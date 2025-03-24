أداة إنشاء عروض فيديو تقديمية لشرائح فورية

حوّل الشرائح الثابتة والمستندات الطويلة إلى عروض فيديو واضحة يقدمها مُقدِّم خلال دقائق. مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات توضيحية وتدريبية وتحديثات تبدو بشرية وجذابة، من دون أن تسجّل نفسك أو تحجز وقتاً في الاستوديو.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعداد الموظفين الجدد وتدريب الموارد البشرية

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

عروض توضيحية للمنتج ونبذات عن المزايا

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

عروض المبيعات والمقترحات

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

تثقيف العملاء والدروس التعليمية

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

تحديثات القيادة واجتماعات جميع الموظفين

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

عروض تقديمية للدورات الأكاديمية وعبر الإنترنت

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تجعل من السهل تحويل رسالتك إلى عرض فيديو احترافي يشاهده الناس حتى النهاية. ابدأ من نص مكتوب، مخطط، رابط URL، أو عرض تقديمي موجود، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ مقاطع المقدم، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي. تبقى مركّزًا على القصة بينما تتولى HeyGen عملية الإنتاج في الخلفية.

حوّل الشرائح الجافة إلى مقاطع فيديو مدفوعة بقصص مؤثرة

بدلًا من مشاركة عروض تقديمية مليئة بالمحتوى، حوّل النقاط الرئيسية إلى مشاهد تجمع بين مقاطع المقدّم، والعناصر البصرية، والترجمة النصية. يحصل الجمهور بذلك على سياق أوضح، وفهم أدق، ولمسة بشرية لا يمكن للشرائح وحدها أن توفرها.

حافظ على اتساق كل عرض تقديمي مع هوية علامتك التجارية

طبّق شعاراتك وخطوطك وألوان علامتك التجارية على جميع العروض التقديمية التي يتم إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي لدينا، بحيث يبدو كل شيء متسقًا. أعد استخدام التخطيطات والأنماط في مقاطع الفيديو المستقبلية لمساعدة الفرق على العمل بسرعة أكبر دون التضحية بالجودة.

وسّع نطاق العروض التقديمية عبر الفرق والأسواق

أنشئ عدة نسخ من العرض التقديمي نفسه لشرائح جماهير مختلفة، أو أدوار متنوعة، أو لغات متعددة. يتيح لك HeyGen تحديث النصوص بسرعة حتى تبقى المعلومات حديثة وذات صلة في كل مكان.

إنشاء فيديو من النص والشرائح

ابدأ بنص مكتوب، أو مخطط بنقاط، أو شرائح مستوردة، ثم أنشئ عرض فيديو كاملاً. تقوم HeyGen بترتيب المحتوى في مشاهد مع مقاطع للمقدّم ونصوص على الشاشة، حتى لا تبدأ أبدًا من صفحة فارغة.

مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليق صوتي متعدد اللغات

اختر مقدّمي عروض وأصواتاً واقعية بالذكاء الاصطناعي لتوصيل رسالتك بعدة لغات. يساعدك ذلك على الوصول إلى جماهير عالمية دون الحاجة إلى معدات تسجيل إضافية أو إعادة التسجيل المباشر مرات متكررة.

تصميمات مرئية ووسائط وتسميات توضيحية

ادمج محتوى الشرائح ولقطات الشاشة والمواد البصرية المساندة في تنسيقات مرنة لإنشاء عروض تقديمية تشد انتباه جمهورك. أضف تسميات توضيحية تلقائية لتحسين سهولة الوصول والفهم في البيئات التي يكون فيها الصوت مغلقاً.

خيارات تحرير وتصدير سهلة

حدّث النصوص والمشاهد والتوقيت داخل محرر بسيط، ثم صدّر ملفات فيديو عالية الجودة. استخدمها في منصات إدارة التعلّم (LMS)، وأدوات المبيعات، والإنترانت، والقنوات العامة دون خطوات إضافية.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي

يوفر لك HeyGen سير عمل مباشر يمكّن أي شخص من إنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي، حتى من دون أي خبرة سابقة في المونتاج. أنت تحضّر المحتوى، والمنصة تحوّله إلى فيديو جذاب.

