Erstellen Sie Compliance-Schulungsvideos, die sich weltweit skalieren lassen
Ersetzen Sie veraltete PDFs und teure Filmteams durch KI-gestützte Videos, die die Compliance in allen Abteilungen, an allen Standorten und in allen Sprachen standardisieren – in Minuten statt in Monaten.
Das Problem mit Compliance-Schulungen
Ihre Compliance-Verpflichtungen machen keine Pause. HIPAA-Updates, Sicherheitsprotokolle, HR-Richtlinien – sie ändern sich ständig. Aber passende Video-Schulungen zu erstellen? Das bedeutet, Filmteams zu koordinieren, Fachexpert:innen zu buchen, die nie Zeit haben, und Monate auf Inhalte zu warten, die schon veraltet sind, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. Gleichzeitig ist Ihre Belegschaft über mehrere Standorte, Sprachen und Zeitzonen verteilt – alle brauchen dieselbe konsistente Botschaft. Statische PDFs werden nicht gelesen. Live-Sessions lassen sich nicht skalieren. Und jede Lücke in der Schulung ist eine Lücke im Schutz.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen verwandelt Ihre Compliance-Dokumentation in ansprechende Videotrainings, die Ihre Mitarbeitenden sich tatsächlich ansehen. Laden Sie Ihre Richtliniendokumente hoch, wählen Sie einen KI-Avatar und erstellen Sie in wenigen Minuten – statt in Monaten – professionelle Schulungsvideos. Eine Vorschrift wurde aktualisiert? Generieren Sie das Video in wenigen Stunden neu. Sie brauchen es auf Spanisch, Mandarin und Deutsch? Ein Klick. Ihre Compliance-Botschaft bleibt an jedem Standort, in jeder Sprache und für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter konsistent. Und mit SCORM-Export lässt es sich direkt in Ihr bestehendes LMS integrieren.
Alles, was Compliance-Teams für Schulungen in großem Maßstab benötigen
Umwandlung von Richtlinien in Videos
Verwandeln Sie bestehende Compliance-Dokumente – SOPs, Richtlinien-PDFs, PowerPoint-Präsentationen – in avatarbasierte Schulungsmodule. Kein Skripten von Grund auf. Keine Terminplanung mit Fachexperten. Laden Sie Ihre Inhalte hoch und überlassen Sie die Produktion der KI.
• Richtliniendokumente automatisch in Videoskripte umwandeln
• Schulungen aus vorhandenen Foliensätzen erstellen
• Inhalte aktualisieren, ohne neu drehen zu müssen
Mehrsprachige Compliance
Ein Schulungsvideo, über 175 Sprachen. KI-Videoübersetzung mit Stimmklon und Lippensynchronisation sorgt dafür, dass Ihre HIPAA-Schulung in jedem Markt wie eine native Produktion klingt – nicht wie ein schlecht synchronisierter Fremdfilm. Einheitliche Botschaften, lokale Auslieferung.
• Stimmklonen bewahrt die Authentizität der Vortragenden
• Lip-Sync passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an
• Für die globale Belegschaft aus einem einzigen Quellvideo bereitstellen
LMS-Integration
Exportieren Sie Compliance-Module direkt in Ihr Learning-Management-System. SCORM-konforme Pakete funktionieren mit Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors und weiteren Systemen. Verfolgen Sie Abschlüsse, Punktzahlen und Bestätigungen wie bei jedem anderen Kurs.
• SCORM 1.2- und 2004-Export
• Direkte LMS-Upload-Unterstützung
• Bereit für Abschlussverfolgung
Digitale Zwillinge für KMU
Ihre Compliance-Expertinnen und -Experten können nicht überall sein. Klonen Sie Ihre Fachexpertinnen und -experten einmal und setzen Sie ihr Fachwissen dann in jedem Schulungsmodul ein. Einheitliche Stimme, einheitliche Vermittlung, keine Terminüberschneidungen.
