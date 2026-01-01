HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.
مزايا مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ رسومًا متحركة بالذكاء الاصطناعي من النص
افتح Motion Designer في AI Studio، واكتب ما تريد، وحوّل أفكارك إلى رسوم متحركة احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع خط الزمن. يتيح لك سير العمل هذا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، من النص إلى الفيديو، إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي، وتايبوغرافي حركي، وعناوين متحركة في ثوانٍ، بالطريقة نفسها التي يحوّل بها محرك النص إلى فيديو النصوص إلى مقاطع فيديو.
أنماط جاهزة للرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي
ابدأ من مكتبة قوالب Motion Designer أو اختر من بين أكثر من 100 نمط من أنماط الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي المنتقاة بعناية، ثم طوّر النتيجة بوصف التغييرات التي تريدها بنص واضح. اختر أسلوبًا بصريًا، وطبّق نظام علامتك التجارية بنقرة واحدة، واستفد من الميزات المتقدمة عندما تنقل النتيجة إلى عرض تقديمي متحرك.
مخططات ورسوم بيانية متحركة
صف مجموعة بيانات أو مفهومًا، وسيقوم Motion Designer بإنشاء رسوم معلومات متحركة ومخططات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تجعل الموضوعات المعقدة سهلة المتابعة. تُنشأ هذه العناصر البصرية عالية التباين وبدون صوت خلال ثوانٍ، ويمكن إدراجها في أي فيديو بالذكاء الاصطناعي لشرح المحتوى أو في فيديوهات الشرح التي قد يفقد فيها العرض الثابت انتباه جمهورك.
أضف مقاطع الفيديو إلى أي مشهد
يتم تصدير كل عنصر رسومي كطبقة بدون صوت أو كمقاطع فيديو مستقلة يمكنك إضافتها إلى اللقطات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. أضِفها في AI Studio، واضبط التوقيت بدقة على لوحة العمل داخل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ثم صدّر مخرجات بدقة HD أو 4K والرسوم المتحركة خلال دقائق لاستخدامها في المشاريع الاحترافية.
مخرجات واقعية وحركة سلسة متقنة
ادمج رسومك المتحركة بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل متقن باستخدام ميزة تنظيف الصوت، التي تزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة تلقائياً. انتقالات الذكاء الاصطناعي غير المرئية من HeyGen تربط أفضل مقاطعك في فيديو سلس وطبيعي، بينما يقدّم Avatar V والحركة الواقعية حركة مصقولة بسلاسة تضاهي لقطات مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي.
حالات استخدام الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة الجرافيكية بالذكاء الاصطناعي
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
كيف يعمل مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ رسومًا متحركة بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات فقط، تنطلق من موجّه نصي بسيط وصولًا إلى حركة مصقولة جاهزة لأي فيديو.
Open the motion graphics tool inside AI Studio and choose a template or start from a blank prompt.
اكتب نوع الحركة أو تأثير النص أو التصور البياني الذي تريده، ثم حدّد اتجاه العرض الطولي أو العرضي.
انقر على «إنشاء» لإنشاء الرسم المتحرك، ثم عدّل الألوان والنص والتوقيت حسب الحاجة.
أضف التصميم النهائي إلى المشهد، وضعه في طبقة فوق اللقطات، ثم صدّر فيديو متقناً بسرعة.
It is HeyGen's Motion Designer, an AI animation generator inside AI Studio that turns a text prompt into ai animations like moving titles and ai-generated charts. Using ai, you describe what you want and it renders in seconds, the way an AI video generator builds a video from a script.
No design skills needed and no technical skills required. There are no keyframes or effects needed, no software to learn, and no waiting on designers. Describe the animation in plain language in Motion Designer and get a finished result on the first try, with no skills required.
افتح Motion Designer في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ثم صف الحركة التي تريدها أو اختر قالبًا جاهزًا، وحدد الاتجاه، واضغط على زر الإنشاء. دقة الموجّه تحوّل النص إلى رسوم متحركة خلال ثوانٍ يمكنك النقر لإضافتها إلى المشهد، تمامًا كما يحوّل إنشاء الفيديو من النص السيناريو المكتوب إلى مقطع فيديو.
إنها متحركة بالكامل بحركة حقيقية، وليست لقطات ثابتة. يمكنك أيضًا تحريك الصور الثابتة: ما عليك سوى إدراج الصور أو النصوص، وتقنية تحويل الصور إلى فيديو من HeyGen تجعل أي صورة ثابتة في حالة حركة، وهو نموذج تحويل الصور إلى فيديو نفسه الذي يقدّم مقاطع واقعية.
نعم. صف ألوانك وخطوطك في الموجّه أو طبّق نظام الهوية البصرية لعلامتك التجارية بنقرة واحدة لتحصل على تحكم إبداعي كامل. يتم افتراض استخدام خطوط وألوان علامتك التجارية في كل عنصر، مما يحافظ على اتساق كل فيديو ترويجي مع هويتك البصرية دون الحاجة إلى مطابقة الألوان يدويًا.
نعم. أنشئ عدد ما تشاء من الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من موجّهات جديدة، وأعد استخدام القوالب للحصول على مخرجات متسقة عبر مختلف المشاريع. بالنسبة للفرق التي تُنتج محتوى على نطاق واسع، تتيح أدوات الدفعات وواجهة API من HeyGen إنتاج فيديوهات بدون ظهور الوجوه من دون الحاجة إلى توظيف إضافي.
يتطلّب تصميم الحركة التقليدي توظيف متخصص، والانتظار لأيام، ودفع رسوم مرتفعة. بوصفه واحدًا من أفضل أدوات الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك هذا المولّد إنشاء نتائج من موجّه خلال دقائق، بحيث تتمكّن من تنفيذ عدد غير محدود من مشاريع صانع الفيديوهات التعليمية داخل شركتك.
نعم. يتوفر برنامج مجاني بالذكاء الاصطناعي لا يتطلب بطاقة ائتمان، مما يجعله أداة قوية لإنشاء الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين مهما كان حجم ميزانيتهم. تتيح الخطط المدفوعة ابتداءً من $24 شهريًا حدودًا أعلى، وأنماطًا مميزة، وتصديرًا بجودة HD أو 4K للفرق التي تسعى إلى التوسّع.
أنت من يبقى متحكّمًا. أنت توجه المسار الإبداعي مع كل موجّه، فتختار الإيقاع والتخطيط والتوقيت، ثم تواصل التحسين إلى أن يطابق الفيديو المتحرك رؤيتك. تظل التعديلات في AI Studio سريعة مع بقاء المخرجات الواقعية قابلة للتحرير بالكامل، بحيث يصبح تغيير مشهد ما خطوة سريعة لا إعادة بناء كاملة.
نعم. يتم تنزيل كل حركة كملف فيديو بدون صوت يمكنك استيراده إلى برامج تحرير أخرى أو استخدامه مباشرة في المشهد. أضف التعليق الصوتي باستخدام مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي، ثم صدّر النتيجة النهائية بدقة HD أو 4K لأي منصة.
نعم. مع HeyGen يمكنك إضافة نص على الشاشة بأي لغة مباشرة من خلال الموجّه، كما تظهر الطباعة المتحركة بوضوح عبر أنظمة الكتابة المختلفة. ولتعريب الفيديو بالكامل، يمكنك الجمع بين الرسوم المتحركة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي وميزة AI Video Translator للوصول إلى جماهير في أكثر من 175 لغة
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Transform text prompts into professional motion graphics and animations with AI.