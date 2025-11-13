تستخدم Favoured الآن تقنية إنشاء الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كعنصر أساسي في استراتيجية الاختبار الإبداعي الصارمة لديها. يوضح آندي: "ما أتاحه لنا HeyGen هو إنشاء أفاتارات لإعلانات UGC بسرعة كبيرة، مما يمكّننا في النهاية من اختبار عدد أكبر بكثير من نسخ السكربتات". مع HeyGen، وسّعت الوكالة قدراتها على الاختبار بشكل كبير، حيث انتقلت من اختبار 10-15 نسخة مختلفة من محتوى UGC في الشهر إلى 50 إلى 100 نسخة، مما يمكّنها من الوصول إلى الإبداع الفائز بشكل أسرع وتحسين أداء حملاتها من خلال زيادة الاختبار والتحسين المستمر.

قال جورج: "منذ ثمانية أشهر كنت أستطيع أن أصنع حوالي 20 فيديو في اليوم. اليوم، صنعت 100 فيديو هذا الصباح."

وأضاف آندي: "الآن يمكننا استخدام أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليقرأ 20 نصًا في المرة الواحدة بشكل واقعي، ثم يسلّمها مباشرة إلى المُحرّر. يمكننا إنتاج عدد أكبر بكثير من النسخ في وقت أقل بكثير."

يقدّر الفريق كثيرًا الأفاتارات الواقعية من HeyGen. يقول آندي: "مع HeyGen، قمنا بتسجيل نفس الشخص في سياقات مختلفة متعددة. القدرة على تغيير اللقطة أو زاوية التصوير من أجل التنويع تساعد على إضفاء مزيد من الواقعية للمستهلك". ولتعظيم التأثير، تقوم Favoured بدمج HeyGen مع أدوات ذكاء اصطناعي أخرى — لتحسين التعليق الصوتي باستخدام ElevenLabs، وإنشاء صور المنتجات باستخدام Ideogram، وتطوير لقطات b-roll باستخدام Kling.

الأرقام توضح كل شيء

تساعد HeyGen شركة Favoured على التركيز بشكل أكبر على ما تجيده بالفعل: تقديم حملات تسويق قائمة على الأداء.

يشرح آندي: "HeyGen يفتح إمكانيات الأداء فعلياً على أبسط مستوى له. كلما استطعنا إجراء المزيد من الاختبارات، استطعنا أن نرى بشكل أوضح ما الذي يلقى صدى لدى الجمهور، وما الذي يحقق معدل نقر أعلى، وما الذي يقلل تكلفة النقرة — وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على باقي مؤشرات الأداء الأخرى لأي حملة."

مكاسب الكفاءة أصبحت أوضح ما يكون. في السابق، كان الأمر يستغرق من شخص ما 20 دقيقة لقراءة عشرة «هوكس» مختلفة. الآن، يمكن لـ Favoured إنتاج 50 «هوك» مختلفًا تقريبًا بشكل فوري. بالنسبة لـ Favoured، الأداء هو الأساس في نموذج عملهم. رضا العملاء يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) وتكلفة الاكتساب. مع أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل أسرع، وتوسيع إنفاق الحملات الإعلانية بفعالية أكبر، وتعزيز رضا العملاء مقارنة بالأساليب التقليدية. في مشهد رقمي يتطلّب التميّز فيه بذل المزيد، تطوّر HeyGen ليصبح أداة لا غنى عنها في نهج Favoured التسويقي.

لخّص آندي الأمر ببساطة: "HeyGen غيّرت قواعد اللعبة. يمكننا الآن إنجاز مادة إبداعية جاهزة للإنتاج خلال بضع ساعات، بينما كان ذلك يستغرق أسابيع من قبل."

قال جورج: "بصراحة، الأمر أقل توتراً بكثير من تصوير فيديو حقيقي. يمكنك استخدام 50 صانع محتوى مختلفاً وإنتاج 100 قطعة محتوى في أسبوع واحد من دون توظيف أي شخص."