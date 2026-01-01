KI-Influencer-Generator – Virtuelle Influencer erstellen in wenigen Minuten
Warten Sie nicht länger auf Influencer-Partnerschaften oder Produktionsteams. Mit dem KI Influencer Generator von HeyGen können Sie mehrere Influencer-Style-Varianten erstellen, ohne Talente engagieren zu müssen.
Teste Hooks, probiere verschiedene Blickwinkel aus und skaliere Kampagnen schneller als je zuvor – mit lebensechten KI-Avataren, die als digitale Influencer auftreten.
Erstellen Sie scrollstoppende Influencer-Videos mit KI-Avataren
Erstellen Sie Influencer-ähnliche Inhalte zu einem Bruchteil der Kosten und nutzen Sie die Kraft von Creator-geführtem Engagement, um die Performance mit unserem KI-Videogenerator zu steigern.
Skalieren Sie Ihre Influencer-Kampagnen mit KI
Erstelle mühelos Creator-Style-Influencer-Content mit KI-Avataren. Lade Skripte hoch und generiere authentische Influencer-Videos, die auf TikTok, Reels und YouTube mit unserem KI-Video-Generator performen.
Unbegrenzte Test-Skripte für Influencer
Führen Sie A/B-Tests für Ihre Influencer-Botschaften mit unterschiedlichen Stimmen und Personas durch. Optimieren Sie Kampagnen über zahlreiche KI-generierte Avatar-Varianten hinweg, indem Sie schnell und in großem Umfang die Wirkung digitaler Influencer analysieren.
Erstellen Sie Hunderte von KI-Influencern
Setzen Sie Hunderte von KI-Influencer-Personas ein – ganz ohne Verträge, Terminplanung oder Verhandlungen. Testen Sie Gesichter, Stimmen und Tonalitäten, um die leistungsstärksten Kombinationen für Ihre Marke zu identifizieren.
Influencer-Partnerschaften ohne Risiko ersetzen
Erstellen Sie verlässliche Influencer-Style-Videos, ohne auf Creator, Verträge oder enge Zeitpläne angewiesen zu sein. Behalten Sie die volle Kontrolle über Botschaften, Markensicherheit und Ausspielung, während Sie mit KI-gestützten Influencern jederzeit konsistente Inhalte auf Abruf produzieren.
Erstelle in wenigen Minuten KI-Influencer-Videos
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von KI-Influencer-Avataren oder erstellen Sie einen individuellen Avatar, der Ihnen ähnelt. Ideal für Marken, Agenturen und Marketer, die fesselnde Influencer-Videos erstellen möchten, ohne dafür Darsteller engagieren zu müssen.
Warum Teams sich für HeyGen entscheidenKI-Influencer-Generator
Erstellen Sie Influencer-Style-Content zu einem Bruchteil der Kosten und nutzen Sie die Kraft von Creator-geführtem Engagement, um Ihre Performance zu steigern. Bauen Sie Vertrauen auf, testen Sie Ideen und skalieren Sie Kampagnen mit unserem KI-Influencer-Video-Generator – ganz ohne herkömmliche Produktionsteams.
Vielseitige KI-Influencer-Avatar-Bibliothek
Wählen Sie aus über 1.100 realistischen KI-Influencer-Avataren, die für unterschiedliche Zielgruppen, Ästhetiken und Kampagnenstile entwickelt wurden. Finden Sie das passende Gesicht, die richtige Stimme und den idealen Vibe für Ihre Marke und veröffentlichen Sie Inhalte, die sich auf TikTok, Reels und Shorts ganz natürlich anfühlen.
Branchenspezifische Optionen
Erstellen Sie Influencer-Style-Videos, die genau auf Ihre Nische zugeschnitten sind – ob Mode, Einzelhandel, E-Commerce, Unternehmenskommunikation oder Kreativbranche. Passen Sie Ton, Look und Präsentation im Handumdrehen an Ihre Zielgruppe an und steigern Sie so Ihre Performance.
Zeitsparende Lösung
Sparen Sie sich Abstimmung, Nachdrehs und Bearbeitungsverzögerungen. Mit einsatzbereiten KI-Influencer-Avataren gelangen Sie in wenigen Minuten vom Skript zum scroll-stoppenden Video – ideal, um A/B-Tests für verschiedene Ansätze durchzuführen, Varianten zu skalieren und kontinuierlich Content zu veröffentlichen.
Erstelle KI-Influencer-Videossofort
Erstellen Sie in wenigen Minuten Videos im Influencer-Stil mit unserem KI-Avatar-Generator und unseren KI-Tools. Von der Avatar-Auswahl bis zur mehrsprachigen Ausgabe ist jeder Schritt auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt.
