Zarin TV تأسست برؤية بسيطة لكنها طموحة: إنشاء منصة يمكن من خلالها سرد القصص الأفغانية بصدق واستقلالية ومن دون خوف.
تركّز المنظمة على أخبار المجتمع، والتعليم، والترفيه، وقضايا المرأة، مع إبراز وجهات نظر غالبًا ما تغفلها وسائل الإعلام السائدة. يعمل الفريق مع صحفيين ومساهمين في عدة دول لتقديم تقارير وسرد قصصي يعكسان واقع الحياة في أفغانستان.
قالت مريم هاريس، مديرة التطوير والشراكات في Zarin TV: "كانت مهمتنا تقديم أخبار المجتمع والترفيه، مع التركيز بشكل أساسي على التعليم وفتح السبل لإلقاء الضوء على قضية المرأة."
ولكن بعد أن استعاد طالبان السيطرة على أفغانستان، أصبح العمل الصحفي المستقل أكثر خطورة بشكل متزايد. فقد كان الصحفيون يعرّضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر لمجرد قيامهم بعملهم.
هذا التحدي دفع قناة Zarin TV إلى اعتماد HeyGen. من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وجدت المؤسسة طريقة لحماية هويات الصحفيين مع الاستمرار في مشاركة القصص التي ربما لم تكن لتصل إلى الجمهور بأي شكل آخر.
التغلّب على مخاطر السلامة التي تواجه الصحفيين المستقلين
بالنسبة لقناة Zarin TV، لم يكن التحدي مجرد إنتاج المحتوى، بل إنتاجه بطريقة آمنة. فعندما يقدّم الصحفيون تقارير عن قصص تنتقد الحكومة أو تسلّط الضوء على قضايا حساسة، يمكن أن تكون العواقب وخيمة.
قالت مريم: "إذا استخدمنا صحفيينا الحقيقيين والأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بهذا العمل، تتعرض عائلاتهم للمضايقة في بلدانهم."
في بعض الحالات، قد تتعرض عائلات الصحفيين للترهيب أو المضايقة أو حتى الاعتقال بسبب تقاريرهم الصحفية. ونتيجة لذلك، بقيت كثير من القصص دون أن تُروى. كان على الصحفيين موازنة أهمية مشاركة المعلومات مع المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها هم وأفراد عائلاتهم.
قالت مريم: "كان علينا أن نخفي الهوية جيدًا، وبشكل مبالغ فيه."
في الوقت نفسه، أرادت Zarin TV توسيع تغطية القضايا التي نادرًا ما يُناقشها الناس علنًا، بما في ذلك حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والتعليم، والحياة اليومية داخل أفغانستان.
كان الفريق بحاجة إلى وسيلة لحماية الصحفيين مع الحفاظ على الثقة والارتباط اللذين يوفّرهما سرد القصص عبر الفيديو.
الاستفادة من أفاتارات الذكاء الاصطناعي لحماية الهويات وسرد مزيد من القصص
اكتشفت مريم HeyGen لأول مرة من خلال أعضاء فريق الإنتاج لديها، الذين أدركوا فورًا إمكاناته.
بدأ الفريق في استخدام أفاتارات HeyGen الجاهزة لإنشاء نشرات أخبار متعددة اللغات، مع إخفاء هويات المراسلين خلف مقدّمي برامج واقعيين بالذكاء الاصطناعي.
قالت مريم: "أنشأنا هؤلاء الوكلاء وبنينا شخصيات مستندة إلى سماتهم الشخصية."
بدلًا من إظهار صحفيين حقيقيين على الشاشة، أصبح بإمكان Zarin TV الآن تقديم القصص عبر مقدّمي نشرات إخبارية مُنشئين بالذكاء الاصطناعي يطابقون لغة كل بث وجمهوره وأسلوبه.
جرّبت المؤسسة إنتاج محتوى بسبع لغات حتى يتمكن الفريق من اختيار أفاتارات بعناية تبدو ملائمة ثقافيًا لكل فئة من الجمهور.
كما ساعدت واقعية الأفاتارات الجمهور على التفاعل مع المحتوى بشكل طبيعي.
قالت: "الكثير من الناس لم يدركوا حتى أنه كان بالذكاء الاصطناعي."
من خلال الجمع بين النصوص التي يكتبها الصحفيون ومقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي، حصلت Zarin TV على طريقة قابلة للتوسّع لنشر القصص الحساسة دون تعريض المساهمين لمخاطر غير ضرورية.
توسيع الوصول إلى الأخبار عبر اللغات والحدود
قبل اعتماد أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، كان إنتاج محتوى متعدد اللغات أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ. الآن يمكن لقناة Zarin TV تكييف القصص لمختلف الجماهير مع الحفاظ على الاتساق عبر جميع النشرات.
يُعدّ صحفيو الفريق التقارير والسيناريوهات، بينما يختار المنتجون الأفاتار واللغة الأنسب لكل قصة.
يتيح هذا الأسلوب لقناة Zarin TV الوصول إلى جماهير تتجاوز حدود أفغانستان بكثير، مع مساعدة المشاهدين حول العالم على فهم واقع الحياة داخل البلاد.
تستقطب المنصّة حاليًا ما يقرب من مليوني زائر إلى موقعها الإلكتروني كل شهر، وتواصل توسيع جمهورها عبر القنوات الاجتماعية. كما ترى المؤسسة فرصًا مستقبلية للتوسع إلى ما هو أبعد من البرامج الإخبارية التقليدية.
تجعل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تلك الاحتمالات قابلة للتحقيق مع الحفاظ على مستوى من إخفاء الهوية الذي يظل ضروريًا للعديد من المساهمين.
إتاحة حرية أكبر للصحفيين لمشاركة القصص بأمان
بالنسبة لقناة Zarin TV، فإن أعظم قيمة تقدمها HeyGen لا تتمثل في الكفاءة أو سرعة الإنتاج، بل في الحماية.
تتيح المنصّة للصحفيين إعداد تقارير حول القضايا الحساسة، ومناقشة الحقائق الصعبة، وإيصال أصوات الفئات غير الممثلة بشكل كافٍ، دون تعريض أنفسهم أو عائلاتهم لمخاطر غير ضرورية.
قالت مريم: "HeyGen أتاح لنا قدرًا أكبر من الحرية."
وأضافت أن أهم مساهمة للمنصّة هي «إمكانية إخفاء الهوية التي نستطيع توفيرها لصحفيينا».
إذا لم تعد الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة، فسيُرجَّح أن تضطر قناة Zarin TV إلى الاعتماد على تقارير صوتية فقط، أو إخفاء هويات المراسلين، أو تقليص إنتاج الفيديو بشكل كبير. وبدلًا من ذلك، يمكن للمنظمة الاستمرار في إنشاء محتوى جذاب يتمحور حول الإنسان ويتفاعل معه الجمهور.
بالنسبة لمؤسسة إعلامية ذات رسالة واضحة تعمل في ظل ظروف صعبة بشكل استثنائي، تُعد هذه القدرة عاملًا تحويليًا.
من خلال الجمع بين الصحافة المستقلة وأفاتارات الذكاء الاصطناعي، تبتكر Zarin TV طريقة أكثر أمانًا لسرد القصص، وحماية المراسلين، وضمان استمرار سماع أصوات القادمين من أفغانستان في جميع أنحاء العالم.