منذ البداية، كانت getitAI تدرك أن الثقة والتوقيت أمران لا يمكن التنازل عنهما. فإذا كان من المقرر أن تقنع الوكلاء الرقميون، فيجب أن يبدوا حقيقيين — ليس فقط مقنعين بصريًا، بل سلسين في سلوكهم أيضًا. لا توقفات ثقيلة، ولا تعليقات صوتية مركّبة بشكل مصطنع، ولا إحساس غريب يثير النفور.

في البدايات، كانت منصات الأفاتار إمّا تعطي الأولوية للجودة على حساب السرعة، أو تقدّم استجابات سريعة لكنها غير واقعية بصرياً. لم ينجح أيٌّ منهما. لم يكن بإمكان الوسيط أن يفسد القصة.

قال ألان: "لم نكن نبحث فقط عن وجه، بل كنا نحتاج إلى شيء معبّر، سريع، ويمكن فهمه عاطفيًا. كان لا بد أن تصل القصة في كل مرة."

كانت HeyGen أول منصة تقدّم المزيج الذي احتاجته getitAI: أفاتارات فوتوريالية، واستجابة في الوقت الفعلي، وواجهة ملائمة للمطوّرين يمكنها مواكبة سرد القصص الديناميكي.

لماذا كانت HeyGen هي الحلقة المفقودة

ما ميّز HeyGen هو مزيجها الفريد بين إنشاء فيديو واقعي للغاية وبث الأفاتارات في الوقت الفعلي. لم يكن الأمر مجرد عرض للأفاتارات، بل كان يتعلق بالحفاظ على تفاعل سلس ومقنع بحيث لا يشعر المستخدم أبدًا أنه ينتظر البرنامج.

بصفتها واحدة من أوائل شركاء الأفاتار التفاعلي مع HeyGen، عملت getitAI عن قرب مع فريق المنتج لضبط النظام لحالات استخدام أكثر تطلبًا: منطق متشعّب، ومدخلات مستخدم مرنة، وأسلوب تقديم يتميّز بالذكاء العاطفي.

قال ألان: "كانت الرحلة صعبة في البداية، لكن في النهاية تجاوزنا مرحلة الغرابة وبنينا شيئًا يبدو كأنه محادثة حقيقية."

بعد 18 شهرًا من التعاون، تمت دعوة getitAI لعرض عملها في فعالية لمجتمع HeyGen. على المسرح، قال الشريك المؤسس لـ HeyGen، واين ليانغ، بوضوح: "getitAI تستخدم تقنيتنا بشكل أفضل مما نفعل نحن."

الإقناع كمنصّة

رغم أن الزخم الأولي جاء من العلامات التجارية الموجّهة للمستهلكين، فإن طموح getitAI الأوسع هو أن يكون أفقيًا: تحويل الثقة والحوار إلى بنية تحتية يمكن استخدامها في أي مكان تُتَّخذ فيه القرارات.

من إرشاد المستخدمين في منتجات SaaS إلى التعليم والتمويل والرعاية الصحية — في أي مكان يحتاج فيه اتخاذ القرار إلى توجيه، يمكن لوكيل مدرَّب جيدًا أن يتدخّل. اختيار القطاع أمر اختياري، لكن اللمسة البشرية ليست كذلك.

أفاتارات HeyGen تجعل هؤلاء الوكلاء مرئيين، وgetitAI تجعلهم أكثر إقناعًا.

معًا، يضعون الأساس لنوع جديد من واجهات الاستخدام، حيث لا تتوقف القصة عند زر الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، بل تمتد عبر كل نقرة وتمرير وسؤال.

الأثر: تفاعل يحرّك الناس

متوسط مدة الجلسات مع وكلاء getitAI + HeyGen أصبح الآن أكثر من 2.5 دقيقة، أي أعلى بعدة مرات من فترات التفاعل المعتادة. والنتائج لا تقتصر على تفاعل أطول فحسب، بل تفاعل أعمق أيضًا: مستخدمون يطرحون الأسئلة، يحصلون على ردود مخصّصة، ويستمرون في حالة التركيز والتدفّق.

معدلات التحويل لتلك التفاعلات تتراوح بين 13–21%. لكن التغيّر الأهم؟ المستخدم يتوقف عن التصفّح ويبدأ في أن يصبح جزءًا من القصة.

قال ألان: "انتقل الإنترنت من الصفحات إلى الخلاصات، والآن ينتقل من الخلاصات إلى الشخصيات. نحن نبني النظام الذي يقف وراء هذا التحول."

ما الخطوة التالية

بينما تستعد getitAI لإطلاق سوق Creator Agent Marketplace، تظل HeyGen جزءًا أساسيًا من البنية. ستتمكّن الشركات قريبًا من نشر وكلاء مدرَّبين — مكتملين بالصوت والنبرة وأسلوب سرد القصص — بسهولة تعادل إضافة Stripe checkout.

بالنسبة إلى HeyGen، فهذا دليل على ما يحدث عندما تتوقف الأفاتارات عن قراءة النصوص وتبدأ في توجيه القرارات. أما بالنسبة إلى getitAI، فهي الخطوة التالية نحو ويب لا يعتمد على النقرات، بل على المحادثة.