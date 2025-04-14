حوّل موجّه نصي بسيط إلى لقطات b-roll سينمائية خلال دقائق. يوفّر مولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي لقطات جاهزة للمونتاج من دون كاميرات، ومن دون رسوم على المواد الأرشيفية، ومن دون برامج تحرير، لاستخدامها في الإعلانات، والفيديوهات التوضيحية، ومحتوى الشبكات الاجتماعية.
مزايا مولّد لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي
أنشئ لقطات B-Roll من موجّه نصي
اكتب وصف المشهد وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll جاهزة للمونتاج خلال دقائق، من دون الحاجة إلى مكتبة لقطات جاهزة أو فريق تصوير. أحدث نماذج تحويل النص إلى فيديو داخل HeyGen، بما في ذلك Sora وVeo وKling، تحوّل الموجّه الخاص بك إلى لقطات سينمائية عالية الجودة، ولقطات للمنتجات، وخلفيات متحركة.
التقط صورة وحوّلها إلى لقطات B-Roll عالية الجودة
أضف صورة ثابتة أو التقط صورة، وسيقوم محرك تحويل الصورة إلى فيديو بإضافة حركات التحريك والتكبير والتصغير وحركة الكاميرا لإنشاء لقطات b-roll سلسة. حدّد اتجاه اللقطة في الفيديو من خلال موجّه قصير، بحيث يتحول أصل واحد للعلامة التجارية إلى مشهد مصقول من دون تصوير.
تحرير اللقطات تلقائياً في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي
ميزة Speech Cleanup تقوم تلقائياً بتحرير لقطات الـ a-roll الخاصة بك، فتزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل، ثم تتولى عملية مونتاج الفيديو عبر تجميع أفضل المقاطع معاً. انتقالات غير مرئية تسد كل الفجوات داخل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو التصوير وكأنه تم بشكل مثالي من المرة الأولى.
مطابقة لقطات B-Roll والألوان مع هوية علامتك التجارية
استبدل اللقطات العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة لتطابق هويتك البصرية وترتقي بكل مشهد. عدّل الإيقاع، وحسّن الانتقالات، وطبّق تصحيح ألوان احترافيًا ليبقى كل مشهد بصريًا متناسقًا مع الرسالة. اربط اللقطات المُنشأة بأفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعي ليقود سرد القصة.
منصة متكاملة، من النص إلى الفيديو
انتقل إلى ما هو أبعد من المقاطع القصيرة إلى فيديو مكتمل على منصة شاملة واحدة. الصق الموجز في سير عمل من النص إلى الفيديو، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، وبناء لوحة القصة، وإنشاء لقطات b-roll متطابقة، وإضافة مسارات تعليق صوتي ديناميكي وترجمة نصية لفيديو جاهز للنشر.
جلسات التصوير مع الوكالات تستهلك الميزانيات والأسابيع. ينشئ المسوّقون لقطات انتقالية ومشاهد حركية لافتة للانتباه انطلاقًا من نص مكتوب لتوفير الوقت وزيادة تفاعل المشترين، ثم يدرجونها في فيديوهات تسويقية جاهزة لكل قناة خلال دقائق.
تصوير مقاطع جديدة يوميًا عملية بطيئة وغير متسقة. حوّل أفكارك السريعة إلى لقطات b-roll سينمائية وبدايات جذابة تعزّز الوصول، ثم انشر مقاطع TikTok وReels وShorts قابلة للانتشار باستخدام سير عمل فيديو TikTok مصمم لزيادة التفاعل.
تصوير عرض توضيحي متقن يتطلّب تخطيطًا ومعدات وعملية مونتاج. صف الميزة التي تريد إبرازها، وأنشئ لقطات b-roll ولقطات مقرّبة ذات صلة تكمل فيديو عرض المنتج مع انتقالات سلسة، ليبدو كأنه مصوَّر في الاستوديو وجاهز للنشر.
من الصعب توضيح الأفكار المجرّدة بالاعتماد على متحدثين فقط. أضف مفاهيم متحركة ولقطات داعمة ليقدّم فيديو بالذكاء الاصطناعي شروحات تجعل الموضوعات المعقدة سهلة الفهم، وتحول النصوص الثقيلة إلى سرد بصري واضح وجذاب.
إعادة تصوير لقطات التدريب مع كل تحديث أمر مكلف. أنشئ مشاهد بأسلوب حياتي توضّح وتشرح كل خطوة في فيديو تدريبي، ثم عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو للحفاظ على سير عملية إنتاج المحتوى كلما تغيّر المحتوى التدريبي.
توقّف عن البحث عن مواد جديدة لكل حلقة أو بودكاست أو مشروع لإعادة توظيف المحتوى. أنشئ عددًا غير محدود من لقطات الـ b-roll عند الطلب لدعم سير عمل مولّد فيديوهات YouTube، مع الحفاظ على مظهر متّسق لصنّاع المحتوى عبر مئات الحلقات.
كيف يعمل مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي
أنشئ لقطات b-roll سينمائية في أربع خطوات تنقلك من موجّه مكتوب إلى لقطات مصقولة جاهزة للمونتاج.
اختر التنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع والطابع البصري، ثم حدّد الأجواء وتوجيه المشهد.
