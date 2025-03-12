أنشئ أفاتارك الخاص

حوّل صورتك أو مقطع الفيديو القصير إلى نسخة رقمية واقعية منك. مع HeyGen يمكنك إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتحدث ويتحرك ويتفاعل بأكثر من 175 لغة. سريع، واقعي، ومثالي لمقاطع الفيديو، والتدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

Tool featured image
١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أنشئ أفاتارك الخاص

تريد أفاتار فريد بالذكاء الاصطناعي لفيديوهاتك؟

باستخدام مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك إنشاء نسخة رقمية واقعية من نفسك أو تصميم شخصية مخصّصة بالكامل تمثّل علامتك التجارية. سواء كنت تُنتج فيديوهات تسويقية، مواد تدريبية، أو محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، يساعدك الأفاتار المخصّص على الظهور في أي مكان دون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا.

تتيح لك HeyGen تخصيص مظهر الأفاتار الخاص بك وصوته وتعابير وجهه بحيث يتوافق تمامًا مع أسلوبك وشخصيتك. اختر ملامح الوجه والملابس والإيماءات التي تعكس هوية علامتك التجارية. يمكن للأفاتار الخاص بك التحدث بأكثر من 175 لغة، مما يجعل التواصل العالمي بسيطًا وأقرب إلى الواقع.

مع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك تصميم أفاتارات احترافية من دون كاميرات أو ممثلين أو أدوات تحرير معقدة. إنها أسهل طريقة لإنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للتوسّع يتيح لك التواصل بفعالية مع جمهورك.

ابدأ مجاناً →
a recording of a woman on a green screen with heygen written on the bottom
أنشئ أفاتارك الخاص

أفضل الممارسات لإنشاء أفاتارك بالذكاء الاصطناعي

لجعل الأفاتار المخصص يبدو طبيعيًا واحترافيًا، اتبع هذه النصائح البسيطة:

✓ استخدم فيديو أو صوراً عالية الجودة: اللقطات الواضحة والمضاءة جيداً تمنحك نتائج أقرب إلى الواقع.
✓ سجّل في إضاءة ساطعة ومتجانسة: تجنّب الظلال حتى يلتقط الذكاء الاصطناعي التفاصيل بدقة.
✓ اجعل الخلفيات بسيطة: الخلفيات الواضحة الخالية من المشتتات تمنحك مخرجات نهائية أنظف.
✓ جرّب استنساخ الصوت: استخدم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ليبدو صوت الأفاتار مشابهاً لصوتك.
✓ خصّص الملابس والتعبيرات: عدّل الملابس والنبرة والإيماءات لتناسب هوية علامتك التجارية.
✓ أضف لغات متعددة: تحدّث بطبيعية بأكثر من 175 لغة ولهجة للوصول إلى جماهير عالمية

• أضف عدة لغات: تحدّث بطلاقة بأكثر من 175 لغة ولهجة للوصول إلى جماهير حول العالم.

هل تريد تسجيل شروحات أو عروض للمنتج باستخدام الأفاتار الخاص بك؟ جرّب مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط فيديوهاتك مباشرة من المتصفح

ابدأ مجاناً →
a screenshot of a website that says " upload a high-quality 2 min video footage "
أنشئ أفاتارك الخاص

تعزيز التفاعل باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تسهّل عليك إنشاء أفاتارات احترافية تحاكي الواقع من دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو مهارات في المونتاج. كل شيء يعمل مباشرة في المتصفح لديك، لتحصل على نتائج مصقولة خلال دقائق.

✓ تعابير وإيماءات طبيعية: تتحدث الأفاتارات وتتحرك مع حركات وجه واقعية تتوافق مع نبرة صوتك.
✓ استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي: امنح الأفاتار صوتك الخاص باستخدام تقنيات متقدمة لتركيب الكلام.
✓ دعم لغوي عالمي: تواصل بطبيعية بأكثر من 175 لغة ولهجة.
✓ سير عمل بسيط عبر المتصفح: أنشئ وخصص وصدّر الفيديوهات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي برنامج.

ميزة Create Your Own Avatar من HeyGen تجعل الشخصيات تنبض بالحياة من خلال حركة معبّرة، وأداء صوتي طبيعي، وتفاصيل واقعية تساعدك على التواصل مع جمهورك.

ابدأ مجاناً →
a video that says boost engagement on it
كيف يعمل؟

أنشئ أفاتارك المخصص بالذكاء الاصطناعي في 4 خطوات سهلة

من مقطع فيديو قصير إلى نسخة رقمية شخصية جاهزة للتحدّث. إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي مع HeyGen سريع وبسيط. كل ما تحتاجه هو مقطع فيديو قصير أو صورة للبدء. في غضون دقائق قليلة، سيكون أفاتارك المخصص بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للتحدّث والعرض والتواصل مع جمهورك.

الخطوة 1

سجّل مقطع فيديو قصير

التقط مقطعًا واضحًا ومضاءً جيدًا لنفسك باتباع الإرشادات البسيطة على الشاشة.

الخطوة 2

حمّل الفيديو ونموذج الموافقة الخاص بك

يتم معالجة لقطاتك بأمان لإنشاء الأفاتار الشخصي الخاص بك.

الخطوة 3

خصّص مظهرك وصوتك

عدّل أسلوبك وتعبيراتك ونبرة صوتك لتتوافق مع شخصيتك أو علامتك التجارية.

الخطوة 4

ابدأ في إنشاء الفيديوهات

اكتب النص الذي تريده، وسيقدّم الأفاتار رسالتك بشكل طبيعي بأي لغة.

Smiling woman on a screen with an 'Upload your video footage' button.
A user interface for uploading video, showing options to drag and drop files, browse local files, upload via Google Drive, or record using a webcam or phone.
HeyGen AI video creation interface with a smiling female avatar, video controls, and the prompt 'Simply type your script to get started!'.
A video player featuring a smiling woman in a white shirt, with Instagram, YouTube, and TikTok icons below.

الأسئلة الشائعة حول إنشاء أفاتارك الخاص

ما هي أداة HeyGen «أنشئ أفاتارك الخاص»؟

إنه أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل الفيديو أو الصورة الخاصة بك إلى نسخة رقمية متحدثة عنك. يمكنك استخدامها لمقاطع الفيديو للأعمال، والعروض التقديمية، وإنشاء المحتوى.

هل يمكنني إنشاء أفاتار من صورة أو فيديو؟

نعم. حمّل صورة واضحة أو مقطع فيديو قصير، وسيقوم HeyGen بإنشاء أفاتار واقعي لك خلال دقائق.

هل يمكن لأفاتاري التحدث بلغات مختلفة؟

نعم. يمكن لأفاتارك التحدّث بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعله مثاليًا للجمهور العالمي.

هل يمكنني تحديث الأفاتار الخاص بي أو إعادة إنشائه لاحقًا؟

نعم. يمكنك حذف الأفاتارات أو إعادة إنشائها أو تحديثها من لوحة التحكم لديك حسب الحاجة، وذلك وفقًا لمستوى اشتراكك.

هل هذه الميزة متاحة في جميع الباقات؟

إنشاء الأفاتار المخصص متاح في الباقات المميزة، وبعض هذه الباقات تتضمن تجارب مجانية أو وصولاً محدوداً.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background