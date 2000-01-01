Ohne HeyGen Der Flaschenhals bei Produkteinführungen

Ihr Produkt ist fertig. Ihr Launch-Termin steht fest. Aber Ihr Ankündigungsvideo nicht. Die Koordination einer Videoproduktion bedeutet: Talente buchen, Equipment mieten, wochenlang auf den Schnitt warten. Bis Ihr Video schließlich freigegeben ist, haben Wettbewerber die Aufmerksamkeit des Marktes bereits auf sich gezogen.

Die Skalierung über Ihr gesamtes Produktportfolio vervielfacht diese Probleme. Zwanzig neue SKUs bedeuten zwanzig separate Videodrehs zu je 5.000 $. Agenturen veranschlagen 4–6 Wochen pro Video. Produktmanager können so lange nicht warten. Marketingbudgets lassen sich nicht so weit dehnen. Und wenn sich die Produktspezifikationen vor dem Launch ändern, fangen Sie wieder ganz von vorne an.



