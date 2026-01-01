بعض القصص يستحيل تصويرها، ليس لأنها لا تستحق أن تُروى، بل لأنها تتجاوز إمكانات الإنتاج التقليدي.
تخيّل أن تضع معلّقًا رياضيًا يطل على لوس أنجلِس. أو أن تبث من وسط تايمز سكوير قبل دقائق من انطلاق المباراة. أو أن تقدّم تحليلات ما قبل المباراة من قلعة رملية على شاطئ خاص.
بالنسبة لتغطية Telemundo لكأس العالم، لم تكن تلك مجرد تجارب فكرية إبداعية، بل كانت هي موجز العمل الإبداعي نفسه.
أراد الشبكة أن تفاجئ المشاهدين بلحظات سينمائية لا يمكن تحقيقها عبر أساليب الإنتاج التقليدية. كان التحدي هو تحويل هذه الأفكار إلى واقع خلال واحد من أسرع الأحداث الرياضية وتيرة، حيث تتغيّر المواجهات يوميًا، وتتقلّص جداول الإنتاج إلى بضع ساعات، ويجب أن يلتزم كل بث بمعايير التلفزيون.
من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الترفيه والرياضة الرائدة Creative Artists Agency (CAA) وقناة Telemundo، ساعدت HeyGen في تحويل تلك الرؤية إلى واقع، عبر إنشاء أربعة مقاطع بث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عُرضت خلال تغطية Telemundo لمباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.
شكّل هذا المشروع أول شراكة رئيسية لـ HeyGen في البث المباشر، وأظهر أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي قد تطوّر من تقنية تجريبية إلى أداة إنتاج جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة.
لم يكن الهدف استبدال أي شيء خططت له Telemundo مسبقًا، بل إضافة عنصر تدريجي وإبداعي إلى بث كان سيُعرض على أي حال، مع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مقصود لتعميق التفاعل وتوسيع إمكانات التغطية.
سرد القصص بما يتجاوز حدود الإنتاج
لم تكن التحديات الإبداعية في العثور على مواقع مثيرة للاهتمام، بل في جعل المواقع المستحيلة تبدو واقعية بما يكفي لدعم القصة.
الإنتاج التقليدي كان سيتطلّب عدة فرق عمل، وسفرًا دوليًا، وتصاريح تصوير في المواقع، ومؤثرات بصرية، وأسابيع من مرحلة ما بعد الإنتاج. لم تكن أي من هذه الجداول الزمنية لتتوافق مع بطولة لا يُحسم فيها هوية الخصم التالي إلا قبل أيام قليلة من البث.
بدلًا من التساؤل عن الأماكن التي يمكن وضع الكاميرات فيها، بدأ الفريق يطرح سؤالًا مختلفًا: أين ينبغي أن تجري أحداث القصة لو لم تكن هناك أي قيود إنتاجية على الإطلاق؟
هذا التحول أتاح نهجًا إبداعيًا جديدًا بالكامل.
تصميم اللحظات بدلاً من تصويرها
الحملة النهائية قدّمت أربعة معلّقين من Telemundo داخل بيئات سينمائية مستوحاة من البطولة:
- ظهرت أدريانا مونسالفي وهي تطل على لوس أنجلِس.
- أصبح بابلو ماريّنو «El Gran DT» في وسط ساحة تايمز سكوير.
- قدّم خوسيه لويس لوبيز ساليدو تحليلاته من قلعة رملية على شاطئ خاص في ميامي.
- وقف لويس عمر تابيا وحيدًا في وسط الملعب داخل ملعب دالاس.
استمر كل مقطع من 20 إلى 30 ثانية وعُرض خلال تغطية ما قبل المباراة على قناة Telemundo من دور ربع النهائي حتى نهائي كأس العالم.
لم يكن الهدف إقناع المشاهدين بأن هذه اللحظات حدثت فعلاً، بل كان احتضان الذكاء الاصطناعي كوسيط إبداعي قادر على وضع المواهب في أماكن لا يمكن للكاميرات الوصول إليها.
بدلًا من إخفاء التقنية، احتفى بها فريق الإنتاج.
مصمم للبث التلفزيوني، وليس لوسائل التواصل الاجتماعي
إنشاء تلفزيون سينمائي يختلف كثيرًا عن إنشاء فيديو مخصص لوسائل التواصل الاجتماعي.
كان على كل مقطع أن يلبّي متطلبات تسليم البث التلفزيوني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على لغة طبيعية للجمهور الناطق بالإسبانية، واستيعاب تعديلات النص التي كثيرًا ما كانت تصل قبل ساعات قليلة فقط من بدء الإنتاج.
جمع سير العمل بين فريقين متخصصين من HeyGen.
حوّل فريق الأفاتار لقطات Telemundo المصوَّرة في موقع التصوير إلى عروض رقمية معبّرة باستخدام Avatar V وVoice N وVideo TTS، مع الحفاظ على هوية كل معلّق مع تمكين عروض ديناميكية داخل بيئات جديدة تمامًا.
