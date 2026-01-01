Fameplay هو استوديو إنتاج حائز على جائزة إيمي ويقع مقره في براغ، ويتخصص في السينما والتلفزيون والرسوم المتحركة وسرد القصص السمعي البصري. منذ عام 2018، أنتجت الشركة كل شيء من العروض الحية والمسلسلات الكرتونية إلى منصات الترفيه الرقمية والمحتوى الدعائي للعلامات التجارية. في عام 2023، أدركت الشركة أن تغييرًا كبيرًا يلوح في الأفق.

قال لوكاش زاهورش، المنتج الرئيسي والشريك المؤسس في Fameplay: "عندما ظهر ChatGPT، بدأنا ننظر في الأدوات السمعية البصرية وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد في قطاع الصناعة السمعية البصرية".

بالنسبة لشركة إنتاج مقرّها في جمهورية التشيك، كان التوسع عالميًا دائمًا أمرًا صعبًا. فاللغة التشيكية يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص فقط، مما يحد من انتشار المحتوى المنتج محليًا. أوضح لوكاش: "في النهاية تبقى دائمًا منتجًا محليًا هنا".

تغيّر ذلك عندما اكتشفت Fameplay منصة HeyGen. من خلال الجمع بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي مع ترجمة الفيديو وسير عمل الدبلجة، تحولت Fameplay من استوديو إنتاج محلي إلى منتج لمحتوى عالمي متعدد اللغات.

قال لوكاش: "بالنسبة إليّ، كان ذلك بوابة لأصبح منتجًا لمحتوى عالمي متعدد اللغات".

تجاوز حدود الإنتاج والتعريب التقليدي

قبل اعتماد HeyGen، كان عملاء Fameplay يعتمدون بالكامل على سير عمل الإنتاج التقليدي.

قال لوكاش: "كانت الفرصة الوحيدة لإنتاج فيديو هي أن يخصّصوا وقتًا للذهاب إلى الاستوديو، والاستعداد للتصوير، وتصويره، ثم الانتظار من أجل المونتاج ومراجعته."

كانت العملية مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وصعبة التوسّع. وكان إنتاج محتوى متعدد اللغات أكثر تعقيدًا. كان بإمكان وكالات الترجمة توفير ترجمات نصية أو شروح، لكن تعريب الفيديو الكامل للأسواق الدولية كان في الغالب غير متاح للعديد من العملاء بسبب التكلفة وتعقيد عملية الإنتاج.

قال لوكاش: "لم ننتج محتوى دوليًا إلا بعد أن ربطنا جميع هذه الخطوات الخاصة بالتوطين معًا."

بعض المشاريع واجهت تحديًا أكبر بكثير: مقدمو العروض أنفسهم لم يكونوا موجودين. أحد أهم المشاريع الحالية لدى Fameplay يتمثل في إنشاء مذيعين اصطناعيين للأخبار الرياضية لمنصة Flashscore، منصة نتائج المباريات الرياضية العالمية التي يستخدمها ملايين المشجعين حول العالم.

قال لوكاش: "أرادوا وجهًا لكل دولة يتواجدون فيها."

بدلًا من توظيف مقدّمي عروض في كل سوق، أنشأت Fameplay أفاتارات فيديو بالذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى محلي مخصص على مستوى العالم.

قال: "لقد أتاح لهم هذا تقديم محتوى دولي."

اختيار HeyGen لجودة الأفاتار وخيارات التوطين

مع تقييم شركة Fameplay للعدد المتزايد من أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تدخل السوق، أجرى الفريق اختبارًا مقارنًا بين عدة منصات للأفاتار والدبلجة، مثل Synthesia.

قال لوكاش: "اختبرنا أدوات مختلفة كل يوم وكل ليلة."

اختارت الشركة في النهاية HeyGen بسبب مستوى الواقعية.

قال لوكاش: "اكتشفنا أن جودة مزامنة الشفاه، حتى في الإصدارات الأولى، كانت ببساطة متفوقة."

كانت تلك الجودة مهمة لأن شركة Fameplay لم تكن تُجرّب الذكاء الاصطناعي بشكل عابر. كانت الشركة تقدّم أعمال إنتاج احترافية لعملاء يدفعون مقابلها وتحتاج إلى نتائج ثابتة وموثوقة.

