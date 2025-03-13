الندوات عبر الإنترنت والبودكاست تعزّز التفاعل، لكن إنتاجها غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلًا ويكون مكلفًا. HeyGen يبسط العملية، مما يتيح لك إنشاء محتوى احترافي عند الطلب خلال دقائق، دون الحاجة إلى فريق إنتاج أو كاميرا.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
كيفية إنشاء ندوات عبر الويب وبودكاست عند الطلب باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen واستعد لإنشاء تسجيلات ندوات عبر الويب عالية الجودة عند الطلب، وبودكاست فيديو، ومحتوى ترويجي في دقائق، من دون الحاجة إلى فريق إنتاج.
الويبينار عند الطلب هو عرض فيديو مسجّل مسبقًا يمكن للجمهور مشاهدته في أي وقت، على عكس الويبينار المباشر. مع HeyGen، يمكنك بسهولة إنشاء ويبينارات احترافية عند الطلب باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وقوالب قابلة للتخصيص، وتعليقات صوتية آلية، دون الحاجة إلى فريق لإنتاج الفيديو.
تتيح لك HeyGen تحويل محتوى البودكاست الخاص بك إلى بودكاست فيديو جذاب من خلال إضافة أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وعناوين فرعية، وعناصر بصرية. ما عليك سوى رفع النص أو الملف الصوتي، واختيار أفاتار، ثم إنشاء بودكاست فيديو ديناميكي يمكن مشاركته عبر مختلف المنصات.
نعم! يسهّل HeyGen إنشاء مقاطع فيديو ترويجية قصيرة وجذابة لزيادة تسجيلات الويبينار أو عدد مستمعي البودكاست. يمكنك استخراج اللحظات الأساسية، وإضافة عناصر بصرية تحمل هوية علامتك التجارية، وإنشاء مقاطع تشويقية لوسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين، وليس لمحرري الفيديو. تتيح لك أدواته البديهية المعتمدة على السحب والإفلات إنشاء محتوى ندوات عبر الويب وبودكاست عالي الجودة دون الحاجة إلى مهارات تقنية أو برامج باهظة الثمن.
نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص الفيديو باستخدام ألوان العلامة التجارية والخطوط والشعارات والعناصر التراكبية، مما يضمن بقاء محتواك متسقًا بصريًا عبر جميع المنصات.
مع HeyGen يمكنك بسهولة تقسيم المحتوى الطويل إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة. أبرز النقاط الرئيسية، وأضف الترجمات النصية، ونسّق الفيديوهات لمختلف القنوات مثل LinkedIn وInstagram وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
نعم! توفر HeyGen ترجمة فيديو بالذكاء الاصطناعي، واستنساخ الصوت، ومزامنة الشفاه، مما يتيح لك تعريب الويبينارات والبودكاست بسرعة إلى لغات متعددة دون تكاليف إنتاج إضافية.
يستخدم مسوّقو الشركات B2B، وصنّاع المحتوى، وفرق المبيعات، والمعلّمون HeyGen لإنتاج وتوسيع نطاق الندوات عبر الإنترنت، والبودكاست المرئي، والمحتوى الترويجي بكفاءة، وغالبًا بالاستفادة من مزايا إنشاء البودكاست بالذكاء الاصطناعي لدينا.
يمكنك تصدير مقاطع الفيديو الخاصة بك بصيغ مختلفة ومشاركتها عبر منصات مثل LinkedIn وYouTube وحملات البريد الإلكتروني ومواقع الشركات وأدوات التواصل الداخلي. كما يستخدم العملاء Zapier لأتمتة عملية الرفع.
مع HeyGen يمكنك إنشاء ندوة عبر الويب أو فيديو بودكاست متكامل وجاهز عند الطلب في دقائق بدلًا من أسابيع. ما عليك سوى اختيار قالب، ورفع النص، واختيار أفاتار، ثم تصدير الفيديو النهائي ليكون جاهزًا للمشاركة.
