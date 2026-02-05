The مدرسة الذكاء الاصطناعي هي منصة تعليمية أسستها فيفيان أرانها، وهي خبيرة تقنية تمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تقنيات الويب والهواتف المحمولة والتقنيات الناشئة. أُطلقت في وقت سابق من هذا العام لمساعدة الطلاب على التعامل مع سوق عمل صعب من خلال اكتساب مهارات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأنظمة المعتمدة على الوكلاء، والأدوات سريعة التطور.

ما بدأ على شكل جلسات مباشرة صغيرة تشبه التدريب العملي سرعان ما كشف عن فرصة أكبر: الوصول إلى عدد أكبر من المتعلمين بكفاءة أعلى من خلال التعليم المعتمد على الفيديو. لكن إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة بالوتيرة نفسها التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي تبيّن أنه تحدٍ كبير، إلى أن اكتشفت Vivian منصة HeyGen.

توسيع نطاق التعليم دون زيادة عبء العمل

منذ البداية، كان الفيديو محورياً في طريقة تدريس فيفيان. أوضح قائلاً: "لست من الأشخاص الذين يتعلمون من الكتب، بل أحتاج إلى رؤية الأشياء أثناء التطبيق، مثل المختبرات العملية والفيديوهات التي تشرح كيفية عمل الأمور".

في البداية، اعتمدت مدرسة الذكاء الاصطناعي على الجلسات المباشرة عبر الإنترنت. وسرعان ما طلب الطلاب من فيفيان تسجيل الدروس حتى يتمكنوا من التعلّم وفق جداولهم الخاصة. ورغم أن هذا كان منطقيًا من الناحية التعليمية، فإنه أضاف عبئًا كبيرًا على عملية الإنتاج.

قبل HeyGen، كان إنشاء الدورات بطيئًا ومرهقًا وغير مرن. وصفت فيفيان إعداد دورة رائدة في الذكاء الاصطناعي في عام 2024 بلغ مجموع محتواها حوالي 60 ساعة.

قالت فيفيان: "لقد سجّلت الدورة كاملة بنفسي. استغرق الأمر ثلاثة أشهر، أعمل ما يقرب من 40 ساعة في الأسبوع."

الأسوأ أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كثيرًا ما كانت فيفيان تكتشف أن المحتوى الذي تسجله في يوم يصبح قديمًا في اليوم التالي بسبب إصدارات النماذج الجديدة أو تحديثات الميزات.

قالت فيفيان: "كانت هناك أوقات أُحضّر فيها كل شيء ليلًا، وأبدأ التسجيل في اليوم التالي، ثم أكتشف أن شيئًا ما قد تغيّر بالفعل. كان عليّ أن أعيد كل شيء من جديد."

بهذا الإيقاع، لم يكن بإمكان فيفيان إنتاج أكثر من أربعة مقررات في السنة، ولم يدرك حتى مدى تقييد ذلك له إلا عندما رأى بديلاً آخر.

اكتشاف HeyGen وإعادة التفكير في ما هو ممكن

تعرّف فيفيان على HeyGen لأول مرة أثناء بحثه عن مترجمين لتوسيع دوراته على المستوى الدولي. كان يريد ترجمة دورة عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية إلى اللغة الإسبانية، فاستعان بمترجم بشري للمساعدة.

بعد أسبوعين، لم تكن الترجمة قد اكتملت بعد. في الوقت نفسه تقريبًا، جرّب فيفيان النسخة التجريبية من HeyGen. قام برفع دورته التدريبية، وخلال 15 دقيقة كانت الترجمة منجزة.

قال فيفيان: "خلال بضع ساعات، كنت قد ترجمت الدورة ورفعتها وجعلتها متاحة لجمهوري الناطق بالإسبانية."

في تلك اللحظة تغيّر كل شيء. واصلت فيفيان ترجمة ما بين 20 و30 دورة باستخدام HeyGen وبدأت في استكشاف مزايا أخرى. وسرعان ما أصبح HeyGen محورًا أساسيًا ليس للترجمة فحسب، بل لإنشاء المحتوى نفسه.

