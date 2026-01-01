UGC-Video-Generator-App für skalierbare Werbekreationen
Erstelle aufmerksamkeitsstarke UGC-Videoanzeigen direkt aus Text mit dem UGC-Video-Generator von HeyGen. Produziere authentisch wirkende Testimonials, Produktbewertungen und Social-Proof-Videos, ohne Creator zu engagieren oder aufwendige Drehs zu koordinieren. Schreibe dein Skript, wähle einen Creator-Style-Avatar und generiere hochwertige UGC-Ads, die auf jeder Plattform natürlich und organisch wirken.
Funktionen des UGC-Video-Generators
Creator-Style-Präsentatoren, die echt wirken
Wähle aus über 1.100 KI-UGC-Videopräsentatoren, die wie ganz normale Creator aussehen – nicht wie steife Unternehmenssprecher. Jeder Präsentator trägt dein Skript mit natürlichen Gesichtsausdrücken, lockeren Gesten und einer authentischen Art vor, die genau zu dem ungeschliffenen, nahbaren Stil passt, den das Publikum von UGC-Inhalten erwartet. Kombiniere jeden Präsentator mit KI-Stimmenklonen, um eine konsistente Markenstimme über Dutzende von Anzeigenvarianten hinweg zu bewahren – ganz ohne eine einzige Aufnahme einzusprechen.
Sofortige Anzeigentests mit Varianten in großem Maßstab
Erstellen Sie in wenigen Minuten Dutzende von UGC-Anzeigenvarianten aus nur einem Skript statt in mehreren Wochen. Tauschen Sie Presenter, Hintergründe, Hooks und Call-to-Actions aus, um Creatives plattformübergreifend im A/B-Test zu optimieren. HeyGens text to video Engine ermöglicht Performance-Marketer:innen, erfolgreiche Konzepte laufend weiterzuentwickeln und frische Creatives zu produzieren, bevor das Publikum ermüdet – und das alles, ohne auch nur eine:n Creator erneut briefen zu müssen.
Mehrsprachige UGC-Anzeigen ohne erneutes Drehen
Skaliere deine erfolgreichsten UGC-Anzeigen im Handumdrehen auf neue Märkte. HeyGens AI Video Translator lokalisiert jedes Video in über 175 Sprachen mit präzisem AI lip sync und erhaltener Stimmfarbe, sodass deine übersetzten Anzeigen für jedes Publikum wie native Inhalte klingen. Nutze dasselbe erfolgreiche Creative auf Spanisch, Japanisch, Portugiesisch und Dutzenden weiteren Sprachen – ausgehend von nur einem Original.
Drehbuchgesteuerte Produktion mit voller Kontrolle
Schreibe oder füge dein Werbeskript ein, und HeyGen übernimmt den Rest. Nutze den KI-Videogenerator, um Tempo, Tonfall, Szenenübergänge und visuelle Schwerpunkte direkt aus deinem Text zu steuern. Integriere KI-Produktplatzierung, um Produkte natürlich im Bild zu präsentieren, füge gebrandete Hintergründe hinzu und nutze die Ausgabe des Untertitel-Generators für stummes Ansehen in Social Feeds.
Plattformbereite Exporte für jeden Anzeigenkanal
Erstellen Sie UGC-Videoanzeigen genau in dem Format, das jede Plattform verlangt. Exportieren Sie vertikal für TikTok und Reels, quadratisch für Feed-Ads und im Querformat für YouTube Pre-Roll. HeyGen erzeugt HD- und 4K-Ausgaben mit eingebetteten Untertiteln, klarem Audio und optimierten Dateigrößen, sodass Ihre Creatives direkt in Ad Managern hochgeladen werden können – ganz ohne zusätzliche Postproduktion oder Formatkonvertierung.
Anwendungsfälle
Produktbewertungsvideos für E‑Commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Social-Proof-Anzeigen für bezahlte Kampagnen
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
TikTok- und Reels-Anzeigencreatives
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
App- und SaaS-Onboarding-Promos
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Influencer-Style Marken-Content
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Lokalisierte Werbemittel für globale Märkte
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
So funktioniert es
Erstellen Sie UGC-Videoanzeigen in vier Schritten – von der Anzeigenidee bis zum plattformfertigen Creative in wenigen Minuten.
Wählen Sie Ihr Format
Wähle eine UGC-Anzeigenvorlage oder starte von Grund auf neu. Lege das Seitenverhältnis, den visuellen Stil und die Art der Anzeige fest, die du erstellen möchtest. Das System bereitet ein lockeres Framing, natürliches Licht und eine Creator-typische Präsentation vor.
Schreiben Sie Ihr Skript
Schreibe oder füge dein Werbeskript ein. Formuliere den Hook, die wichtigsten Nutzenargumente und den Call-to-Action. HeyGen analysiert deinen Text auf Tonalität, Tempo und Szenenaufbau, um die Auslieferung für authentische UGC-Formate zu optimieren.
Wählen Sie Ihren Präsentator aus
Durchstöbern Sie über 1.100 Creator-Style-Moderator:innen und wählen Sie die Person aus, die am besten zu Ihrer Zielgruppe passt. Passen Sie Stimme, Sprechstil und Hintergrund an, damit die Anzeige natürlich und authentisch wirkt.
Generieren und exportieren
Rendere die finale UGC-Videoanzeige. HeyGen synchronisiert den Vortrag der Präsentierenden, die visuellen Elemente, Untertitel und Übergänge und exportiert anschließend eine plattformfertige Datei für TikTok, Instagram, Facebook, YouTube oder jeden anderen Ad Manager.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein UGC-Video-Generator und wie erstellt er Werbeanzeigen?
