Vermitteln Sie Sicherheits-, Compliance-, Onboarding- und Betriebsschulungen in den Sprachen, die Ihre Mitarbeitenden verstehen. Erfüllen Sie die OSHA-Sprachanforderungen, verbessern Sie das Verständnis und senken Sie Risiken, indem Sie Schulungen auf Englisch, Spanisch, Mandarin, Vietnamesisch und weiteren Sprachen anbieten. Globale Teams nutzen mehrsprachige Programme, einschließlich Onboarding-Videos für Mitarbeitende , um ein einheitliches Schulungsniveau in allen Regionen sicherzustellen, ohne separate Produktionen. Organisationen berichten von über 85 % höherem Verständnis und weniger Sicherheitsvorfällen, wenn Schulungen in der Muttersprache der Mitarbeitenden durchgeführt werden.

HeyGen macht aus Ihrem kleinen L&D‑Team eine echte Trainingsproduktions‑Powerhouse. Wandeln Sie vorhandene PowerPoints, Dokumentationen und das Fachwissen Ihrer Expert:innen in professionelle Video‑Trainings um. Laden Sie Folien aus dem letztjährigen Leadership‑Workshop hoch. Fügen Sie Skripte aus Ihren Prozesshandbüchern ein. Nehmen Sie Ihre Top‑Performer auf, wie sie Best Practices erklären. Erstellen Sie in wenigen Minuten Schulungsvideos in Broadcast‑Qualität.

Klonen Sie Ihre Fachexpertinnen und -expertenals KI-Avatare. Ihre Kommunikationsleitung nimmt einmal ein Training auf und schult damit unbegrenzt viele Mitarbeitende in Präsentationskompetenz. Das Fachwissen Ihrer Operations-Managerin bzw. Ihres Operations-Managers wird zu wiederverwendbarem Prozess-Training. Ihre IT-Leitung vermittelt Systemschulungen, ohne den Schreibtisch zu verlassen. Das Wissen Ihrer SMEs skaliert, ohne zusätzliche SME-Zeit zu benötigen.

Aktualisieren Sie Schulungen sofort, wenn sich etwas ändert. Prozess verbessert? Skript anpassen und das Video in fünf Minuten neu erstellen. Neues System eingeführt? Schulung noch am selben Tag aktualisieren. Ihre Schulungsbibliothek bleibt aktuell, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen.