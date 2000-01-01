Kunden-Onboarding skalieren, ohne Ihr Team zu vergrößern
Produkttutorials, Funktionsrundgänge, Onboarding-Anleitungen – erstellen Sie Schulungsinhalte für Kundinnen und Kunden, die Support-Tickets reduzieren und die Produktnutzung steigern, ohne ein einziges Video zu drehen oder auf Produktteams warten zu müssen.
Das Problem der Kundenschulung
Erfahren Sie, wie Customer-Education-Teams komplexe Produkte in klare, skalierbare Inhalte verwandeln, die die Einführung beschleunigen und Wachstum fördern.
Die Engpässe in der Kundenschulung
Ihr Produkt entwickelt sich ständig weiter. Wöchentlich kommen neue Funktionen hinzu. Aber Ihre Hilfedokumente sind veraltet, Ihre Onboarding-Videos zeigen noch das UI vom letzten Jahr, und Kunden stellen immer wieder dieselben Fragen, die Ihre Inhalte eigentlich beantworten sollten. Klassische Videoproduktion kann da nicht mithalten – bis Sie sich mit dem Produktteam abgestimmt, einen Drehtermin organisiert und das Material geschnitten haben, hat sich die Oberfläche schon wieder geändert. In der Zwischenzeit geht Ihr Support-Team in Tickets unter, die sich mit besseren Self-Service-Inhalten vermeiden ließen. Und Ihre globalen Kunden? Die müssen sich mit ausschließlich englischsprachigen Ressourcen zufriedengeben – oder haben gar keinen Zugang zu passenden Inhalten.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen verwandelt Ihr Customer-Success-Team in eine Content-Engine, die sich mit Produktgeschwindigkeit bewegt. Schreiben Sie ein Skript – oder lassen Sie die KI eines aus Ihren Hilfeartikeln generieren –, wählen Sie einen KI-Avatar und erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Tutorial-Videos. Produktoberfläche geändert? Aktualisieren Sie das Skript, generieren Sie neu, und Ihre Inhalte bleiben aktuell. Globale Kundenbasis? Übersetzen Sie in über 175 Sprachen – sofort, damit jeder Kunde in seiner eigenen Sprache lernt. Bauen Sie eine Self-Service-Bibliothek auf, die den Support skaliert, die Nutzung fördert und die Tickets reduziert, die Ihr Team reaktiv statt strategisch handeln lassen.
Alles, was Customer-Success-Teams für skalierbare Schulungen brauchen
Schnelle Tutorial-Erstellung
Bleiben Sie im Tempo Ihrer Produkt-Roadmap. Erstellen Sie Produkttutorials und Feature-Walkthroughs in wenigen Minuten statt in den Wochen, die herkömmliche Produktionen benötigen. Wenn sich die UI ändert, aktualisieren Sie einfach Ihr Skript und generieren Sie das Video neu – Inhalte, die ohne Nachdrehs stets aktuell bleiben.
• Erstellen Sie Tutorials in wenigen Minuten
• Sofort aktualisieren, wenn sich Produkte ändern
• Keine Produktionsabhängigkeiten
Hilfsvideos zur Dokumentation
Verwandle textlastige Hilfedokumente in ansprechende Videoinhalte. Erklärvideos, die Kundinnen und Kunden genau zeigen, wie sie Aufgaben erledigen können – und so Verwirrung, Support-Tickets und Time-to-Value reduzieren.
• Hilfeartikel in Videos umwandeln
• Visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind Text überlegen
• Direkt in die Wissensdatenbank einbetten
Mehrsprachige Kundenbildung
Bedienen Sie jeden Kunden in seiner eigenen Sprache. KI-Videoübersetzung lokalisiert Ihre Onboarding-Inhalte in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Ihre japanischen Kunden erhalten dasselbe hochwertige Erlebnis wie Ihre englischsprachigen Nutzer.
• Stimmklonen bewahrt die Authentizität
• Lippen-Synchronisation passt sich den Gesichtsbewegungen an
• Eine Quelle, weltweite Kundenbasis
Personalisierte Kundenansprache
Verwandeln Sie ein einziges Video in Tausende personalisierte Versionen. Dynamische Variablen ermöglichen es Ihnen, Namen, Unternehmensdetails und spezifische Empfehlungen für personalisierte Kundenkommunikation anzupassen, die Engagement und Verlängerungen fördert.
