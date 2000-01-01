Skalieren Sie die Videoproduktion für Kunden, ohne Ihr Team zu vergrößern
Werbemittel, Lokalisierung, personalisierte Kampagnen, UGC-Content – liefern Sie mehr Videos für mehr Kund:innen in mehr Sprachen, ohne zusätzliche Cutter:innen einzustellen. Machen Sie die Videoproduktion aus einem Engpass zu einem Profitcenter.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Über 175 Sprachen
- Vertraut von führenden Agenturen
Das Skalierbarkeitsproblem von Agenturen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform vorantreiben.
Das Skalierbarkeitsproblem von Agenturen
Ihr Content-Kalender ist gnadenlos. Produktlaunches brauchen Videos. Ihre Social-Media-Kanäle verlangen täglich neue Inhalte. Kampagnen erfordern lokalisierte Creatives für jeden Markt. Doch herkömmliche Videoproduktion bedeutet: Studios buchen, Talente koordinieren, wochenlang auf den Schnitt warten – und Ihr Budget für einen einzigen Dreh verpulvern. Wenn die Inhalte endlich fertig sind, ist der Moment vorbei. Ihre Wettbewerber veröffentlichen täglich Videos, während Sie noch in der Vorproduktion feststecken. Und die Führungsebene vor die Kamera zu bekommen? Viel Erfolg bei diesem Terminchaos.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen macht aus jedem Vertriebsmitarbeiter Ihren Top-Performer. Erstellen Sie eine einzige Videovorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen – jede mit dem Namen des Interessenten, seinem Unternehmen und seinen spezifischen Schmerzpunkten – ohne ein einziges weiteres Video aufzunehmen.Personalisierte Vertriebsansprache im Automatisierungsmaßstab mit der Wirkung einer 1:1-Verbindung. Erstellen Sie Sales-Enablement-Bibliotheken, die immer aktuell bleiben, wenn sich Produkte weiterentwickeln. Schulen Sie neue Mitarbeiter mit konsistenter Botschaft. Erreichen Sie Interessenten weltweit in ihrer Sprache. Geben Sie Ihrem gesamten Team die Werkzeuge an die Hand, um so zu verkaufen wie Ihre Besten.
Alles, was Agenturen brauchen, um Kundenprojekte zu skalieren
Schnelle Inhaltserstellung
Hören Sie auf, Arbeitsstunden gegen Videos einzutauschen. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionellen Content für Ihre Kunden – Werbemittel, Erklärvideos, Social-Media-Inhalte, Produktvideos. Ihr Team konzentriert sich auf Strategie und Kundenbeziehungen, während HeyGen das Produktionsvolumen übernimmt.
• Erstellen Sie Videos in Minuten statt in Tagen
• Betreuen Sie mehr Kundinnen und Kunden pro Teammitglied
• Skalieren Sie Ihre Ergebnisse, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen
Multi-Client-Workflow
Verwalten Sie mehrere Marken über eine einzige Plattform. Jeder Kunde erhält sein eigenes Brand Kit mit freigegebenen Farben, Schriften, Logos und Avatar-Auswahlen. Wechseln Sie zwischen Kundenprojekten, ohne Assets zu vermischen oder Markenverwirrung zu riskieren.
• Separate Brand-Kits pro Kunde
• Organisiertes Projektmanagement
• Klare Trennung von Assets
Kreative Tests in großem Maßstab
Kund:innen wollen Varianten. Geben Sie ihnen Varianten. Erstellen Sie mehrere Versionen von Werbemitteln für A/B-Tests – mit unterschiedlichen Hooks, unterschiedlichen Avataren und unterschiedlicher Ansprache – ohne separate Produktionen für jede einzelne Variante.
• Mehrere kreative Varianten in Sekunden
• Mehr testen, schneller lernen
• Keine Nachdrehs für Varianten
Globale Lokalisierung
Ihre Kund:innen expandieren international? Lokalisieren Sie ihre Inhalte in über 175 Sprachen mit Voice-Cloning und Lippensynchronisation. Aus einem einzigen Ausgangsvideo wird eine globale Kampagne – ganz ohne separate Produktionen für jeden Markt.
