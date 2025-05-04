مسجّل شاشة بالذكاء الاصطناعي

التقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والصوت باستخدام مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. سجّل بتزامن مثالي، ونقِّ ضوضاء الخلفية، وأنشئ التسميات التوضيحية تلقائياً. أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة قابلة للمشاركة في دقائق، دون الحاجة إلى تنزيلات أو برامج تحرير.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
سجّل بذكاء وبسرعة وبجودة أعلى

مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يزوّدك بكل ما تحتاجه لالتقاط الفيديوهات وتحسينها ومشاركتها بجودة احترافية ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام. سواء كنت تنشئ شروحات تعليمية، أو عروضاً للمنتجات، أو فيديوهات للإعداد والتعريف، أو عروضاً لفريق العمل، يساعدك HeyGen على توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على جودة بمستوى الاستوديو مباشرة من متصفحك.

بفضل التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل مصادر متعددة، وأدوات المشاركة الفورية، سيبدو كل فيديو تسجّله احترافياً ويتمتع بصوت واضح تماماً.

تحسين تلقائي بالذكاء الاصطناعي

حوّل تسجيلاتك تلقائياً من عادية إلى متقنة. يقوم الذكاء الاصطناعي المتقدّم من HeyGen بتنقية الصوت لديك في الوقت الفعلي عبر إزالة الضوضاء الخلفية، وموازنة مستويات الصوت، وحذف الكلمات الحشوية. لا حاجة لأي تعديل. ستحصل في كل مرة على تسجيلات سلسة بجودة احترافية.

يمكنك ضبط مخرجاتك بدقة باستخدام إعدادات التحسين المدمجة التي تحافظ على صوتك واضحًا وطبيعيًا، مما يجعله مثاليًا للمبدعين والمعلمين والمهنيين.

التقاط سلس من مصادر متعددة

التقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والميكروفون بتزامن مثالي في آن واحد. انتقل بين طرق العرض بسهولة أثناء التسجيل لإبراز العناصر البصرية الأساسية أو تعابير الوجه.

قبل التسجيل، خطّط لسيناريو الفيديو الخاص بك باستخدام مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتنظيم رسالتك بوضوح وتوفير الوقت.

يُعد هذا الإعداد المرن مثاليًا للدروس التعليمية، وعروض المنتجات، أو العروض التقديمية عن بُعد، حيث يمنح مقاطع الفيديو طابعًا شخصيًا يحافظ على تفاعل المشاهدين. تضمن الواجهة المبسّطة عدم حدوث أي تأخير في الصورة أو الصوت، حتى عند التبديل بين المصادر أثناء التسجيل.

كيف يعمل ذلك؟

سجّل شاشتك في 4 خطوات سهلة

التقط شاشتك بسهولة وحوّل التسجيلات إلى مقاطع فيديو احترافية وجذابة باستخدام مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

الخطوة 1

افتح مسجل شاشة الذكاء الاصطناعي

شغّل مسجل الشاشة من HeyGen مباشرة في متصفحك. لا حاجة إلى أي تنزيلات أو تثبيتات، ما عليك سوى فتح الأداة والاستعداد للتسجيل خلال ثوانٍ.

الخطوة 2

اختر ما تريد تسجيله

حدّد بالضبط ما تريد تسجيله: شاشتك، كاميرا الويب، أو كليهما مع الصوت. يمكنك التبديل بين طرق العرض في أي وقت للحفاظ على تركيز جمهورك على ما يهم أكثر.

الخطوة 3

دع الذكاء الاصطناعي يعزّز تسجيلك

بمجرد أن تبدأ التسجيل، يعمل الذكاء الاصطناعي في HeyGen تلقائياً في الخلفية. يقوم بإزالة ضوضاء الخلفية، وقصّ الفترات الطويلة من الصمت، وموازنة الصوت، وحتى إضافة الترجمات لجعل الفيديو سلساً واحترافياً من دون أي تعديل يدوي.

الخطوة 4

عاين وشارك فوراً

عند الانتهاء، يمكنك معاينة التسجيل وتصديره خلال ثوانٍ. حمّل الفيديو المصقول بجودة HD أو 4K، أو شاركه فورًا عبر رابط آمن، مثالي للدروس التعليمية والعروض التقديمية وتحديثات الفرق.

الأسئلة الشائعة حول مسجل الشاشة

ما هو مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي؟

مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي يلتقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والصوت مع تحسين الفيديو تلقائياً. يعمل HeyGen على تحسين الوضوح من خلال إزالة الضوضاء، وقصّ فترات الصمت، وإنشاء الترجمات حتى تبدو تسجيلاتك احترافية دون الحاجة إلى تعديل يدوي.

هل يمكنني تسجيل الشاشة وكاميرا الويب في الوقت نفسه؟

نعم. يتيح لك HeyGen تسجيل الشاشة وكاميرا الويب والميكروفون في الوقت نفسه مع مزامنة مثالية. يمكنك التبديل بين التخطيطات أثناء التسجيل، مما يجعله مناسبًا جدًا للشروحات والعروض التوضيحية والجولات الإرشادية التي تحتاج إلى الجمع بين العناصر المرئية وسياق المقدم.

هل يعمل مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المتصفح؟

بالتأكيد. تعمل HeyGen بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي تثبيت أو إعداد. يمكنك التسجيل فورًا على أنظمة Windows وMac أو من خلال متصفحات الهواتف المحمولة، ويتم حفظ جميع الملفات بأمان في السحابة لسهولة الوصول إليها.

هل يمكن لـ HeyGen تحسين جودة الصوت في تسجيلاتي؟

نعم. يقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بإزالة ضوضاء الخلفية، وموازنة مستويات الصوت، وقص الكلمات الحشوية، وتعزيز الوضوح تلقائياً. وللحصول على نتائج أنقى، يمكنك تحسين الصوت لاحقاً باستخدام أداةزيادة مستوى صوت الفيديو

هل يقوم مسجّل الشاشة بإنشاء ترجمات تلقائيًا؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية ونسخ دقيقة تلقائياً أثناء التسجيل. هذا يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر سهولة في الوصول، وأسهل في المتابعة، وجاهزة للنشر على منصات مثل YouTube وReels وبوابات التدريب الداخلية

هل يمكنني تعديل تسجيلاتي بعد التقاطها؟

يمكنك إجراء تعديلات سريعة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل إزالة الصمت، واكتشاف المشاهد، والقص، وضبط الترجمات. لمزيد من التنقيح — مثل قص المقاطع، استخدم أداة قص الفيديو عبر الإنترنت

هل مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen متاح مجانًا للاستخدام؟

نعم. يمكنك تسجيل الفيديوهات وتحسينها وتصديرها مجاناً مع الإصدار الأساسي. يتيح لك الترقية الوصول إلى ميزات متقدمة للفرق، وتسجيلات أطول، وسير عمل متقدّم. يمكنك التسجيل من هنا

