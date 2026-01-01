Fameplay ist ein mit einem Emmy Award ausgezeichnetes Produktionsstudio mit Sitz in Prag, das sich auf Film, Fernsehen, Animation und audiovisuelles Storytelling spezialisiert hat. Seit 2018 produziert das Unternehmen alles – von Live-Action-Shows und Animationsserien bis hin zu digitalen Entertainment-Plattformen und Markeninhalten. Im Jahr 2023 zeichnete sich für das Unternehmen ein bedeutender Wandel ab.

„Als ChatGPT aufkam, begannen wir, uns mit audiovisuellen Tools zu beschäftigen und damit, wie generative KI in der audiovisuellen Branche helfen könnte“, sagte Lukáš Záhoř, Chief Producer und Mitbegründer von Fameplay.

Für ein Produktionsunternehmen mit Sitz in der Tschechischen Republik war es schon immer schwierig, global zu skalieren. Tschechisch wird nur von etwa 10 Millionen Menschen gesprochen, was die Reichweite lokal produzierter Inhalte einschränkt. „Am Ende bleibt man hier immer ein lokaler Produzent“, erklärte Lukáš.

Das änderte sich, als Fameplay HeyGen entdeckte. Durch die Kombination von KI-Avataren mit Videountertitelung, Übersetzung und Dubbing-Workflows verwandelte sich Fameplay von einem lokalen Produktionsstudio in einen Produzenten mehrsprachiger, globaler Inhalte.

„Für mich war es das Tor dazu, Produzent globaler Inhalte zu werden“, sagte Lukáš.

Die Grenzen herkömmlicher Produktion und Lokalisierung überwinden

Bevor sie HeyGen einsetzten, waren die Kunden von Fameplay vollständig auf traditionelle Produktionsabläufe angewiesen.

„Die einzige Möglichkeit, ein Video produzieren zu lassen, bestand darin, sich die Zeit zu nehmen, ins Studio zu gehen, sich auf den Dreh vorzubereiten, zu drehen und dann auf den Schnitt zu warten und den Schnitt zu überprüfen“, sagte Lukáš.

Der Prozess war teuer, zeitaufwendig und schwer zu skalieren. Die Erstellung mehrsprachiger Inhalte war noch komplizierter. Übersetzungsagenturen konnten Untertitel oder Bildunterschriften bereitstellen, aber eine vollständige internationale Videolokalisierung war für viele Kunden aufgrund der Kosten und der Produktionskomplexität weitgehend unzugänglich.

„Wir haben erst dann internationale Inhalte produziert, als wir all diese Schritte für die Lokalisierung miteinander verknüpft hatten“, erklärte Lukáš.

Bei einigen Projekten gab es eine noch größere Herausforderung: Die Moderatoren selbst existierten nicht. Eines der wichtigsten aktuellen Projekte von Fameplay besteht darin, synthetische Sportnachrichten-Moderatoren für Flashscore zu erstellen, die globale Plattform für Sportergebnisse, die von Millionen von Fans weltweit genutzt wird.

„Sie wollten ein Gesicht für all die Länder haben, in denen sie vertreten sind“, sagte Lukáš.

Anstatt in jedem Markt Moderatoren einzustellen, setzte Fameplay synthetische KI-Avatare ein, um lokalisierten Content weltweit auszuliefern.

„Das ermöglichte ihnen, internationale Inhalte zu haben“, sagte er.

HeyGen wählen für hochwertige Avatare und Lokalisierung

Während Fameplay die wachsende Zahl von KI-Videotools auf dem Markt bewertete, führte das Team einen direkten Vergleich mehrerer Avatar- und Synchronisationsplattformen, wie etwa Synthesia, durch.

„Wir haben jeden Tag und jede Nacht verschiedene Tools getestet“, sagte Lukáš.

Letztendlich entschied sich das Unternehmen wegen der realistischen Darstellung für HeyGen.

„Wir haben festgestellt, dass die Qualität der Lippen­synchronisation selbst bei den ersten Versionen einfach überlegen war“, erklärte Lukáš.

Diese Qualität war entscheidend, weil Fameplay nicht nur beiläufig mit KI experimentierte. Das Unternehmen lieferte professionelle Produktionsarbeit für zahlende Kundinnen und Kunden und benötigte konsistente, glaubwürdige Ergebnisse.

