI-gestützte Sendesegmente, die während der gesamten K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft auf Telemundo ausgestrahlt wurden.

Das Projekt markierte HeyGens erste große Partnerschaft für eine Live-Übertragung und zeigte, dass sich KI-Video von einer experimentellen Technologie zu einem einsatzbereiten Produktionswerkzeug für die Primetime entwickelt hat.

Dabei ging es nicht darum, etwas zu ersetzen, das Telemundo bereits geplant hatte. Es ging darum, einer Sendung, die ohnehin ausgestrahlt werden würde, etwas Zusätzliches und Kreatives hinzuzufügen und KI gezielt einzusetzen, um die Zuschauerbindung zu vertiefen und den Umfang der Berichterstattung zu erweitern.

Geschichten erzählen jenseits der Grenzen der Produktion

Die kreative Herausforderung bestand nicht darin, interessante Schauplätze zu finden, sondern unmögliche Orte so glaubwürdig wirken zu lassen, dass sie die Geschichte tragen können.

Für eine herkömmliche Produktion wären mehrere Teams, internationale Reisen, Drehgenehmigungen, visuelle Effekte und wochenlange Postproduktion nötig gewesen. Keiner dieser Zeitpläne passte zu einem Turnier, bei dem der nächste Gegner erst wenige Tage vor der Ausstrahlung feststand.

Anstatt zu fragen, wo Kameras eingesetzt werden könnten, stellte das Team eine andere Frage: Wo sollte die Geschichte spielen, wenn es überhaupt keine Produktionsbeschränkungen gäbe?

Dieser Wandel eröffnete einen völlig neuen kreativen Ansatz.

Momente gestalten statt sie zu filmen