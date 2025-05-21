Colenso BBDO، وكالة الإعلان النيوزيلندية، لديها تاريخ في جذب انتباه العالم من أقصى أطرافه من خلال حملاتها الجريئة التي تدفع الحدود. لقد أتقنوا فن إنشاء حملات تمزج بين روح الشغب والابتكار، ومؤخرًا دمجوا تقنية الذكاء الاصطناعي مع HeyGen.
من أجل عميلها Skinny Mobile، مزوّد خدمات الاتصالات المحبوب في نيوزيلندا، أطلقت Colenso حملة تسويقية بعنوان "The Unlimited Spokesperson" لم تكتفِ بإطلاق المحادثات فحسب، بل احتفت أيضًا بأكثر عملائها حماسًا. من خلال "The Unlimited Spokesperson" سعت Colenso للعثور على أسعد عميل لدى Skinny، واستنساخه رقميًا، وتحويله إلى سفير للعلامة التجارية مقابل الحصول على مكالمات ورسائل نصية مجانية مدى الحياة.
قادهم البحث إلى ليز، وهي عميلة مخلصة للغاية لشركة Skinny تعيش في منطقة نائية في كيريكيري، وكانت تعمل سابقًا كمهندسة اتصالات. كانت الشخص المثالي لهذه الحملة.
البحث عن منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة
بالنسبة لـ Colenso، لم يكن العثور على التقنية المثالية بنفس سهولة العثور على المتحدث المثالي. تحت الإرشاد الخبير من Creature Post، اختبر الفريق عدداً من أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمّن HeyGen كجزء من صيغته الفائزة لتشغيل حملته.
قالت آنا فلوز، المنتجة المتكاملة الرئيسية في Colenso: "HeyGen جزء لا غنى عنه من مجموعة أدواتنا في إحياء الحملة. أداؤه رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد دمجناه بشكل واسع في عملية إنتاج إعلاناتنا التلفزيونية (TVC)."
بالنسبة لشركة Colenso، فإن مجرد القدرة على تجربة رخصة المؤسسات قبل الالتزام بالشراء كان نقطة تحوّل حقيقية. كما توضح Anna: "مدير حسابنا، Cathal، تمكّن من إعداد تجربة لنا، مما جعل كل شيء أسهل بكثير. ومن خلال هذه التجربة، تأكدنا أن HeyGen Enterprise سيوفّر لنا ما نحتاجه تمامًا قبل أن نقوم بعملية الشراء الكبيرة."
بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة وبساطة المنصّة حسمتا القرار. ويقول هادليغ سينكلير، المدير الإبداعي في Colenso: "استطعنا العمل على تصحيح الألوان والإضاءة بالشكل المناسب لدمج HeyGen بحيث يبدو الفيديو سينمائيًا وطبيعيًا في الوقت نفسه. الجميع أُعجب كثيرًا بالنتائج".
بعد الوصول إلى المزيج المناسب من التكنولوجيا، استثمروا تقنية الأفاتار في الاستوديو وتقنية الأفاتار الفوري من HeyGen لإنشاء نسخة رقمية شديدة المرونة وسهلة الاستخدام من ليز — الوجه الجديد لعلامة Skinny Mobile. بالإضافة إلى HeyGen، أنشأوا مجموعة أدوات قوية تستخدم Flux للخلفيات الجامحة، وTopaz لتحسين الدقة (upscaling)، وRunway، إلى جانب عدد كبير من الأدوات الأخرى المجمّعة داخل واجهة Comfy UI لربط كل العناصر معًا. هذا مكّنهم من تحويل ليز إلى أي إبداع يتخيّلونه — محاربة فايكنغ، مدرّب كرة قدم، رائدة فضاء، مذيعة أخبار، وغير ذلك الكثير. أحبّت Skinny الفكرة، وتفاعل معها الجمهور، وتوجيهات ليز بأن «تجعلوها أغرب» دفعت فريق Colenso إلى مواصلة توسيع حدود الإبداع.
وضع دليل الحملات الناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي
وجدت شركة Colenso نفسها في موقف غير معتاد، حيث كانت تمتلك تقنية تعمل بكفاءة عالية جدًا. يوضح Hadleigh: "من الصعب جدًا التمييز بين نسخة Liz بالذكاء الاصطناعي وLiz الحقيقية، إلا إذا كنت تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه. في الواقع انتهى بنا الأمر إلى تمرير مخرجات HeyGen مرة أخرى عبر Runway حتى نتمكن من استعادة ذلك الطابع الجمالي العام للذكاء الاصطناعي، وأن نكون أكثر وضوحًا بشأن استخدامنا للذكاء الاصطناعي."
النتيجة تركت كلًّا من Skinny وLiz منبهرين بنفس القدر. فريق Skinny لم يكتفِ بالموافقة على الحملة، بل تبنّاها بحماس، بعد أن أدرك فورًا إمكاناتها الرائدة للعلامة التجارية وحالة الاستخدام الفريدة للذكاء الاصطناعي. شاهدت Liz نسختها الرقمية تتطوّر إلى ما يتجاوز ما تخيّلته، متحوّلة من سفيرة لـ Skinny إلى نقطة انطلاق لحوار ثقافي واسع.
جزء مما ميّز هذه الحملة كان قدرة HeyGen على حل تحدٍّ مستمر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI): ثبات الشخصية. ففي حين أن المنصات السابقة كانت تنتج أفاتارات تبدو مختلفة قليلًا من مشهد لآخر، ساعدت HeyGen وكالة Colenso على تحقيق حضور متماسك للشخصية يحافظ على جوهر شخصية Liz سواء ظهرت كمذيعة أخبار محترفة أو كرائدة فضاء.
بالنسبة لـ Colenso، لم تكن الحملة مجرد استخدام للذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه، بل كانت محاولة لدفع حدود الإبداع، واحتضان كل ما هو غير مألوف، والبدء فعلياً في كتابة «دليل الاستخدام» لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا. كانت الحملة مؤثرة إلى حد كبير لأنها احتفت بالذكاء الاصطناعي، ودعت الجمهور إلى الدخول في حوار حول الإمكانات الإبداعية بدلاً من محاولة إخفائه. وربما يكون أكبر مؤشر على نجاح الحملة هو انفتاح الجمهور على الذكاء الاصطناعي — عندما يُستخدم بالطريقة الصحيحة بالطبع — بينما تواصل Colenso ابتكار أفكار طموحة وذات تأثير إبداعي قوي لعملائها.