قال لوكاش: "نحن لا نعتمد عليه كلعبة، إنه أداة احترافية."

أصبحت Fameplay واحدة من أوائل شركاء الوكالات لدى HeyGen، حيث اشترت ما يقرب من 50 مقعداً في استوديو الأفاتار وبنت سير عمل للإنتاج يعتمد على المنصة. كما عملت الشركة عن كثب مع فريق HeyGen، وقدّمت ملاحظات ساعدت في تشكيل مزايا موجهة للوكالات مثل المساحات الفرعية.

اليوم، لا تقتصر Fameplay على إنشاء محتوى أفاتار للعملاء فحسب، بل تقوم أيضًا بتدريب فرق العملاء الداخلية على إنتاج الفيديوهات بأنفسهم داخل HeyGen.

بناء إنتاجات فيديو بالذكاء الاصطناعي متعددة اللغات وقابلة للتوسّع

مع دمج HeyGen في خط الإنتاج الخاص بها، طوّرت Fameplay سير عمل مُحسَّناً لإنشاء محتوى قابل للتوسّع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

يبدأ كل مشروع بكتابة النصوص وإنشاء الصوت. يجمع الفريق بين أفاتارات HeyGen وسير عمل احترافي لاستنساخ الصوت لإنشاء أداء واقعي بعدة لغات.

قال لوكاش: "نحن نبدأ دائمًا بنص مكتوب، ولا نرتجل أبدًا."

النتيجة هي نظام قادر على إنتاج محتوى متعدد اللغات على نطاق واسع مع الحفاظ على اتساق الشخصيات والواقعية البصرية.

أحد أبرز مشاريع الشركة هو International Volleyball Academy، وهي سلسلة على YouTube تُعرض منذ ثلاث سنوات باللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية. يستخدم البرنامج أفاتار فيديو بالذكاء الاصطناعي لمدرّب كرة طائرة حقيقي أراد الحفاظ على خبرته التدريبية ومشاركتها على مستوى العالم.

قال لوكاش: "لقد أراد دائمًا أن تُحفَظ مهاراته ومعرفته".

نظرًا لأن المدرب لا يزال يسافر بنشاط ويدرّب الرياضيين على المستوى الدولي، كان من الصعب الاستمرار في الإنتاج التقليدي. وبدلًا من ذلك، أنشأت Fameplay سلسلة تعليمية مستمرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات HeyGen إلى جانب لقطات حقيقية.

نجاح كبير آخر تحقق من خلال التوطين متعدد اللغات. أحد البرامج التي أنتجتها Fameplay توسّع من اللغة التشيكية إلى سبع لغات إضافية.

قال لوكاش: "هذا رائع، خطوة متقدمة نحو الوصول إلى جمهور جديد."

التحول إلى منتج لمحتوى عالمي

بالنسبة إلى Fameplay، تمثل HeyGen أكثر من مجرد كفاءة في الإنتاج، فقد غيّرت بشكل جوهري نموذج عمل الشركة وآفاقها الإبداعية.

قال لوكاش: "ما يثير الإعجاب هو أن نرى شركة مثل شركتنا هنا في وسط أوروبا، تركز على إنتاج المحتوى السمعي البصري بالذكاء الاصطناعي، وHeyGen، وهي شركة ناشئة في لوس أنجلِس وسان فرانسيسكو، قد مرّتا بالمراحل نفسها في البحث عن نموذج العمل المناسب".

اليوم تعمل Fameplay كاستوديو إنتاج وشريك لتمكين الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية وصنّاع المحتوى وشركات الإعلام. يمكن للعملاء العمل بإدارة كاملة عبر خدمات الإنتاج من Fameplay أو استخدام المساحات الفرعية لإنشاء المحتوى بشكل مستقل مع دعم من الوكالة.

في قلب سير العمل هذا توجد HeyGen.

قال لوكاش: "بالنسبة لي، HeyGen هو الركيزة للحفاظ على اتساق الشخصيات ومزامنة الشفاه."

من خلال الجمع بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وترجمة الفيديو متعددة اللغات، وسير عمل إنتاج قابل للتوسّع، تحوّلت شركة Fameplay من شركة إنتاج محلية في التشيك إلى صانعة محتوى عالمي بحق.