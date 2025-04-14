مولّد لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي لفيديو سينمائي

حوّل موجّه نصي بسيط إلى لقطات b-roll سينمائية خلال دقائق. يوفّر مولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي لقطات جاهزة للمونتاج من دون كاميرات، ومن دون رسوم على المواد الأرشيفية، ومن دون برامج تحرير، لاستخدامها في الإعلانات، والفيديوهات التوضيحية، ومحتوى الشبكات الاجتماعية.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
١٤٤٬٠٥٥٬٠٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١١٨٬٩٤٧٬٧٤٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٨٨٠٬٥٠٨فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم أسلوبي على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا مولّد لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي

أنشئ لقطات B-Roll من موجّه نصي

اكتب وصف المشهد وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll جاهزة للمونتاج خلال دقائق، من دون الحاجة إلى مكتبة لقطات جاهزة أو فريق تصوير. أحدث نماذج تحويل النص إلى فيديو داخل HeyGen، بما في ذلك Sora وVeo وKling، تحوّل الموجّه الخاص بك إلى لقطات سينمائية عالية الجودة، ولقطات للمنتجات، وخلفيات متحركة.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

التقط صورة وحوّلها إلى لقطات B-Roll عالية الجودة

أضف صورة ثابتة أو التقط صورة، وسيقوم محرك تحويل الصورة إلى فيديو بإضافة حركات التحريك والتكبير والتصغير وحركة الكاميرا لإنشاء لقطات b-roll سلسة. حدّد اتجاه اللقطة في الفيديو من خلال موجّه قصير، بحيث يتحول أصل واحد للعلامة التجارية إلى مشهد مصقول من دون تصوير.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

تحرير اللقطات تلقائياً في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

ميزة Speech Cleanup تقوم تلقائياً بتحرير لقطات الـ a-roll الخاصة بك، فتزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل، ثم تتولى عملية مونتاج الفيديو عبر تجميع أفضل المقاطع معاً. انتقالات غير مرئية تسد كل الفجوات داخل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو التصوير وكأنه تم بشكل مثالي من المرة الأولى.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

مطابقة لقطات B-Roll والألوان مع هوية علامتك التجارية

استبدل اللقطات العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة لتطابق هويتك البصرية وترتقي بكل مشهد. عدّل الإيقاع، وحسّن الانتقالات، وطبّق تصحيح ألوان احترافيًا ليبقى كل مشهد بصريًا متناسقًا مع الرسالة. اربط اللقطات المُنشأة بأفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعي ليقود سرد القصة.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

منصة متكاملة، من النص إلى الفيديو

انتقل إلى ما هو أبعد من المقاطع القصيرة إلى فيديو مكتمل على منصة شاملة واحدة. الصق الموجز في سير عمل من النص إلى الفيديو، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، وبناء لوحة القصة، وإنشاء لقطات b-roll متطابقة، وإضافة مسارات تعليق صوتي ديناميكي وترجمة نصية لفيديو جاهز للنشر.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يعرض إعلان فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي لمنتج غير مذيّل بعلامة تجارية مع عبارة توضيحية "Shop the drop" وشارة واجهة مستخدم مكتوب عليها "Video ad"، على خلفية بلون الخزامى.

عزّز تفاعل المشترين مع إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي

جلسات التصوير مع الوكالات تستهلك الميزانيات والأسابيع. ينشئ المسوّقون لقطات انتقالية ومشاهد حركية لافتة للانتباه انطلاقًا من نص مكتوب لتوفير الوقت وزيادة تفاعل المشترين، ثم يدرجونها في فيديوهات تسويقية جاهزة لكل قناة خلال دقائق.

هاتف ذكي يعرض مقطعاً اجتماعياً قصيراً عمودياً يتضمن عبارة جذب بعنوان 'Watch this' مع أيقونات تفاعل ولقطات b-roll انتقالية، على خلفية بلون النعناع.

مقاطع اجتماعية تعزّز نطاق وصولك

تصوير مقاطع جديدة يوميًا عملية بطيئة وغير متسقة. حوّل أفكارك السريعة إلى لقطات b-roll سينمائية وبدايات جذابة تعزّز الوصول، ثم انشر مقاطع TikTok وReels وShorts قابلة للانتشار باستخدام سير عمل فيديو TikTok مصمم لزيادة التفاعل.

عرض توضيحي لمنتج مع بطاقة مقدّم وعرض مقاطع b-roll قريبة في صور مصغّرة، موصولة بعلامات قص سلسة، مع شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها 'Product demo'، على خلفية بلون أزرق سماوي.

