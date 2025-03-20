حوّل النشرات الإخبارية وتحديثات المجتمع إلى مقاطع فيديو جذابة

لا يقرأ الناس دائمًا الرسائل الإلكترونية الطويلة، لكنهم يشاهدون الفيديوهات. سواء كنت تشارك تحديثات الشركة، أو تحليلات حول القطاع، أو ملخصات محتوى، يسهّل عليك HeyGen تحويل النشرات الإخبارية النصية إلى فيديوهات جذابة تُبقي جمهورك على اطّلاع واهتمام.

الفوائد والقيمة

تحديثات جذابة بصرياً سيشاهدها جمهورك فعلياً

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


كيفية إنشاء النشرات الإخبارية وتحديثات المجتمع باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

ابدأ في إنشاء نشرات إخبارية بالفيديو وتحديثات للمجتمع بجودة احترافية خلال دقائق، دون الحاجة إلى فريق إنتاج فيديو أو مهارات تحرير.


  1. اختر قالباً أو ابدأ من الصفر
  1. أضف النص واختر أفاتار
  1. خصّص الفيديو الخاص بك
  1. الترجمة والتوطين للفرق العالمية
  1. قدّم الفيديو الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هي HeyGen وكيف يمكن أن تساعد في تحديثات النشرات البريدية والمجتمعات؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنتاج برامج تدريب فيديو مؤسسية جذابة وقابلة للتوسّع دون الحاجة إلى فريق إنتاج. تتيح لك إنشاء تدريبات الامتثال، وتطوير القيادات، وشروحات البرامج، وبرامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI) بسرعة وكفاءة.

لماذا ينبغي أن أنشئ مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني التقليدية؟

النشرات الإخبارية التقليدية وتحديثات الشركات غالبًا ما يتم تجاهلها أو عدم الانتباه لها، في حين أن محتوى الفيديو مُثبت فعاليته في جذب الانتباه وزيادة التفاعل. تتيح لك HeyGen بسهولة تحويل الرسائل البريدية الثابتة إلى مقاطع فيديو ديناميكية يكون الجمهور أكثر قابلية لمشاهدتها وتذكّرها والتفاعل معها.

ما أنواع تحديثات الفيديو التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen مثالية لإنشاء مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو للنشرات الإخبارية وتحديثات المجتمع، بما في ذلك:

  • إعلانات الشركة – تحديثات القيادة، المراجعات الفصلية، تسليط الضوء على الموظفين
  • ملخصات المحتوى – تلخيص مقالات المدونة، وتقارير القطاع، أو أبرز ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي
  • أخبار الصناعة والاتجاهات – تبسيط رؤى السوق والاتجاهات الناشئة لجمهورك
  • تحديثات المجتمع – إشراك الأعضاء من خلال الفعاليات القادمة، والإنجازات، أو المحتوى الحصري

ما مدى سرعة إنشاء نشرة فيديو إخبارية باستخدام الذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

باستخدام HeyGen، يمكنك إنشاء نشرة فيديو احترافية عالية الجودة خلال دقائق. ما عليك سوى اختيار قالب، إضافة النص، اختيار أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص العناصر البصرية لديك، وكل ذلك من دون الحاجة إلى التصوير أو التعليق الصوتي أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

هل يمكن الحفاظ على هوية علامتي التجارية في هذه الفيديوهات؟

نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص الفيديوهات باستخدام ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعاراتها وعناصرها البصرية، بما يضمن أن يتوافق كل تحديث مع هوية شركتك ورسائلها.

هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفئات أو شرائح مختلفة من الجمهور؟

بالتأكيد. يسهّل HeyGen تخصيص محتوى الفيديو لمناطق مختلفة أو فرق متعددة أو شرائح متنوعة من الجمهور. يمكنك بسرعة تعديل الرسائل، واستبدال العناصر البصرية، وإنشاء عدة نسخ من التحديث نفسه لضمان ملاءمته.

ما هي المنصات التي تدعم مشاركة النشرات الإخبارية والتحديثات بالفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن تصدير مقاطع فيديو HeyGen بعدة صيغ ومشاركتها عبر:

  • نشرات البريد الإلكتروني (تضمينها مباشرة أو إدراج رابط مباشر لها)
  • منصات التواصل الاجتماعي (LinkedIn وYouTube وInstagram وTwitter وغيرها)
  • منصات المجتمعات (Slack، Discord، المنتديات الخاصة)
  • قنوات الاتصال الداخلية (شبكة الشركة الداخلية، بوابات الموارد البشرية، تحديثات الفرق)

هل يدعم HeyGen النشرات الإخبارية بالفيديو متعددة اللغات؟

نعم. تساعدك ميزات الترجمة بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه في HeyGen على الوصول إلى جمهور عالمي مع جهد إضافي محدود.

كيف يوفّر استخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي المال والوقت؟

HeyGen يلغي الحاجة إلى التصوير المكلف، والمونتاج، وأعمال التعليق الصوتي، مما يمكّن الشركات وصنّاع المحتوى من إنتاج تحديثات فيديو احترافية بجزء بسيط من التكلفة والوقت.

كيف يمكنني تجديد نشرات الفيديو الإخبارية الخاصة بي بمحتوى جديد؟

تحديث محتوى الفيديو باستخدام HeyGen أمر بسيط — ما عليك سوى تعديل النص، وتحديث العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير أو تعديلات معقدة، فقط تحديثات جديدة كلما احتجت إليها.

