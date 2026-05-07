توضح دراسات حالة الذكاء الاصطناعي من HeyGen كيف تسهم مقاطع الفيديو المخصصة والقابلة للتوسع في تعزيز التفاعل والعائد على الاستثمار. فقد ضاعفت العلامات التجارية معدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء باستخدام مقاطع فيديو الإعداد، وحققت تفاعلا أكبر بثلاثة أضعاف عبر حملات مصممة خصيصا، ووسعت نطاق وصولها عالميا من خلال محتوى متعدد اللغات، مما يثبت أن HeyGen تمكّن المسوقين من توسيع نطاق التخصيص وخفض التكاليف وتعظيم الأثر.