• Dynamische Personalisierungsfelder
• Stapelerstellung in großem Umfang
• Individuelle Kundenansprache
Konsistentes Markenerlebnis
Sichern Sie Ihre visuelle Identität in allen Inhalten für Ihre Kundschaft. Brand Kit stellt sicher, dass jedes Tutorial, jedes Onboarding-Video und jede Hilferessource so aussieht und klingt, als käme sie aus Ihrem Unternehmen – und nicht wie eine zufällige Sammlung von Bildschirmaufnahmen.
• Zentrale Marken-Assets
• Einheitlicher Präsentator und einheitliche Stimme
• Professioneller Feinschliff in großem Maßstab
Self-Service-Inhaltsbibliothek
Erstellen Sie eine Ressourcenbibliothek, die Ihre Kundinnen und Kunden wirklich nutzen. Videoinhalte, die Fragen beantworten, bevor sie zu Tickets werden, Funktionen erklären, bevor Anrufe nötig sind, und die Nutzung fördern, bevor Kundinnen und Kunden abspringen.
• Reduzieren Sie das Volumen der Support-Tickets
• Time-to-Value beschleunigen
• 1:1-Wissensvermittlung skalieren
Vom Hilfe-Dokument zum Kundenvideo in 3 Schritten
Beginnen Sie mit Ihrem Wissen
Fügen Sie Ihren Hilfeartikel ein, laden Sie Produktdokumentation hoch oder lassen Sie vom KI-Skriptgenerator ein Tutorial-Skript aus Ihrer Funktionsbeschreibung erstellen. Beginnen Sie mit dem Wissen, das Ihr Team bereits hat.
Wählen Sie Ihre Präsentatorin oder Ihren Präsentator
Wählen Sie einen KI-Avatar, der Ihre Marke repräsentiert, oder erstellen Sie eine einheitliche CS-Ansprechperson für alle Kundeninhalte. Passen Sie Stimme und Stil an Ihre Standards für die Kundenkommunikation an.
Generieren und Bereitstellen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Schulungsvideo für Ihre Kundschaft. Übersetzen Sie es in jede Sprache, die Ihre Kundinnen und Kunden sprechen. Betten Sie es in Ihr Help Center, Ihre Wissensdatenbank, Onboarding-Sequenzen oder Ihre Kundenkommunikation ein.
Für jeden Customer-Success-Bedarf entwickelt
Neukunden-Onboarding
Bringen Sie Ihre Kunden schneller zum Mehrwert mit Onboarding-Videos, die nicht von der Verfügbarkeit Ihres CSM abhängen. Willkommenssequenzen, Einrichtungsanleitungen und First-Win-Tutorials, die sich über Ihren gesamten Kundenstamm skalieren lassen.
Anwendungsfall: Erstellen Sie automatisierte Onboarding-Sequenzen, die jeden neuen Kunden durch die Ersteinrichtung und die ersten wichtigen Schritte führen.
Produktfunktionsschulung
Jede Produkteinführung erfordert Kundenschulungen. Tutorial-Videos erklären neue Funktionen, zeigen Workflows und fördern die Nutzung – und werden zusammen mit dem Feature veröffentlicht, nicht erst Monate später.
Anwendungsfall: Generiere für jedes Release Funktionsankündigungs-Videos, die direkt in die Release Notes und In-App-Nachrichten eingebettet werden.
Inhalte des Hilfe-Centers
Videos beantworten Fragen, die sich mit Text nur schwer erklären lassen. Verwandeln Sie Ihre meistgelesenen Hilfeartikel in visuelle Anleitungen, die Verwirrung verringern und das Supportaufkommen reduzieren.
Anwendungsfall: Wandeln Sie die 20 häufigsten Support-Ticket-Themen in Video-Tutorials um, um das Ticketaufkommen bei diesen Problemen zu reduzieren.
Globaler Kundensupport
Ihre Kundinnen und Kunden sprechen Dutzende von Sprachen. Ihre Support-Inhalte sollten das auch tun. Lokalisieren Sie Ihre gesamte Wissensdatenbank für globale Kundschaft, ohne separate Erstellung für jeden einzelnen Markt.
