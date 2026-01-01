برايان فايس هو مؤسس Bonsai Marketing، حيث يساعد الشركات على النمو من خلال أنظمة تسويق أكثر ذكاءً، والأتمتة، وفيديو بالذكاء الاصطناعي.
على مدى السنوات الـ25 الماضية، أنشأ برايان عدة وكالات تسويق وساعد الشركات على التكيّف مع كل تحول رئيسي في التسويق الرقمي.
مع تحوّل الفيديو إلى واحدة من أكثر الوسائل فعالية لبناء الثقة عبر الإنترنت، لاحظ التحدي نفسه يتكرر مرارًا وتكرارًا: كانت الشركات تدرك أنها تحتاج إلى الفيديو، لكنها كانت تواجه صعوبة في إنتاجه بشكل مستمر.
اليوم يستخدم برايان HeyGen لمساعدة العملاء على إنشاء كل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو الترويجية وصفحات الهبوط وصولًا إلى محتوى المبيعات ومواد التدريب. وخلال هذه الرحلة، أنشأ أكثر من 300 فيديو، ووفر أكثر من 700 ساعة من وقت الإنتاج، وبنى سير عمل يجعل الفيديو عالي الجودة متاحًا للشركات من جميع الأحجام.
جعل الفيديو الاحترافي خيارًا عمليًا لكل نشاط تجاري
بالنسبة لبرايان، تبدأ كل استراتيجية تسويق ناجحة بقصة.
قال برايان: "كل شيء قصة. لا يهمني ما الذي تبيعه. لا يهمني ما الذي تفعله. الفيديو هو الراوي الطبيعي."
لم تكن التحدي في إقناع العملاء بفعالية الفيديو، بل في جعل عملية الإنتاج ميسورة التكلفة بما يكفي لاستخدامها باستمرار.
قال برايان: "كان الأمر مكلفًا. كانت المعدات مكلفة. كان الوقت مكلفًا. كنت تحتاج إلى عدة أشخاص لتنفيذه بشكل جيد."
بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، لم يكن استثمار آلاف الدولارات في كل فيديو أمرًا واقعيًا.
قال: "عندما تكون منشغلاً بإدارة تكاليف الوقود مقارنةً بمبلغ 2,000 دولار لفيديو واحد، فأنت تعرف مسبقًا ما سيكون القرار."
أراد برايان من العملاء نشر الفيديو بالقدر نفسه الذي ينشرون به التدوينات ورسائل البريد الإلكتروني أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يقتصروه على عدد محدود من الحملات كل عام.
هناك غيّرت HeyGen سير عمله.
"لقد كان HeyGen مناسبًا تمامًا لنا بفضل السرعة، وجودة الرسائل، وكمية الحركة الكافية لمنحه طابعًا سينمائيًا لافتًا دون مبالغة. وفوق ذلك، فهو ببساطة منخفض التكلفة. نقطة."
جعل الفيديو جزءًا من كل استراتيجية تسويق
بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع مستقل، أصبح برايان يدمجه الآن في معظم تعاملاته مع العملاء.
يُنشئ فريقه مقاطع فيديو لمواقع الويب، وصفحات الهبوط، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والتدريب، وتمكين فرق المبيعات، مما يجعل الفيديو جزءًا ثابتًا من طريقة تواصل الشركات.
"HeyGen هي فعلاً الجزء الذي يُكمل عملية الإبداع" قال برايان. "الجميع يستطيع إعداد طبق من السباغيتي، لكن الفارق يكون في كرات اللحم وتلك الصلصة الإضافية. عندما تنتهي من موقع إلكتروني جيد، تكون قد أعددت المحتوى بطريقة صحيحة، وضمّنت كل الخدمات التي يقدّمونها، ثم تضيف إليه البنية الصحيحة للفيديو."
يتجاوز الأثر مجرد إنشاء المزيد من المحتوى.
قال: "نحن نرى زيادة في معدلات التحويل، ومعدلات التحويل تعني المزيد من الدولارات لصاحب العمل."
