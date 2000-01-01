Erstellen Sie Produkt-Launch-Videos, die Verkäufe steigern
Verwandle Produkteinführungen in umsatzstarke Videoinhalte. Erstelle in wenigen Minuten professionelle Ankündigungsvideos für Instagram, LinkedIn, YouTube und TikTok. Keine Kamera, kein Team und keine Schnittkenntnisse erforderlich.
- Inhalte sofort aktualisieren, wenn sich Produkte ändern
Das Marketingproblem
Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.
Der Flaschenhals bei Produkteinführungen
Ihr Produkt ist fertig. Ihr Launch-Termin steht fest. Aber Ihr Ankündigungsvideo nicht. Die Koordination einer Videoproduktion bedeutet: Talente buchen, Equipment mieten, wochenlang auf den Schnitt warten. Bis Ihr Video schließlich freigegeben ist, haben Wettbewerber die Aufmerksamkeit des Marktes bereits auf sich gezogen.
Die Skalierung über Ihr gesamtes Produktportfolio vervielfacht diese Probleme. Zwanzig neue SKUs bedeuten zwanzig separate Videodrehs zu je 5.000 $. Agenturen veranschlagen 4–6 Wochen pro Video. Produktmanager können so lange nicht warten. Marketingbudgets lassen sich nicht so weit dehnen. Und wenn sich die Produktspezifikationen vor dem Launch ändern, fangen Sie wieder ganz von vorne an.
Die HeyGen-Lösung
HeyGens Produkt-Launch-Video-Generatorverwandelt Ihr Produktbriefing in wenigen Minuten in professionelle Ankündigungsvideos. Geben Sie Ihre Produktbeschreibung ein, wählen Sie einen KI-Avatar als Präsentator und erstellen Sie launchbereite Inhalte ganz ohne Kameras oder Studios. Ihr Video wird automatisch in allen Formaten exportiert: vertikal für Instagram und TikTok, quadratisch für Social Feeds, horizontal für YouTube.
Fünfzig Produkte launchen? Erstellen Sie fünfzig Videos in einer Sitzung mit der Stapelerstellung. Globaler Launch? Übersetzen Sie Ihr Ankündigungsvideo in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Produktspezifikationen geändert? Bearbeiten Sie Ihr Skript und generieren Sie es in fünf Minuten neu. Ihre Launch-Inhalte bleiben aktuell – ohne Produktionsverzögerungen oder teure Nachdrehs.
Alles, was Marketing-Teams brauchen, um in großem Maßstab zu produzieren
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Fähigkeit zum gleichzeitigen Produkteinführungs-Management
Bringen Sie Ihren gesamten Produktkatalog mit Videoinhalten auf den Markt. Die Massenproduktion von HeyGen erstellt Ankündigungsvideos für eine unbegrenzte Anzahl von SKUs aus nur einem einzigen CSV-Upload. Unterschiedliche Produktkategorien erhalten unterschiedliche Präsentatoren, während Ihr Branding über das gesamte Portfolio hinweg einheitlich bleibt.
Plattformoptimierte Launch-Videos
Einmal erstellen, überall veröffentlichen. Exportiere im vertikalen 9:16-Format für Instagram und TikTok, im quadratischen 1:1-Format für Social-Feeds und im horizontalen 16:9-Format für YouTube und LinkedIn. Kein manuelles Anpassen der Größe. Jedes Format behält professionelle Qualität mit korrekter Bildkomposition.
Mehrsprachige globale Markteinführungen
Starte gleichzeitig in jedem Markt.Übersetze dein Ankündigungsvideoin über 175 Sprachen mit stimmgetreuem Voice Cloning, das wie ein Muttersprachler klingt. Die Lip-Sync-Technologie passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an. Passe regionale Details wie Preise und Verfügbarkeit für jeden Markt individuell an.
KI-Avatar-Produktpräsentatoren
Wähle aus über 120 vielfältigen KI-Avataren oder erstelle eigene Avatare aus Fotos. Technikaffine Präsentatoren für Software-Releases. Sympathische Gesichter für Konsumgüter. Avatare im Executive-Stil für B2B-Ankündigungen. Dein Avatar ist jederzeit verfügbar und liefert jedes Mal perfekte Ergebnisse.
