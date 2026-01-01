مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ عروضاً أكثر ذكاءً

مولّد عرض المبيعات يحوّل أي نص إلى عرض فيديو احترافي خلال دقائق. لا حاجة إلى كاميرا أو تحرير. اكتب عرضك، واختر مقدّم العرض، ثم أرسل فيديوًا جاهزًا إلى أي عميل محتمل.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
١٤١٬٩٣٩٬٥٠٠فيديوهات تم إنشاؤها
١١٦٬٦٩٠٬٣١٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٥٧٤٬٦٠٦فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
الميزات الرئيسية

مزايا مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي

مولّد عروض مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ابدأ من مُدخل بسيط ودَع أداة الذكاء الاصطناعي تنشئ عرضًا بيعيًا في ثوانٍ. حدّد منتجك والجمهور المستهدف، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بكتابة رسالة واضحة وجذابة يمكنك تحسينها إلى فيديو مكتمل خلال دقائق.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

قدّم مقاطع فيديو مبيعات فعّالة

سجّل عرضك ودَع Speech Cleanup يزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادات التسجيل. بدلاً من القصّات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لحظاتك في لقطة سلسة واحدة تعزّز أسلوب إلقائك، لتتمكّن من إعداد كل عرض بسهولة دون إعادة التسجيل.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

خصّص كل عرض مبيعات على نطاق واسع

أرسل لكل عميل محتمل فيديو مخصصًا له بدلًا من رسالة عامة واحدة. مع استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاء عروض مبيعات مخصصة لشرائح عملاء مختلفة انطلاقًا من نص واحد، بحيث تتوسع القدرة على التخصيص وتبقى عروض المبيعات ملائمة لكل مشترٍ على حدة.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

قوالب العلامة التجارية لفرق المبيعات

زوّد فريق المبيعات لديك بمكتبة من القوالب المتوافقة مع هوية علامتك التجارية ومقدّمي عروض واقعيين، دون الحاجة إلى كاميرا. اختر متحدّثاً بالذكاء الاصطناعي، ووافق بين صوته وألوانه وبين هوية علامتك التجارية، وامنح كل عرض المظهر نفسه بحيث يقدّم المسوّقون ومندوبو المبيعات تجربة متسقة واحترافية عبر جميع نقاط تواصل العملاء.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

عروض تقديمية متعددة اللغات تُحدث صدى لدى جمهورك

اربح الصفقات في أي سوق من خلال إرسال عروضك بلغة المشتري. يتيح لك مترجم الفيديو تحويل فيديو مبيعات واحد إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، بحيث يصل رسالتك إلى احتياجات العملاء المحليين وتتمكّن من توسيع جهود المبيعات دون إعادة التسجيل.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

أفكار واستخدامات لمقاطع فيديو عرض المبيعات

حسّن معدلات الرد على رسائل التواصل البارد

حسّن معدلات الرد على رسائل التواصل البارد

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

عروض منتجات تعزّز الإنتاجية

عروض منتجات تعزّز الإنتاجية

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

مقاطع فيديو مخصّصة لمتابعة المبيعات

مقاطع فيديو مخصّصة لمتابعة المبيعات

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

طوّر عروض المبيعات للمستثمرين

طوّر عروض المبيعات للمستثمرين

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

سرّع تجهيز فريق المبيعات لديك بسرعة

سرّع تجهيز فريق المبيعات لديك بسرعة

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

قدّم العروض عبر قنوات التواصل الاجتماعي

قدّم العروض عبر قنوات التواصل الاجتماعي

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

كيف يعمل

كيف يعمل مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديو عرض مبيعات ناجحًا في أربع خطوات بسيطة، من الفكرة الأولى إلى عرض مصقول جاهز للإرسال.

الخطوة 1

ضع مخطط عرضك التقديمي

حدّد منتجك وجمهورك ورسالتك. يستخدم المولّد هذه التفاصيل لصياغة عرضك التقديمي.

الخطوة 2

أنشئ النص

احصل على نص مبيعات مكتوب بالذكاء الاصطناعي خلال ثوانٍ، ثم عدّل الصياغة والنبرة لتناسب هوية علامتك التجارية.

الخطوة 3

Pick your presenter

اختر أفاتار المقدم وصوتًا طبيعيًا لتقديم عرضك أمام الكاميرا دون الحاجة إلى أي تصوير.

الخطوة 4

صدّر وأرسل

أضف شعارك وألوان علامتك التجارية، ثم صدّر فيديو عرض تقديمي احترافي لمشاركته مع أي عميل محتمل خلال دقائق.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مولّد عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

مولّد عرض مبيعات بالذكاء الاصطناعي هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نص مكتوب أو فكرة إلى فيديو عرض مبيعات جاهز. اكتب رسالتك، واستخدم الذكاء الاصطناعي لصياغتها وتحسينها، واختر مقدّم العرض، ثم يصدّر سير عمل تحويل النص إلى فيديو من HeyGen فيديو احترافياً خلال دقائق.

كيف يمكنني إنشاء عروض مبيعات مخصصة على نطاق واسع؟

ابدأ من نص واحد ودع الذكاء الاصطناعي لدينا يستبدل الأسماء والعروض وبيانات العملاء لإنشاء عروض مخصّصة لمئات المشترين. أنشئ مقدّمك الخاص باستخدام استنساخ بالذكاء الاصطناعي، ومع إمكانات التخصيص الكاملة يتم ضبط كل فيديو وفق تفضيلات كل مشترٍ.

هل سيكون عرض المبيعات المُنشأ بالذكاء الاصطناعي مقنعًا بما يكفي لتحقيق المبيعات؟

نعم. يستخدم المولّد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل النص وبناء عرض تقديمي قائم على البيانات يمكنك التحكم فيه. قلّل المصطلحات المعقّدة، وحسّن سهولة القراءة، وزامن الإلقاء مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي، وأجرِ أي تعديلات قبل التصدير.

لماذا تختار مُنشئ عروض مبيعات بالذكاء الاصطناعي بدلاً من تصوير العروض بنفسك؟

يتطلّب التصوير عادةً التخطيط للمواعيد، وتجهيز المعدات، وإعادة اللقطات، والمونتاج. مع HeyGen تكتب النص فقط لتحصل خلال دقائق على عرض مبيعات مصقول، وتُنشئ فيديو بدون إظهار الوجوه ومن دون استخدام كاميرا. أرسل رسائل مبيعات مختلفة لكل قائمة، ودَع الفرق تستخدمه لتعزيز المبيعات بسرعة.

كيف يساعدني الذكاء الاصطناعي على كتابة عروض مبيعات أكثر إقناعًا وتحقيقًا للتحويل؟

AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.

هل يوجد مولّد مجاني لعرض المبيعات بالذكاء الاصطناعي يمكنني البدء به؟

نعم. يمكنك إنشاء عروض فيديو دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ثم الترقية عندما تكون مستعدًا. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 29$ شهريًا، وتمنحك استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وفيديوهات أطول، وعناصر تحكم في الهوية البصرية للعلامة التجارية، بالإضافة إلى مكتبة كاملة من مقدمي العروض والقوالب.

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حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

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ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل عروض المبيعات لديك إلى فيديو مخصص يساعدك على إتمام الصفقات، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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