نظرًا لأن إنشاء مقاطع فيديو جديدة لم يعد يتطلب جهدًا إنتاجيًا كبيرًا، يمكن لبرايان الآن أن يوصي باستخدام الفيديو في المواضع التي كان العملاء يعتمدون فيها سابقًا على النصوص أو الصور الثابتة فقط.
توسيع إنتاج الفيديو دون إبطاء وتيرة العمل
قبل اعتماد HeyGen، كان إنشاء فيديو تسويقي واحد يتطلّب في العادة أسابيع من التخطيط، والعديد من الاجتماعات، وتنسيق عملية الإنتاج.
«في السابق، كان الأمر يتطلّب خمسة اجتماعات. وكان يحتاج إلى شخصين على الأقل. وكان يستغرق أسبوعين على الأقل، إن لم يكن ثلاثة، للوصول إلى مرحلة: ’هذا ما سأقوم بتصويره‘. هذا يعني 25 أو 30 ساعة.»
اليوم، أصبحت العملية مختلفة تمامًا.
قال برايان: "إذا خطرت لي فكرة، أُدرجها مباشرة في سير العمل الخاص بي. خمس عشرة دقيقة. أظن أنني وصلت إلى مرحلة أستطيع فيها إنجاز بعض الأشياء في أقل من عشر دقائق."
هذا التحول غيّر الطريقة التي يتعامل بها برايان مع إنتاج المحتوى. فبدلًا من الاختيار بعناية لأي الفيديوهات تستحق الجهد، أصبح بإمكان فريقه إنتاج الفيديوهات كلما احتاجوا إليها لحملات التسويق.
قال برايان: "لقد أصبحت HeyGen الطبقة العليا التي تساعدني على تنفيذ جميع الأجزاء الفردية. فهي تتيح لي استعادة قدر من وقتي ومساحتي الشخصية، مع تقديم منتج احترافي وعالي الجودة."
منذ اعتماد HeyGen، أنشأ برايان أكثر من 300 فيديو، ويقدّر أنه وفّر أكثر من 700 ساعة، ويخطط لنشر ما بين 10 إلى 15 فيديو يوميًا مع استمرار نمو أعماله.
مساعدة الشركات الصغيرة على التسويق بأسلوب يشبه العلامات التجارية الكبرى
يعمل برايان مع المقاولين والمحامين ومؤسسات التدريب وشركات خدمات المنازل وغيرها من الشركات المحلية التي لا تمتلك فرق فيديو مخصصة.
يريد الكثيرون استخدام الفيديو لكنهم يفترضون أنه خارج متناولهم.
بدلًا من الاعتماد على فرق إنتاج باهظة التكلفة، يساعد برايان عملاءه على استخدام HeyGen لإنشاء فيديو احترافي عند الطلب.
"أصبح HeyGen أداة يمكنني أن أقول بثقة: 'جرّب هذا بنفسك'، لأن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم وصلت إلى مستوى يناسب أي درجة من الخبرة"، قال برايان. "هناك دائمًا مساحة في منصة الفيديو HeyGen لمساعدتهم على إيجاد الحلول وسرد قصصهم."
بالنسبة لبرايان، فإن أكبر فائدة ليست مجرد إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو، بل مساعدة الشركات على التواصل بشكل أكثر اتساقًا وتحويل المزيد من العملاء.
"كل عميل استخدمت له هذه الأداة بالشكل الصحيح يشهد زيادة في معدلات التحويل"، قال برايان. "وأستطيع أن أقول بلا أدنى شك إن HeyGen ضاعفت على الأقل، إن لم تكن قد زادت إلى ثلاثة أضعاف، مستوى النجاح الذي يحققه عملائي في معدلات التحويل."
"HeyGen أتاحت لي توسيع وكالتي الخاصة إلى سبعة أرقام خلال عام واحد. لقد سمحت لي بالتوسع كما لو أن لدي فريقًا من 12 إلى 15 شخصًا يعملون لدي بدوام كامل"، قال برايان.