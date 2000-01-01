Erstellen Sie interne Schulungsvideos, die Ihr L&D-Team skalierbar machen
Ihr L&D-Team mit drei Personen betreut 2.000 Mitarbeitende. Jede Abteilung wünscht sich Trainings: Leadership-Entwicklung, Onboarding für neue Führungskräfte, Systemschulungen, Prozess-Updates, Kommunikationsskills. Skalieren Sie Ihre Trainingskapazität, ohne Ihr Team vergrößern zu müssen.
Die Content-Engpässe im Bereich Lernen & Entwicklung (L&D)
Die Herausforderung der Ausbildungskapazität
Vermitteln Sie Sicherheits-, Compliance-, Onboarding- und Betriebsschulungen in den Sprachen, die Ihre Mitarbeitenden verstehen. Erfüllen Sie die OSHA-Sprachanforderungen, verbessern Sie das Verständnis und senken Sie Risiken, indem Sie Schulungen auf Englisch, Spanisch, Mandarin, Vietnamesisch und weiteren Sprachen anbieten. Globale Teams nutzen mehrsprachige Programme, einschließlich Onboarding-Videos für Mitarbeitende, um ein einheitliches Schulungsniveau in allen Regionen sicherzustellen, ohne separate Produktionen. Organisationen berichten von über 85 % höherem Verständnis und weniger Sicherheitsvorfällen, wenn Schulungen in der Muttersprache der Mitarbeitenden durchgeführt werden.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen macht aus Ihrem kleinen L&D‑Team eine echte Trainingsproduktions‑Powerhouse. Wandeln Sie vorhandene PowerPoints, Dokumentationen und das Fachwissen Ihrer Expert:innen in professionelle Video‑Trainings um. Laden Sie Folien aus dem letztjährigen Leadership‑Workshop hoch. Fügen Sie Skripte aus Ihren Prozesshandbüchern ein. Nehmen Sie Ihre Top‑Performer auf, wie sie Best Practices erklären. Erstellen Sie in wenigen Minuten Schulungsvideos in Broadcast‑Qualität.
Klonen Sie Ihre Fachexpertinnen und -expertenals KI-Avatare. Ihre Kommunikationsleitung nimmt einmal ein Training auf und schult damit unbegrenzt viele Mitarbeitende in Präsentationskompetenz. Das Fachwissen Ihrer Operations-Managerin bzw. Ihres Operations-Managers wird zu wiederverwendbarem Prozess-Training. Ihre IT-Leitung vermittelt Systemschulungen, ohne den Schreibtisch zu verlassen. Das Wissen Ihrer SMEs skaliert, ohne zusätzliche SME-Zeit zu benötigen.
Aktualisieren Sie Schulungen sofort, wenn sich etwas ändert. Prozess verbessert? Skript anpassen und das Video in fünf Minuten neu erstellen. Neues System eingeführt? Schulung noch am selben Tag aktualisieren. Ihre Schulungsbibliothek bleibt aktuell, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Alles, was L&D-Teams für Schulungen in großem Maßstab brauchen
Vorhandene Inhalte in Videos umwandeln
Ihre Organisation verfügt bereits über Schulungsinhalte – versteckt in PowerPoints, PDFs, Word-Dokumenten und in den Köpfen von Fachexperten. Laden Sie Präsentationen hoch, und HeyGen verwandelt sie in professionelle Video-Trainings. Kopieren Sie Texte aus Handbüchern und erstellen Sie vertonte Schulungsvideos. Ihre bestehenden Materialien werden so zu ansprechenden Videoinhalten.
PowerPoint-, Google-Slides- und PDF-Dateien importieren
Verwandeln Sie Dokumentation in Video-Schulungen
Professionellen Avatar-Moderator hinzufügen
Marke mit Unternehmensfarben und Logo
Fachexperten duplizieren
Ihre Compliance-Beauftragte ist die einzige Person, die Ihre Richtlinien wirklich versteht. Ihre beste Vertriebsmitarbeiterin verfügt über Techniken, die es wert sind, geteilt zu werden. Ihr Operations Director kennt die effizientesten Abläufe. Klonen Sie sie als KI-Avatare. Nehmen Sie sie einmal auf und setzen Sie ihr Fachwissen unbegrenzt ein – ohne sie immer wieder neu einplanen zu müssen.