Anwendungsfall: Übersetzen Sie die gesamte Onboarding-Bibliothek in 10 Sprachen, um internationale Kundensegmente zu bedienen – ohne zusätzlichen Personalaufwand im Customer Support.
Bewährter Ansatz: AI Smart Ventures hat über 10.000 Menschen in mehr als 170 Sprachen mithilfe skalierbarer Videoinhalte geschult.
Personalisierte Kundenkontaktpunkte
Individuelle Betreuung im großen Maßstab. Personalisierte Videobotschaften für Verlängerungen, QBRs, Funktionsempfehlungen und Check-ins – ohne für jeden einzelnen Kunden ein eigenes Video aufnehmen zu müssen.
Anwendungsfall: Erstellen Sie personalisierte Verlängerungsvideos für die Kundenansprache, die auf die jeweilige Nutzung und die individuellen Erfolgskennzahlen jedes Kunden eingehen.
Bestätigtes Ergebnis: Videoimagem erzielte mit personalisierten Videos eine Verdreifachung des Engagements und produzierte über 50.000 personalisierte Videos für Unternehmenskunden.
Customer-Success-Einführung
Stärken Sie Ihr CS-Team mit einheitlichen Botschaften und Gesprächsleitfäden. Schulungsinhalte, die sicherstellen, dass jeder CSM unabhängig von seiner Betriebszugehörigkeit dieselbe hochwertige Beratung bietet.
Anwendungsfall: Aufbau einer CSM-Enablement-Bibliothek, die Einwandbehandlung, Feature-Positionierung und Gespräche zur Erweiterung abdeckt.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind Kunden-Onboarding-Videos?
Kunden-Onboarding-Videos sind Schulungsinhalte, die neuen Kundinnen und Kunden helfen, mit Ihrem Produkt zu starten. Sie umfassen Willkommensbotschaften, Einrichtungsanleitungen, Funktionsrundgänge und Best-Practice-Leitfäden. HeyGen ermöglicht Customer-Success-Teams, professionelle Onboarding-Videos mit KI-Avataren und Sprachsynthese zu erstellen – ganz ohne Kameras, Studios oder Produktionsverzögerungen – sodass Sie die Kundenbildung im gleichen Tempo wie Ihr Kundenwachstum skalieren können.
Wie erstelle ich Produkttutorials ohne Bildschirmaufnahmen?
Schreibe dein Tutorial-Skript oder lass HeyGens KI-Skriptgenerator eines aus deiner Funktionsbeschreibung erstellen. Wähle einen KI-Avatar als Moderator, füge visuelle Elemente oder Callouts hinzu und generiere dein Video. Für Produktoberflächen-Demos kannst du Screenshots oder Bildschirmaufnahmen zusammen mit deinem Avatar-Moderator einbinden. Das Ergebnis sind professionell aufbereitete Tutorial-Inhalte – ganz ohne manuelle Bildschirmaufzeichnung und aufwendigen Schnitt.
Kann ich Videos aktualisieren, wenn sich unsere Produktoberfläche ändert?
Ja – das ist einer der wichtigsten Vorteile von HeyGen für Customer-Success-Teams. Wenn sich die Benutzeroberfläche Ihres Produkts ändert, aktualisieren Sie einfach Ihr Skript entsprechend der neuen UI und generieren das Video neu. Keine neuen Drehs, keine Abstimmung mit Produktionsteams. Ihre Inhalte zur Kundenschulung bleiben im Einklang mit Ihrer Produkt-Roadmap – und hängen ihr nicht monatelang hinterher.
Wie funktioniert mehrsprachiger Kundensupport?
Erstellen Sie Ihre Kundeninhalte einmal in Ihrer Primärsprache. Nutzen Sie anschließend HeyGens Übersetzungsfunktion, um Versionen in jeder der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (damit Ihr Präsentator in jeder Sprache natürlich klingt) und Lip-Sync (damit die Mundbewegungen passen). So erhalten Ihre japanischen, deutschen und spanischen Kunden alle dasselbe hochwertige Onboarding-Erlebnis.
Kann ich Videos für einzelne Kunden personalisieren?
Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit variablen Feldern für Kundennamen, Firmennamen, Nutzungsdaten und individuelle Details. Erstellen Sie eine einzige Vorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierter Versionen für Onboarding, Verlängerungs-Kampagnen, QBRs oder Erfolgsmeilensteine. Videoimagem hat mit diesem Ansatz über 50.000 personalisierte Videos produziert und damit eine Verdreifachung der Engagement-Rate erzielt.