• Voice Cloning bewahrt die Markenstimme
• Lippen-Synchronisation passt sich den Gesichtsbewegungen an
• Eine Produktion, unbegrenzt viele Märkte
UGC-Style-Inhalte
Authentisch wirkende Inhalte ohne den Stress mit Influencern. Erstellen Sie UGC-ähnliche Videos, die in sozialen Medien performen – Testimonial-Formate, Produktreaktionen, lockere Talking-Head-Clips – in großer Stückzahl und termingerecht.
• Vielfältige Avatar-Optionen
• Authentische, lockere Darbietung
• Skalierung ohne Abstimmung mit Creatorn
Personalisierte Kampagnen
Verwandeln Sie ein einziges Video in Tausende personalisierte Versionen für Kundenkampagnen. Dynamische Variablen fügen Namen, Unternehmen und individuelle Details ein. Personalisierte Videosdie Engagement in dem Umfang fördern, den Ihre Kunden benötigen.
• Dynamische Personalisierung
• Stapelgenerierung
• Kampagnenfertige Ausgabe
Vom Kundenbriefing zum fertigen Content in 3 Schritten
Client einrichten
Erstellen Sie für jeden Kunden ein Brand Kit mit allen freigegebenen Assets – Farben, Schriftarten, Logos und Voice-Guidelines. Sobald es eingerichtet ist, sorgt jedes Video automatisch für eine einheitliche Markenpräsenz.
Schnell erstellen
Schreiben Sie Skripte selbst oder lassen Sie die KI sie aus Kundenbriefings erstellen. Wählen Sie Avatare, die zur Marke des Kunden passen. Erstellen Sie Videos in wenigen Minuten. Sie brauchen Varianten? Generieren Sie mehrere Versionen. Sie brauchen Lokalisierung? Übersetzen Sie mit einem Klick.
Liefern und abrechnen
Exportiere in jedem Format – 16:9, 9:16, 1:1 – für jede Plattform. Liefere schneller an deine Kund:innen, als sie es erwarten. Berechne das, was du geschaffen hast, nicht die Stunden, die du dafür aufgewendet hast.
Für jedes Agenturmodell entwickelt
Agenturen für digitales Marketing
Skalieren Sie Social-Media-Content, Werbemittel und Kampagnenvideos, ohne Ihr Team zu vergrößern. Liefern Sie mehr für jeden Kunden, gewinnen Sie zusätzliche Kunden und verbessern Sie Ihre Margen.
Anwendungsfall: Erstellen Sie über 50 Social-Videos pro Monat und pro Kunde, statt der 5–10, die Sie zuvor produzieren konnten.
Bestätigtes Ergebnis: Vision Creative Labs hat Kunden dabei geholfen, von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 Videos pro Tag mit HeyGen zu kommen.
Kreativagenturen
Erstellen Sie Konzeptvarianten, Pitch-Videos und Kampagneninhalte mit der Geschwindigkeit Ihrer Ideen. Testen Sie mehr kreative Richtungen, ohne dass Produktionsbeschränkungen die Möglichkeiten zur Exploration einschränken.
Anwendungsfall: Erstellen Sie 20 kreative Varianten zur Kundenabnahme in der Zeit, in der zuvor nur 2 produziert werden konnten.
Lokalisierungsagenturen
Machen Sie Lokalisierung aus einem Kostenfaktor zu einem Profitcenter. Übersetzen Sie Videoinhalte Ihrer Kunden in über 175 Sprachen mit Voice Cloning und Lippensynchronisation – schneller und günstiger als herkömmliches Synchronisieren.
Anwendungsfall: Lokalisieren Sie Kundenkampagnen in 15 Sprachen innerhalb von Stunden statt Wochen.
Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden reduziert und gleichzeitig die Expansion auf über 10 neue Sprachen ermöglicht.
Videoproduktionsunternehmen
Fügen Sie KI-gestützte Produktion als eigene Serviceleistung hinzu. Bieten Sie Ihren Kunden schnellere Durchlaufzeiten, mehr Varianten und globale Lokalisierung zusätzlich zu Ihren traditionellen Produktionsleistungen.
Anwendungsfall: Bieten Sie „Rapid-Content“-Pakete für Social Media und digitale Kanäle zusätzlich zu hochwertiger, traditioneller Produktion an.
Performance-Marketing-Agenturen
Kreatives Testing erfordert eine hohe kreative Schlagzahl. Erstellen Sie Anzeigenvarianten in großem Umfang, damit Sie mehr testen, schneller lernen und Kundenkampagnen anhand von Daten aus der tatsächlichen Performance optimieren können.