• Erstellen Sie digitale Zwillinge aus einer kurzen Videoaufnahme
• Experten-Avatare in unbegrenzt vielen Modulen wiederverwenden
• Skripte aktualisieren, ohne neu aufzeichnen zu müssen
Marken- und Regulierungssteuerung
Sichern Sie freigegebene Botschaften, Logos und Terminologie mit dem Brand Kit. Das Brand Glossary stellt sicher, dass Begriffe wie „HIPAA“ und Ihr Firmenname jedes Mal korrekt ausgesprochen werden. Keine abweichenden Interpretationen. Kein nicht markenkonformes Training.
• Einheitliches Branding in allen Videos durchsetzen
• Glossar steuert die Aussprache technischer Fachbegriffe
• Genehmigte Avatar-Bibliothek für Ihre Organisation
Schneller Aktualisierungszyklus
Vorschriften ändern sich – Ihre Schulungen sollten das auch. Wenn die OSHA Richtlinien aktualisiert oder Ihr Richtlinienteam Verfahren überarbeitet, erstellen Sie Ihre Videos in wenigen Stunden neu – nicht in den Wochen, die die Koordination eines neuen Drehs dauern würde. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand, ohne den Produktionsaufwand.
– Drehbuchänderungen werden in wenigen Minuten ausgerollt
- Keine erneuten Dreharbeiten für Aktualisierungen erforderlich
- Versionskontrolle für Compliance-Prüfungen
Vom Richtliniendokument zum Schulungsvideo in 3 Schritten
Laden Sie Ihre Compliance-Inhalte hoch
Beginnen Sie mit dem, was Sie bereits haben – Richtlinien-PDFs, Präsentationsfolien oder schriftliche Verfahrensanweisungen. Der KI-Skriptgenerator von HeyGen verwandelt Ihre Dokumentation in videofertige Skripte – oder fügen Sie einfach Ihre eigenen Texte ein.
Avatar und Stimme auswählen
Wählen Sie aus über 200 vielfältigen KI-Avataren oder erstellen Sie einen digitalen Zwilling Ihres Compliance-Beauftragten. Entscheiden Sie sich für eine Stimme, die zu Ihrem Markenauftritt passt, oder klonen Sie die Stimme Ihres Fachexperten für maximale Authentizität.
Generieren und Bereitstellen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Compliance-Schulungsvideo. Exportieren Sie es mit SCORM-Paketierung in Ihr LMS oder laden Sie es für die interne Verteilung herunter. Benötigen Sie Übersetzungen? Generieren Sie alle 175+ Sprachen aus derselben Quelle.
Für jede Compliance-Funktion entwickelt
HIPAA- und Gesundheitskonformität
Erstellen Sie Schulungen zum Schutz der Privatsphäre von Patienten, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Sch Schulungsvideos für das Gesundheitswesen stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden – vom Empfang bis zur Klinik – eine einheitliche HIPAA-Schulung in ihrer bevorzugten Sprache erhalten.
Anwendungsfall: Ersetzen Sie lange, persönliche HIPAA-Schulungen durch prägnante, selbstgesteuerte Videomodule für interne Mitarbeitende.
Arbeitsschutzschulung
OSHA-Vorgaben, Gefahrstoffkommunikation, PSA-Protokolle – Sicherheitsunterweisungen, die Mitarbeitende sich tatsächlich ansehen. Visuelle Demonstrationen mit Avatar-Erzählung sind textlastigen Handbüchern in Bezug auf Behaltensleistung und Abschlussquoten deutlich überlegen.
Anwendungsfall: Laborsicherheitsvideos in allen weltweiten Einrichtungen mit einheitlicher Botschaft in jeder Region bereitstellen.
Personalwesen und Arbeitsplatz-Compliance
Prävention sexueller Belästigung, Verhaltenskodex, Antidiskriminierungsrichtlinien. Sensible Themen werden professionell und einheitlich vermittelt. Jährliche Aktualisierung ohne erneute Dreharbeiten.
Anwendungsfall: Schnelle Videos mit arbeitsrechtlichen Handlungsempfehlungen erstellen, die die wichtigsten Do’s and Don’ts der Arbeitsrechts-Compliance abdecken.