باستخدام النصوص المسجّلة وتسجيلات الشاشة، استطاع فيفيان التركيز على التدريس بينما تولّى HeyGen عملية التقديم. أعاد بناء دورة الذكاء الاصطناعي نفسها لمدة 60 ساعة في عام 2025 باستخدام HeyGen، وكان الفارق كبيرًا.

قال فيفيان: "استغرق الأمر مني أسبوعين بدلًا من ثلاثة أشهر. لم يكن 40 ساعة في الأسبوع على مدى أشهر، بل حوالي أسبوعين فقط في المجموع."

ما كان في السابق أربع دورات في السنة أصبح أربع دورات في الشهر. قالت فيفيان: "هذا يعني أنني حصلت فجأة على 11 شهرًا إضافيًا للقيام بأشياء أخرى".

لقد أنشأ حتى دورة كاملة مدتها ساعتان أثناء سفره إلى تركيا، حيث كان يعمل بهدوء على متن الطائرة باستخدام شبكة Wi‑Fi المتاحة أثناء الرحلة.

جاءت نقطة التحول لدى فيفيان عندما أنشأ توأمه الرقمي.

قال: "كانت اللحظة السحرية بالنسبة لي عندما أعطيته نصاً ورأيت التعابير تظهر. عندما يكون متحمساً، يبدو فعلاً متحمساً مثلي."

بدلًا من أن يبدو مصطنعًا، بدا الأفاتار شخصيًا ومعبرًا. قالت فيفيان: "إنه لا يبدو كأنه مجرد أفاتار آخر، بل يبدو كأنه توأمي الرقمي".

ذلك الواقعية العاطفية ساعدت فيفيان على الوثوق بـ HeyGen كوسيلته الأساسية لإنشاء دروسه وتقديمها على نطاق واسع.

تحويل وفورات الوقت إلى نمو للأعمال

وفقًا لتقدير فيفيان، توفّر له HeyGen ما بين 80–90% من الوقت الذي كان يحتاجه سابقًا لإنتاج محتوى الفيديو. فبدلًا من إعداد أربع دورات في السنة، يمكنه الآن إنشاء أربع دورات في الشهر، أي زيادة في الإنتاجية بمقدار 10 أضعاف تقريبًا.

هذا الارتفاع في الإنتاج يؤثر مباشرة في الإيرادات. قال فيفيان: "الأمر لا يقتصر على توفير الوقت، بل هو يضاعف إيراداتي".

كما أتاح HeyGen وصولاً عالمياً واسعاً. أصبحت School of AI تخدم الآن المتعلمين في أكثر من 70 دولة، مع طلاب يتحدثون أكثر من 60 لغة مختلفة.

نمو عدد المشتركين تسارع أيضًا. بعد أن كان فيفيان يشهد نموًا شهريًا ثابتًا في السابق، أصبح الآن يحقق ملايين المشاهدات والمشتركين خلال الأشهر الثمانية الماضية، مدفوعًا بمحتوى ثابت ومتعدد اللغات.

بعيدًا عن الأرقام، أزال HeyGen العقبات من عملية الإبداع. قال فيفيان: "لقد نسيت تمامًا كم كان إنشاء الفيديو يبدو صعبًا في السابق. الآن أركّز فقط على ما أريد تعليمه."

نصيحته للآخرين بسيطة: ركّز على ما تجيده.

قالت فيفيان: "صناعة الفيديو مهارة بحد ذاتها. دع HeyGen تتولى ذلك حتى تتمكن من التركيز على التعلّم، والتدريس، وتقديم القيمة."

مع استمرار نمو مدرسة الذكاء الاصطناعي، تظل HeyGen الأساس الذي يمكّن فيفيان من التدريس بسرعة أكبر، والوصول إلى نطاق أوسع، ومواكبة التقنيات التي يساعد الآخرين على إتقانها.

قال: "HeyGen تساعدك على إنشاء فيديوهات احترافية اعتمادًا على النص الذي تكتبه فقط، ولن تحتاج إلى أي شيء آخر."