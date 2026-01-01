برايان فايس هو مؤسس Bonsai Marketing، حيث يساعد الشركات على النمو من خلال أنظمة تسويق أكثر ذكاءً، والأتمتة، وفيديو بالذكاء الاصطناعي.

على مدى السنوات الـ25 الماضية، أنشأ برايان عدة وكالات تسويق وساعد الشركات على التكيّف مع كل تحول رئيسي في التسويق الرقمي.

مع تحوّل الفيديو إلى واحدة من أكثر الوسائل فعالية لبناء الثقة عبر الإنترنت، لاحظ التحدي نفسه يتكرر مرارًا وتكرارًا: كانت الشركات تدرك أنها تحتاج إلى الفيديو، لكنها كانت تواجه صعوبة في إنتاجه بشكل مستمر.

اليوم يستخدم برايان HeyGen لمساعدة العملاء على إنشاء كل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو الترويجية وصفحات الهبوط وصولًا إلى محتوى المبيعات ومواد التدريب. وخلال هذه الرحلة، أنشأ أكثر من 300 فيديو، ووفر أكثر من 700 ساعة من وقت الإنتاج، وبنى سير عمل يجعل الفيديو عالي الجودة متاحًا للشركات من جميع الأحجام.

جعل الفيديو الاحترافي خيارًا عمليًا لكل نشاط تجاري

بالنسبة لبرايان، تبدأ كل استراتيجية تسويق ناجحة بقصة.

قال برايان: "كل شيء قصة. لا يهمني ما الذي تبيعه. لا يهمني ما الذي تفعله. الفيديو هو الراوي الطبيعي."

لم تكن التحدي في إقناع العملاء بفعالية الفيديو، بل في جعل عملية الإنتاج ميسورة التكلفة بما يكفي لاستخدامها باستمرار.

قال برايان: "كان الأمر مكلفًا. كانت المعدات مكلفة. كان الوقت مكلفًا. كنت تحتاج إلى عدة أشخاص لتنفيذه بشكل جيد."

بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، لم يكن استثمار آلاف الدولارات في كل فيديو أمرًا واقعيًا.

قال: "عندما تكون منشغلاً بإدارة تكاليف الوقود مقارنةً بمبلغ 2,000 دولار لفيديو واحد، فأنت تعرف مسبقًا ما سيكون القرار."

أراد برايان من العملاء نشر الفيديو بالقدر نفسه الذي ينشرون به التدوينات ورسائل البريد الإلكتروني أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يقتصروه على عدد محدود من الحملات كل عام.

هناك غيّرت HeyGen سير عمله.

"لقد كان HeyGen مناسبًا تمامًا لنا بفضل السرعة، وجودة الرسائل، وكمية الحركة الكافية لمنحه طابعًا سينمائيًا لافتًا دون مبالغة. وفوق ذلك، فهو ببساطة منخفض التكلفة. نقطة."

جعل الفيديو جزءًا من كل استراتيجية تسويق

بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع مستقل، أصبح برايان يدمجه الآن في معظم تعاملاته مع العملاء.

يُنشئ فريقه مقاطع فيديو لمواقع الويب، وصفحات الهبوط، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والتدريب، وتمكين فرق المبيعات، مما يجعل الفيديو جزءًا ثابتًا من طريقة تواصل الشركات.