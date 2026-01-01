سجّل عرضك ودَع Speech Cleanup يزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادات التسجيل. بدلاً من القصّات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لحظاتك في لقطة سلسة واحدة تعزّز أسلوب إلقائك، لتتمكّن من إعداد كل عرض بسهولة دون إعادة التسجيل.