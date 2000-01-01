Erstellen Sie Produkt-Launch-Videos, die Verkäufe steigern

Verwandle Produkteinführungen in umsatzstarke Videoinhalte. Erstelle in wenigen Minuten professionelle Ankündigungsvideos für Instagram, LinkedIn, YouTube und TikTok. Keine Kamera, kein Team und keine Schnittkenntnisse erforderlich.

  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Inhalte sofort aktualisieren, wenn sich Produkte ändern
-Generierte Videos
-Avatare erstellt
-Übersetzte Videos
Arbeitstag
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Arbeitstag
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Arbeitstag
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

Das Marketingproblem

Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.

Ohne HeyGen

Der Flaschenhals bei Produkteinführungen

Der Flaschenhals bei Produkteinführungen

Ihr Produkt ist fertig. Ihr Launch-Termin steht fest. Aber Ihr Ankündigungsvideo nicht. Die Koordination einer Videoproduktion bedeutet: Talente buchen, Equipment mieten, wochenlang auf den Schnitt warten. Bis Ihr Video schließlich freigegeben ist, haben Wettbewerber die Aufmerksamkeit des Marktes bereits auf sich gezogen.

Die Skalierung über Ihr gesamtes Produktportfolio vervielfacht diese Probleme. Zwanzig neue SKUs bedeuten zwanzig separate Videodrehs zu je 5.000 $. Agenturen veranschlagen 4–6 Wochen pro Video. Produktmanager können so lange nicht warten. Marketingbudgets lassen sich nicht so weit dehnen. Und wenn sich die Produktspezifikationen vor dem Launch ändern, fangen Sie wieder ganz von vorne an.


Mit HeyGen

Die HeyGen-Lösung

Die HeyGen-Lösung

HeyGens Produkt-Launch-Video-Generatorverwandelt Ihr Produktbriefing in wenigen Minuten in professionelle Ankündigungsvideos. Geben Sie Ihre Produktbeschreibung ein, wählen Sie einen KI-Avatar als Präsentator und erstellen Sie launchbereite Inhalte ganz ohne Kameras oder Studios. Ihr Video wird automatisch in allen Formaten exportiert: vertikal für Instagram und TikTok, quadratisch für Social Feeds, horizontal für YouTube.

Fünfzig Produkte launchen? Erstellen Sie fünfzig Videos in einer Sitzung mit der Stapelerstellung. Globaler Launch? Übersetzen Sie Ihr Ankündigungsvideo in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Produktspezifikationen geändert? Bearbeiten Sie Ihr Skript und generieren Sie es in fünf Minuten neu. Ihre Launch-Inhalte bleiben aktuell – ohne Produktionsverzögerungen oder teure Nachdrehs.

Alles, was Marketing-Teams brauchen, um in großem Maßstab zu produzieren

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.

Fähigkeit zum gleichzeitigen Produkteinführungs-Management

Bringen Sie Ihren gesamten Produktkatalog mit Videoinhalten auf den Markt. Die Massenproduktion von HeyGen erstellt Ankündigungsvideos für eine unbegrenzte Anzahl von SKUs aus nur einem einzigen CSV-Upload. Unterschiedliche Produktkategorien erhalten unterschiedliche Präsentatoren, während Ihr Branding über das gesamte Portfolio hinweg einheitlich bleibt.


A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Plattformoptimierte Launch-Videos

Einmal erstellen, überall veröffentlichen. Exportiere im vertikalen 9:16-Format für Instagram und TikTok, im quadratischen 1:1-Format für Social-Feeds und im horizontalen 16:9-Format für YouTube und LinkedIn. Kein manuelles Anpassen der Größe. Jedes Format behält professionelle Qualität mit korrekter Bildkomposition.

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Mehrsprachige globale Markteinführungen

Starte gleichzeitig in jedem Markt.Übersetze dein Ankündigungsvideoin über 175 Sprachen mit stimmgetreuem Voice Cloning, das wie ein Muttersprachler klingt. Die Lip-Sync-Technologie passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an. Passe regionale Details wie Preise und Verfügbarkeit für jeden Markt individuell an.


Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

KI-Avatar-Produktpräsentatoren

Wähle aus über 120 vielfältigen KI-Avataren oder erstelle eigene Avatare aus Fotos. Technikaffine Präsentatoren für Software-Releases. Sympathische Gesichter für Konsumgüter. Avatare im Executive-Stil für B2B-Ankündigungen. Dein Avatar ist jederzeit verfügbar und liefert jedes Mal perfekte Ergebnisse.

