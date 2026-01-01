افتح Motion Designer في AI Studio، واكتب ما تريد، وحوّل أفكارك إلى رسوم متحركة احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع خط الزمن. يتيح لك سير العمل هذا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، من النص إلى الفيديو، إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي، وتايبوغرافي حركي، وعناوين متحركة في ثوانٍ، بالطريقة نفسها التي يحوّل بها محرك النص إلى فيديو النصوص إلى مقاطع فيديو.