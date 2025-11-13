كيف يمكن لوكالات التسويق مواكبة الوتيرة الجديدة للإعلانات الرقمية؟ بالنسبة إلى Favoured، وهي وكالة أداء تسويقي متكاملة الخدمات مقرّها المملكة المتحدة، يكمن الجواب في تبنّي استراتيجيات جريئة والاستفادة من أدوات جديدة لتحقيق نتائج ملموسة. ومع مجموعة من العملاء تمتد من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الراسخة مثل teapigs وAvon وKodak، تقدّم Favoured خدمات تسويق رقمي احترافية من خلال فريق متكامل عالي التخصّص.
لقد لجؤوا إلى HeyGen لتوسيع جهود إنشاء المحتوى، مما أدى إلى اختبارات إبداعية أكثر صرامة وتقليل شعور المشاهدين بالإنهاك من المواد الإبداعية المتكررة. مع HeyGen، وجدت Favoured نهجًا يعتمد على زيادة حجم المحتوى مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين تقنية الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري لتقديم حملات تسويق رفيعة المستوى لعملائها.
مواجهة الإرهاق الإبداعي وقلة الموارد
قبل HeyGen، واجهت Favoured عنقَي زجاجة رئيسيين: إنشاء محتوى يستهلك الكثير من الموارد وتسارع حالة الإرهاق الإبداعي. سير العمل عالي التفاعل لديهم، والمخصّص لكل عميل على حدة، كان يحقق نتائج لكنه يتطلب موارد بشرية كبيرة. عملية إنتاج محتوى UGC التقليدية، التي شملت التحضير المسبق للإنتاج وشحن المنتجات، كانت تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى كونها مقيّدة بعدد الممثلين الذين يمكنهم تصويرهم.
للحفاظ على ميزة تنافسية، تدرك Favoured القيمة الاستراتيجية لإنتاج المحتوى على نطاق واسع، لأن حتى المواد الإبداعية الناجحة تواجه مشكلة إرهاق الجمهور. يوضح آندي ويلرز، الشريك المؤسس في Favoured: "إذا قمنا بزيادة الإنفاق على منصة معيّنة، فهناك بعض المنصات، مثل TikTok، التي يتعب فيها الجمهور من المواد الإبداعية بشكل أسرع. هذا يعني أنه كلما شاهد المستخدم مادة إبداعية مرات أكثر، تراجعت نتائج الحملة." أصبح تحديث محتوى UGC أمرًا حاسمًا للحفاظ على أداء الحملات، مما خلق طلبًا لا ينتهي لا يمكن لعملية الإنتاج اليدوية تلبيته بكفاءة.
قال آندي: "قبل HeyGen، كان هذا الإجراء يدويًا بدرجة أكبر بكثير، ويتطلّب موارد بشرية أكثر لتحقيق نفس مستوى الإنتاجية. كان عليك أن تكتب نصًا، وترسله إلى صانع محتوى، وتشحن المنتج، ثم تنتظر من 5 إلى 10 أيام للحصول على فيديو UGC واحد."
كانوا قد لجأوا إلى Runway من أجل إنشاء الفيديوهات، ولكن عندما سمع جورج غوسلاند، مدير محتوى UGC في Favoured، عن HeyGen، أدرك أنه سيُحدث نقلة نوعية في سير العمل لديهم. يضيف آندي: "لقد استخدمنا أدوات أخرى لمحاولة القيام بأشياء مشابهة في إنشاء الأفاتار، لكن HeyGen بدا أنه يقوم بذلك بأفضل صورة."
كلما زاد العدد، زادت الفائدة مع حل الأفاتار من HeyGen
تستخدم Favoured الآن تقنية إنشاء الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كعنصر أساسي في استراتيجية الاختبار الإبداعي الصارمة لديها. يوضح آندي: "ما أتاحه لنا HeyGen هو إنشاء أفاتارات لإعلانات UGC بسرعة كبيرة، مما يمكّننا في النهاية من اختبار عدد أكبر بكثير من نسخ السكربتات". مع HeyGen، وسّعت الوكالة قدراتها على الاختبار بشكل كبير، حيث انتقلت من اختبار 10-15 نسخة مختلفة من محتوى UGC في الشهر إلى 50 إلى 100 نسخة، مما يمكّنها من الوصول إلى الإبداع الفائز بشكل أسرع وتحسين أداء حملاتها من خلال زيادة الاختبار والتحسين المستمر.
قال جورج: "منذ ثمانية أشهر كنت أستطيع أن أصنع حوالي 20 فيديو في اليوم. اليوم، صنعت 100 فيديو هذا الصباح."
وأضاف آندي: "الآن يمكننا استخدام أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليقرأ 20 نصًا في المرة الواحدة بشكل واقعي، ثم يسلّمها مباشرة إلى المُحرّر. يمكننا إنتاج عدد أكبر بكثير من النسخ في وقت أقل بكثير."
يقدّر الفريق كثيرًا الأفاتارات الواقعية من HeyGen. يقول آندي: "مع HeyGen، قمنا بتسجيل نفس الشخص في سياقات مختلفة متعددة. القدرة على تغيير اللقطة أو زاوية التصوير من أجل التنويع تساعد على إضفاء مزيد من الواقعية للمستهلك". ولتعظيم التأثير، تقوم Favoured بدمج HeyGen مع أدوات ذكاء اصطناعي أخرى — لتحسين التعليق الصوتي باستخدام ElevenLabs، وإنشاء صور المنتجات باستخدام Ideogram، وتطوير لقطات b-roll باستخدام Kling.
الأرقام توضح كل شيء
تساعد HeyGen شركة Favoured على التركيز بشكل أكبر على ما تجيده بالفعل: تقديم حملات تسويق قائمة على الأداء.
يشرح آندي: "HeyGen يفتح إمكانيات الأداء فعلياً على أبسط مستوى له. كلما استطعنا إجراء المزيد من الاختبارات، استطعنا أن نرى بشكل أوضح ما الذي يلقى صدى لدى الجمهور، وما الذي يحقق معدل نقر أعلى، وما الذي يقلل تكلفة النقرة — وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على باقي مؤشرات الأداء الأخرى لأي حملة."
مكاسب الكفاءة أصبحت أوضح ما يكون. في السابق، كان الأمر يستغرق من شخص ما 20 دقيقة لقراءة عشرة «هوكس» مختلفة. الآن، يمكن لـ Favoured إنتاج 50 «هوك» مختلفًا تقريبًا بشكل فوري. بالنسبة لـ Favoured، الأداء هو الأساس في نموذج عملهم. رضا العملاء يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) وتكلفة الاكتساب. مع أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل أسرع، وتوسيع إنفاق الحملات الإعلانية بفعالية أكبر، وتعزيز رضا العملاء مقارنة بالأساليب التقليدية. في مشهد رقمي يتطلّب التميّز فيه بذل المزيد، تطوّر HeyGen ليصبح أداة لا غنى عنها في نهج Favoured التسويقي.
لخّص آندي الأمر ببساطة: "HeyGen غيّرت قواعد اللعبة. يمكننا الآن إنجاز مادة إبداعية جاهزة للإنتاج خلال بضع ساعات، بينما كان ذلك يستغرق أسابيع من قبل."
قال جورج: "بصراحة، الأمر أقل توتراً بكثير من تصوير فيديو حقيقي. يمكنك استخدام 50 صانع محتوى مختلفاً وإنتاج 100 قطعة محتوى في أسبوع واحد من دون توظيف أي شخص."