عروض المنتجات مع لقطات B-Roll سلسة

تصوير عرض توضيحي متقن يتطلّب تخطيطًا ومعدات وعملية مونتاج. صف الميزة التي تريد إبرازها، وأنشئ لقطات b-roll ولقطات مقرّبة ذات صلة تكمل فيديو عرض المنتج مع انتقالات سلسة، ليبدو كأنه مصوَّر في الاستوديو وجاهز للنشر.

مشهد تفسيري يضم بطاقة مقدّم، ومخططًا تصوريًا لعُقد مترابطة، وصورًا مصغّرة لمقاطع b-roll داعمة تحمل شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها 'Explainer'، على خلفية بلون الخزامى.

فيديوهات توضيحية وسرد بصري

من الصعب توضيح الأفكار المجرّدة بالاعتماد على متحدثين فقط. أضف مفاهيم متحركة ولقطات داعمة ليقدّم فيديو بالذكاء الاصطناعي شروحات تجعل الموضوعات المعقدة سهلة الفهم، وتحول النصوص الثقيلة إلى سرد بصري واضح وجذاب.

واجهة وحدة تدريبية خطوة بخطوة تعرض صورًا مصغّرة لمقاطع b-roll لنمط الحياة للخطوة 1 والخطوة 2، مع شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها "Training"، وبطاقة مدرّب بجانبها، على خلفية بلون أخضر فاتح.

توسيع نطاق إنشاء محتوى التدريب

إعادة تصوير لقطات التدريب مع كل تحديث أمر مكلف. أنشئ مشاهد بأسلوب حياتي توضّح وتشرح كل خطوة في فيديو تدريبي، ثم عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو للحفاظ على سير عملية إنتاج المحتوى كلما تغيّر المحتوى التدريبي.

محرر قناة لصنّاع المحتوى الطويل مع قائمة حلقات وشبكة مكتبة وسائط لمقاطع b-roll قابلة لإعادة الاستخدام، وبطاقة منشئ محتوى وتميمة Orby خضراء، على خلفية زرقاء سماوية.

القنوات الطويلة المدى وقنوات صُنّاع المحتوى

توقّف عن البحث عن مواد جديدة لكل حلقة أو بودكاست أو مشروع لإعادة توظيف المحتوى. أنشئ عددًا غير محدود من لقطات الـ b-roll عند الطلب لدعم سير عمل مولّد فيديوهات YouTube، مع الحفاظ على مظهر متّسق لصنّاع المحتوى عبر مئات الحلقات.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيفية العمل

كيف يعمل مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي

أنشئ لقطات b-roll سينمائية في أربع خطوات تنقلك من موجّه مكتوب إلى لقطات مصقولة جاهزة للمونتاج.

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الخطوة 1: اختر النمط الذي تريده

اختر التنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع والطابع البصري، ثم حدّد الأجواء وتوجيه المشهد.

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الخطوة 2: اكتب الموجّه الخاص بك

صف المشهد الذي تريده أو أضف صورة مرجعية، وسيقوم النظام بتخطيط اللقطة.

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الخطوة 3: أنشئ اللقطات

يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll سينمائية بحركة سلسة خلال دقائق، دون الحاجة إلى مكتبات لقطات جاهزة أو تصوير فعلي.

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الخطوة 4: التنقيح والتصدير

اضبط الإيقاع والانتقالات والألوان، ثم صدّر الفيديو بأي نسبة عرض إلى ارتفاع للإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو YouTube.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي يحوّل موجّه نصي أو صورة مرجعية إلى لقطات جاهزة للمونتاج. يقرأ هذا الأداة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي النص الذي تكتبه، يحدّد المشاهد التي تحتاجها، ثم ينشئ لقطات سينمائية انتقالية، ولقطات للمنتج، وخلفيات متحركة لفيديو بدون ظهور وجه أو لأي مشروع آخر.

هل يقدّم b-roll بالذكاء الاصطناعي نتائج احترافية على الشاشة؟

نعم. يتم إنشاء اللقطات باستخدام نماذج رائدة متاحة في HeyGen مثل Sora وVeo وKling وSeedance، مع حركة سلسة، وإضاءة واقعية، وعمق واضح. يمكنك تحسين الإيقاع، والانتقالات، وتصحيح الألوان داخل مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يقدّم كل مشهد نتائج احترافية.

هل يجب أن أبحث مطولاً في مواقع الصور أو Pexels للحصول على لقطات b-roll؟

لا. بدلاً من البحث في مواقع الصور الجاهزة مثل Pexels، يقوم المولّد بتحديد المشاهد التي يحتاجها نصك بذكاء ويُنشئ لقطات b-roll جديدة عند الطلب. كما تحتفظ أيضاً بمكتبة وسائط من المقاطع التي تم إنشاؤها لإعادة استخدامها عبر مختلف المشاريع.

