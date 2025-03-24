حوّل الشرائح الثابتة والمستندات الطويلة إلى عروض فيديو واضحة يقدمها مُقدِّم خلال دقائق. مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات توضيحية وتدريبية وتحديثات تبدو بشرية وجذابة، من دون أن تسجّل نفسك أو تحجز وقتاً في الاستوديو.
جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تجعل من السهل تحويل رسالتك إلى عرض فيديو احترافي يشاهده الناس حتى النهاية. ابدأ من نص مكتوب، مخطط، رابط URL، أو عرض تقديمي موجود، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ مقاطع المقدم، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي. تبقى مركّزًا على القصة بينما تتولى HeyGen عملية الإنتاج في الخلفية.
بدلًا من مشاركة عروض تقديمية مليئة بالمحتوى، حوّل النقاط الرئيسية إلى مشاهد تجمع بين مقاطع المقدّم، والعناصر البصرية، والترجمة النصية. يحصل الجمهور بذلك على سياق أوضح، وفهم أدق، ولمسة بشرية لا يمكن للشرائح وحدها أن توفرها.
طبّق شعاراتك وخطوطك وألوان علامتك التجارية على جميع العروض التقديمية التي يتم إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي لدينا، بحيث يبدو كل شيء متسقًا. أعد استخدام التخطيطات والأنماط في مقاطع الفيديو المستقبلية لمساعدة الفرق على العمل بسرعة أكبر دون التضحية بالجودة.
أنشئ عدة نسخ من العرض التقديمي نفسه لشرائح جماهير مختلفة، أو أدوار متنوعة، أو لغات متعددة. يتيح لك HeyGen تحديث النصوص بسرعة حتى تبقى المعلومات حديثة وذات صلة في كل مكان.
إنشاء فيديو من النص والشرائح
ابدأ بنص مكتوب، أو مخطط بنقاط، أو شرائح مستوردة، ثم أنشئ عرض فيديو كاملاً. تقوم HeyGen بترتيب المحتوى في مشاهد مع مقاطع للمقدّم ونصوص على الشاشة، حتى لا تبدأ أبدًا من صفحة فارغة.
مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليق صوتي متعدد اللغات
اختر مقدّمي عروض وأصواتاً واقعية بالذكاء الاصطناعي لتوصيل رسالتك بعدة لغات. يساعدك ذلك على الوصول إلى جماهير عالمية دون الحاجة إلى معدات تسجيل إضافية أو إعادة التسجيل المباشر مرات متكررة.
تصميمات مرئية ووسائط وتسميات توضيحية
ادمج محتوى الشرائح ولقطات الشاشة والمواد البصرية المساندة في تنسيقات مرنة لإنشاء عروض تقديمية تشد انتباه جمهورك. أضف تسميات توضيحية تلقائية لتحسين سهولة الوصول والفهم في البيئات التي يكون فيها الصوت مغلقاً.
خيارات تحرير وتصدير سهلة
حدّث النصوص والمشاهد والتوقيت داخل محرر بسيط، ثم صدّر ملفات فيديو عالية الجودة. استخدمها في منصات إدارة التعلّم (LMS)، وأدوات المبيعات، والإنترانت، والقنوات العامة دون خطوات إضافية.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي
يوفر لك HeyGen سير عمل مباشر يمكّن أي شخص من إنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي، حتى من دون أي خبرة سابقة في المونتاج. أنت تحضّر المحتوى، والمنصة تحوّله إلى فيديو جذاب.
الصق النص الذي أعددته، أو حمّل عرضاً تقديمياً أنشأته باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا، أو شارك رابط URL أساسي. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى وإعداد هيكل أولي لعرض الفيديو التقديمي الخاص بك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
اختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي وصوتًا وأسلوبًا بصريًا يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. حدّد نسبة مساحة الشاشة المخصّصة للمقدّم والشرائح والعناصر البصرية المساندة.
راجع كل مشهد واضبط النص والإيقاع والتخطيط. أضف صوراً أو مخططات أو تسجيلات شاشة حتى تبقى الرسالة واضحة وسهلة التذكّر من البداية حتى النهاية.
أنشئ الفيديو النهائي وصدّره إلى القناة التي تريدها. شاركه عبر البريد الإلكتروني أو أنظمة إدارة التعلّم (LMS) أو البوابات الداخلية أو دعوات الاجتماعات حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في الوقت المناسب لهم.
أداة إنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل النصوص أو الشرائح أو الأفكار إلى عروض فيديو تلقائياً. فهي تجمع بين مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، ومواد بصرية، بحيث لا تحتاج إلى كاميرات أو استوديوهات أو أدوات تحرير معقدة.
لا. HeyGen مصمم لمستخدمي الأعمال والمعلمين والمسوقين. تساعدك القوالب وسير العمل الإرشادي على إنشاء عروض تقديمية احترافية دون الحاجة إلى خبرة سابقة في إنتاج الفيديو.
نعم، يمكنك أيضًا إنشاء محتوى فيديو. يمكنك استيراد الشرائح أو إعادة إنشاء النقاط الرئيسية داخل HeyGen. بعد ذلك تضيف مقدّم العرض، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية المساندة لتحويل العرض إلى فيديو تقديمي متكامل.
نعم. يمكنك إنشاء تعليقات صوتية ومقاطع مقدّم العرض بعدة لغات ولهجات باستخدام أداة مجانية لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي. يسهّل ذلك إعادة استخدام هيكل العرض التقديمي نفسه لمناطق وجماهير مختلفة.
يمكن إنشاء معظم العروض التقديمية ذات الطول القياسي خلال دقائق بمجرد أن يكون المحتوى جاهزًا. يمكنك إجراء التعديلات وإعادة إنشاء الأقسام بسرعة عندما تتغير المعلومات أو يصل أي تعقيب.
نعم. يمكنك تطبيق شعاراتك وخطوطك ولوحات الألوان الخاصة بك على جميع الفيديوهات. يتم الحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية مع الاستمرار في إتاحة إمكانية التخصيص حسب الفريق أو المشروع.
يمكنك استخدام مقاطع الفيديو المصدّرة التي تم إنشاؤها باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا على منصات التعلّم، وأدوات المبيعات، ومراكز الاتصال الداخلية، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي. الملفات متوافقة مع أنظمة الاستضافة والتشغيل الشائعة.
نعم. يمكن للفرق مشاركة الوصول إلى المشاريع، واقتراح التعديلات، وإدارة الإصدارات المختلفة. يساعد ذلك خبراء المحتوى والمدرّبين وفرق التواصل على العمل معًا بسلاسة.
نعم، طالما تلتزم بسياسات مؤسستك وممارساتها المتعلقة بالبيانات عند استخدام مولّد الذكاء الاصطناعي. تم تصميم HeyGen لدعم سير عمل آمن بحيث تظل التحديثات الداخلية ومواد التدريب محمية.
نعم. يمكنك فتح مشروع قائم، وتعديل النص أو الشرائح، ثم إعادة إنشاء المشاهد المتأثرة. يساعدك ذلك على توفير الوقت والحفاظ على تحديث برامج التدريب والعروض التقديمية المتكررة بمحتوى مخصص.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.