انطلاقًا من ذلك، قام فريق الإنتاج في HeyGen ببناء عوالم سينمائية حول كل أداء، من خلال تركيب المشاهد، وتحسين الحركة، ورفع دقة اللقطات، وتجهيز جميع المواد النهائية للبث التلفزيوني.
كان الإيقاع منسجماً مع وتيرة البطولة نفسها.
استغرقت كل عملية إنشاء فردية ما بين خمس إلى عشر دقائق فقط، مما أتاح إنتاج نحو عشرين أداءً مرشحًا كل ساعة. كما أمكن في كثير من الأحيان إتمام مراجعات الحوار خلال خمس عشرة دقيقة، مما منح المنتجين مرونة للتعامل مع تغيّر المواجهات دون الحاجة إلى إعادة بناء التسلسلات كاملة.
بحلول الوقت الذي وصلت فيه المواد إلى Telemundo، كانت شبه جاهزة للبث، مكتملة بالصوت المحيطي. أضاف فريق ما بعد الإنتاج في الشبكة موسيقى مرخَّصة وأتمّ المكساج النهائي قبل البث.
مصنوع بموهبة في كل خطوة على الطريق
لم يكن أيٌّ من هذا ليتحقق دون المعلّقين أنفسهم. شارك كل واحد من المواهب الأربعة في Telemundo بموافقة كاملة، مع احتفاظهم بالتحكم الكامل في مظهرهم وما يقولونه.
من خلال العمل بالشراكة مع CAA Vault، الحل المتكامل من CAA لالتقاط الصور الرقمية للأشخاص وتخزينها وترخيصها، إضافة إلى الصوت والملكية الفكرية، أتاح هذا النهج وضع المواهب في بيئات لا يمكن للكاميرات الوصول إليها مطلقًا، مع تمكينهم في الوقت نفسه من البقاء مسيطرين بالكامل على أسمائهم وصورهم وملامحهم الرقمية طوال الوقت.
معالجة التفاصيل التي لا يلاحظها المشاهدون أبدًا
جعلت التكنولوجيا المشروع ممكنًا، وجعلت التفاصيل التجربة قابلة للتصديق.
تم تحسين النطق الإسباني والإيقاع واللهجات الإقليمية من خلال عدة دورات مراجعة مع منتجين ناطقين بالإسبانية كلغتهم الأم. وتم تقييم كل أداء من حيث الإيقاع العروضي والعاطفة ودرجة المصداقية قبل مراجعته من قِبل العميل.
كما عالج فريق الإنتاج عددًا لا يُحصى من التحديات الدقيقة في الأداء، بدءًا من حركة اليدين وتعابير الوجه وصولًا إلى جودة الصوت والمزامنة.
تم إجراء تلك التحسينات في الوقت نفسه الذي استمرت فيه النصوص في التطور تبعًا لنتائج البطولة، مما ضغط جداول الإنتاج في دورات تكرار تُنجز بين ليلة وضحاها.
لم يكن المشروع مجرد تمرين على إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، بل كان إنتاجًا تلفزيونيًا كاملًا مبنيًا على الذكاء الاصطناعي.
مخطط لمستقبل البث
على مدى عقود، كانت عملية إنتاج التلفزيون مقيدة بالاعتبارات اللوجستية. فإذا تعذّر سفر المواهب، أو تعذّر الحصول على التصاريح، أو كانت المواعيد النهائية قريبة جدًا، فإن بعض الأفكار الإبداعية لم تكن تصل إلى البث مطلقًا.
أشارت هذه الشراكة إلى مستقبل مختلف. فبدلًا من استبدال الكاميرات أو الفرق أو أساليب الإنتاج التقليدية، وسّع الذكاء الاصطناعي ما يمكن لفرق الإنتاج تخيّله منذ البداية.
لم تستخدم Telemundo الذكاء الاصطناعي لأنه كان مجرد تقنية جديدة.
استخدمت الشبكة هذه التقنية لأنها قدّمت طريقة جديدة ومبتكرة لمعالجة القصص ذات التحديات اللوجستية من منظور الإنتاج التقليدي، مع مراعاة واقع البث المباشر للأحداث الرياضية.
بالنسبة إلى HeyGen، مثّل هذا المشروع أكثر من مجرد حملة ناجحة. فقد أظهر أن أحد أكبر الشبكات التلفزيونية في العالم مستعد لمنح الثقة لمواهب مُنشأة بالذكاء الاصطناعي خلال أكبر حدث رياضي في العالم، تحت مواعيد نهائية مباشرة، وفي بيئة بث لا تكون فيها الجودة خياراً بل ضرورة.
يمتد هذا الإنجاز إلى ما هو أبعد من مجال الرياضة.
يمكن لسير العمل الإنتاجي نفسه أن يساعد هيئات البث على الاستجابة للأخبار العاجلة، وأن يمكّن استوديوهات الترفيه من وضع المواهب في بيئات مستحيلة، وأن يتيح للمبدعين طرقًا جديدة تمامًا لسرد القصص دون أن يقيّدهم الوقت أو الجغرافيا أو متطلبات الإنتاج المادي.
لم يعد السؤال اليوم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي ينتمي إلى البث، بل ما الذي سيبتكره الجيل القادم من رواة القصص بواسطته.