أداة إنشاء فيديوهات الموارد البشرية

حوّل أي نص مكتوب إلى فيديو احترافي باستخدام أداة إنشاء فيديوهات الموارد البشرية هذه. لا حاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو برامج مونتاج. أنشئ فيديوهات للتعريف بالموظفين الجدد والتدريب والسياسات بأكثر من 175 لغة يمكن لفريقك بأكمله مشاهدتها من أي مكان.

HR video maker creating human resources videos from a script.
١٤١٬٩٣٩٬٥٠٠فيديوهات تم إنشاؤها
١١٦٬٦٩٠٬٣١٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٥٧٤٬٦٠٦فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
الميزات الرئيسية

مزايا أداة إنشاء فيديوهات الموارد البشرية

حوّل نصوص الموارد البشرية إلى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

اكتب نصك أو الصقه لتحصل خلال دقائق على فيديو موارد بشرية متكامل. يتولى هذا الحل من النص إلى الفيديو إدارة المشاهد، والتعليق الصوتي، والتوقيت، بينما يضمن محرر السحب والإفلات البسيط سرعة إنشاء الفيديو. سير عمل تحويل النص إلى فيديو لا يحتاج إلى تصوير ولا إلى أي خبرة مسبقة.

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Employee using an AI HR video maker to turn a script into a video.

تنقية الصوت والتسجيل الذكي

سجّل رسالتك مرة واحدة واحصل على نسخة نقية ومتقنة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل. تعمل ميزة تنقية الكلام على إزالة كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المكررة، ثم تجمع أفضل لقطاتك بانتقالات غير ملحوظة. بذلك توفّر وقتك وتتجاوز المونتاج اليدوي للفيديو لتحصل على نتيجة عالية الجودة.

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Speech Cleanup polishing a recorded HR video into a flawless take.

Multilingual Training in 175+ Languages

تواصل مع كل موظف باللغة التي يفهمها بأفضل شكل. ترجم أي فيديو للموارد البشرية إلى أكثر من 175 لغة باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع، وتعليقات صوتية طبيعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، ليبدو المحتوى محليًا. استخدم أداة ترجمة الفيديو للتواصل مع الفرق العالمية وتنفيذ المحتوى على مستوى العالم.

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Multinational team watching multilingual HR training videos in 175+ languages.

Edit and Customize Any HR Video

تتغيّر السياسات والعمليات، ويمكن لفيديوهاتك مواكبة ذلك دون إعادة تصوير واحدة. عدّل النص لتحديث سياسات الشركة، ثم أعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. تبقى مكتبة فيديوهات الإعداد للموظفين والتدريب لديك محدّثة، ومتاحة عند الطلب وسهلة التخصيص، مما يعزّز إنتاجية الفريق.

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Editing and customizing an HR video library interface.

On-Brand Video Templates and Export

حافظ على اتساق كل فيديو للموارد البشرية مع شعارك وألوانك وخطوطك المطبقة تلقائياً. حوّل العرض التقديمي إلى وحدة تدريبية مصقولة باستخدام تحويل PPT إلى فيديو، مع تخصيص كامل لكل فريق. صدّر ملف MP4 أو حزمة SCORM يمكن إضافتها مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لأغراض التتبع.

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On-brand HR video templates ready to export to MP4 or SCORM.

أفكار واستخدامات لمقاطع الفيديو للموارد البشرية

Onboarding and Orientation for New Hires

Onboarding and Orientation for New Hires

New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.

Effective HR and Compliance Training

Effective HR and Compliance Training

Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.

مقاطع فيديو المزايا وفترة التسجيل المفتوح

مقاطع فيديو المزايا وفترة التسجيل المفتوح

Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.

Company Culture and Welcome Videos

Company Culture and Welcome Videos

A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.

الاتصالات الداخلية والتحديثات

الاتصالات الداخلية والتحديثات

Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.

فيديوهات التوظيف والاستقطاب

فيديوهات التوظيف والاستقطاب

Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.

كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو الموارد البشرية

Create HR videos in four clear steps that take you from a script to a polished, share-ready video for your team.

Step 1

Choose a template

اختر تنسيق العرض والأسلوب البصري لفيديو الموارد البشرية، ثم حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع والألوان والعلامة التجارية.

Step 2

Add your script

Write or paste your onboarding or training script, then adjust tone and pacing for clarity.

Step 3

Customize and clean up

Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

أنشئ فيديو الموارد البشرية النهائي، ثم نزّل ملف MP4 أو صدّر حزمة SCORM إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك.

Choosing an HR video template with a layout and visual style.
Adding an HR script to a video and refining tone and pacing.
Customizing captions and cleaning up an HR video automatically.
Generating a finished HR video and exporting an MP4 or SCORM package.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو صانع فيديوهات الموارد البشرية وكيف يساعد فرق الموارد البشرية؟

أداة إنشاء فيديوهات الموارد البشرية هي أداة تحوّل النص المكتوب إلى فيديوهات موارد بشرية جاهزة للاستخدام في الإعداد الوظيفي، والتدريب، والتوظيف. الصق النص، واختر الأسلوب، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء المشاهد والصوت والتوقيت لتقديم محتوى موارد بشرية فعّال دون الحاجة إلى التصوير.

هل يمكنني تعديل فيديو الإعداد للموظفين عند تغيّر سياسات الشركة؟

نعم. يمكنك تعديل النص، أو استبدال مشهد، أو تحديث شخصية، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق من دون إعادة تصوير أو حجز وقت في الاستوديو. كل شيء يبدأ من النص، بحيث يمكنك تحسين كل فيديو لاحقًا في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتطبيق التحديثات على جميع اللغات في الوقت نفسه.

How do I turn a presentation into human resources videos?

حمّل عرضك التقديمي، وسيتحوّل كل شريحة إلى مشهد مع سرد صوتي بتحويل النص إلى كلام. أضف النصوص، والرسوم المتحركة، وشعارك، ثم أنشئ الفيديو لتحويل الشرائح الثابتة إلى فيديو واضح. تحتاج إلى نقطة بداية؟ مولّد نص الفيديو ينشئ لك نصًا منسقًا أولًا.

هل يمكنني تخصيص قوالب الفيديو لفرق الموارد البشرية؟

نعم. ابدأ من قوالب فيديو جاهزة، ثم خصّص الألوان والخطوط والشعارات والتخطيطات. أنشئ مقاطع فيديو جذابة من الصفر، وأضف تسميات توضيحية إلى الفيديو، بحيث تنتج مقاطع فيديو مصقولة تعزّز علامتك التجارية وتحافظ على اتساق كل فيديو خاص بالموارد البشرية.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو للموارد البشرية لفريق عالمي على نطاق واسع؟

نعم. أنشئ فيديو واحدًا للموارد البشرية، ثم خصّص عددًا غير محدود من الشروحات والندوات عبر الويب والتحديثات من النص نفسه. مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي تبقى التعليقات الصوتية متسقة، وتقوم HeyGen بإنشاء نسخ محلية بـأكثر من 175 لغة دون تكاليف إنتاج الفيديو التقليدي.

هل توجد طريقة مجانية لتجربة أداة إنشاء فيديوهات الموارد البشرية أولاً؟

نعم. HeyGen يقدّم خطة مجانية بدون بطاقة ائتمان حتى تتمكن فرق الموارد البشرية من تجربة أداة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذه. أضف الحركة لتحريك النص وجعل الفيديو أكثر جاذبية، ثم قم بالترقية للحصول على المجموعة الكاملة من المزايا، وفيديوهات أطول، وتصدير SCORM إلى منصة إدارة التعلّم (LMS) لديك.

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حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

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حوّل النصوص والسياسات لديك إلى فيديوهات موارد بشرية احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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