Nehmen Sie Fachexperten einmal auf – für unbegrenzte Schulungen
Digitaler Experte rund um die Uhr verfügbar
Jede Lieferung zuverlässig und pünktlich
KMU von wiederkehrenden Sitzungen entlasten
Professionelle Qualität ohne Produktionsfachwissen
Ihre Schulungen sollten so professionell wirken wie Ihr Unternehmen. Keine Kameras, kein Licht-Setup, keine Studios oder Videobearbeitungskenntnisse erforderlich. Wählen Sie aus über 120 professionellen Avataren oder erstellen Sie individuelle Klone. Wählen Sie Hintergründe aus. Fügen Sie Ihr Branding hinzu. Erstellen Sie Schulungsvideos in Broadcast-Qualität, die Ihr Unternehmen optimal repräsentieren.
Professionelle Präsentatoren für jedes Thema
Konstante Qualität in allen Schulungen
Keine Videoproduktionskenntnisse erforderlich
Studioqualität ohne Studios
Schulungen in wenigen Minuten aktualisieren
Unternehmen verändern sich. Prozesse werden verbessert. Systeme werden aktualisiert. Richtlinien werden überarbeitet. Organisationen werden umstrukturiert. Wenn Ihre Schulungen ein Update brauchen, bearbeiten Sie einfach das Skript und generieren Sie das Video neu. Fünf Minuten statt fünf Wochen. Ihre Trainingsbibliothek bleibt immer auf dem neuesten Stand Ihres Unternehmens.
Skriptänderungen werden sofort bereitgestellt
Kein erneutes Filmen erforderlich
Versionskontrolle für Prüfpfade
Schulungen präzise und relevant halten
An allen Standorten bereitstellen
Fünf Büros. Drei Schichten. Remote-Mitarbeitende. Internationale Teams. Alle brauchen dasselbe Training, greifen aber unterschiedlich darauf zu. Einmal erstellen, überall ausrollen. On-Demand-Zugriff bedeutet: Die Nachtschicht schaut um 2 Uhr morgens, Remote-Teams greifen von zu Hause aus zu, internationale Standorte erhalten das Training in ihrer jeweiligen Zeitzone.
Rund um die Uhr verfügbar auf Abruf
Bereitstellung an mehreren Standorten
Funktioniert in allen Schichten
Mobilfreundliches Lernen
Mehrsprachigkeit für globale Teams
Internationale Niederlassungen brauchen Schulungen in ihrer jeweiligen Sprache. Erstellen Sie Inhalte auf Englisch und übersetzen Sie sie in über 175 Sprachen – inklusive Voice Cloning. Das deutsche Büro erhält Schulungen auf Deutsch, das Team in Shanghai auf Mandarin, São Paulo auf Portugiesisch. Und das alles aus einem einzigen Quellinhalt.
Über 175 Sprachen aus einem einzigen Video
Natürliches Stimmenklonen pro Sprache
Lippensynchronisation passt zu den Mundbewegungen
Globale Mitarbeiterschulung
Vom Schulungsbedarf zum veröffentlichten Kurs in 3 Schritten
Beginne mit dem, was du hast
Laden Sie vorhandene Schulungsunterlagen hoch: PowerPoint-Präsentationen aus Workshops, PDF-Handbücher, Prozessdokumentationen, Skripte von Präsenzschulungen. Oder zeichnen Sie Fachexpert:innen auf, die Inhalte erklären, die sie immer wieder vermitteln. Ihre Trainingsinhalte liegen bereits in verschiedensten Formaten vor. HeyGen verwandelt sie in professionelle Videos.
