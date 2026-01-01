نعم. يمكنك تعديل النص، أو استبدال مشهد، أو تحديث شخصية، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق من دون إعادة تصوير أو حجز وقت في الاستوديو. كل شيء يبدأ من النص، بحيث يمكنك تحسين كل فيديو لاحقًا في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتطبيق التحديثات على جميع اللغات في الوقت نفسه.