Stratasys هي شركة رائدة عالميًا في التصنيع بالإضافة، تمكّن عملاءها من الإبداع بلا حدود من أجل عالم أكثر كفاءة من حيث التكلفة، وأكثر تخصيصًا واستدامة. بصفته مدير التدريب العالمي، يقود Michael Muenchow برامج التدريب التقني لعملاء الشركة وفرق الخدمة، بما يضمن قدرة الفرق حول العالم على تشغيل معدات Stratasys بأقصى وقت تشغيل ممكن، وكفاءة عالية، وسير عمل مُحسَّن.

يتحمّل فريق مايكل مسؤولية إعداد وتقديم التدريب التقني الذي يدعم العملاء ومهندسي الخدمة وفرق المبيعات وأصحاب المصلحة الداخليين عبر مختلف المناطق. ومع تغيّر تفضيلات التعلّم، أصبح الفيديو محورياً في الطريقة التي تقدّم بها Stratasys المعرفة، لكن توسيع نطاق تدريب الفيديو عالي الجودة عالمياً أدّى إلى ظهور تحديات جديدة.

إدارة التحديثات وتوطين المحتوى في التدريب بالفيديو

في شركة Stratasys، يُعد الفيديو أحد الطرق الأساسية التي يتعلم بها الناس. يعتمد العملاء وفرق الخدمة على مقاطع فيديو تعليمية قصيرة، ومحتوى عند الطلب، وأسلوب تعلّم يشبه YouTube للحصول على الإجابات بسرعة وفي السياق المناسب.

قال مايكل: "الفيديو هو الطريقة التي يتعلم بها معظم الناس هذه الأيام. من المهم بالنسبة لنا أن نطوّر المحتوى بكفاءة، وأن نطوّره بما يناسب جميع الفئات."

قبل HeyGen، كان إنشاء فيديوهات التدريب يواجه تحديين رئيسيين: تحديث المحتوى وتوطينه.

بمجرد تسجيل فيديو التدريب، كانت حتى التغييرات البسيطة التي تُطرح خلال دورة المراجعة تعني غالبًا العودة إلى الاستوديو لإعادة تصوير المحتوى. أدى ذلك إلى إبطاء عملية النشر وخلق صعوبات لمصممي المواد التعليمية.

قال مايكل: "إذا كان لدى المراجع ملاحظات، كان علينا أن نجد طرقاً لإعادة العمل أو إعادة التصوير. هذا كان يضيف وقتاً وتعقيداً."

كانت عملية التوطين عائقًا أكبر. لدعم الجماهير العالمية، اعتمدت Stratasys سابقًا على أصحاب المصلحة الداخليين للمساعدة في ترجمة مقاطع الفيديو أو إعادة إنتاجها بلغات أخرى. وكان الاستعانة بمصادر خارجية للترجمة وإنتاج الفيديو غالبًا ما يكون مكلفًا للغاية.

قال مايكل: "من دون إتاحة التوطين عبر HeyGen، لم نكن ببساطة لنتمكن من القيام بذلك على هذا النطاق."

استخدام HeyGen لإنشاء المحتوى مرة واحدة وتوطينه عالميًا

قدّم HeyGen لشركة Stratasys طريقة جديدة لإعادة التفكير في تدريب الفيديو بالكامل. فبدلًا من إعادة تسجيل المحتوى، أصبح بإمكان فريق Michael الآن العودة إلى المنصة، وتعديل النصوص، وإعادة إنشاء الفيديوهات دون الحاجة إلى الرجوع إلى استوديو تسجيل. أدى ذلك إلى تسريع دورات المراجعة وجعل تحديث المحتوى أكثر سهولة بكثير.

لكن التحول الأكبر جاء من التوطين.

باستخدام HeyGen، يمكن لشركة Stratasys الآن إنشاء فيديو تدريبي مرة واحدة ثم تعريبه إلى لغات متعددة من خلال الترجمة الدفعية، وقواميس المصطلحات الخاصة بالعلامة التجارية، وقواعد النطق الإلزامية، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في مجال عالي التقنية.

قال مايكل: "لدينا الكثير من المصطلحات التي لا تُستخدم على نطاق واسع عبر اللغات المختلفة، وإمكانية التحكم في الترجمة وطريقة النطق أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."

