Equity Trust Company هي شركة رائدة في الخدمات المالية متخصصة في حسابات التقاعد الفردية ذاتية التوجيه (IRAs). يُعد الفيديو وسيلة أساسية للتفاعل مع العملاء وتثقيفهم في هذا القطاع. يشرف جيسي برايلي، مدير أول لمشاركة التسويق في Equity Trust، على فريق مكرّس لإنتاج محتوى جذّاب عبر مجموعة من القنوات للتفاعل بفعالية مع جمهورهم.

إدراكًا لتزايد تأثير الفيديو، وضع جيسي أهدافًا طموحة لتوسيع جهود إنتاج الفيديو لديهم. ولزيادة إنتاج الفيديو، سعت الشركة إلى حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. قدّمت HeyGen حلاً تحويليًا مكّن شركة Equity Trust من تبسيط سير العمل لديها وتحسين استخدام الموارد.

التغلّب على قيود الموارد ومشكلات الكفاءة

كان أحد التحديات الرئيسية هو محدودية الموارد، مما جعل من الصعب إنتاج محتوى فيديو بالحجم والجودة اللذين كانوا يطمحون إليهما. بالإضافة إلى ذلك، كان إنشاء فيديوهات بمستوى احترافي يتطلّب وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصة عندما يتعلّق الأمر بمشاركة مدير التعليم في الشركة. وبصفته خبيرًا مطلوبًا بشدة في مجاله، كان لدى المدير وقت محدود متاح لجلسات تصوير الفيديو.

قال جيسي: "يبدو أن حجم المحتوى الذي تنتجه الفرق يزداد كل عام من أجل البقاء ذي صلة وقادراً على المنافسة. قابلية التوسع أمر مهم، وتحتاج فرق المحتوى إلى مجموعة متنامية من الأدوات التي تتيح الأتمتة والكفاءة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي."

كان على الفريق أيضًا تلبية التوقعات العالية لجمهوره، الذي طالب بمحتوى احترافي وأصيل. كان لا بد أن تعكس مقاطع الفيديو التزام Equity Trust بالجودة من دون أن تبدو «مولَّدة بالذكاء الاصطناعي»، إذ كان الحفاظ على ثقة المشاهدين ومصداقيتهم أمرًا أساسيًا. وقد أبرزت هذه التحديات الحاجة إلى حل أكثر قابلية للتوسّع وكفاءة لدعم أهداف الفريق في إنتاج الفيديو والحفاظ على ثقة جمهوره.

الاستفادة من HeyGen لإنشاء محتوى فيديو قابل للتوسّع وموثوق

اكتشفت Equity Trust منصة HeyGen أثناء بحث عبر الإنترنت وقررت تجربة قدراتها المبتكرة في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لـ Jesse وفريقه، كان الهدف من هذه التجربة هو التحقق مما إذا كان بإمكان مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تحقيق أهدافهم في إنتاج محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع، وتقليل وقت الإنتاج والاعتماد على الموارد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأصالة لحماية ثقة الجمهور.

في غضون ساعة واحدة فقط، أنشأ الفريق أفاتار رقميًا لمدير قسم التعليم لديهم، مع تسجيل صوته وحضوره البصري. أتاح ذلك لشركة Equity Trust إنتاج فيديوهات تعليمية احترافية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب الداخلي، والتفاعل مع العملاء، دون الحاجة إلى مشاركة المدير المباشرة أو استهلاك وقته. ومن خلال تقليل نقاط الاختناق وضمان جودة متسقة، فتح هذا الأسلوب المبتكر آفاقًا جديدة لإنشاء محتوى قابل للتوسّع ويحافظ على المصداقية.

قال جيسي: "مع HeyGen، استطعنا إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وسريعة الإيقاع مع الحفاظ على مستوى احترافي في الجودة. كانت فعّالة بشكل خاص لوسائل التواصل الاجتماعي. لقد كانت قابلية التوسّع التي وفّرتها نقطة تحوّل حقيقية لفريقنا."

تحويل إنتاج الفيديو بحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بعد التجارب الأولية وإجراء بعض التحسينات، نجحت Equity Trust في دمج HeyGen بنجاح في عملية إنشاء المحتوى لديها. وكانت النتائج ملحوظة:

: أنشأ الفريق 12 فيديو خلال فترة زمنية قصيرة، وهو إنجاز لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب محدودية الموارد.

: أنشأ الفريق 12 فيديو خلال فترة زمنية قصيرة، وهو إنجاز لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب محدودية الموارد. المرونة: تم استخدام مقاطع الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة، بما في ذلك TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. ورغم أنها موجّهة بالأساس للعملاء، فقد استُخدمت أيضًا في تطبيقات خاصة بالتدريب الداخلي.

قال جيسي: "HeyGen هو مستقبل إنشاء المحتوى القابل للتوسّع. بالنسبة للفرق الصغيرة أو حتى صانعي المحتوى الأفراد، تُعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل HeyGen لا غنى عنها."

من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في HeyGen، استطاعت Equity Trust تخصيص المحتوى لفئات جماهيرية محددة، مع تجربة أفاتارات مختلفة لتناسب الشرائح الديموغرافية المتنوعة. وتتماشى قدرة المنصة على توسيع إنتاج الفيديو بكفاءة من دون الضغط على الموارد الداخلية مع الأهداف طويلة المدى للفريق، بما يضمن قدرتهم على تلبية الطلب المتزايد.

مع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُظهر تجربة Equity Trust الإمكانات التحويلية لأدوات مثل HeyGen لفرق التسويق الحديثة.