الخطوة 1

ابدأ من نص مكتوب أو شرائح عرض أو عنوان URL

الصق النص الذي أعددته، أو حمّل عرضاً تقديمياً أنشأته باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا، أو شارك رابط URL أساسي. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى وإعداد هيكل أولي لعرض الفيديو التقديمي الخاص بك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

اختر الأفاتار والأسلوب المناسبين لك

اختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي وصوتًا وأسلوبًا بصريًا يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. حدّد نسبة مساحة الشاشة المخصّصة للمقدّم والشرائح والعناصر البصرية المساندة.

الخطوة 3

حسّن المشاهد والعناصر البصرية المساندة

راجع كل مشهد واضبط النص والإيقاع والتخطيط. أضف صوراً أو مخططات أو تسجيلات شاشة حتى تبقى الرسالة واضحة وسهلة التذكّر من البداية حتى النهاية.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

أنشئ الفيديو النهائي وصدّره إلى القناة التي تريدها. شاركه عبر البريد الإلكتروني أو أنظمة إدارة التعلّم (LMS) أو البوابات الداخلية أو دعوات الاجتماعات حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في الوقت المناسب لهم.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

أداة إنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل النصوص أو الشرائح أو الأفكار إلى عروض فيديو تلقائياً. فهي تجمع بين مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، ومواد بصرية، بحيث لا تحتاج إلى كاميرات أو استوديوهات أو أدوات تحرير معقدة.

هل أحتاج إلى مهارات في التصميم أو الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. HeyGen مصمم لمستخدمي الأعمال والمعلمين والمسوقين. تساعدك القوالب وسير العمل الإرشادي على إنشاء عروض تقديمية احترافية دون الحاجة إلى خبرة سابقة في إنتاج الفيديو.

هل يمكنني استخدام الشرائح الحالية الخاصة بي داخل HeyGen؟

نعم، يمكنك أيضًا إنشاء محتوى فيديو. يمكنك استيراد الشرائح أو إعادة إنشاء النقاط الرئيسية داخل HeyGen. بعد ذلك تضيف مقدّم العرض، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية المساندة لتحويل العرض إلى فيديو تقديمي متكامل.

هل يدعم HeyGen لغات متعددة للعروض التقديمية؟

نعم. يمكنك إنشاء تعليقات صوتية ومقاطع مقدّم العرض بعدة لغات ولهجات باستخدام أداة مجانية لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي. يسهّل ذلك إعادة استخدام هيكل العرض التقديمي نفسه لمناطق وجماهير مختلفة.

كم يستغرق إنشاء عرض تقديمي بالفيديو؟

يمكن إنشاء معظم العروض التقديمية ذات الطول القياسي خلال دقائق بمجرد أن يكون المحتوى جاهزًا. يمكنك إجراء التعديلات وإعادة إنشاء الأقسام بسرعة عندما تتغير المعلومات أو يصل أي تعقيب.

هل يمكنني الحفاظ على اتساق العروض التقديمية مع هوية علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك تطبيق شعاراتك وخطوطك ولوحات الألوان الخاصة بك على جميع الفيديوهات. يتم الحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية مع الاستمرار في إتاحة إمكانية التخصيص حسب الفريق أو المشروع.

أين يمكنني استخدام مقاطع العرض التقديمي المصدَّرة؟

يمكنك استخدام مقاطع الفيديو المصدّرة التي تم إنشاؤها باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا على منصات التعلّم، وأدوات المبيعات، ومراكز الاتصال الداخلية، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي. الملفات متوافقة مع أنظمة الاستضافة والتشغيل الشائعة.

هل يمكن لعدة أشخاص التعاون في العمل على العرض التقديمي نفسه؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة الوصول إلى المشاريع، واقتراح التعديلات، وإدارة الإصدارات المختلفة. يساعد ذلك خبراء المحتوى والمدرّبين وفرق التواصل على العمل معًا بسلاسة.

هل تعد عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي مناسبة للمحتوى السري؟

نعم، طالما تلتزم بسياسات مؤسستك وممارساتها المتعلقة بالبيانات عند استخدام مولّد الذكاء الاصطناعي. تم تصميم HeyGen لدعم سير عمل آمن بحيث تظل التحديثات الداخلية ومواد التدريب محمية.

هل يمكنني تحديث عرض تقديمي دون البدء من الصفر؟

نعم. يمكنك فتح مشروع قائم، وتعديل النص أو الشرائح، ثم إعادة إنشاء المشاهد المتأثرة. يساعدك ذلك على توفير الوقت والحفاظ على تحديث برامج التدريب والعروض التقديمية المتكررة بمحتوى مخصص.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