Anwendungsfall: Erstellen Sie 100 Anzeigenvarianten für kreatives Testing über verschiedene Plattformen, Zielgruppen und Botschaften hinweg.
Bestätigtes Ergebnis: Videoimagem produzierte über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev und erzielte eine Verdreifachung des Engagements.
Personalisierungsagenturen
Liefern Sie personalisierte Videokampagnen in großem Umfang. Dynamische Personalisierung mit Namen, Unternehmen und individuellen Details – Tausende einzigartiger Videos aus einzelnen Vorlagen.
Anwendungsfall: Personalisierte Videokampagnen für ABM-Programme von Kunden mit Tausenden von Zielkontakten erstellen.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen befähigt jede Person (ja, auch dich), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Wie nutzen Agenturen HeyGen, um die Videoproduktion zu skalieren?
Agenturen nutzen HeyGen, um ihre Produktionskapazität zu vervielfachen, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Anstatt Zeit gegen Videos zu tauschen, erstellen Teams Inhalte in wenigen Minuten – Werbemittel, Social Videos, Lokalisierungen, personalisierte Kampagnen. Vision Creative Labs ist von 1–2 Videos pro Kunde und Jahr auf 50–60 pro Tag gestiegen. Die Wirtschaftlichkeit der Videoproduktion in Agenturen verändert sich grundlegend, wenn sich die Produktionszeit von Tagen auf Minuten reduziert.
Kann ich in HeyGen mehrere Kundenmarken verwalten?
Ja. HeyGen für Unternehmen unterstützt mehrere Brand-Kits, jeweils mit eigenen freigegebenen Assets – Farben, Schriftarten, Logos und Avatar-Auswahlen. Wechsle zwischen Kundenprojekten, ohne Assets zu vermischen. Die Inhalte jedes Kunden halten automatisch dessen Markenrichtlinien ein, was den QA-Aufwand reduziert und das Risiko von Markenverwechslungen eliminiert.
Wie unterstützt HeyGen Kunden beim kreativen Testen?
Erstellen Sie sofort mehrere kreative Varianten – mit unterschiedlichen Hooks, Avataren, Botschaften und Formaten, ganz ohne separate Produktionen für jede Version. Agenturen berichten, dass sie 10- bis 20-mal mehr kreative Konzepte testen können als mit herkömmlichen Produktionsprozessen, was zu leistungsstärkeren Kampagnen und stärker datengetriebener Optimierung führt.
Kann ich Kundeninhalte in mehrere Sprachen lokalisieren?
Ja – dies ist ein wichtiger Anwendungsfall für Agenturen. Erstellen Sie Inhalte in der Primärsprache und nutzen Sie dann HeyGens Übersetzungsfunktion, um Versionen in einer der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Stimmklonung und Lippensynchronisation. Attention Grabbing Media hat sich auf über 10 neue Sprachmärkte ausgeweitet und die Produktionszeit dabei von 3 Tagen auf wenige Stunden reduziert.
Wie erstelle ich UGC-ähnliche Inhalte für Kund:innen?
Ja. Über die Akquise hinaus ermöglicht HeyGen vollständige Sales-Enablement-Bibliotheken. Erstellen Sie Produktdemos, Videos zur Wettbewerbspositionierung, Leitfäden zur Einwandbehandlung und Zusammenfassungen von Kundenerfolgsgeschichten. Wenn sich Produkte oder Botschaften ändern, aktualisieren Sie einfach das Skript und generieren das Video neu – Ihre Bibliothek bleibt aktuell, ohne neu drehen zu müssen. Teams berichten von deutlich schnelleren Inhaltsaktualisierungen im Vergleich zur herkömmlichen Videoproduktion.
Kann ich personalisierte Videokampagnen für Kunden anbieten?
Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit Variablenfeldern für Namen, Unternehmen und individuelle Details. Erstellen Sie eine Vorlage und generieren Sie Tausende personalisierte Versionen für ABM-Kampagnen für Kunden, Direct-Mail-Programme oder Vertriebsansprachen. Videoimagem produzierte über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev und erzielte eine Verdreifachung der Interaktionsrate.
Wie funktionieren Preise und Margen bei der Nutzung durch Agenturen?