Video-Vorlagen starten
Vorgefertigte Vorlagen für typische Produkteinführungsszenarien. Einführung einer neuen Softwarefunktion. Vorstellung einer neuen Produktlinie. Limited-Edition-Release. Präsentation einer saisonalen Kollektion. Vorlage auswählen, Produktdetails hinzufügen, Video generieren.
Sofortige Start-Updates
Produktspezifikationen geändert? Preise aktualisiert? Skript anpassen und das Video in wenigen Minuten neu generieren. Keine Nachdrehs, keine Produktionsverzögerungen. Testen Sie unterschiedliche Messaging-Ansätze. Führen Sie A/B-Tests durch, um herauszufinden, welche Produktstory bei Ihrem Publikum am besten ankommt.
Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten
Produktdetails eingeben
Geben Sie Ihre Produktbeschreibung, Hauptmerkmale, Preise und Verfügbarkeit ein. Oder laden Sie vorhandene Produktbeschreibungen oder Pressemitteilungen hoch. Für Produkteinführungen mit mehreren Artikeln laden Sie eine CSV-Datei mit allen SKU-Details für die Stapelerstellung hoch.
Gestalte dein Launch-Video
Wählen Sie einen KI-Avatar-Moderator, der zu Ihrer Produktkategorie passt. Bestimmen Sie das Hintergrundsetting. Fügen Sie Produktbilder, Logos und Markenfarben hinzu. Sehen Sie in der Vorschau genau, wie Ihr Ankündigungsvideo aussehen wird.
Erstellen und Verteilen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Marketingvideo. Exportieren Sie es in jedem Seitenverhältnis für jeden Kanal. Sie brauchen globale Reichweite? Übersetzen Sie mit einem Klick in jede Sprache. Liefern Sie Inhalte im Tempo Ihres Marketingkalenders.
Für jeden Marketingbedarf gemacht
Einführungen von Software- und SaaS-Produkten
Kündigen Sie neue Funktionen, wichtige Updates und Plattform-Launches mit Videos an, die zeigen, was neu ist. Technische Produkte werden mit Bildschirmaufnahmen, die die Funktionen in Aktion demonstrieren, klar und verständlich erklärt.
E-Commerce- und Konsumgütereinführungen
Bringen Sie neue Kollektionen, saisonale Produkte oder limitierte Editionen mit fesselnden Produkt-Launch-Videos auf den Markt. Erstellen Sie individuelle Videos für jede SKU oder Übersichtsvideos für ganze Kollektionen.
B2B-Lösungen und Unternehmenseinführungen
Positionieren Sie neue B2B-Lösungen mit professionellen Ankündigungsvideos. Executive-Avatare im Management-Stil präsentieren Entscheidungsträgern die Wertversprechen klar und überzeugend.
Start mobiler App
Steigere deine Downloads mit App-Launch-Videos, die die wichtigsten Funktionen zeigen – App-Store-Previews, Social-Media-Teaser und Landingpage-Videos, alles aus einer einzigen Produktion.
Hardware- und physische Produktveröffentlichungen
Präsentieren Sie physische Produkte mit Videos, die einen KI-Moderator mit Produktfotografie kombinieren. Erklären Sie Funktionen und demonstrieren Sie Anwendungsfälle, ohne aufwendige Produktshootings durchführen zu müssen.
Limitierte Editionen und exklusive Markteinführungen
Erzeuge Dringlichkeit rund um Produkte in limitierter Auflage. Launch-Videos betonen die Knappheit, stellen die besonderen Merkmale heraus und motivieren zu sofortigem Handeln, bevor der Bestand erschöpft ist.
Bestätigtes Ergebnis: Vision Creative Labs half Kunden dabei, von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 Videos pro Tag mit HeyGen zu kommen.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind Produkt-Launch-Videos?
