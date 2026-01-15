مقاطع فيديو تدريبية للامتثال العالمي
استبدل ملفات PDF القديمة وفرق التصوير المكلفة بفيديو بالذكاء الاصطناعي يوحّد معايير الامتثال عبر كل قسم وموقع ولغة، خلال دقائق بدلًا من أشهر.
مشكلة التدريب على الامتثال
التزاماتك المتعلقة بالامتثال لا تتباطأ. تحديثات HIPAA، وبروتوكولات السلامة، وسياسات الموارد البشرية تتغيّر باستمرار. لكن إنشاء فيديوهات تدريب تواكب هذه التغييرات؟ هذا يعني تنسيق فرق تصوير، وحجز خبراء موضوع مشغولين دائمًا، والانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديمًا قبل إطلاقه. في الوقت نفسه، يمتد فريق عملك عبر مواقع ولغات ومناطق زمنية متعددة، وكل منهم يحتاج إلى الرسالة المتسقة نفسها. ملفات PDF الثابتة لا يقرؤها أحد. الجلسات الحية لا يمكن توسيع نطاقها. وكل ثغرة في التدريب هي ثغرة في الحماية.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل مستندات الامتثال لديك إلى فيديوهات تدريبية جذابة يشاهدها موظفوك فعلياً. حمّل مستندات السياسات، واختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق بدل الأشهر. هل تم تحديث لائحة تنظيمية؟ أعد إنشاء الفيديو خلال ساعات. تحتاجه بالإسبانية أو الماندرين أو الألمانية؟ ضغطة واحدة تكفي. تظل رسائل الامتثال لديك متسقة في كل موقع، وبكل لغة، ومع كل موظف. ومع تصدير SCORM، يتكامل مباشرة مع نظام إدارة التعلّم (LMS) الحالي لديك.
كل ما تحتاجه فرق الامتثال للتدريب على نطاق واسع
تحويل السياسات إلى فيديو
حوّل مستندات الامتثال الحالية لديك — مثل إجراءات العمل القياسية SOPs وملفات PDF للسياسات وعروض PowerPoint — إلى وحدات تدريب يقودها الأفاتار. لا حاجة لكتابة النصوص من الصفر. لا حاجة لجدولة خبراء المحتوى. حمّل موادك ودَع الذكاء الاصطناعي يتولى عملية الإنتاج.
• حوّل مستندات السياسات تلقائياً إلى نصوص فيديو
• أنشئ مواد تدريبية من عروض الشرائح الحالية
• حدّث المحتوى دون إعادة التصوير
الامتثال متعدد اللغات
فيديو تدريب واحد، بأكثر من 175 لغة. ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه، ما يجعل تدريب HIPAA لديك يبدو محليًا في كل سوق، وليس كفيلم أجنبي مدبلج. رسائل متسقة، وتقديم محلي.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم مع الصوت المترجم
• انشره إلى قوة عمل عالمية انطلاقًا من فيديو مصدر واحد
تكامل LMS
صدّر وحدات الامتثال مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم لديك. حزم متوافقة مع SCORM تعمل مع Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وغيرها. تتبّع إكمال الدورات والدرجات والتصديقات تمامًا كما تفعل مع أي دورة أخرى.
• تصدير بصيغة SCORM 1.2 و2004
• دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
• جاهز لتتبع الإكمال
التوائم الرقمية للخبراء المتخصصين
لا يمكن لخبراء الامتثال لديك أن يكونوا في كل مكان.استنسخ خبراء المحتوى المتخصصون لديك مرة واحدة، ثم وزّع خبرتهم على كل وحدة تدريبية. صوت موحّد، وأسلوب تقديم متسق، ولا تعارض في الجداول الزمنية.
• أنشئ توائم رقمية من تسجيل فيديو قصير
• أعد استخدام الأفاتارات المتخصصة عبر عدد غير محدود من الوحدات
• حدّث النصوص من دون إعادة التسجيل
التحكم في العلامة التجارية والامتثال التنظيمي
ثبّت الرسائل المعتمدة والشعارات والمصطلحات باستخدام Brand Kit. يضمن Brand Glossary نطق المصطلحات مثل "HIPAA" واسم شركتك بشكل صحيح في كل مرة. لا تفسيرات عشوائية، ولا تدريب يخرج عن هوية العلامة.
• فرض اتساق الهوية التجارية عبر جميع مقاطع الفيديو
• يتحكم القاموس في نطق المصطلحات التقنية
• مكتبة أفاتارات معتمدة لمؤسستك
دورة تحديث سريعة
تتغيّر اللوائح، وينبغي أن يتطوّر التدريب لديك أيضًا. عندما تحدّث OSHA الإرشادات أو تعدّل جهة السياسات الداخلية لديك الإجراءات، يمكنك إعادة إنشاء مقاطع الفيديو خلال ساعات بدلًا من الأسابيع التي يتطلّبها تنسيق إعادة التصوير. حافظ على مواكبة المستجدات دون أعباء الإنتاج.
