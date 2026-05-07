كيف تحقق المؤسسات النجاح مع HeyGen

Miro
مميز

Miro

٧ مايو ٢٠٢٦
Coursera
مميز

Coursera

٧ مايو ٢٠٢٦
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كلمة "Fanneplay" بحروف عريضة سوداء على خلفية بيضاء.

Avatar Video · Localization

Fameplay

اطّلع على كيفية استخدام الاستوديو الحائز على جائزة إيمي Fameplay لمنصة HeyGen لإنتاج مقاطع فيديو متعددة اللغات بالذكاء الاصطناعي، ومواءمة المحتوى للأسواق المختلفة، والتوسّع من الجمهور التشيكي إلى الجمهور العالمي.

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رجل بلحية صغيرة يرتدي زياً داكناً في حديقة يابانية، مع شعار بونساي متوهج ونص «BONSAI MARKETING» فوق الصورة.

Avatar Video · Marketing

Bonsai للتسويق

اكتشف كيف يستخدم Bryan Fikes منصة HeyGen لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو، وتوفير أكثر من 700 ساعة، وزيادة التحويلات، وتوسيع نطاق وكالته التسويقية.

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شعار Telemundo يتضمن حرف T أحمر بتصميم مميز ونصًا أسود.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

اكتشف كيف تعاونت Telemundo مع HeyGen لإنشاء مقاطع بث لكأس العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وضعت المعلّقين في مواقع سينمائية مستحيلة مع تلبية متطلبات السرعة والجودة للبث التلفزيوني المباشر.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

تستخدم Zarin TV أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لحماية الصحفيين، والحفاظ على سريتهم، ومشاركة القصص من أفغانستان بأمان مع الجماهير حول العالم.

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شعار Indegene حيث تتكوّن حروف "in" من كتل هندسية باللونين الوردي والأزرق، وكلمة "degene" مكتوبة بنص أزرق.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

شركة Indegene وسّعت نطاق إنتاج الفيديوهات الطبية المتوافقة مع اللوائح باستخدام منصة HeyGen لفيديوهات الذكاء الاصطناعي، مما سرّع وتيرة التسليم، وخفّض التكاليف، ومكّن من تقديم محتوى متعدد اللغات على مستوى العالم.

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شعار المنتدى الاقتصادي العالمي

Video Translation · Localization

المنتدى الاقتصادي العالمي

اكتشف كيف استفاد المنتدى الاقتصادي العالمي من الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتقديم خطابات متعددة اللغات، متجاوزًا حواجز اللغة ومتاحًا الوصول إلى جمهور عالمي.

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شعار Stratasys

Video Translation · L&D

Stratasys

تعرّف كيف تستخدم Stratasys منصة HeyGen لتعريب التدريب التقني على نطاق واسع، وزيادة مشاهدات الفيديو بنسبة 120%، وتوفير أكثر من 1 مليون دولار في تكاليف الترجمة.

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شعار Advantive

Avatar Video · L&D

Advantive

تعرّف كيف تستخدم Advantive منصة HeyGen لخفض وقت إنشاء مواد التدريب بنسبة 50%، وتقديم تجارب تعلّم ذاتي مشوّقة، وتوسيع جهود التطوير لتشمل أكثر من 600 موظف.

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رجل حليق الرأس وملتح يرتدي قميصاً أزرق داكناً. يظهر شعار "SCHOOL OF AI" في الزاوية السفلية اليسرى.

Avatar Video · Localization

مدرسة الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف تستخدم School of AI منصة HeyGen لإنشاء دورات في الذكاء الاصطناعي وترجمتها بسرعة أكبر بمقدار 10 أضعاف، والوصول إلى المتعلمين في أكثر من 70 دولة، مع توفير 80–90% من وقت إنتاج الفيديو.

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Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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هل لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما الذي يمكن للشركات تعلمه من دراسات حالة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية HeyGen؟

توضح دراسات حالة الذكاء الاصطناعي من HeyGen كيف تقلص الشركات وقت الإنتاج، وتوسع نطاق المحتوى عالميا، وتعزز الإبداع. تنجز الفرق مقاطع الفيديو خلال ساعات، وتقدم الوكالات محتوى بلغات متعددة، وتحول العلامات التجارية حملاتها إلى واقع باستخدام الأفاتارات، ما يخفض التكلفة ويتيح سرد قصص عالية الجودة وقابلة للتوسع عبر مختلف الأسواق.

