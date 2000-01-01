Für jeden Customer-Success-Bedarf entwickelt

Neukunden-Onboarding Bringen Sie Ihre Kunden schneller zum Mehrwert mit Onboarding-Videos, die nicht von der Verfügbarkeit Ihres CSM abhängen. Willkommenssequenzen, Einrichtungsanleitungen und First-Win-Tutorials, die sich über Ihren gesamten Kundenstamm skalieren lassen. Anwendungsfall: Erstellen Sie automatisierte Onboarding-Sequenzen, die jeden neuen Kunden durch die Ersteinrichtung und die ersten wichtigen Schritte führen.

Produktfunktionsschulung Jede Produkteinführung erfordert Kundenschulungen. Tutorial-Videos erklären neue Funktionen, zeigen Workflows und fördern die Nutzung – und werden zusammen mit dem Feature veröffentlicht, nicht erst Monate später. Anwendungsfall: Generiere für jedes Release Funktionsankündigungs-Videos, die direkt in die Release Notes und In-App-Nachrichten eingebettet werden.

Inhalte des Hilfe-Centers Videos beantworten Fragen, die sich mit Text nur schwer erklären lassen. Verwandeln Sie Ihre meistgelesenen Hilfeartikel in visuelle Anleitungen, die Verwirrung verringern und das Supportaufkommen reduzieren. Anwendungsfall: Wandeln Sie die 20 häufigsten Support-Ticket-Themen in Video-Tutorials um, um das Ticketaufkommen bei diesen Problemen zu reduzieren.

Globaler Kundensupport Ihre Kundinnen und Kunden sprechen Dutzende von Sprachen. Ihre Support-Inhalte sollten das auch tun. Lokalisieren Sie Ihre gesamte Wissensdatenbank für globale Kundschaft, ohne separate Erstellung für jeden einzelnen Markt. Anwendungsfall: Übersetzen Sie die gesamte Onboarding-Bibliothek in 10 Sprachen, um internationale Kundensegmente zu bedienen – ohne zusätzlichen Personalaufwand im Customer Support. Bewährter Ansatz: AI Smart Ventures hat über 10.000 Menschen in mehr als 170 Sprachen mithilfe skalierbarer Videoinhalte geschult.

Personalisierte Kundenkontaktpunkte Individuelle Betreuung im großen Maßstab. Personalisierte Videobotschaften für Verlängerungen, QBRs, Funktions­empfehlungen und Check-ins – ohne für jeden einzelnen Kunden ein eigenes Video aufnehmen zu müssen. Anwendungsfall: Erstellen Sie personalisierte Verlängerungsvideos für die Kundenansprache, die auf die jeweilige Nutzung und die individuellen Erfolgskennzahlen jedes Kunden eingehen. Bestätigtes Ergebnis: Videoimagem erzielte mit personalisierten Videos eine Verdreifachung des Engagements und produzierte über 50.000 personalisierte Videos für Unternehmenskunden.