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Video-Vorlagen starten

Vorgefertigte Vorlagen für typische Produkteinführungsszenarien. Einführung einer neuen Softwarefunktion. Vorstellung einer neuen Produktlinie. Limited-Edition-Release. Präsentation einer saisonalen Kollektion. Vorlage auswählen, Produktdetails hinzufügen, Video generieren.

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Sofortige Start-Updates

Produktspezifikationen geändert? Preise aktualisiert? Skript anpassen und das Video in wenigen Minuten neu generieren. Keine Nachdrehs, keine Produktionsverzögerungen. Testen Sie unterschiedliche Messaging-Ansätze. Führen Sie A/B-Tests durch, um herauszufinden, welche Produktstory bei Ihrem Publikum am besten ankommt.


Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten

Schritt 1

Produktdetails eingeben

Geben Sie Ihre Produktbeschreibung, Hauptmerkmale, Preise und Verfügbarkeit ein. Oder laden Sie vorhandene Produktbeschreibungen oder Pressemitteilungen hoch. Für Produkteinführungen mit mehreren Artikeln laden Sie eine CSV-Datei mit allen SKU-Details für die Stapelerstellung hoch.


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Schritt 2

Gestalte dein Launch-Video

Wählen Sie einen KI-Avatar-Moderator, der zu Ihrer Produktkategorie passt. Bestimmen Sie das Hintergrundsetting. Fügen Sie Produktbilder, Logos und Markenfarben hinzu. Sehen Sie in der Vorschau genau, wie Ihr Ankündigungsvideo aussehen wird.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Schritt 3

Erstellen und Verteilen

Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Marketingvideo. Exportieren Sie es in jedem Seitenverhältnis für jeden Kanal. Sie brauchen globale Reichweite? Übersetzen Sie mit einem Klick in jede Sprache. Liefern Sie Inhalte im Tempo Ihres Marketingkalenders.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Für jeden Marketingbedarf gemacht

Einführungen von Software- und SaaS-Produkten

Einführungen von Software- und SaaS-Produkten

Kündigen Sie neue Funktionen, wichtige Updates und Plattform-Launches mit Videos an, die zeigen, was neu ist. Technische Produkte werden mit Bildschirmaufnahmen, die die Funktionen in Aktion demonstrieren, klar und verständlich erklärt.


E-Commerce- und Konsumgütereinführungen

E-Commerce- und Konsumgütereinführungen

Bringen Sie neue Kollektionen, saisonale Produkte oder limitierte Editionen mit fesselnden Produkt-Launch-Videos auf den Markt. Erstellen Sie individuelle Videos für jede SKU oder Übersichts­videos für ganze Kollektionen.

B2B-Lösungen und Unternehmenseinführungen

B2B-Lösungen und Unternehmenseinführungen

Positionieren Sie neue B2B-Lösungen mit professionellen Ankündigungsvideos. Executive-Avatare im Management-Stil präsentieren Entscheidungsträgern die Wertversprechen klar und überzeugend.


Start mobiler App

Start mobiler App

Steigere deine Downloads mit App-Launch-Videos, die die wichtigsten Funktionen zeigen – App-Store-Previews, Social-Media-Teaser und Landingpage-Videos, alles aus einer einzigen Produktion.


Hardware- und physische Produktveröffentlichungen

Hardware- und physische Produktveröffentlichungen

Präsentieren Sie physische Produkte mit Videos, die einen KI-Moderator mit Produktfotografie kombinieren. Erklären Sie Funktionen und demonstrieren Sie Anwendungsfälle, ohne aufwendige Produktshootings durchführen zu müssen.


Limitierte Editionen und exklusive Markteinführungen

Limitierte Editionen und exklusive Markteinführungen

Erzeuge Dringlichkeit rund um Produkte in limitierter Auflage. Launch-Videos betonen die Knappheit, stellen die besonderen Merkmale heraus und motivieren zu sofortigem Handeln, bevor der Bestand erschöpft ist.


Bestätigtes Ergebnis: Vision Creative Labs half Kunden dabei, von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 Videos pro Tag mit HeyGen zu kommen.

Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund

Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:

10XSteigerung der Videoproduktionsgeschwindigkeit
5XZunahme der Videoproduktion
40 %Zunahme der Video-Wiedergabezeit
5XWerbeausgabenrendite
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.

Miro
"Es hat unsere Autorinnen und Autoren dazu befähigt, im Prozess das gleiche Maß an Kreativität zu entfalten, das ich bei visuellen Erzählmedien habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Lernmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet hatte. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einschicken und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitgründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich keine Projekte mehr ablehnen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können mit den vorhandenen Ressourcen viel mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.