Professionelle Schulungsvideos erstellen
Wählen Sie einen KI-Avatar, der zu Ihrem Thema passt. Professionelle Präsentierende für Führungskräftetrainings. Sympathische Gesichter für Soft-Skill-Schulungen. Technische Expertinnen und Experten für Systemtrainings. Passen Sie alles an Ihr Branding an: Firmenlogo, Farben, freigegebene Schriftarten. Erstellen Sie Videos, die aussehen, als kämen sie aus einem professionellen Produktionsstudio.
In Ihrer Organisation bereitstellen
Exportieren Sie in Ihr LMS mit SCORM-Paketen. Laden Sie Inhalte für Ihr Intranet oder Ihre Wissensdatenbank herunter. Betten Sie sie in Mitarbeiterportale ein. Teilen Sie sie über Links. Ihre Schulungen erreichen Mitarbeitende überall dort, wo sie lernen. Verfolgen Sie Abschlüsse, überwachen Sie Fortschritte und messen Sie die Wirksamkeit über Ihre bestehenden Systeme.
Für jedes Trainingsbedürfnis entwickelt
Führung und Management
Schulungen Entwickeln Sie Führungskräfte auf allen Ebenen mit Trainings für neue Führungskräfte, Coaching, Entscheidungsfindung und Change Management. Organisationen berichten von einer Verbesserung der Führungseffektivität um bis zu 40 % nach strukturierten Leadership-Programmen.
Programme zur Kompetenzentwicklung
Entwickeln Sie zentrale berufliche Kompetenzen wie Kommunikation, Problemlösung, Verhandlungsgeschick und Zeitmanagement. Selbstgesteuertes Training verbessert die Leistungsfähigkeit der Belegschaft und führt nachweislich zu höheren Werten bei der Kundenzufriedenheit.
Schulung zu Prozessen und Verfahren
Standardisieren Sie Arbeitsabläufe und Best Practices mit einheitlichen SOP-Schulungen. Teams, die videobasierte Prozessschulungen nutzen, reduzieren Fehler und verbessern die Qualität um über 30 %.
Schulung zu Systemen und Tools
Beschleunigen Sie die Einführung interner Systeme wie CRM, ERP und Produktivitätstools. Videotrainings führen schneller zu hoher Kompetenz und intensiverer Nutzung als reine Dokumentation.
Abteilungsspezifische Schulung
Bieten Sie gezielte Schulungen für Vertrieb, Marketing, Betrieb, Personalwesen und Kundenservice an. Teams führen Aktualisierungen in Tagen statt in Wochen ein – mit einer konsistenten und skalierbaren Bereitstellung.
Bestätigtes Ergebnis
Organisationen erzielen mit videobasiertem Training im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine bis zu zehnfache Steigerung ihrer Trainingsleistung.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Welche Arten von internen Schulungen können Sie erstellen?
Jegliche Schulungen für Mitarbeitende: Führungskräfteentwicklung, Managementkompetenzen, Soft Skills, technische Schulungen, Prozessabläufe, Systemschulungen, Compliance-Auffrischungen, abteilungsspezifische Trainings, berufliche Weiterbildung, Kommunikationsfähigkeiten, Projektmanagement, Zeitmanagement. Wenn Sie Mitarbeitende darin schulen müssen, übernimmt HeyGen das.
Worin unterscheidet sich das von Standard-Schulungskursen von der Stange?
Standardkurse von der Stange sind generisch. Ihr Unternehmen hat eigene Prozesse, Systeme, eine eigene Kultur und Terminologie. HeyGen erstellt unternehmensspezifische Schulungen auf Basis Ihrer Inhalte, Ihrer Fachexperten und Ihrer Beispiele. Mitarbeitende lernen genau das, was sie für Ihr Unternehmen brauchen.
Wie lange dauert es, einen Schulungskurs zu erstellen?
Schulung für einfache Abläufe: 30 Minuten. Umfassendes Führungsprogramm: eine Woche. Deutlich schneller als herkömmliche Produktion (Wochen bis Monate) oder externe Dienstleister (Monate). Die meisten Organisationen erstellen ihre gesamten Schulungsbibliotheken bereits im ersten Quartal.