في كثير من الحالات، تكون مقاطع الفيديو المترجمة جاهزة للنشر فورًا. وفي حالات أخرى، تضمن خطوة مراجعة خفيفة الدقة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل بالكامل أو الاستعانة بمورّدين خارجيين.

كما أتاح HeyGen إنشاء مقاطع تدريبية يقودها الأفاتار عبر مختلف الإدارات. يستخدم فريق مايكل الأفاتارات للتدريب الموجّه للعملاء وفرق الخدمة، بينما تستخدمها فرق أخرى، مثل فريق الهندسة العالمية، في التدريب الداخلي التقني وتدريب التحكم.

تبسيط تقديم نظام إدارة التعلّم LMS ومسارات التعلّم المخصّصة

إحدى أكثر المزايا تأثيرًا بالنسبة لشركة Stratasys هي تصدير SCORM والمشغّل متعدد اللغات. يتيح ذلك للفريق تحميل مادة تدريبية واحدة فقط إلى نظام إدارة التعلّم لديهم وتقديمها على مستوى عالمي. يتلقّى المتعلّمون المحتوى تلقائيًا باللغة الأنسب لهم.

قال مايكل: "ذلك المشغّل متعدد اللغات مهم للغاية. يمكننا إنشاء عنصر واحد، وتعيينه على مستوى العالم، ليحصل المستخدم على تجربة تناسبه بأفضل طريقة ممكنة."

تتيح HeyGen أيضًا التعلم المتفرّع والقائم على السيناريوهات. في سير العمل المعقّد، مثل استكشاف الأعطال أو تركيب الآلات، يمكن للمتعلمين اختيار المسارات التي تطابق حالتهم المحددة بدلًا من الشعور بالإرهاق بسبب فيديو تعليمي طويل.

قال مايكل: "يمكننا إنشاء النسختين معًا وترك المتعلمين يتابعون ما هو مناسب لهم في اللحظة نفسها."

تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف في برامج التدريب العالمية

منذ اعتماد HeyGen، شهدت Stratasys تأثيرًا واضحًا وقابلًا للقياس:

زيادة بنسبة 120% في عدد مشاهدات فيديوهات YouTube، مدفوعة بالمحتوى الموطّن

أكثر من 1 مليون دولار في التكاليف المتجنبة المحسوبة بفضل عدم الاستعانة بمصادر خارجية لترجمة الفيديو وتعريبه

تحديثات محتوى أسرع دون الحاجة للعودة إلى الاستوديو

تقديم برامج تدريب عالمية بسهولة أكبر وقابلية أعلى للتوسّع من خلال التكامل مع نظام إدارة التعلّم (LMS)

قال مايكل: "هذه أمور لم نكن نستطيع فعلها حقًا من قبل. الآن نصل إلى العملاء وفرق الخدمة وفرق المبيعات بطرق لم تكن ممكنة من قبل."

بعيدًا عن الأرقام، جعلت HeyGen تجربة تطوير برامج التدريب أكثر بساطة. يمكن لمصممي المحتوى التعليمي العمل باستخدام الأدوات المألوفة مثل PowerPoint، واستيراد المحتوى، وإضافة النصوص، وترك الأفاتارات تتولى تقديم التدريب.

قال مايكل: "إذا كنت تعرف كيفية إعداد عرض تقديمي، فيمكنك استخدام HeyGen. إنه متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام."

بالنسبة لمايكل، يُعد جانب الشراكة نفسه أحد أهم جوانب HeyGen.

قال: "ما أحبه في HeyGen هو شعوري بأننا ننمو معًا. أن يتم الإصغاء إليّ كعميل على مستوى المؤسسات، وأن أقدّم الملاحظات وأرى أنها تتحول إلى تحسينات حقيقية. هذا أمر مهم."

نصيحته للآخرين بسيطة: «استكشف الأداة وجرّب بنفسك».

قال مايكل: "جرّب التوطين. جرّب الأفاتارات. أنشئ نسخة مطابقة لنفسك. اختبر نبرات مختلفة". "إذا لم تمنح HeyGen فرصة للتجربة، فأنت تتنازل عن فرصة الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص".