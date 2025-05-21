Colenso BBDO، وكالة الإعلان النيوزيلندية، لديها تاريخ في جذب انتباه العالم من أقصى أطرافه من خلال حملاتها الجريئة التي تدفع الحدود. لقد أتقنوا فن إنشاء حملات تمزج بين روح الشغب والابتكار، ومؤخرًا دمجوا تقنية الذكاء الاصطناعي مع HeyGen.

من أجل عميلها Skinny Mobile، مزوّد خدمات الاتصالات المحبوب في نيوزيلندا، أطلقت Colenso حملة تسويقية بعنوان "The Unlimited Spokesperson" لم تكتفِ بإطلاق المحادثات فحسب، بل احتفت أيضًا بأكثر عملائها حماسًا. من خلال "The Unlimited Spokesperson" سعت Colenso للعثور على أسعد عميل لدى Skinny، واستنساخه رقميًا، وتحويله إلى سفير للعلامة التجارية مقابل الحصول على مكالمات ورسائل نصية مجانية مدى الحياة.

قادهم البحث إلى ليز، وهي عميلة مخلصة للغاية لشركة Skinny تعيش في منطقة نائية في كيريكيري، وكانت تعمل سابقًا كمهندسة اتصالات. كانت الشخص المثالي لهذه الحملة.

البحث عن منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة

بالنسبة لـ Colenso، لم يكن العثور على التقنية المثالية بنفس سهولة العثور على المتحدث المثالي. تحت الإرشاد الخبير من Creature Post، اختبر الفريق عدداً من أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمّن HeyGen كجزء من صيغته الفائزة لتشغيل حملته.

قالت آنا فلوز، المنتجة المتكاملة الرئيسية في Colenso: "HeyGen جزء لا غنى عنه من مجموعة أدواتنا في إحياء الحملة. أداؤه رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد دمجناه بشكل واسع في عملية إنتاج إعلاناتنا التلفزيونية (TVC)."