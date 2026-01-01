Indegene هي مؤسسة عالمية متخصّصة في خدمات علوم الحياة تساعد شركات الأدوية والرعاية الصحية على تحويل المعلومات العلمية والطبية المعقّدة إلى تواصل واضح وجذّاب ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية. يشمل عملها كامل دورة حياة المنتج، حيث تدعم أصحاب المصلحة من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى إلى الفرق الطبية والرقابية الداخلية.

في صميم أعمال Indegene تكمن مهمة أساسية بالغة الأهمية: تبسيط العلوم عالية التعقيد مع الحفاظ على الدقة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

تقليديًا، كان هذا يعني إنتاج محتوى كتابي عالي الجودة، وعروض تقديمية، وفيديوهات مُنتجة باحتراف وفقًا لمعايير طبية وقانونية وتنظيمية صارمة (MLR). ولكن مع تزايد الطلب على محتوى مخصص ومتعدد اللغات وقابل للتوسّع، أصبحت حدود الإنتاج التقليدي للفيديو واضحة.

تغيّر كل شيء عندما بدأت Indegene في دمج HeyGen ضمن سير عمل المحتوى والفيديو لديها.

التغلّب على تعقيد إنتاج الفيديو التقليدي

قبل اعتماد HeyGen، كان كل مشروع فيديو يتطلّب تنسيقًا بين عدة فرق، بما في ذلك كتّاب المحتوى، والمراجعين الطبيين، وفناني التعليق الصوتي، ومحرري الفيديو، وفرق الإنتاج.

شمل سير العمل كتابة النصوص، والمراجعات الطبية والقانونية والتنظيمية (MLR)، وتصميم لوحات القصة، وتصوير الفيديو، وتسجيل التعليق الصوتي، والمونتاج، والعديد من جولات الملاحظات. حتى التحديثات البسيطة كان يمكن أن تؤدي إلى قدر كبير من إعادة العمل.

قالت Indegene: "إن أي تحديثات أو جهود للتعريب كانت غالبًا تعني إعادة التسجيل وإعادة المونتاج، مما يزيد من الوقت والتكلفة والاعتماد على الموارد."

أدّى ذلك إلى عدة تحديات:

متطلبات كبيرة للموارد البشرية عبر عدة فرق

جداول زمنية طويلة للإنتاج بسبب التنسيق ودورات المراجعة

ارتفاع التكاليف بسبب جلسات التصوير في الاستوديو والاستعانة بالمواهب

قابلية توسّع محدودة لإنتاج نسخ متعددة أو تحديثات

سير عمل معقد للتعريب يتطلب تسجيلات جديدة

كانت العملية فعّالة ولكن من الصعب توسيع نطاقها في بيئة عالمية سريعة التغيّر.

اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحويل سير عمل إنشاء الفيديو

لمعالجة هذه التحديات، قامت Indegene بدمج HeyGen في خط إنتاجها، مما غيّر بشكل جذري طريقة إنشاء مقاطع الفيديو وتسليمها.

سير العمل الجديد رقمي بالكامل، مؤتمت، وقابل للتوسّع.

بدلًا من تنسيق جلسات التصوير الفعلية، تقوم الفرق الآن برفع النصوص أو العروض التقديمية مباشرة إلى HeyGen. تحل الأفاتارات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي محل المقدّمين البشريين، مما يلغي الحاجة إلى الاستوديوهات، وجدولة المواعيد، والإنتاج في الموقع.

تتيح المنصة إنشاء الفيديوهات بسرعة، مما يمكّن الفرق من إنتاج فيديوهات عالية الجودة تعتمد على الأفاتار خلال دقائق. كما أن إجراء التحديثات يتم بسلاسة مماثلة.

أصبحت عملية التوطين، التي كانت سابقًا من أكثر جوانب الإنتاج استهلاكًا للوقت، أسرع بكثير الآن.

قالت Indegene: "يمكن إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات بسرعة من دون الحاجة إلى تصوير إضافي أو تسجيلات تعليق صوتي."

لقد أتاح هذا التحول لشركة Indegene توسيع إنتاج الفيديو عالميًا مع الحفاظ على الاتساق والامتثال والجودة.