- يتم تطبيق تغييرات النص خلال دقائق
- لا حاجة لإعادة التصوير من أجل التحديثات
- إدارة الإصدارات لمراجعات الامتثال
حوّل مستندات السياسات إلى فيديوهات تدريبية في 3 خطوات
حمّل محتوى الامتثال الخاص بك
ابدأ بما لديك، مثل ملفات PDF للسياسات أو عروض الشرائح أو الإجراءات المكتوبة. يقوم مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بتحويل مستنداتك إلى نصوص جاهزة للفيديو، أو يمكنك لصق نصوصك الخاصة.
اختر الأفاتار والصوت
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة لمسؤول الامتثال لديك. اختر صوتًا يتماشى مع نبرة علامتك التجارية، أو قم باستنساخ صوت خبير المحتوى لديك لتحقيق أعلى درجات المصداقية.
أنشئ وطبّق
انقر على إنشاء. خلال دقائق، ستحصل على فيديو احترافي لتدريب الامتثال. صدّره إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) مع حزمة SCORM، أو نزّله للتوزيع الداخلي. تحتاج إلى ترجمات؟ أنشئ جميع اللغات الـ175+ من نفس المصدر.
مصمم لكل وظائف الامتثال
الامتثال لـ HIPAA والرعاية الصحية
أنشئ تدريبًا على خصوصية المرضى يلبّي المتطلبات التنظيمية.مقاطع فيديو التدريب في مجال الرعاية الصحية تضمن حصول كل فرد من طاقم العمل، من الاستقبال إلى الكادر السريري، على تعليم متسق حول HIPAA بلغته المفضلة.
حالة استخدام: استبدل جلسات HIPAA الحية الطويلة بوحدات فيديو موجزة ذاتية الإيقاع للموظفين الداخليين.
تدريب السلامة في مكان العمل
متطلبات OSHA، والتواصل بشأن المخاطر، وبروتوكولات معدات الحماية الشخصية (PPE) — تدريب على السلامة يشاهده العاملون فعليًا. العروض المرئية مع سرد بالأفاتار تتفوّق على الكتيبات النصية الثقيلة من حيث ترسيخ المعلومات ورفع معدلات إكمال التدريب.
حالة استخدام: تقديم مقاطع فيديو عن السلامة في المختبرات عبر المنشآت العالمية مع الحفاظ على اتساق الرسائل في كل منطقة.
الموارد البشرية والامتثال في بيئة العمل
الوقاية من التحرش الجنسي، مدونة السلوك، وسياسات مناهضة التمييز. موضوعات حساسة تُقدَّم باحترافية وبشكل متسق. حدّث المحتوى سنوياً دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: إنتاج مقاطع فيديو سريعة لإرشادات قانون العمل تغطي ما يجب وما لا يجب فعله في الامتثال لقوانين العمل.
حسّن التكلفة والأداء باختيار أفضل نموذج لكل حالة استخدام.
الامتثال المالي والتنظيمي
الامتثال لقانون SOX، مكافحة غسل الأموال، سياسات التداول بناءً على معلومات داخلية. تحتاج القطاعات الخاضعة للتنظيم إلى توثيق يؤكد تنفيذ التدريب، وهو ما يوفّره الفيديو مع التتبع عبر نظام إدارة التعلّم (LMS).
التصنيع والامتثال للجودة
إجراءات ISO، ومتطلبات GMP، وبروتوكولات ضبط الجودة. مقاطع تدريبية توضح الإجراءات الصحيحة وتقلل من الأخطاء ونتائج التدقيق.
مثال: خفّضت مجموعة Würth تكاليف الترجمة بنسبة 80% أثناء إعداد عرض تقديمي للامتثال مدته 65 دقيقة بـ 8 لغات خلال 4 أيام.
برامج الامتثال العالمية
تدريب امتثال متعدد الجنسيات دون تكاليف إنتاج متعددة الجنسيات. التدريب نفسه، بكل اللغات، من فيديو مصدر واحد. مستوى من الاتساق يقدّره المدققون.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو برنامج فيديو التدريب على الامتثال؟
يساعد برنامج فيديو تدريب الامتثال المؤسسات على إنشاء محتوى تدريبي مرئي وإدارته وتوزيعه لتلبية المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية. تستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت لإنشاء فيديوهات تدريب احترافية انطلاقاً من النصوص أو المستندات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج. والنتيجة هي تدريب امتثال متّسق وقابل للتوسّع يمكن تحديثه بسرعة عند تغيّر اللوائح.
كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو تدريبية متوافقة مع HIPAA؟
حمّل مستندات سياسة HIPAA الخاصة بك أو الصق نص التدريب في HeyGen. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي ليكون مقدّم العرض على الشاشة، واختر صوتاً احترافياً، ثم أنشئ الفيديو الخاص بك. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية التي تخدم شرائح سكانية متنوّعة، استخدم video translation لإنشاء نسخ باللغة الإسبانية والماندرين والفيتنامية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها موظفوك. صدّر الفيديو مع حزمة SCORM لتمكين نظام إدارة التعلّم (LMS) من تتبّع إكمال الدورات.
هل يمكنني تحديث مقاطع فيديو التدريب على الامتثال عند تغيّر اللوائح؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen لفرق الامتثال. عند تغيّر السياسات، ما عليك سوى تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو. لن تحتاج إلى إعادة جدولة التصوير أو حجز الاستوديوهات أو تنسيق مواعيد الخبراء المتخصصين. في معظم الحالات، تؤدي تحديثات النص إلى إنشاء فيديوهات جديدة في أقل من 30 دقيقة، بحيث يظل تدريبك مواكبًا للمتطلبات التنظيمية.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
تصدّر HeyGen حزم SCORM 1.2 وSCORM 2004 التي تعمل مع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية بما في ذلك Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وDocebo وAbsorb. يمكنك تحميل الحزمة المصدَّرة مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك لتتبع الإكمال، والدرجات، وإقرارات الامتثال.
كيف تعمل برامج الامتثال متعددة اللغات؟
أنشئ فيديو تدريب الامتثال مرة واحدة بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة في HeyGen لإنشاء نسخ منه بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدّم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). نسختك الإسبانية ستبدو كأنها إسبانية أصلية، وليست إنجليزية مدبلجة.
هل محتوى الامتثال الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق الامتثال في المؤسسات التي تتعامل مع وثائق سياسات حساسة، توفر HeyGen مساحات عمل مخصصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للمستخدمين. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
ما أنواع دورات التدريب على الامتثال التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen جميع حالات استخدام التدريب على الامتثال، بما في ذلك: خصوصية الرعاية الصحية وHIPAA، ومعايير السلامة في مكان العمل OSHA، والامتثال للموارد البشرية (منع التحرش، مدونة السلوك)، واللوائح المالية (SOX، AML، التداول بناءً على معلومات داخلية)، ومعايير التصنيع (ISO، GMP)، وخصوصية البيانات (GDPR، CCPA)، والشهادات المتخصصة حسب الصناعة. إذا كان بإمكانك كتابة نص لها، يمكن لـ HeyGen إنشاء الفيديو.
ما المدة التي يمكن أن تكون عليها مقاطع فيديو التدريب على الامتثال؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز (microlearning)، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (20 دقيقة فأكثر)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة تتبّع التقدّم.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق الامتثال لدي استخدام HeyGen؟
نعم. يتضمن HeyGen for Business مساحات عمل للفِرق يمكن لمديري الامتثال ومصممي المواد التعليمية ومنشئي المحتوى التعاون فيها. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة وعناصر الهوية البصرية والقوالب لجميع أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات وتتبع الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج فيديوهات الامتثال التقليدية؟
يتطلّب إنتاج فيديوهات الامتثال بالطريقة التقليدية جدولة مقدّمي المحتوى، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، والتحرير بعد التصوير، وغالبًا ما يستغرق ذلك من شهرين إلى 3 أشهر بتكلفة تتراوح بين $5,000 و$15,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. يتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات بجودة مماثلة في غضون دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من التعديلات دون أي تكلفة إضافية. عند تغيّر اللوائح، تقوم بالتحديث وإعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. سجّلت Würth Group انخفاضًا بنسبة 50% في وقت الإنتاج و80% في تكاليف الترجمة. وقلّصت Advantive وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%.
هل يمكنني إنشاء توأم رقمي لمسؤول الامتثال لدينا؟
نعم. تتيح ميزة AI clone feature في HeyGen إنشاء توأم رقمي من تسجيل فيديو قصير. يقوم مسؤول الالتزام بالتسجيل مرة واحدة، ثم يمكن لأفاتاره تقديم عدد غير محدود من وحدات التدريب دون الحاجة إلى جدولة إضافية. وعندما يغادر المؤسسة، يمكنك إيقاف استخدام الأفاتار وإنشاء واحد جديد، دون ترك محتوى تدريبي يتيم.
ما صيغ الفيديو والدقات التي يدعمها النظام؟
تصدّر HeyGen مقاطع الفيديو بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. في تدريبات الامتثال، تستخدم معظم المؤسسات دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين الجودة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يمكنك أيضًا التصدير بدقة 720p لبيئات الشبكات ذات النطاق الترددي المحدود أو لتسليم المحتوى الموجّه للأجهزة المحمولة أولًا.