صف المشهد الذي تريده أو أضف صورة مرجعية، وسيقوم النظام بتخطيط اللقطة.
يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll سينمائية بحركة سلسة خلال دقائق، دون الحاجة إلى مكتبات لقطات جاهزة أو تصوير فعلي.
اضبط الإيقاع والانتقالات والألوان، ثم صدّر الفيديو بأي نسبة عرض إلى ارتفاع للإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو YouTube.
مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي يحوّل موجّه نصي أو صورة مرجعية إلى لقطات جاهزة للمونتاج. يقرأ هذا الأداة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي النص الذي تكتبه، يحدّد المشاهد التي تحتاجها، ثم ينشئ لقطات سينمائية انتقالية، ولقطات للمنتج، وخلفيات متحركة لفيديو بدون ظهور وجه أو لأي مشروع آخر.
نعم. يتم إنشاء اللقطات باستخدام نماذج رائدة متاحة في HeyGen مثل Sora وVeo وKling وSeedance، مع حركة سلسة، وإضاءة واقعية، وعمق واضح. يمكنك تحسين الإيقاع، والانتقالات، وتصحيح الألوان داخل مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يقدّم كل مشهد نتائج احترافية.
لا. بدلاً من البحث في مواقع الصور الجاهزة مثل Pexels، يقوم المولّد بتحديد المشاهد التي يحتاجها نصك بذكاء ويُنشئ لقطات b-roll جديدة عند الطلب. كما تحتفظ أيضاً بمكتبة وسائط من المقاطع التي تم إنشاؤها لإعادة استخدامها عبر مختلف المشاريع.
نعم. ما عليك سوى إدراج مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك، وسيضيف النظام حركة طبيعية، وتحريكًا للكاميرا، وانتقالات سلسة. إنها أسرع طريقة لتحويل الأصول الموجودة لديك إلى لقطات لفيديو منتج، دون إعادة تصوير أو اشتراك في مواقع الصور والفيديو الجاهزة.
نعم. حمّل الفيديو الخاص بك وسيتيح لك المحرر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إضافة لقطات B-roll في المواضع التي تعزّز رسالتك. يساعدك إدراج اللقطات التوضيحية المناسبة على تحسين فيديوهاتك وجعل محتواك يبدو احترافياً، من دون قضاء ساعات في المونتاج اليدوي.
نعم. يقوم مولّد الترجمات بإضافة الترجمات النصية والعناوين الفرعية بنقرة واحدة، ثم يزامنها مع التعليق الصوتي. يمكنك تنزيل ملف فيديو قابل للمشاركة بأي نسبة عرض إلى ارتفاع، مع تضمين مسار الترجمة داخل الفيديو أو الاحتفاظ به كمسار منفصل.
نعم. اللقطات التي يتم إنشاؤها ضمن خطة مدفوعة تأتي مع حقوق تجارية كاملة للإعلانات، وإطلاق المنتجات، وأعمال العملاء. يمكنك إدراج المقاطع في سير عمل صانع إعلانات بالذكاء الاصطناعي أو في أي مادة تسليم. التصديرات المجانية تتضمّن علامة مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك استخدامًا تجاريًا كاملاً.
يمكنك إنشاء مقاطع بيئة ولقطات مقرّبة للمنتجات وخلفيات متحركة على دفعات في مكتبة التطبيق قبل عملية المونتاج الرئيسية. تتيح لك الخطط المدفوعة عمليات إنشاء غير محدودة، بحيث يمكنك بناء مكتبة كاملة من اللقطات الإضافية لحملة أو قناة دون رسوم لكل مقطع.
توفّر مكتبات المقاطع الجاهزة لقطات عامة تستخدمها علامات تجارية أخرى، كما أن رسوم الترخيص تتراكم مع الوقت. يتيح لك مولّد لقطات b-roll إنشاء مشاهد مخصّصة تمامًا للموقف والعلامة التجارية الخاصة بك، بحيث تبدو العناصر البصرية أصلية. يمكنك دمجه مع مولّد نصوص الفيديو للتخطيط والإنتاج في مكان واحد.
نعم. واجهة العمل المعتمدة على المشاهد تتوافق مع سير عمل تحرير الفيديو الحالي، مع تكامل عبر API للمهام الدفعيّة. يتم إنشاء لقطات b-roll بما يتناسب مع طابع مشروعك، بحيث تندمج اللقطات الانتقالية مباشرة في المخطط الزمني للفيديو دون أن تعيق تدفقك الإبداعي.
يمكنك البدء مجاناً دون بطاقة ائتمان وإنشاء لقطات لاختبار سير العمل، مع وجود علامة مائية على عمليات التصدير المجانية. تزيل الباقات المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً العلامة المائية، وتتيح دقة أعلى، وفيديوهات أطول، وحقوق استخدام تجارية كاملة.
نعم. يمكنك ربط المقاطع التي يتم إنشاؤها مع مقدّم، وسرد باستخدام مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى، وترجمة نصية في المشروع نفسه. يتم تصيير كل شيء معًا على خط زمني واحد، ويمكنك تنزيل الفيديو النهائي بجودة HD أو مشاركته مباشرة على قنواتك.
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