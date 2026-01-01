Copient.ai هي منصة تدريب متقدّمة بالذكاء الاصطناعي تحاكي تفاعلات عملاء واقعية وغير مكتوبة في بيئة آمنة لممارسة المبيعات بأسلوب مرن وسريع (Agile). يدرك قادة فرق المبيعات أنه من الضروري أن تستوعب فرقهم المواد التدريبية جيدًا بما يكفي لقيادة المحادثات، وإجراء مكالمات الاستكشاف، وتقديم عروض توضيحية للمنتجات بثقة. لكن للأسف، مقاطع الفيديو والاختبارات لا تكون كافية دائمًا. تحتاج فرق المبيعات إلى طريقة لإجراء تمثيل أدوار غير مكتوب على نطاق واسع، مع كل التفاصيل الدقيقة المحددة التي سيواجهها الفريق في المواقف الواقعية.

لتحقيق هذا المزيج الفائز، احتاجت Copient.ai إلى شريك يمكنه تقديم تدريب مبيعات أكثر تفاعلاً وجذباً وقابلاً للتوسّع، بما يحقق أثراً ملموساً على الأعمال في وقت قياسي. عندها جمعت Copient.ai بين تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة لديها وأفاتارات HeyGen التفاعلية، لتبقى متقدّمة على المنافسة وتُحدث تحولاً في الطريقة التي تتعلّم بها فرق المبيعات وتتكيف مع وتيرة العمل السريعة اليوم.

“نحن ننافس بنشاط مجموعة متزايدة من الشركات التي تحاول حل مشكلة تمثيل الأدوار على نطاق واسع، ولكن بفضل عملنا مع HeyGen، نحن متقدّمون في المنافسة." - كيتون فايسنجر، المدير التقني (CTO) في Copient.ai

إيصال أحدث وأفضل المستجدات في مشهد معقّد

بدأت Copient.ai كحل تدريبي داخلي لشركة Copient Health، وهي شركة رعاية صحية تستخدم تعلّم الآلة لزيادة الكفاءة وتحسين العمليات في المستشفيات ومراكز الجراحة على مستوى البلاد. شاهد المؤسسون عن قرب كيف كان ممثلو المبيعات يواجهون صعوبة في إتقان المشهد المعقّد لمبيعات تقنيات الرعاية الصحية. استجابةً لهذا التحدي، طوّر الفريق أداة تدريب تعتمد على الدردشة لتسريع عملية التدريب، والتي تطوّرت لاحقًا إلى Copient.ai. واليوم، تُحدث هذه المنصة تحولًا في تدريب فرق المبيعات في قطاعات تتجاوز الرعاية الصحية بكثير.

ما يميّز Copient.ai عن منصّات تدريب المبيعات التقليدية هو قدرتها على محاكاة سيناريوهات مبيعات شديدة الواقعية من خلال الذكاء الاصطناعي المحادثي، مما يتيح لفرق المبيعات خوض تمثيل أدوار غير مُعدّ مسبقًا ومصمَّم خصيصًا لاحتياجات الشركة الفريدة، بما في ذلك شخصيات المشتري التفصيلية، والمعرفة العميقة بالمنتج، ومنهجيات المبيعات القابلة للتهيئة، لتهيئتهم بشكل أفضل للعالم الواقعي. وعندما حان الوقت للفريق للارتقاء بالتجربة النصية إلى تجربة غامرة بالكامل، يمكن لأعضاء فريق المبيعات فيها رؤية أفاتار يعمل بالذكاء الاصطناعي والتفاعل معه، لم تجد الشركة أي حل يرقى إلى مستوى توقعاتهم العالية ومتطلباتهم لأفاتار Copient.ai — إلى أن تعرّفوا على HeyGen.

تدريب المدرّب الافتراضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen

اليوم تقوم Copient.ai بدمج أفاتارات HeyGen التفاعلية في منصة تدريب المبيعات الخاصة بها، مما يتيح لفرق المبيعات خوض محادثات لعب أدوار ديناميكية، وصقل العروض البيعية، والتدرّب على التعامل مع الاعتراضات. تستفيد المنصة من أفاتارات HeyGen ذات الذكاء العاطفي لإنشاء محاكاة فائقة الواقعية يحصل فيها ممثلو المبيعات على تقييم وتدريب متّسقين يعتمدَان على معايير واضحة لأدائهم. ولا تقتصر الاستفادة على فرق المبيعات التي تستخدم Copient.ai فقط؛ فهناك قائمة متزايدة من برامج كليات إدارة الأعمال في جامعات مرموقة تستخدم Copient.ai لتوسيع نطاق لعب الأدوار بهدف تدريب طلاب الأعمال المحترفين على مسارات مهنية حقيقية في المبيعات. لقد أثبتت جلسات لعب الأدوار الآلية مع التقييم والتدريب في الوقت الفعلي قيمتها العالية، خاصة في القاعات الدراسية الكبيرة التي تضم أكثر من 200 طالب، حيث يصبح التدريب الفردي أقل عملية.

قال جوش بيرد، رئيس النمو في Copient.ai: "عندما نقدّم Copient.ai لعملائنا، وخاصة الجامعات، يكون لديهم إطار تقييم صارم جدًا لقياس كل تفاعل، لضمان حصول الطلاب على تغذية راجعة وتدريب متّسقين وخاليين من التحيّز. قبل الذكاء الاصطناعي، كان على الأساتذة ومعاوني التدريس والزملاء تنفيذ تمارين لعب الأدوار والتقييمات حضوريًا أو عبر بيئة اجتماعات افتراضية، وهو ما يضيف عدة تعقيدات تقلّل من جودة تجربة الطلاب. لقد طوّرنا طريقة لتقديم تجربة أفضل للطلاب، وتعظيم مستوى الاتساق، والقضاء على التحيّز."

الأفاتارات التفاعلية في HeyGen وقدراتها التعبيرية تخلق تجربة استخدام أكثر واقعية، مما يساعد فرق المبيعات والطلاب على التفاعل بشكل أكثر فعالية خلال جلسات التدريب.

تحقيق درجة مثالية في مختلف القطاعات

يتضح نجاح المنصّة من سرعة تبنّيها: تم إنجاز أكثر من 14,000 محاكاة دور عبر 37 عميلاً مختلفًا منذ الإطلاق الرسمي لـ Copient.ai في 1 سبتمبر 2024، وتشهد المنصّة أكثر من 500 مستخدم نشط يوميًا. يوضح كيتون أن المستخدمين يصفون Copient.ai باستمرار بأنه «أفضل منصّة تدريب فورية معتمدة على الأفاتار متاحة حاليًا».

في دائرة مسابقات المبيعات الجامعية شديدة التنافسية، استخدمت الفرق التي حققت المراكز الخمسة الأولى في مسابقة المبيعات الجامعية الدولية (ICSC)، مسابقة «Selling with the Bulls»، والمسابقة الوطنية للمبيعات الجامعية (NCSC) منصة Copient.ai كجزء أساسي من تدريبها. كما يعمل أبرز الباحثين الأكاديميين في مجال المبيعات مع الشركة لتحليل تأثير الذكاء الاصطناعي للمحادثة على تدريب فرق المبيعات.

منذ بدء الشراكة مع HeyGen، تُظهر بيانات Copient.ai أن المستخدمين يحققون تحسّنًا ملحوظًا في مهارات البيع بعد خمس جلسات فقط من تمارين لعب الأدوار. ومع استمرار Copient.ai في التوسع عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى مبيعات B2B، يصبح من الضروري امتلاك أفاتارات قادرة على التكيّف مع الاحتياجات الفريدة لكل عميل. بفضل HeyGen، تستعد Copient.ai لتمكين فرق المبيعات والجامعات حول العالم من خلال تمارين لعب الأدوار بالمحادثة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتقييم، والتدريب، لضمان وصول فرق المبيعات إلى أعلى مستويات الجاهزية البيعية.