Wähle aus über 1.100 KI-UGC-Videopräsentatoren, die wie ganz normale Creator aussehen – nicht wie steife Unternehmenssprecher. Jeder Präsentator trägt dein Skript mit natürlichen Gesichtsausdrücken, lockeren Gesten und einer authentischen Art vor, die genau zu dem ungeschliffenen, nahbaren Stil passt, den das Publikum von UGC-Inhalten erwartet. Kombiniere jeden Präsentator mit KI-Stimmenklonen, um eine konsistente Markenstimme über Dutzende von Anzeigenvarianten hinweg zu bewahren – ganz ohne eine einzige Aufnahme einzusprechen.