Was ist, wenn unsere Schulungsinhalte aktualisiert werden müssen?
Bearbeiten Sie das Skript und generieren Sie es neu. Fünf Minuten statt Dienstleister beauftragen oder neu drehen. Prozess geändert? Aktualisieren Sie das Training noch am selben Tag. System aufgerüstet? Aktualisieren Sie das Training sofort.
Verbessert Videotraining wirklich die Abschlussquoten?
Ja. Organisationen berichten durchweg von 2- bis 3-mal höheren Abschlussquoten bei Video- im Vergleich zu dokumentbasiertem Training. Video ist ansprechender, leichter zu konsumieren und fügt sich besser in bestehende Arbeitsabläufe ein. Mitarbeitende schließen Video-Trainings tatsächlich ab.
Wie funktioniert das mit unserem LMS?
Exportieren Sie Videos als SCORM-Pakete, die mit allen gängigen Learning-Management-Systemen kompatibel sind. Oder laden Sie MP4-Dateien für interne Portale, Wissensdatenbanken und Intranets herunter. Funktioniert mit Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors oder jedem anderen LMS, das SCORM unterstützt.
Wie lang dürfen Schulungsvideos sein?
Erstellen Sie Schulungen in Ihrer Primärsprache, übersetzen Sie sie in über 175 Sprachen mit Voice Cloning und Lippensynchronisation. Dieselbe Schulung, natürlich in jeder Sprache vermittelt. Ihre globale Belegschaft erhält einheitliche Trainings in ihrer bevorzugten Sprache – von nur einem einzigen L&D-Team.
Können mehrere Personen in meinem L&D-Team HeyGen nutzen?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen Instruktionsdesigner, Schulungsmanager und Content-Ersteller zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Avatare, Markenelemente und Vorlagen für Ihr gesamtes Team zugänglich sind. Über Admin-Steuerungen können Sie Berechtigungen verwalten und die Nutzung überwachen.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?
Die herkömmliche Produktion von Schulungsvideos erfordert die Terminplanung mit Präsentierenden, das Buchen von Studios, die Koordination von Teams sowie den Schnitt in der Postproduktion – in der Regel 2–3 Monate und 5.000–15.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen liefert eine gleichwertige Qualität in Minuten bis wenigen Stunden – mit unbegrenzten Überarbeitungen. Advantive meldete eine Reduzierung der Content-Erstellungszeit um 50 %. Die Würth-Gruppe senkte die Produktionszeit um 50 % und die Übersetzungskosten um 80 %.
Wie sieht es mit Schulungen für globale Teams aus?
Erstellen Sie Schulungen in Ihrer Primärsprache, übersetzen Sie sie in über 175 Sprachen mit Stimmklonen und Lippensynchronisation. Dieselbe Schulung, natürlich in jeder Sprache vermittelt. Ihre globale Belegschaft erhält einheitliche Trainings in ihrer bevorzugten Sprache – von nur einem einzigen L&D-Team.
Welche Videoformate und Qualitätsstufen werden unterstützt?
HeyGen exportiert im MP4-Format mit einer Auflösung von bis zu 4K. Die meisten L&D-Teams verwenden 1080p (Full HD), da dies Qualität und Dateigröße für die Bereitstellung im LMS und die Bandbreite gut ausbalanciert. Sie können außerdem in 720p exportieren, was sich für Mobile-First-Szenarien oder bandbreitenbeschränkte Umgebungen eignet.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Schulungsvideos
Hören Sie auf, monatelang auf Inhalte zu warten, die schon veraltet sind, bevor sie veröffentlicht werden. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Schulungsvideos, übersetzen Sie sie sofort in jede Sprache und aktualisieren Sie sie, sobald sich Ihr Unternehmen verändert – ganz ohne Nachdrehs. Schließen Sie sich L&D-Teams bei Workday, Advantive und der Würth-Gruppe an, die ihre Art zu schulen bereits grundlegend verändert haben.