تقديم محتوى طبي قابل للتوسّع ومتوافق وجذّاب

بفضل HeyGen، أصبحت Indegene تنتج الآن مجموعة واسعة من صيغ المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو المعتمدة على الأفاتار، ومواد التدريب المترجمة محليًا، والبودكاست، وتحويل عروض PPT إلى فيديو.

أحد أهم حالات الاستخدام هو فيديوهات الشرح السريري للعملاء في قطاع الأدوية. تشرح هذه الفيديوهات آلية عمل الدواء، والفوائد السريرية، والقيمة المقدَّمة للمريض بطريقة واضحة وجذابة.

في السابق، كان إنتاج مثل هذا المحتوى يتطلب أسابيع من العمل عبر عدة فرق. مع HeyGen، أصبح هذا المسار أبسط بكثير.

تعمل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي كمقدّمي عروض، حيث تقدّم المحتوى بنبرة مهيأة لمختلف الفئات المستهدفة. يمكن توجيه الشروحات التقنية إلى المتخصصين في الرعاية الصحية، بينما يمكن إنشاء نسخ مبسّطة للمرضى ومقدمي الرعاية.

وفي الوقت نفسه، تُدمج العناصر البصرية الديناميكية وعناصر الهوية التجارية مع المعايير التنظيمية لضمان الوضوح وجذب الانتباه والالتزام بالمتطلبات.

والنتيجة هي نظام قابل للتوسّع يتيح تقديم تواصل طبي متّسق وعالي الجودة عبر المناطق والفئات المختلفة.

تحقيق مكاسب ملموسة في السرعة والتكلفة وقابلية التوسع

كان لتكامل HeyGen تأثير كبير على عمليات شركة Indegene في مختلف الجوانب.

توفير الوقت : استغرق إنتاج الفيديو التقليدي 6–8 أسابيع لكل فيديو. مع HeyGen يمكن تقديم النتيجة نفسها خلال 5–10 أيام، بما في ذلك التوطين.

: استغرق إنتاج الفيديو التقليدي 6–8 أسابيع لكل فيديو. مع HeyGen يمكن تقديم النتيجة نفسها خلال 5–10 أيام، بما في ذلك التوطين. تحديثات أسرع : التغييرات التي كانت تتطلب سابقًا أيامًا من إعادة العمل يمكن الآن إنجازها في دقائق إلى بضع ساعات.

: التغييرات التي كانت تتطلب سابقًا أيامًا من إعادة العمل يمكن الآن إنجازها في دقائق إلى بضع ساعات. تقليل الأيدي العاملة : تم تبسيط فرق الإنتاج من 5–8 أشخاص إلى 1–2 مشغّلين فقط، مما يتيح توجيه الموارد إلى أعمال أعلى قيمة.

: تم تبسيط فرق الإنتاج من 5–8 أشخاص إلى 1–2 مشغّلين فقط، مما يتيح توجيه الموارد إلى أعمال أعلى قيمة. الكفاءة في التكاليف : انخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 50–60 بالمئة، مما ألغى الحاجة إلى الاستوديوهات والمواهب وعمليات ما بعد الإنتاج المكثفة.

: انخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 50–60 بالمئة، مما ألغى الحاجة إلى الاستوديوهات والمواهب وعمليات ما بعد الإنتاج المكثفة. القابلية للتوسّع والتوطين: أصبح إنتاج الفيديو متعدد اللغات أسرع الآن بمقدار 5–10 مرات، مما يتيح توزيعاً عالمياً سريعاً.

أتاحت هذه التحسينات لشركة Indegene إنتاج محتوى أكثر، وبشكل أسرع، وباستخدام موارد أقل، مع الاستمرار في الالتزام بمعايير الامتثال الصارمة.

بالنسبة لشركة Indegene، فإن اعتماد HeyGen يمثّل أكثر من مجرد تحسين في سير العمل؛ بل يشكّل تحولًا جوهريًا في طريقة تقديم التواصل العلمي.

من خلال الجمع بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي والخبرة العميقة في علوم الحياة، طوّرت Indegene نموذجًا قابلًا للتوسّع لتقديم محتوى دقيق وجذاب ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية للجمهور العالمي.

والنتيجة هي نهج أسرع وأكثر كفاءة ومرونة في التواصل، يردم الفجوة بين العلم والفهم، ويدعم تحقيق نتائج أفضل في مجال الرعاية الصحية.