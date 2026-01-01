نعم. يمكنك تجاوز إنشاء فيديو تجريبي رئيسي واحد لتنتج أصولاً قيّمة لكل صفحة في موقعك، وتنشر محتواك، وتضمّن عرضاً تفاعلياً للمنتج أو رابط فيديو في أي صفحة. اطّلع على التحليلات لمعرفة ما الذي يحقق التحويل، واربط أداة إدارة علاقات العملاء لديك، وتأكد من أن فيديوهات العرض التعريفي تساعد منتجك على تحقيق النتائج المطلوبة. ابدأ بتجربة مجانية.