Produkt-Launch-Videos sind Marketingvideos, die neue Produkte ankündigen und vorstellen. Sie zeigen Funktionen, erklären Vorteile und erzeugen Begeisterung für neue Veröffentlichungen. HeyGen erstellt professionelle Ankündigungsvideos mit Hilfe von KI-Avataren und Sprachsynthese – ganz ohne Kameras oder Studios.
Wie erstelle ich ein Produkt-Launch-Video, ohne zu filmen?
Gib die Details deines Produkts in HeyGen ein. Wähle einen KI-Avatar als Präsentator. Entscheide dich für einen visuellen Stil und füge deine Markenelemente hinzu. Klicke auf „Generieren“ und HeyGen erstellt in wenigen Minuten ein fertiges Produktankündigungsvideo. Keine Kameras oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Wie lang sollte ein Produkt-Launch-Video sein?
Instagram und TikTok: 15–45 Sekunden. LinkedIn: 45–90 Sekunden. YouTube: 60–180 Sekunden. Website: 60–90 Sekunden. Kürzere Videos führen auf Social-Media-Plattformen zu höheren Abschlussraten.
Kann ich Produkt-Launch-Videos für weltweite Markteinführungen übersetzen?
Ja. Erstelle dein Video in deiner Hauptsprache und übersetze es in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Starte gleichzeitig in allen Märkten mit Inhalten in der jeweiligen Landessprache.
Was ist, wenn sich die Produktdetails vor dem Launch ändern?
Bearbeite das Skript mit aktualisierten Informationen und generiere das Video in wenigen Minuten neu – ganz ohne Nachdrehs. Viele Produktteams erstellen frühe Versionen ihrer Videos und aktualisieren sie dann kurz vor dem Launch mit den finalen Details.
Kann ich mein tatsächliches Produkt im Video zeigen?
Ja. Laden Sie Produktfotos, Screenshots oder Demoaufnahmen hoch. Kombinieren Sie einen KI-Avatar-Moderator mit Ihren Produktvisuals für ein vollständiges Produkt-Storytelling.
Kann ich Videos für einzelne Zuschauer personalisieren?
Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit variablen Feldern für Namen, Unternehmen und individuelle Details. Erstellen Sie eine einzige Vorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen für Account-based Marketing, Vertriebsansprachen oder Kampagnen zur Kundenbindung. Videoimagem hat mit diesem Ansatz über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev produziert.
Wie schnell kann ich Marketingvideos erstellen?
HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren im Rahmen von 3–10 Minuten sehr gut für Microlearning-Ansätze, aber Sie können für umfassendere Themen auch längere Inhalte erstellen. Für längere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?
Die herkömmliche Produktion von Marketingvideos erfordert die Koordination von Talenten, Studiobuchungen, Drehtage und Postproduktion – in der Regel 2–4 Wochen und 5.000–20.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen erzeugt vergleichbare Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Wenn sich Kampagnen ändern oder Inhalte aktualisiert werden müssen, wird das Video einfach neu generiert statt neu gedreht. Marketingteams berichten von einer dreimal schnelleren Inhaltserstellung und deutlich geringeren Produktionskosten.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur Beauftragung einer Videoagentur ab?
Traditionelle Agenturen verlangen 5.000–15.000 $ pro Video bei Durchlaufzeiten von 2–4 Wochen. HeyGen erzeugt eine gleichwertige Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten – mit unbegrenzt vielen Videos und Überarbeitungen.
Eignet sich KI-Video sowohl für Marketing als auch für Schulungen?
Auf jeden Fall. Viele Unternehmen nutzen KI-gestützte Videos sowohl für externes Marketing als auch für interne Lerninitiativen, einschließlich lokalisierter Videokampagnen, um Zielgruppen in verschiedenen Regionen zu erreichen.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Marketingvideos
Hören Sie auf, wochenlang auf Inhalte zu warten, die eigentlich morgen live gehen sollten. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Marketingvideos, lokalisieren Sie sie sofort für globale Märkte und skalieren Sie Ihre Content-Produktion, ohne Ihr Team oder Budget zu vergrößern. Schließen Sie sich Marketing-Teams bei HubSpot, Ogilvy und Publicis an, die ihre Art der Content-Erstellung bereits grundlegend verändert haben.
