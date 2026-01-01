مولّد عرض المبيعات يحوّل أي نص إلى عرض فيديو احترافي خلال دقائق. لا حاجة إلى كاميرا أو تحرير. اكتب عرضك، واختر مقدّم العرض، ثم أرسل فيديوًا جاهزًا إلى أي عميل محتمل.
مزايا مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي
مولّد عروض مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي
ابدأ من مُدخل بسيط ودَع أداة الذكاء الاصطناعي تنشئ عرضًا بيعيًا في ثوانٍ. حدّد منتجك والجمهور المستهدف، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بكتابة رسالة واضحة وجذابة يمكنك تحسينها إلى فيديو مكتمل خلال دقائق.
قدّم مقاطع فيديو مبيعات فعّالة
سجّل عرضك ودَع Speech Cleanup يزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادات التسجيل. بدلاً من القصّات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لحظاتك في لقطة سلسة واحدة تعزّز أسلوب إلقائك، لتتمكّن من إعداد كل عرض بسهولة دون إعادة التسجيل.
خصّص كل عرض مبيعات على نطاق واسع
أرسل لكل عميل محتمل فيديو مخصصًا له بدلًا من رسالة عامة واحدة. مع استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاء عروض مبيعات مخصصة لشرائح عملاء مختلفة انطلاقًا من نص واحد، بحيث تتوسع القدرة على التخصيص وتبقى عروض المبيعات ملائمة لكل مشترٍ على حدة.
قوالب العلامة التجارية لفرق المبيعات
زوّد فريق المبيعات لديك بمكتبة من القوالب المتوافقة مع هوية علامتك التجارية ومقدّمي عروض واقعيين، دون الحاجة إلى كاميرا. اختر متحدّثاً بالذكاء الاصطناعي، ووافق بين صوته وألوانه وبين هوية علامتك التجارية، وامنح كل عرض المظهر نفسه بحيث يقدّم المسوّقون ومندوبو المبيعات تجربة متسقة واحترافية عبر جميع نقاط تواصل العملاء.
عروض تقديمية متعددة اللغات تُحدث صدى لدى جمهورك
اربح الصفقات في أي سوق من خلال إرسال عروضك بلغة المشتري. يتيح لك مترجم الفيديو تحويل فيديو مبيعات واحد إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، بحيث يصل رسالتك إلى احتياجات العملاء المحليين وتتمكّن من توسيع جهود المبيعات دون إعادة التسجيل.
أفكار واستخدامات لمقاطع فيديو عرض المبيعات
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
كيف يعمل مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديو عرض مبيعات ناجحًا في أربع خطوات بسيطة، من الفكرة الأولى إلى عرض مصقول جاهز للإرسال.
حدّد منتجك وجمهورك ورسالتك. يستخدم المولّد هذه التفاصيل لصياغة عرضك التقديمي.
احصل على نص مبيعات مكتوب بالذكاء الاصطناعي خلال ثوانٍ، ثم عدّل الصياغة والنبرة لتناسب هوية علامتك التجارية.
اختر أفاتار المقدم وصوتًا طبيعيًا لتقديم عرضك أمام الكاميرا دون الحاجة إلى أي تصوير.
أضف شعارك وألوان علامتك التجارية، ثم صدّر فيديو عرض تقديمي احترافي لمشاركته مع أي عميل محتمل خلال دقائق.
مولّد عرض مبيعات بالذكاء الاصطناعي هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نص مكتوب أو فكرة إلى فيديو عرض مبيعات جاهز. اكتب رسالتك، واستخدم الذكاء الاصطناعي لصياغتها وتحسينها، واختر مقدّم العرض، ثم يصدّر سير عمل تحويل النص إلى فيديو من HeyGen فيديو احترافياً خلال دقائق.
ابدأ من نص واحد ودع الذكاء الاصطناعي لدينا يستبدل الأسماء والعروض وبيانات العملاء لإنشاء عروض مخصّصة لمئات المشترين. أنشئ مقدّمك الخاص باستخدام استنساخ بالذكاء الاصطناعي، ومع إمكانات التخصيص الكاملة يتم ضبط كل فيديو وفق تفضيلات كل مشترٍ.
نعم. يستخدم المولّد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل النص وبناء عرض تقديمي قائم على البيانات يمكنك التحكم فيه. قلّل المصطلحات المعقّدة، وحسّن سهولة القراءة، وزامن الإلقاء مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي، وأجرِ أي تعديلات قبل التصدير.
يتطلّب التصوير عادةً التخطيط للمواعيد، وتجهيز المعدات، وإعادة اللقطات، والمونتاج. مع HeyGen تكتب النص فقط لتحصل خلال دقائق على عرض مبيعات مصقول، وتُنشئ فيديو بدون إظهار الوجوه ومن دون استخدام كاميرا. أرسل رسائل مبيعات مختلفة لكل قائمة، ودَع الفرق تستخدمه لتعزيز المبيعات بسرعة.
AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.
نعم. يمكنك إنشاء عروض فيديو دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ثم الترقية عندما تكون مستعدًا. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 29$ شهريًا، وتمنحك استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وفيديوهات أطول، وعناصر تحكم في الهوية البصرية للعلامة التجارية، بالإضافة إلى مكتبة كاملة من مقدمي العروض والقوالب.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل عروض المبيعات لديك إلى فيديو مخصص يساعدك على إتمام الصفقات، باستخدام الذكاء الاصطناعي.