HeyGens kreditbasiertes Modell ermöglicht es Ihnen, mehr Inhalte zu deutlich geringeren Kosten als bei herkömmlichen Produktionen zu erstellen. Die meisten Agenturen berechnen ihren Kunden den gelieferten Mehrwert (erstellte Videos, gestartete Kampagnen, erzielte Ergebnisse) statt der aufgewendeten Zeit. Die Differenz zwischen Ihren HeyGen-Kosten und der Kundenabrechnung wird zur Gewinnmarge. Agenturen berichten von deutlich verbesserten wirtschaftlichen Kennzahlen im Vergleich zu traditionellen Produktionsmodellen.
Wie schnell kann ich Inhalte für Kund:innen liefern?
Die meisten Videos werden innerhalb von Minuten erstellt. Attention Grabbing Media berichtete, dass sich ihre Produktionszyklen von drei Tagen auf wenige Stunden verkürzt haben. Der Wechsel von traditionellen Zeitplänen (Wochen) zu Lieferungen am selben Tag verändert die Beziehung zu Ihren Kunden – Sie werden zur Agentur, die liefert, statt zu der, die um Fristverlängerungen bittet.
Kann mein gesamtes Team auf HeyGen zugreifen?
Ja. HeyGen bietet View-Tracking und Engagement-Analysen, sodass Sie sehen können, welche Interessenten Ihre Videos angesehen haben, wie lange sie zugeschaut haben und wann. Nutzen Sie diese Intent-Daten, um Ihre Nachfassaktionen zu priorisieren – Interessenten, die Ihr Video vollständig ansehen, sind wahrscheinlich stärker interessiert als diejenigen, die es gar nicht öffnen. Die Integration mit Ihrem CRM sorgt dafür, dass diese Daten mit Ihren Deal-Datensätzen verknüpft bleiben.
Welche Arten von Inhalten kann ich für Kunden erstellen?
HeyGen unterstützt praktisch jedes von Agenturen produzierte Videoformat: Werbespots, Social-Media-Content, Produktvideos, Erklärvideos, Testimonials, UGC-ähnliche Inhalte, personalisierte Kampagnen, lokalisierte Versionen, Schulungsvideos und mehr. Wenn Ihre Kund:innen Videoinhalte benötigen, kann HeyGen diese schneller produzieren als herkömmliche Methoden.
Wie unterscheidet sich das im Vergleich zur herkömmlichen Videoproduktion?
Traditionelle Videoproduktion erfordert Skripterstellung, Storyboarding, Talente, Equipment, Dreharbeiten und Schnitt – und dauert pro Projekt Tage bis Wochen. HeyGen liefert vergleichbare Qualität in wenigen Minuten. Für eine Agentur bedeutet das, mit demselben Team das 10- bis 50-fache Volumen zu bewältigen, mehr Kunden zu übernehmen und die Margen zu verbessern. Die Agenturen, die heute gewinnen, sind diejenigen, die herausgefunden haben, wie sie skalieren können. HeyGen ist das Tool, mit dem sie es schaffen.
Sind die Inhalte der Kunden sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Vertriebsteams, die mit sensiblen Informationen zu Deals oder wettbewerbsrelevanten Materialien arbeiten, bietet HeyGen Enterprise-Sicherheitsfunktionen, darunter SSO-Integration und zentrale Zugriffsverwaltung. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Weitere Lösungen entdecken
Use Cases
Tools
Kundengeschichten
- Vision Creative Labs: 50–60 Videos täglich
- Aufmerksamkeitstarke Medien: 3-mal schnellere Produktion
- Video-Image: 3-fache Interaktion
- AI Smart Ventures: Über 10.000 Geschulte
- Ogilvy: Personalisierte Kampagnen
- Publicis Groupe: Globale Präsenz
- HubSpot: KI-Videos in großem Maßstab
- Advantive: 50 % schnellere Inhaltserstellung
- Workday: Lokalisierung in wenigen Minuten
Starten Sie noch heute mit der Skalierung der Videoproduktion für Ihre Kunden
Hören Sie auf, sich zwischen Qualität und Menge entscheiden zu müssen. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionellen Content für Ihre Kunden, lokalisieren Sie ihn sofort für globale Märkte und liefern Sie mehr Videos an mehr Kunden, ohne Ihr Team auszubrennen. Schließen Sie sich Agenturen wie Ogilvy, Publicis und Vision Creative Labs an, die ihre Produktionskapazitäten bereits transformiert haben.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Über 175 Sprachen
- Jederzeit kündbar