„Wir betrachten es nicht als Spielzeug. Es ist ein professionelles Werkzeug“, sagte Lukáš.

Fameplay wurde zu einem der ersten Agenturpartner von HeyGen, erwarb rund 50 Avatar-Studio-Slots und baute einen Produktions-Workflow rund um die Plattform auf. Das Unternehmen arbeitete außerdem eng mit dem HeyGen-Team zusammen und gab Feedback, das half, agenturorientierte Funktionen wie Subspaces mitzugestalten.

Heute erstellt Fameplay nicht nur Avatar-Inhalte für Kund:innen, sondern schult auch interne Kundenteams darin, selbst Videos in HeyGen zu produzieren.

Skalierbare mehrsprachige KI-Produktionen aufbauen

Mit HeyGen, das in seine Produktionspipeline integriert wurde, entwickelte Fameplay einen Workflow, der für skalierbare, KI-gesteuerte Inhaltserstellung optimiert ist.

Jedes Projekt beginnt mit dem Schreiben des Skripts und der Stimmerzeugung. Das Team kombiniert HeyGen-Avatare mit professionellen Workflows zur Stimmklonung, um realistische, mehrsprachige Darbietungen zu erstellen.

„Wir beginnen immer mit einem Skript. Wir improvisieren nie“, sagte Lukáš.

Das Ergebnis ist ein System, das in der Lage ist, mehrsprachige Inhalte in großem Umfang zu produzieren und dabei die Charakterkonsistenz und visuelle Realitätsnähe zu bewahren.

Eines der herausragenden Projekte des Unternehmens ist International Volleyball Academy, eine YouTube-Serie, die seit drei Jahren auf Englisch, Spanisch und Deutsch läuft. Die Show nutzt einen KI-Avatar eines echten Volleyballtrainers, der sein Trainingswissen weltweit bewahren und weitergeben wollte.

„Er wollte immer, dass seine Fähigkeiten und sein Wissen bewahrt werden“, sagte Lukáš.

Da der Trainer weiterhin aktiv reist und Athleten auf internationaler Ebene betreut, wäre eine herkömmliche Produktion nur schwer aufrechtzuerhalten gewesen. Stattdessen entwickelte Fameplay eine fortlaufende, KI-gestützte Bildungsreihe, in der HeyGen-Avatare gemeinsam mit realem Filmmaterial eingesetzt werden.

Ein weiterer großer Erfolg wurde durch mehrsprachige Lokalisierung erzielt. Eine von Fameplay produzierte Show wurde von Tschechisch auf sieben weitere Sprachen ausgeweitet.

„Das ist unglaublich, ein großer Schritt nach vorne, um ein neues Publikum zu erreichen“, sagte Lukáš.

Ein Produzent globaler Inhalte werden

Für Fameplay steht HeyGen für mehr als nur Produktionseffizienz. Es hat das Geschäftsmodell des Unternehmens und seine kreative Reichweite grundlegend verändert.

„Es ist erstaunlich zu sehen, dass ein Unternehmen wie unseres hier in Zentraleuropa, das sich auf KI-gestützte audiovisuelle Produktion und HeyGen konzentriert, und ein Startup wie HeyGen in LA und San Francisco die gleichen Phasen durchlaufen haben, um das richtige Geschäftsmodell zu finden“, sagte Lukáš.

Heute agiert Fameplay sowohl als Produktionsstudio als auch als KI-Enablement-Partner für Marken, Creator und Medienunternehmen. Kundinnen und Kunden können entweder vollständig betreut über die Produktionsservices von Fameplay arbeiten oder Subspaces nutzen, um Inhalte eigenständig mit Unterstützung durch die Agentur zu erstellen.

Im Mittelpunkt dieses Workflows steht HeyGen.

„Für mich ist HeyGen der Anker für Charakterkonsistenz und Lippensynchronität“, sagte Lukáš.

Durch die Kombination von KI-Avataren, mehrsprachiger Videountertitelung und skalierbaren Produktions-Workflows hat sich Fameplay von einer lokalen tschechischen Produktionsfirma zu einem Anbieter wirklich globaler Inhalte gewandelt.