هل يمكنني إنشاء لقطات b-roll من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بي؟

نعم. ما عليك سوى إدراج مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك، وسيضيف النظام حركة طبيعية، وتحريكًا للكاميرا، وانتقالات سلسة. إنها أسرع طريقة لتحويل الأصول الموجودة لديك إلى لقطات لفيديو منتج، دون إعادة تصوير أو اشتراك في مواقع الصور والفيديو الجاهزة.

هل يمكنني رفع فيديو خاص بي وإضافة لقطات b-roll باستخدام محرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. حمّل الفيديو الخاص بك وسيتيح لك المحرر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إضافة لقطات B-roll في المواضع التي تعزّز رسالتك. يساعدك إدراج اللقطات التوضيحية المناسبة على تحسين فيديوهاتك وجعل محتواك يبدو احترافياً، من دون قضاء ساعات في المونتاج اليدوي.

هل يمكنني إضافة ترجمات وكتابات توضيحية إلى لقطات الـ b-roll بنقرة واحدة؟

نعم. يقوم مولّد الترجمات بإضافة الترجمات النصية والعناوين الفرعية بنقرة واحدة، ثم يزامنها مع التعليق الصوتي. يمكنك تنزيل ملف فيديو قابل للمشاركة بأي نسبة عرض إلى ارتفاع، مع تضمين مسار الترجمة داخل الفيديو أو الاحتفاظ به كمسار منفصل.

هل يمكنني استخدام لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي تجارياً في الإعلانات وأعمال العملاء؟

نعم. اللقطات التي يتم إنشاؤها ضمن خطة مدفوعة تأتي مع حقوق تجارية كاملة للإعلانات، وإطلاق المنتجات، وأعمال العملاء. يمكنك إدراج المقاطع في سير عمل صانع إعلانات بالذكاء الاصطناعي أو في أي مادة تسليم. التصديرات المجانية تتضمّن علامة مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك استخدامًا تجاريًا كاملاً.

كم يمكنني إنشاء من لقطات b-roll، وهل هناك حد لعدد المقاطع؟

يمكنك إنشاء مقاطع بيئة ولقطات مقرّبة للمنتجات وخلفيات متحركة على دفعات في مكتبة التطبيق قبل عملية المونتاج الرئيسية. تتيح لك الخطط المدفوعة عمليات إنشاء غير محدودة، بحيث يمكنك بناء مكتبة كاملة من اللقطات الإضافية لحملة أو قناة دون رسوم لكل مقطع.

لماذا تستخدم مولّد لقطات b-roll بدلاً من مكتبة لقطات جاهزة؟

توفّر مكتبات المقاطع الجاهزة لقطات عامة تستخدمها علامات تجارية أخرى، كما أن رسوم الترخيص تتراكم مع الوقت. يتيح لك مولّد لقطات b-roll إنشاء مشاهد مخصّصة تمامًا للموقف والعلامة التجارية الخاصة بك، بحيث تبدو العناصر البصرية أصلية. يمكنك دمجه مع مولّد نصوص الفيديو للتخطيط والإنتاج في مكان واحد.

هل يناسب مولّد لقطات الـ b-roll سير عمل المونتاج لديك والتكاملات التي تستخدمها؟

نعم. واجهة العمل المعتمدة على المشاهد تتوافق مع سير عمل تحرير الفيديو الحالي، مع تكامل عبر API للمهام الدفعيّة. يتم إنشاء لقطات b-roll بما يتناسب مع طابع مشروعك، بحيث تندمج اللقطات الانتقالية مباشرة في المخطط الزمني للفيديو دون أن تعيق تدفقك الإبداعي.

هل مُنشئ لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي مجاني، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟

يمكنك البدء مجاناً دون بطاقة ائتمان وإنشاء لقطات لاختبار سير العمل، مع وجود علامة مائية على عمليات التصدير المجانية. تزيل الباقات المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً العلامة المائية، وتتيح دقة أعلى، وفيديوهات أطول، وحقوق استخدام تجارية كاملة.

هل يمكنني إضافة تعليق صوتي إلى لقطات b-roll وتنزيل الفيديو النهائي؟

نعم. يمكنك ربط المقاطع التي يتم إنشاؤها مع مقدّم، وسرد باستخدام مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى، وترجمة نصية في المشروع نفسه. يتم تصيير كل شيء معًا على خط زمني واحد، ويمكنك تنزيل الفيديو النهائي بجودة HD أو مشاركته مباشرة على قنواتك.

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