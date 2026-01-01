أراد الشبكة أن تفاجئ المشاهدين بلحظات سينمائية لا يمكن تحقيقها عبر أساليب الإنتاج التقليدية. كان التحدي هو تحويل هذه الأفكار إلى واقع خلال واحد من أسرع الأحداث الرياضية وتيرة، حيث تتغيّر المواجهات يوميًا، وتتقلّص جداول الإنتاج إلى بضع ساعات، ويجب أن يلتزم كل بث بمعايير التلفزيون.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الترفيه والرياضة الرائدة Creative Artists Agency (CAA) وقناة Telemundo، ساعدت HeyGen في تحويل تلك الرؤية إلى واقع، عبر إنشاء أربعة مقاطع بث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عُرضت خلال تغطية Telemundo لمباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

شكّل هذا المشروع أول شراكة رئيسية لـ HeyGen في البث المباشر، وأظهر أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي قد تطوّر من تقنية تجريبية إلى أداة إنتاج جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة.

لم يكن الهدف استبدال أي شيء خططت له Telemundo مسبقًا، بل إضافة عنصر تدريجي وإبداعي إلى بث كان سيُعرض على أي حال، مع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مقصود لتعميق التفاعل وتوسيع إمكانات التغطية.

سرد القصص بما يتجاوز حدود الإنتاج

لم تكن التحديات الإبداعية في العثور على مواقع مثيرة للاهتمام، بل في جعل المواقع المستحيلة تبدو واقعية بما يكفي لدعم القصة.

الإنتاج التقليدي كان سيتطلّب عدة فرق عمل، وسفرًا دوليًا، وتصاريح تصوير في المواقع، ومؤثرات بصرية، وأسابيع من مرحلة ما بعد الإنتاج. لم تكن أي من هذه الجداول الزمنية لتتوافق مع بطولة لا يُحسم فيها هوية الخصم التالي إلا قبل أيام قليلة من البث.

بدلًا من التساؤل عن الأماكن التي يمكن وضع الكاميرات فيها، بدأ الفريق يطرح سؤالًا مختلفًا: أين ينبغي أن تجري أحداث القصة لو لم تكن هناك أي قيود إنتاجية على الإطلاق؟

هذا التحول أتاح نهجًا إبداعيًا جديدًا بالكامل.

تصميم اللحظات بدلاً من تصويرها