Wie kann ich Videos in unser Help Center oder unsere Wissensdatenbank einbetten?
HeyGen exportiert standardisierte MP4-Videodateien und stellt Einbettungscodes bereit, die mit jeder Help-Center-Plattform funktionieren – Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion oder Ihrer eigenen Wissensdatenbank. Laden Sie Videos direkt hoch oder betten Sie sie per Link ein. Ihre Inhalte zur Kundenschulung befinden sich genau dort, wo Ihre Kundinnen und Kunden bereits nach Hilfe suchen.
Wird Videoinhalt tatsächlich die Anzahl der Support-Tickets reduzieren?
Videoerklärungen übertreffen bei komplexen Produktanleitungen durchweg reine Textinhalte. Kund:innen behalten mehr, erledigen Aufgaben schneller und stellen weniger Rückfragen. Entscheidend ist, dass die Inhalte aktuell bleiben – genau das ermöglicht HeyGen, indem Aktualisierungen sofort erfolgen können, anstatt vollständige Neuproduktionen zu erfordern. Teams berichten von einer spürbaren Reduzierung von Support-Tickets zu Themen, die in Video-Tutorials abgedeckt werden.
Wie sorge ich für eine gleichbleibend hohe Qualität bei allen Kundeninhalten?
HeyGens Brand Kit bündelt eure visuelle Identität – freigegebene Farben, Schriftarten, Logos und Avatar-Auswahl. Wählt einen einheitlichen Präsentations‑Avatar und eine konsistente Stimme für alle kundenorientierten Inhalte. Ob Onboarding-Sequenzen, Funktions-Tutorials oder Hilfedokumentation: Jedes Video erfüllt automatisch eure professionellen Markenstandards.
Können mehrere Personen in meinem CS-Team Inhalte erstellen?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen Customer-Success-Manager, Enablement-Spezialisten und Support-Operations zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Markenelemente und Vorlagen für alle zugänglich sind. Administratorsteuerungen gewährleisten Konsistenz und ermöglichen es Ihrem Team gleichzeitig, Inhalte in großem Umfang zu erstellen.
Wie schnell kann ich Schulungsvideos für Kunden erstellen?
Die meisten Tutorial- und Onboarding-Videos werden innerhalb von Minuten erstellt. Advantive berichtete von einer 50%igen Reduzierung der Content-Erstellungszeit, wobei die Produktion von Voice-overs von mehreren Tagen auf 2–3 Stunden sank. Der Wechsel von herkömmlichen Produktionszeiten (Wochen) zu einer Auslieferung am selben Tag bedeutet, dass Ihre Kundeninhalte gemeinsam mit Produkt-Releases veröffentlicht werden können.
Welche Arten von Customer-Success-Inhalten kann ich erstellen?
HeyGen unterstützt praktisch jedes kundenorientierte Videoformat: Onboarding-Sequenzen, Funktions-Tutorials, Produkt-Walkthroughs, Hilfedokumentationen, Release-Ankündigungen, personalisierte Outreach-Videos, QBR-Zusammenfassungen, Kommunikation zu Verlängerungen, Feiern von Erfolgsmeilensteinen und Schulungskurse für Kunden. Wenn Sie das Skript schreiben können, kann HeyGen das Video produzieren – in jeder Sprache.
Sind meine Kundendaten sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Customer-Success-Teams, die mit sensiblen Produktinformationen oder Kundendaten in personalisierten Videos arbeiten, bietet HeyGen Enterprise-Sicherheitsfunktionen, darunter SSO-Integration und zentrale Zugriffsverwaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Schulungsvideos für Ihre Kunden
Hören Sie auf, sich zwischen aktuellem Content und der Kapazität Ihres Teams entscheiden zu müssen. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Kundenvideos, übersetzen Sie Inhalte für globale Kund:innen im Handumdrehen und halten Sie Schulungen so aktuell, wie sich Ihr Produkt weiterentwickelt. Schließen Sie sich Customer-Success-Teams bei HubSpot, Miro und Coursera an, die ihre Skalierung von Kundenschulungen bereits grundlegend verändert haben.
