ربط HeyGen بواجهات API وعملاء MCP

سواء كنت تعمل على أتمتة المهام، أو تمكين الوكلاء، أو تطوير حلول مخصّصة، فإن كل شيء يتكامل معًا لإنشاء وتقديم فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
أربع طرق لدمج HeyGen

تكاملات مباشرة

وصّل HeyGen بأدواتك مباشرة. لا حاجة لكتابة أي كود، فقط انقر وفعّل الاتصال.

منصات الوكلاء

دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك ينشئ فيديوهات HeyGen تلقائياً، عند الطلب أو كجزء من سير العمل.

يعمل ضمن سير عمل الذكاء الاصطناعي

أدواتك الحالية تغذّي البيانات إلى HeyGen داخل وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي. بدون إعداد معقّد. فقط اجمعها واعمل بها معًا.

أنشئ باستخدام HeyGen

وصول برمجي كامل للمطوّرين الذين يبنون على HeyGen API وMCP server وSkills.

اعرف المزيد
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل الصور والتصاميم المذهلة إلى سرديات فيديو ديناميكية داخل Adobe Express.

اعرف المزيد
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقوم الوكيل بسحب السجلات من قاعدة Airtable، ويمرّر البيانات إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو مخصصاً.

شاهد كيف يعمل
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب بيانات العملاء المحتملين المُثرية من Apollo، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي على نطاق واسع.

شاهد كيف يعمل
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل مراحل المشروع وتحديثات المهام من Asana، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو لتحديث حالة المشروع.

شاهد كيف يعمل
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

الوكيل يقرأ تذاكر Jira أو صفحات Confluence، يستخرج المحتوى، ثم ينشئ تحديث فيديو يرويه أفاتار عبر HeyGen.

شاهد كيف يعمل
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

حوّل المهام المتكررة إلى وكلاء بالذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل الفيديو في HeyGen. لا حاجة إلى أي برمجة.

اعرف المزيد
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل تصاميم Canva الثابتة إلى فيديوهات أفاتار مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون أن تغادر Canva.

اعرف المزيد
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

أنشئ نص فيديو في ChatGPT وحوّله فوراً إلى فيديو مكتمل باستخدام HeyGen.

اعرف المزيد
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

أضف HeyGen كأداة أصلية داخل Claude. أنشئ فيديوهات أفاتار من أي محادثة أو سير عمل قائم على الوكلاء.

اعرف المزيد
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

قم بأتمتة إنشاء فيديوهات مخصّصة للمبيعات والتسويق على نطاق واسع مباشرةً من تسلسلات Clay.

اعرف المزيد
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

أنشئ فيديوهات تجريبية، وجولات إرشادية، وسردًا للوثائق داخل بيئة البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

شاهد كيف يعمل
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب بيانات الحملات أو مسارات العملاء من Customer.io، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديوهات مخصّصة على نطاق واسع.

شاهد كيف يعمل
ديسكورد logo

ديسكورد

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل خوادم Discord وغرف الدردشة الجماعية والرسائل الخاصة باستخدام Video Agent.

شاهد كيف يعمل
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

يقرأ الوكيل الإطارات أو محتوى النموذج الأوّلي من Figma، يمرّره إلى HeyGen، ثم ينتج فيديو استعراض للتصميم يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.

شاهد كيف يعمل
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل الأدلة الإرشادية خطوة بخطوة إلى فيديوهات تدريب وتأهيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً.

اعرف المزيد
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

الوكيل يقرأ عرض Gamma، يستخرج محتواه، يرسله إلى HeyGen Video Agent، ويُنشئ فيديو يقدّمه أفاتار بصوت سردي.

اكتشف كيف يعمل
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقوم الوكيل بجلب ملخصات طلبات السحب أو ملاحظات الإصدارات من GitHub، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينتج فيديو لتغييرات الإصدارات يمكن مشاركته بسهولة.

شاهد كيف يعمل
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل المستندات أو محتوى الشرائح من Google Drive، يمرّره إلى HeyGen، ثم ينشئ نسخة فيديو يقدّمها أفاتار بصوت سردي.

شاهد كيف يعمل
جرانولا logo

جرانولا

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب ملاحظات الاجتماعات من Granola، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ ملخصات أو مراجعات فيديو مخصّصة.

اعرف المزيد
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

أضف أفاتارات إلى العروض التوضيحية والأدلة باستخدام Hexus AI لجعل محتوى المنتج أكثر تفاعلاً وقابلاً للتوسّع.

اتصل
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقوم الوكيل بجلب الملخصات أو محتوى المساعدة من Intercom، ثم يمرّره إلى HeyGen لإنشاء فيديو مخصص.

شاهد كيف يعمل
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

أنشئ وأرسل فيديوهات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل سير العمل وحملات البريد الإلكتروني في HubSpot.

اعرف المزيد
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل من Linear عن سجل السبرينت أو التغييرات، يمرّر المعلومات إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تحديث لأصحاب المصلحة لهذا الإصدار.