Wählen Sie Ihren Avatar
Wähle aus einer Bibliothek von KI-Influencer-Avataren oder erstelle einen individuellen Avatar, der dir ähnelt.
Mit Prompts anpassen
Passen Sie Erscheinungsbild, Stimme, Hintergrund und Stil an, damit sie zu den Zielen Ihrer Kampagne passen.
In jeder Sprache sprechen
Übersetze deine Influencer-Videos in mehrere Sprachen – mit natürlicher Stimme und perfekt synchroner Lippenbewegung.
Erstellen und teilen
Erstellen und exportieren Sie Influencer-Style-Videos für TikTok, Reels, YouTube Shorts und Werbeanzeigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist ein KI-Influencer-Generator?
Es ist eine Plattform, die mithilfe von KI-Avataren lebensechte Videos im Influencer-Stil erstellt. HeyGen ermöglicht es dir, diese Videos in großem Umfang zu skripten, anzupassen und zu generieren.
Wie funktioniert der KI-Influencer-Generator von HeyGen mit KI-Tools?
Sie laden ein Skript hoch, wählen einen Avatar aus einer Bibliothek oder erstellen Ihren eigenen, und HeyGen produziert daraus ein Video. Die Avatare sind vollständig animiert, mit realistischem Lippenabgleich und natürlichen Gesten, sodass sie zu konsistenten KI-Influencern werden, die wie echte Influencer wirken, die Ihre Texte sprechen.
Kann ich einen kostenlosen KI-Influencer-Avatar erstellen?
Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Option für den Einstieg. Sie können verschiedene Avatare ausprobieren, Test-AI-Influencer-Videos erstellen und sehen, wie sie funktionieren, bevor Sie einen Tarif wählen, um Ihre Kampagnen zu skalieren.
Können HeyGen KI‑sprechende Avatare als Influencer eingesetzt werden?
Ja, das können sie. Die Avatare sind dafür gemacht, sich in Anzeigen, Produktdemos, Testimonials und Social-Media-Posts wie Influencer zu verhalten. Sie können sie einsetzen, um echte Influencer zu ersetzen oder zu unterstützen, behalten dabei die volle Kontrolle über Ihre Inhalte und können KI-Influencer erstellen, die perfekt zu Ihrer Marke passen.
Kann ich KI-Influencer-Videos in verschiedenen Sprachen produzieren?
Ja, Sie können mit unseren Tools einen KI-Influencer erstellen. Mit HeyGen können Sie Videos in viele Sprachen übersetzen. Stimme und Lippensynchronisation bleiben natürlich, sodass Ihr Avatar wie ein Muttersprachler wirkt. So werden globale Influencer-Kampagnen einfach und kosteneffizient, und Sie können einen KI-Influencer erstellen, der bei Ihrem Publikum wirklich ankommt.
Wie individuell anpassbar sind KI-Influencer?
Sie sind sehr flexibel. Sie können ihr Aussehen, ihren Stil, ihre Stimme und ihren Hintergrund verändern. Ob Sie einen geschäftlichen Sprecher, einen Lifestyle-Creator oder eine junge TikTok-Persönlichkeit möchten – Sie können den Influencer so anpassen, dass er perfekt zu Ihrer Marke passt.
Wer nutzt KI-Influencer?
Marken, Agenturen, Marketingteams und Verkäufer nutzen KI-Influencer, um schnell und in großem Umfang Content zu produzieren. Sie sind ideal für alle, die regelmäßig Influencer-Videos benötigen, ohne auf teure oder schwer zu verwaltende Kooperationen angewiesen zu sein – dank unserer maßgeschneiderten KI-Lösungen.
Wie füge ich meinem Influencer-Avatar Bewegung hinzu?
Die Bewegungen sind automatisch, sodass sich ultra-realistische KI-Influencer schnell erstellen lassen. Der Avatar bewegt Gesicht, Mund und Körper passend zum Skript. Außerdem können Sie mit unseren KI-Tools verschiedene Stile und Tonlagen auswählen, damit der Influencer noch ausdrucksstärker wirkt.
Wo finde ich vorgefertigte KI-Influencer-Stile, die ich mit Text-Prompts nutzen kann?
HeyGen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Avataren, die wie Influencer aus vielen verschiedenen Nischen aussehen und es Ihnen ermöglichen, ultra-realistische KI-Influencer zu erstellen. Sie können einen Avatar wählen, der zu Ihrer Marke passt, oder Ihre eigene individuelle Influencer-Persönlichkeit entwerfen.
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