أداة ذكاء اصطناعي لتحريك الوجوه وإنشاء فيديوهات واقعية

ميزة Face talking تحوّل صورة ثابتة إلى فيديو واقعي يتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات Face talking تبدو طبيعية ومعبرة وقريبة من الإنسان، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تصوير أو عمليات إنتاج معقدة.

التعليم والتدريب

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

التسويق والتواصل الخاص بالمنتج

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

التحديثات المؤسسية والداخلية

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

إعداد العملاء ودعمهم

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

سرد القصص والأرشيفات الرقمية

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

اتصال متعدد اللغات

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات وجه متحدث بالذكاء الاصطناعي

ميزة تحريك الوجه بالكلام مصممة للحظات التي يعزّز فيها الحضور البشري الوضوح والثقة والتفاعل، مما يجعلها مثالية لتطبيقات التحدث بالذكاء الاصطناعي. تتيح لك HeyGen إنشاء مقاطع فيديو يتحدث فيها الوجه بشكل متسق وفعّال باستخدام تقنية التحدث بالذكاء الاصطناعي.

تواصل بشري دون تصوير

ميزة تحريك الوجه بالكلام تتيح لك الظهور على الشاشة كأفاتار بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى تسجيل نفسك. تحافظ على التواصل البشري المرئي مع التخلص من التوتر والإعداد والوقت المطلوب لتسجيل الفيديو المباشر من خلال استخدام الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

تحديثات أسرع وتسريع وتيرة التطوير

بدلاً من إعادة تصوير الفيديوهات، يمكن تحديث محتوى التحدّث بالوجه عبر تعديل النص أو الصوت. هذا يجعل عملية المراجعة فورية ويحافظ على حداثة المحتوى باستمرار.

تسليم متسق في كل فيديو

ميزة تحريك الوجه بالكلام تضمن الحفاظ على نفس ملامح الوجه، ونبرة الصوت، وأسلوب العرض في جميع الفيديوهات، مما يساعد الفرق على الحفاظ على صوت موحّد واحترافي.

إنشاء فيديو لوجه يتحدث انطلاقاً من صورة

حمّل صورة بورتريه واحدة وأنشئ فيديو لوجه يتحدث مع حركة فم واقعية وتعابير وجه طبيعية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بنية الوجه لإنتاج حركة كلام سلسة وطبيعية تبدو حقيقية، مما يلغي الحاجة إلى التصوير أو الإضاءة أو مهارات التحريك.

تحريك الوجه بالنص ليصبح متحدثًا

أنشئ مقاطع فيديو لوجوه تتحدث عبر كتابة النص بدلًا من تسجيل الصوت. يبقى صوت الذكاء الاصطناعي وحركة الشفاه متزامنين تمامًا، مما يتيح تعديلات سريعة دون التأثير في الواقعية. هذا مثالي للمحتوى كثيف الإنتاج أو المتكرر التحديث.

مزامنة شفاه طبيعية وتحكم في التعابير

تقدّم مقاطع الفيديو لوجه يتحدث مزامنة دقيقة لحركة الشفاه مع حركات وجهية خفيفة. هذا يجنّب المبالغة في التحريك ويخلق أسلوب إلقاء مقنعًا يحافظ على تركيز المشاهدين وراحتهم. النتيجة تبدو احترافية وأقرب إلى الأسلوب البشري، مما يعزّز فعالية تجربة الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

دعم التحدّث بالوجه بعدة لغات

أنشئ مقاطع فيديو لرؤوس متحدثة بعدة لغات باستخدام الوجه نفسه. يتيح لك ذلك إيصال الرسائل عالميًا دون إعادة إنشاء العناصر البصرية، مما يقلل وقت التوطين مع الحفاظ على اتساق الهوية العلامية.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو

حوّل ملامح وجهك المثالي إلى واقع باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحريك الوجه في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

حمّل صورة

اختر صورة شخصية واضحة من الأمام. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحضير الوجه لتحريك واقعي داخل أفاتار بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

أضف نصاً أو صوتاً

اكتب النص الذي تريده أو حمّل ملفاً صوتياً. سيتم إنشاء التوقيت والتعبير وحركة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 3

أنشئ فيديو لوجه يتحدث

HeyGen تنشئ وجهاً يتحدث بشكل طبيعي مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وتعابير الوجه.

الخطوة 4

صدّر وشارك

حمّل الفيديو الخاص بك واستخدمه عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي أو في أدواتك الداخلية.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو التحدث بالوجه؟

تقنية تحريك الوجوه بالذكاء الاصطناعي هي تقنية تقوم بتحريك صورة ثابتة لتحويلها إلى صورة تتحدث كما لو كانت تنطق فعلياً. فهي تنشئ حركة شفاه وتعابير وجه واقعية تتطابق مع نص أو ملف صوتي مُدخل، مما يتيح إنشاء فيديو طبيعي لشخص يتحدث انطلاقاً من صورة واحدة فقط.

ما مدى واقعية مقاطع الفيديو التي تتحدث فيها الوجوه؟

تم تصميم مقاطع الفيديو لوجه يتحدث لتبدو بشرية وليست رسوم متحركة. تساعد حركات الوجه الدقيقة ومزامنة الشفاه الدقيقة في مقاطع الفيديو ذات الرأس المتحدث على الحفاظ على الثقة وتجنّب الإحساس الغريب الذي يظهر غالبًا في الرسوم المتحركة البسيطة.

ما نوع الصورة الأنسب لميزة تحريك الوجه بالكلام؟

تُنتج صور البورتريه الواضحة والمواجهة للكاميرا مع إضاءة جيدة أفضل النتائج. الصور التي تظهر فيها ملامح الوجه بوضوح تمكّن الذكاء الاصطناعي من إنشاء حركة كلام أكثر سلاسة ودقة.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو لوجه يتحدث باستخدام النص فقط؟

نعم، يمكن إنشاء مقاطع فيديو لوجه يتحدث بالكامل انطلاقًا من النص باستخدام نهج النص إلى فيديو. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص إلى كلام ومزامنة حركة الوجه تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل الصوت.

هل يمكن لوجه واحد أن يتحدث بعدة لغات؟

يمكن تخصيص وجه واحد ليتحدث بعدة لغات من خلال تغيير النص في فيديو مخصص لرأس متحدث. يتيح ذلك الحفاظ على هوية بصرية متسقة مع تكييف المحتوى لمناطق وجماهير مختلفة.

هل أحتاج إلى مهارات في مونتاج الفيديو أو الرسوم المتحركة؟

لا تحتاج إلى أي مهارات تقنية. يتم إنشاء مقاطع الفيديو لوجوه تتحدث من خلال سير عمل بسيط باستخدام صورة ونص مكتوب، مما يجعل العملية متاحة للجميع.

هل يمكنني إعادة استخدام نفس أفاتار الوجه المتحدث؟

نعم، بمجرد إنشاء أفاتار بوجه متحدث، يمكن إعادة استخدامه في عدد غير محدود من مقاطع الفيديو. هذا يسهّل إنشاء المحتوى على نطاق واسع دون الحاجة إلى تكرار خطوات الإعداد.

لمن تُعد ميزة التحدّث بالوجه الأنسب؟

ميزة تحريك الوجه أثناء التحدّث مثالية للمعلمين والمسوقين والشركات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى تواصل فيديو يشبه التفاعل البشري دون عناء التصوير أو تكاليف الإنتاج.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

