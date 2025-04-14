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مولّد لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي لفيديو سينمائي

حوّل موجّه نصي بسيط إلى لقطات b-roll سينمائية خلال دقائق. يوفّر مولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي لقطات جاهزة للمونتاج من دون كاميرات، ومن دون رسوم على المواد الأرشيفية، ومن دون برامج تحرير، لاستخدامها في الإعلانات، والفيديوهات التوضيحية، ومحتوى الشبكات الاجتماعية.