كيف أثبتت دراسات حالة التسويق بالذكاء الاصطناعي تحقيق تفاعل أفضل وعائد أعلى على الاستثمار باستخدام HeyGen؟

توضح دراسات حالة الذكاء الاصطناعي من HeyGen كيف تسهم مقاطع الفيديو المخصصة والقابلة للتوسع في تعزيز التفاعل والعائد على الاستثمار. فقد ضاعفت العلامات التجارية معدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء باستخدام مقاطع فيديو الإعداد، وحققت تفاعلا أكبر بثلاثة أضعاف عبر حملات مصممة خصيصا، ووسعت نطاق وصولها عالميا من خلال محتوى متعدد اللغات، مما يثبت أن HeyGen تمكّن المسوقين من توسيع نطاق التخصيص وخفض التكاليف وتعظيم الأثر.

ما النتائج التي تعرضها دراسات حالة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر HeyGen لأغراض التدريب والتعلم؟

توضح دراسات حالة HeyGen حول الذكاء الاصطناعي في التعليم كيف تحسّن المؤسسات والشركات نتائج التعلّم. تتيح الأفاتارات تمثيل الأدوار لممارسة المهارات، وتساعد الشركات على تحديث التدريب على الامتثال، وتمكّن فرق الرعاية الصحية من تسريع إنشاء المحتوى الطبي، وتتيح للمعلمين تقديم دروس متعددة اللغات، مما يجعل التدريب أكثر تفاعلا وقابلية للتوسع وفعالية في المدارس والشركات وبرامج التطوير المهني.

كيف تستخدم دراسات الحالة حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية HeyGen لتحسين التواصل وخفض التكاليف؟

توضح دراسات حالة HeyGen للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية كيف يحسّن مقدمو الخدمات التواصل، ويخفضون التكاليف، ويوسّعون نطاق الوصول. يشارك الأطباء المعرفة الطبية عبر مقاطع فيديو توضيحية، وتقلّص الفرق وقت إنتاج المحتوى التدريبي بنسبة 50%، ويوسّع مقدمو الخدمات نطاق محتوى الشهادات متعدد اللغات، ما يتيح تقديم محتوى تعليمي دقيق وفعّال من حيث التكلفة للمرضى والمتخصصين والجمهور حول العالم.

كيف استخدمت مجموعة Würth إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتحقيق النجاح؟

انتقلت Würth من التواصل الكتابي إلى نهج يضع الفيديو في المقام الأول، باستخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات تعتمد على الأفاتار. ونجحت في خفض تكاليف الترجمة بنسبة 80%، وتقليص وقت الإنتاج إلى النصف، وتمكين الموظفين من إتقان المنصة خلال 45 دقيقة فقط، ما جعل التدريب والتواصل العالميين أكثر تفاعلا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

ما الذي يمكن للشركات تعلمه من تجربة Komatsu ضمن قصص العملاء حول استخدام أفاتارات الذكاء الاصطناعي؟

توضح دراسة حالة Komatsu حول الذكاء الاصطناعي كيف يمكن للشركات استخدام أفاتارات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريب والتواصل. ومن خلال إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات ومتسقة وجذابة، رفعت Komatsu معدلات إكمال التدريب إلى نحو 90%، وعززت الاحتفاظ بالمعلومات، وخفضت تكاليف الإنتاج. ويبرز نجاحها كيف توضح قصص نجاح العملاء في استخدام الذكاء الاصطناعي إمكانات حلول التعلم القابلة للتوسع والمتسقة مع هوية العلامة التجارية، والتي يمكن توسيع نطاقها ليتجاوز التدريب ويشمل التسويق والتواصل العالمي.

كيف حسّنت trivago نتائجها التسويقية باستخدام دراسات الحالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

توضح تجربة trivago مع HeyGen كيف يمكن لدراسات حالة التسويق بالذكاء الاصطناعي أن تسهم بفاعلية في تبسيط توطين الفيديو. فمن خلال الاستفادة من أدوات الترجمة والأفاتارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، خفّضت trivago وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف، موفرة بذلك 3–4 أشهر، ووطّنت الإعلانات التلفزيونية بسرعة في 30 سوقا، وحافظت على هوية متسقة للعلامة التجارية، ما أتاح تحقيق نتائج تسويقية قابلة للتوسع وفعالة وعالية الجودة.

كيف استفادت Ogilvy من أفاتارات الذكاء الاصطناعي في دراسات حالة التسويق بالذكاء الاصطناعي؟

تعاونت Ogilvy مع HeyGen لإنشاء فيديوهات تسويقية مؤثرة عاطفيا تعتمد على الأفاتارات، مثل حملة تستهدف الجيل Z وتظهر فيها شخصية أحد المغنين. وباستخدام أفاتارات HeyGen، أنتجت محتوى مخصصا وموطنا بدرجة عالية وعلى نطاق واسع، ما عزز التواصل مع الجمهور وحافظ على النبرة العاطفية وزاد التفاعل عبر الأسواق.