Finanzielle und regulatorische Compliance
SOX-Compliance, Geldwäschebekämpfung, Richtlinien zu Insiderhandel. Regulierte Branchen benötigen eine Dokumentation darüber, dass Schulungen stattgefunden haben – Video mit LMS-Tracking liefert diese.
Fertigung und Qualitätskonformität
ISO-Verfahren, GMP-Anforderungen, Qualitätskontrollprotokolle. Schulungsvideos , die korrekte Vorgehensweisen zeigen, verringern Fehler und Prüfungsfeststellungen.
Beispiel: Die Würth-Gruppe senkte ihre Übersetzungskosten um 80 %, während sie innerhalb von 4 Tagen eine 65-minütige Compliance-Präsentation in 8 Sprachen erstellte.
Globale Compliance-Programme
Multinationale Compliance-Schulungen ohne multinationale Produktionskosten. Dasselbe Training, in jeder Sprache, aus einem einzigen Quellvideo. Eine Konsistenz, die Prüfer zu schätzen wissen.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was ist Software für Compliance-Schulungsvideos?
Software für Compliance-Schulungsvideos hilft Unternehmen dabei, videobasierte Schulungsinhalte für gesetzliche und interne Richtlinienanforderungen zu erstellen, zu verwalten und zu verteilen. HeyGen nutzt KI-Avatare und Sprachsynthese, um aus Skripten oder Dokumenten professionelle Schulungsvideos zu erzeugen – ganz ohne Kameras, Studios oder Produktionsteams. Das Ergebnis ist ein konsistentes, skalierbares Compliance-Training, das bei Änderungen von Vorschriften schnell aktualisiert werden kann.
Wie erstelle ich Schulungsvideos zur HIPAA-Compliance?
Laden Sie Ihre HIPAA-Richtliniendokumente hoch oder fügen Sie Ihr Schulungsskript in HeyGen ein. Wählen Sie einen KI-Avatar als Moderator:in auf dem Bildschirm, entscheiden Sie sich für eine professionelle Stimme und generieren Sie Ihr Video. Für Gesundheitseinrichtungen, die vielfältige Bevölkerungsgruppen versorgen, können Sie Videountertitelung nutzen, um Versionen auf Spanisch, Mandarin, Vietnamesisch und in anderen Sprachen zu erstellen, die Ihre Mitarbeitenden sprechen. Exportieren Sie das Ergebnis mit SCORM-Paketierung, um Abschlüsse im LMS nachzuverfolgen.
Kann ich Schulungsvideos zur Compliance aktualisieren, wenn sich Vorschriften ändern?
Ja – das ist einer der wichtigsten Vorteile von HeyGen für Compliance-Teams. Wenn sich Richtlinien ändern, aktualisieren Sie einfach Ihr Skript und generieren das Video neu. Es ist nicht nötig, Drehs neu zu planen, Studios zu buchen oder die Verfügbarkeit von Fachexperten zu koordinieren. Die meisten Skriptaktualisierungen erzeugen innerhalb von weniger als 30 Minuten neue Videos, sodass Ihre Schulungen stets auf dem aktuellen Stand der regulatorischen Anforderungen bleiben.
Lässt sich HeyGen in unser LMS integrieren?
HeyGen exportiert SCORM-1.2- und SCORM-2004-Pakete, die mit den wichtigsten Learning-Management-Systemen wie Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo und Absorb kompatibel sind. Laden Sie Ihr exportiertes Paket direkt in Ihr LMS hoch, um Abschlüsse, Punktzahlen und Compliance-Bestätigungen nachzuverfolgen.
Wie funktioniert mehrsprachiges Compliance-Training?
Erstellen Sie Ihr Compliance-Schulungsvideo einmal in Ihrer Primärsprache. Nutzen Sie anschließend die Übersetzungsfunktion von HeyGen, um Versionen in beliebigen der über 175 unterstützten Sprachen zu generieren. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (damit Ihr Präsentierender in jeder Sprache natürlich klingt) und Lip-Sync (damit die Mundbewegungen mit dem übersetzten Audio übereinstimmen). Ihre spanische Version klingt wie natives Spanisch, nicht wie nachsynchronisiertes Englisch.
