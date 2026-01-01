حوّل نصاً مكتوباً أو تسجيل شاشة إلى فيديو عرض توضيحي احترافي لبرمجيتك خلال دقائق. بدون كاميرات، وبدون برامج مونتاج، وبدون إعادة تسجيل. أضف تعليقاً صوتياً، وترجمات نصية، وأكثر من 175 لغة، ثم شاركه في أي مكان.
مزايا صانع فيديو عرض توضيحي للبرمجيات
تنقية الكلام لعرض توضيحي احترافي
سجّل عرضك التوضيحي مرة واحدة فقط. تعمل ميزة Speech Cleanup على إزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة المحاولات تلقائياً، بينما يجسر الذكاء الاصطناعي الفجوات البصرية بانتقالات غير مرئية. يبدو عرضك الاحترافي متقناً، فتوفّر الوقت في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أي مهارات تحرير.
سجّل شاشتك بسرعة وبسهولة
التقط منتجك أثناء الاستخدام مع مزامنة الشاشة وكاميرا الويب والميكروفون. يسهّل عليك هذا النظام الأساسي تسجيل سير عمل حقيقي يبرز منتجك ويوضح كيفية عمله، ثم إدراج المقطع في مشهد فيديو العرض التوضيحي لمنتجك خلال دقائق.
أصوات وأفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.
ترجمة تلقائية للنصوص وقوالب فيديو جاهزة
أضف عناصر بصرية جذابة ووسائط جاهزة وعناوين فرعية تُنشأ تلقائياً أثناء تصيير الفيديو. ابدأ من قوالب فيديو تجريبية، ثم صدّر محتوى فيديو مصقولاً ومهيأً لمنصات التواصل الاجتماعي. يسهّل مولّد الترجمات المصاحبة متابعة المزايا والفوائد.
محلّ د العروض التوضيحية إلى أكثر من 175 لغة
وسّع نطاق وصولك إلى المستخدمين حول العالم عبر ترجمة أي عرض توضيحي للبرمجيات إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه والحفاظ على صوتك الأصلي. أطلق عرضاً واحداً، ثم قم بمواءمة فيديوهات منتجك لكل سوق. الدبلجة المدمجة بالذكاء الاصطناعي تستبدل إنتاج الفيديو التقليدي البطيء ببضع ساعات من العمل بعد الظهر.
أفكار واستخدامات لفيديوهات عرض البرامج
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
كيف يعمل صانع فيديو عرض توضيحي للبرمجيات
أنشئ فيديو عرض توضيحي للبرمجيات في أربع خطوات تنقلك من فكرة أولية أو تسجيل خام إلى شرح مصقول جاهز للمشاركة.
Pick a template or paste a script, or capture your product live with the built-in screen recorder.
اكتب نص الشرح أو الصقه، وسيقوم النظام بتنظيم المشاهد والإيقاع ومواضع التركيز.
أضف التعليق الصوتي، والترجمة النصية، والعلامة التجارية. تعمل ميزة تنظيف الكلام على إزالة الكلمات الحشوية والتوقفات غير المريحة.
قدّم العرض بدقة HD أو 4K، وغيّر حجمه لأي منصة، ثم نزّل نموذجك النهائي أو شاركه في أي مكان.
A software demo video maker, or product demo video maker, turns a script or recording into a finished demo with narration and captions. This AI demo maker uses the platform's text to video engine for voice, timing, and editing, so creating a demo takes minutes.
نعم. سجّل شاشتك لالتقاط الواجهة الفعلية، ثم أضف تعليقًا صوتيًا وتقريبًا لإظهار كيفية عمل منتجك. استخدم مقدّمًا بخلفية خضراء أو فيديو بدون ظهور الوجه، حتى يرى المشاهدون المنتج والدليل في الوقت نفسه.
After you record, HeyGen's Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Instead of jump cuts, the AI stitches your best clips with invisible transitions, so you make your demo videos a stunning demo that looks recorded perfectly every time.
تستخدم محررات المخطط الزمني مثل Clipchamp مسارات السحب والإفلات والقص اليدوي. يُعد هذا الأداة بالذكاء الاصطناعي خيارًا جيدًا لإنشاء فيديوهات عرض توضيحي للمنتجات؛ فباستخدام مولّد نصوص الفيديو يمكنك إنشاء فيديو تجريبي وجعل عرض المنتج بسرعة، ثم إضافة هوية علامتك التجارية من خلال إدراج علامتك بنقرة واحدة.
مقاطع الفيديو التعريفية أداة فعّالة للمبيعات. فيديو العرض التعريفي الجيد للمنتج هو فيديو عرض تعريفي فعّال للمنتج: يبرز الميزات الرئيسية، ويحافظ على دعوة واضحة لاتخاذ إجراء، ويساعد على زيادة التحويل. محرّك مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي يجعل مقدّمي العروض يظهرون بشكل طبيعي.
نعم. يمكنك تجاوز إنشاء فيديو تجريبي رئيسي واحد لتنتج أصولاً قيّمة لكل صفحة في موقعك، وتنشر محتواك، وتضمّن عرضاً تفاعلياً للمنتج أو رابط فيديو في أي صفحة. اطّلع على التحليلات لمعرفة ما الذي يحقق التحويل، واربط أداة إدارة علاقات العملاء لديك، وتأكد من أن فيديوهات العرض التعريفي تساعد منتجك على تحقيق النتائج المطلوبة. ابدأ بتجربة مجانية.
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