Ein UGC-Video-Generator nutzt KI, um Videoanzeigen zu erstellen, die wie nutzergenerierte Inhalte echter Creator wirken. Die Version von HeyGen ermöglicht es dir, ein Skript zu schreiben, aus über 1.100 Creator-Style-Avataren zu wählen und authentisch wirkende Testimonials, Reviews und Social-Proof-Anzeigen zu erzeugen – ganz ohne jemanden zu engagieren oder etwas zu filmen.
Werden die UGC-Anzeigen authentisch genug wirken, um auf Social Media gut zu performen?
Ja. Die Presenter von HeyGen sind speziell für das UGC-Format entwickelt, mit lässigen Gesten, natürlichen Gesichtsausdrücken und einer authentischen Art zu sprechen, die echte Creator vor der Kamera widerspiegelt. In Kombination mit ungezwungenen Hintergründen und dialogorientierten Skripten entsteht ein Ergebnis, das genau zu der organischen Ästhetik passt, mit der sich Zielgruppen auf TikTok, Instagram und Facebook identifizieren.
Wie viele Anzeigenvarianten kann ich aus einem einzigen Skript erstellen?
Es gibt kein festes Limit. Sie können Presenter, Hintergründe, Hooks und Calls-to-Action austauschen, um so viele Varianten zu erstellen, wie Ihre Teststrategie erfordert. Die meisten Teams produzieren in einer einzigen Session 10 bis 50 Varianten pro Konzept – jede davon innerhalb von Minuten bereit für A/B-Tests auf Werbeplattformen, statt der wochenlangen Vorlaufzeit, die herkömmliche UGC-Produktion erfordert.
Kann ich mein eigenes Produkt in die UGC-Videoanzeige einbinden?
Ja. HeyGen unterstützt KI-Produktplatzierung, mit der du dein Produkt ganz natürlich im Videobild platzieren kannst. Du kannst außerdem gebrandete Overlays, Logos und individuelle Hintergründe einbinden, um die Sichtbarkeit deines Produkts hoch zu halten und gleichzeitig das authentische, creator-geführte Look-and-Feel zu bewahren.
Wie schneidet die Erstellung von UGC-Videos im Vergleich zur Zusammenarbeit mit echten Creators ab?
Die Zusammenarbeit mit Creatorn kostet in der Regel 200 bis über 2.000 US‑Dollar pro Video, erfordert Verträge, Produktversand, mehrere Überarbeitungsrunden und führt zu Durchlaufzeiten von 2 bis 4 Wochen. HeyGen erstellt vergleichbare UGC‑ähnliche Inhalte in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten – mit unbegrenzten Überarbeitungen und der Möglichkeit, sofort auf Dutzende von Varianten zu skalieren. Sie behalten die volle kreative Kontrolle, ohne externe Beziehungen managen zu müssen.
Kann ich meine am besten performenden UGC-Anzeigen in andere Sprachen übersetzen?
Auf jeden Fall. HeyGens Videoübersetzer lokalisiert jede UGC-Anzeige in über 175 Sprachen mit natürlicher Stimmklonung und synchronisierten Lippenbewegungen. Ihre leistungsstärkste englische Anzeige kann auf Spanisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch und vielen weiteren Sprachen laufen – ganz ohne Neudreh oder das Anheuern lokaler Creator für jeden Markt.
Welche Werbeplattformen und -formate unterstützt der UGC-Video-Generator?
HeyGen exportiert UGC-Anzeigen in allen gängigen Formaten: vertikal 9:16 für TikTok und Instagram Reels, quadratisch 1:1 für Feed-Platzierungen und im Querformat 16:9 für YouTube und Display. Der Export ist in HD und 4K verfügbar – mit eingebetteten Untertiteln, sauberem Audio und optimierten Dateigrößen, die direkt für den Upload in den Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads und andere Plattformen bereit sind.
Ist HeyGen kostenlos für die Erstellung von UGC-Videoanzeigen nutzbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, mit dem du UGC‑Videoanzeigen erstellen und die wichtigsten Funktionen ausprobieren kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Creator‑Style‑Presenter, längere Videolängen, KI‑Stimmenklonen sowie Zugriff auf die vollständige Bibliothek an UGC‑Vorlagen und Anpassungsoptionen frei.
Kann ich einen UGC-Video-Generator für Testimonial-Anzeigen nutzen, ohne echte Kundinnen und Kunden zu haben?
Ja. Sie können Testimonial-Skripte auf Basis der Wertversprechen Ihres Produkts schreiben und sie mit vielfältigen Creator-Style-Avataren kombinieren, um Social-Proof-Anzeigen zu erstellen. Viele Performance-Marketing-Teams nutzen diesen Ansatz, um verschiedene Messaging-Ansätze zu testen, bevor sie in gefilmte Kundentestimonials investieren, und skalieren anschließend die erfolgreichsten Konzepte über ihre Kampagnen hinweg.
Wie hebe ich meine KI-generierten UGC-Anzeigen von der Konkurrenz ab?
Konzentriere dich in den ersten zwei Sekunden auf starke Hooks, nutze Skripte, die widerspiegeln, wie echte Kund:innen über dein Produkt sprechen, und teste mehrere Präsentationsstile an deiner Zielgruppe. HeyGen's AI video editor ermöglicht es dir, das Tempo zu verfeinern, angesagte Audio-Stile hinzuzufügen und visuelle Elemente anzupassen, sodass sich jede Anzeige nativ auf der jeweiligen Plattform anfühlt.
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Erstellen Sie authentische UGC-Videoanzeigen mit KI – über 1.100 Creator-Avatare, ganz ohne Influencer.