Sind meine Compliance-Inhalte sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Enterprise-Compliance-Teams, die mit sensibler Richtliniendokumentation arbeiten, bietet HeyGen dedizierte Workspaces mit SSO-Integration und zentralisiertem Benutzermanagement. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Welche Arten von Compliance-Schulungen kann ich erstellen?
HeyGen unterstützt alle Anwendungsfälle im Bereich Compliance-Schulungen, einschließlich: HIPAA und Datenschutz im Gesundheitswesen, OSHA und Arbeitssicherheit, HR-Compliance (Prävention von Belästigung, Verhaltenskodex), Finanzregulierung (SOX, AML, Insiderhandel), Fertigungsstandards (ISO, GMP), Datenschutz (DSGVO, CCPA) sowie branchenspezifische Zertifizierungen. Wenn Sie ein Skript dafür schreiben können, kann HeyGen das Video dazu produzieren.
Wie lang dürfen Schulungsvideos zur Compliance sein?
HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren gut im Bereich von 3–10 Minuten für Microlearning-Ansätze, aber Sie können auch längere Inhalte für umfassende Themen erstellen. Für umfangreichere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.
Können mehrere Personen in meinem Compliance-Team HeyGen nutzen?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen Compliance-Manager, Instructional Designer und Content-Ersteller zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Avatare, Markenelemente und Vorlagen für Ihr gesamtes Team zugänglich sind. Über Admin-Steuerungen können Sie Berechtigungen verwalten und die Nutzung nachverfolgen.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur herkömmlichen Produktion von Compliance-Videos ab?
Die herkömmliche Produktion von Compliance-Videos erfordert die Terminplanung von Präsentierenden, das Buchen von Studios, die Koordination von Teams sowie den Schnitt in der Postproduktion – typischerweise ein Zeitrahmen von 2–3 Monaten bei Kosten von 5.000–15.000+ US-Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen erstellt Videos in vergleichbarer Qualität in Minuten bis wenigen Stunden, mit unbegrenzten Überarbeitungen ohne zusätzliche Kosten. Wenn sich Vorschriften ändern, aktualisieren und regenerieren Sie das Video, anstatt neu zu drehen. Die Würth-Gruppe meldete eine Reduzierung der Produktionszeit um 50 % und eine Senkung der Übersetzungskosten um 80 %. Advantive verkürzte die Zeit für die Inhaltserstellung um 50 %.
Kann ich einen digitalen Zwilling unseres Compliance-Beauftragten erstellen?
Ja. Die KI-Klon-Funktion von HeyGen erstellt aus einer kurzen Videoaufnahme einen digitalen Zwilling. Ihre Compliance-Beauftragte bzw. Ihr Compliance-Beauftragter nimmt einmal ein Video auf, danach kann ihr bzw. sein Avatar unbegrenzt viele Schulungsmodule durchführen – ganz ohne zusätzlichen Terminaufwand. Wenn die Person das Unternehmen verlässt, können Sie den Avatar deaktivieren und einen neuen erstellen – es bleibt also kein verwaister Schulungsinhalt zurück.
Welche Videoformate und Auflösungen werden unterstützt?
HeyGen exportiert im MP4-Format mit einer Auflösung von bis zu 4K. Für Compliance-Schulungen verwenden die meisten Organisationen 1080p (Full HD), da dies Qualität und Dateigröße für die Bereitstellung über ein LMS gut ausbalanciert. Sie können außerdem in 720p exportieren, etwa für bandbreitenbeschränkte Umgebungen oder eine Mobile-First-Auslieferung.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Schulungsvideos zur Compliance
Warten Sie nicht mehr monatelang auf veraltete Inhalte. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Compliance-Schulungen, übersetzen Sie sie sofort in jede Sprache und aktualisieren Sie sie bei regulatorischen Änderungen – ganz ohne erneute Dreharbeiten. Schließen Sie sich Compliance-Teams in Fortune-500-Unternehmen an, die ihre Produktionszeit bereits halbiert haben.
