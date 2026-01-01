Zarin TV تأسست برؤية بسيطة لكنها طموحة: إنشاء منصة يمكن من خلالها سرد القصص الأفغانية بصدق واستقلالية ومن دون خوف.

تركّز المنظمة على أخبار المجتمع، والتعليم، والترفيه، وقضايا المرأة، مع إبراز وجهات نظر غالبًا ما تغفلها وسائل الإعلام السائدة. يعمل الفريق مع صحفيين ومساهمين في عدة دول لتقديم تقارير وسرد قصصي يعكسان واقع الحياة في أفغانستان.

قالت مريم هاريس، مديرة التطوير والشراكات في Zarin TV: "كانت مهمتنا تقديم أخبار المجتمع والترفيه، مع التركيز بشكل أساسي على التعليم وفتح السبل لإلقاء الضوء على قضية المرأة."

ولكن بعد أن استعاد طالبان السيطرة على أفغانستان، أصبح العمل الصحفي المستقل أكثر خطورة بشكل متزايد. فقد كان الصحفيون يعرّضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر لمجرد قيامهم بعملهم.

هذا التحدي دفع قناة Zarin TV إلى اعتماد HeyGen. من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وجدت المؤسسة طريقة لحماية هويات الصحفيين مع الاستمرار في مشاركة القصص التي ربما لم تكن لتصل إلى الجمهور بأي شكل آخر.

التغلّب على مخاطر السلامة التي تواجه الصحفيين المستقلين

بالنسبة لقناة Zarin TV، لم يكن التحدي مجرد إنتاج المحتوى، بل إنتاجه بطريقة آمنة. فعندما يقدّم الصحفيون تقارير عن قصص تنتقد الحكومة أو تسلّط الضوء على قضايا حساسة، يمكن أن تكون العواقب وخيمة.

قالت مريم: "إذا استخدمنا صحفيينا الحقيقيين والأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بهذا العمل، تتعرض عائلاتهم للمضايقة في بلدانهم."

في بعض الحالات، قد تتعرض عائلات الصحفيين للترهيب أو المضايقة أو حتى الاعتقال بسبب تقاريرهم الصحفية. ونتيجة لذلك، بقيت كثير من القصص دون أن تُروى. كان على الصحفيين موازنة أهمية مشاركة المعلومات مع المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها هم وأفراد عائلاتهم.