Was sind Produkt-Launch-Videos?

Produkt-Launch-Videos sind Marketingvideos, die neue Produkte ankündigen und vorstellen. Sie zeigen Funktionen, erklären Vorteile und erzeugen Begeisterung für neue Veröffentlichungen. HeyGen erstellt professionelle Ankündigungsvideos mit Hilfe von KI-Avataren und Sprachsynthese – ganz ohne Kameras oder Studios.

Wie erstelle ich ein Produkt-Launch-Video, ohne zu filmen?

Gib die Details deines Produkts in HeyGen ein. Wähle einen KI-Avatar als Präsentator. Entscheide dich für einen visuellen Stil und füge deine Markenelemente hinzu. Klicke auf „Generieren“ und HeyGen erstellt in wenigen Minuten ein fertiges Produktankündigungsvideo. Keine Kameras oder Schnittkenntnisse erforderlich.


Wie lang sollte ein Produkt-Launch-Video sein?

Instagram und TikTok: 15–45 Sekunden. LinkedIn: 45–90 Sekunden. YouTube: 60–180 Sekunden. Website: 60–90 Sekunden. Kürzere Videos führen auf Social-Media-Plattformen zu höheren Abschlussraten.



Kann ich Produkt-Launch-Videos für weltweite Markteinführungen übersetzen?

Ja. Erstelle dein Video in deiner Hauptsprache und übersetze es in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Starte gleichzeitig in allen Märkten mit Inhalten in der jeweiligen Landessprache.


Was ist, wenn sich die Produktdetails vor dem Launch ändern?

Bearbeite das Skript mit aktualisierten Informationen und generiere das Video in wenigen Minuten neu – ganz ohne Nachdrehs. Viele Produktteams erstellen frühe Versionen ihrer Videos und aktualisieren sie dann kurz vor dem Launch mit den finalen Details.


Kann ich mein tatsächliches Produkt im Video zeigen?

Ja. Laden Sie Produktfotos, Screenshots oder Demoaufnahmen hoch. Kombinieren Sie einen KI-Avatar-Moderator mit Ihren Produktvisuals für ein vollständiges Produkt-Storytelling.


Kann ich Videos für einzelne Zuschauer personalisieren?

Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit variablen Feldern für Namen, Unternehmen und individuelle Details. Erstellen Sie eine einzige Vorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen für Account-based Marketing, Vertriebsansprachen oder Kampagnen zur Kundenbindung. Videoimagem hat mit diesem Ansatz über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev produziert.

Wie schnell kann ich Marketingvideos erstellen?

HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren im Rahmen von 3–10 Minuten sehr gut für Microlearning-Ansätze, aber Sie können für umfassendere Themen auch längere Inhalte erstellen. Für längere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.

Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?

Die herkömmliche Produktion von Marketingvideos erfordert die Koordination von Talenten, Studio­buchungen, Drehtage und Postproduktion – in der Regel 2–4 Wochen und 5.000–20.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen erzeugt vergleichbare Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Wenn sich Kampagnen ändern oder Inhalte aktualisiert werden müssen, wird das Video einfach neu generiert statt neu gedreht. Marketingteams berichten von einer dreimal schnelleren Inhaltserstellung und deutlich geringeren Produktionskosten.

Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur Beauftragung einer Videoagentur ab?

Traditionelle Agenturen verlangen 5.000–15.000 $ pro Video bei Durchlaufzeiten von 2–4 Wochen. HeyGen erzeugt eine gleichwertige Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten – mit unbegrenzt vielen Videos und Überarbeitungen.


Eignet sich KI-Video sowohl für Marketing als auch für Schulungen?

Auf jeden Fall. Viele Unternehmen nutzen KI-gestützte Videos sowohl für externes Marketing als auch für interne Lerninitiativen, einschließlich lokalisierter Videokampagnen, um Zielgruppen in verschiedenen Regionen zu erreichen.

Weitere Lösungen entdecken

Use Cases

Tools

Kundengeschichten

Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Marketingvideos

Hören Sie auf, wochenlang auf Inhalte zu warten, die eigentlich morgen live gehen sollten. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Marketingvideos, lokalisieren Sie sie sofort für globale Märkte und skalieren Sie Ihre Content-Produktion, ohne Ihr Team oder Budget zu vergrößern. Schließen Sie sich Marketing-Teams bei HubSpot, Ogilvy und Publicis an, die ihre Art der Content-Erstellung bereits grundlegend verändert haben.

  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Keine Produktionserfahrung erforderlich
  • Jederzeit kündbar
CTA background