شاهد كيف يعمل
محبوب logo

محبوب

MCP
OAuth
Agent Platforms

اربط HeyGen كموصل شخصي لبناء تطبيقات تُطلق إنشاء فيديوهات أفاتار كميزة أصلية داخل المنتج.

شاهد كيف يعمل
إنشاء logo

إنشاء

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

أنشئ أتمتة متقدّمة متعددة الخطوات في Make باستخدام منصة إنشاء الفيديو من HeyGen.

اعرف المزيد
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

أضف HeyGen كأداة قابلة للاستدعاء عبر MCP في Manus لبدء إنشاء الفيديو كخطوة واحدة داخل أي سير عمل ذاتي التشغيل.

اعرف المزيد
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

وصّل HeyGen بـ Copilot Studio لتمكين الوكلاء على مستوى المؤسسة من إنشاء فيديوهات تدريب واتصال تلقائياً عبر M365.

شاهد كيف يعمل
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

أضف عناصر تفاعلية إلى فيديوهاتك مثل الأزرار والاختبارات والمزيد لزيادة تفاعل المتعلمين مع كل مشاهدة.

اتصل
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

وصّل HeyGen بأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة عبر منصة الأتمتة n8n لإنشاء سير عمل قوية للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة.

اعرف المزيد
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقرأ الوكيل صفحة أو قاعدة بيانات في Notion، يمرّر المحتوى إلى HeyGen، ويُنشئ ملخص فيديو يرويه أفاتار.

شاهد كيف يعمل
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

انشر HeyGen مع NemoClaw لإنشاء فيديوهات آمنة مع تحكّم كامل بالخصوصية، مدعومة بعوامل ذكاء اصطناعي مستقلة تعمل على حوسبة محلية.

شاهد كيف يعمل
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

سجّل HeyGen كمهارة على ClawHub حتى يتمكّن أي وكيل OpenClaw من استدعاء واجهة HeyGen OpenClaw API لإنشاء فيديوهات.

اتصل
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

وصّل HeyGen بأكثر من 2,000 أداة لأتمتة سير عمل الفيديو وزيادة الإنتاجية من خلال نقل بيانات سلس.

اتصل
Plainly logo

Plainly

API
Direct Integrations
Design & Content

أدرج مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً في قوالب After Effects لإنشاء فيديوهات ديناميكية تحتوي على أفاتارات.

اتصل
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل بيانات تحليلات المنتج أو بيانات ميّزات Feature Flags من PostHog، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تحليلات يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.

شاهد كيف يعمل
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

حوّل فيديو HeyGen الخاص بك إلى منشور وشاركه تلقائياً في كل مكان لتوزيع المحتوى بسهولة تامة.

اتصل
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب بيانات جهة الاتصال أو الفرصة من Salesforce، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي مخصص.

اكتشف كيف يعمل
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

الوكيل يقرأ سلسلة محادثات في Slack، يمرّر السياق إلى HeyGen، ينشئ تحديث فيديو، ثم ينشره مرة أخرى في القناة.

اعرف المزيد
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل عن البيانات من Snowflake، يمرّر النتائج إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو ملخص يقدّمه أفاتار لأصحاب المصلحة.

شاهد كيف يعمل
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقوم الوكيل بسحب بيانات الدفع أو الإيرادات من Stripe، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو للفوترة أو لعرض مراحل الإنجاز.

شاهد كيف يعمل
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

انشر HeyGen كوكيل شريك في Superhuman Go Agent Store لإنشاء وإرسال فيديوهات أفاتار من أكثر من 1M تطبيق.

اعرف المزيد
تيليجرام logo

تيليجرام

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

قم بالمصادقة وارسال فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل الدردشات الجماعية والرسائل الخاصة باستخدام Video Agent.

شاهد كيف يعمل
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

ضمّن فيديوهات HeyGen في المواقع الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل SMS لزيادة المشاهدات وجذب الزيارات عبر مختلف القنوات.

اتصل
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

أضف لمسة بشرية إلى تسجيلات الشاشة، وحوّل النص إلى فيديو فوراً باستخدام أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي.

اعرف المزيد
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل من Vercel عن بيانات النشر، يمرّرها إلى HeyGen، ويُنشئ تلقائياً فيديو إعلان عن الإصدار.

شاهد كيف يعمل
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

قم بأتمتة العمليات عبر مختلف الأدوات باستخدام منصة viaSocket بدون كود لإنشاء سير عمل للفيديو دون الحاجة إلى مساعدة من فريق الهندسة.

اتصل
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

زامن فيديوهاتك من HeyGen مباشرة مع مجلدات Vimeo المربوطة، مع إمكانية تفعيل المزامنة التلقائية.

اتصل
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

وصّل HeyGen بأكثر من 8,000 تطبيق. فعّل إنشاء الفيديو من أي حدث داخل سير العمل الخاص بك.

اعرف المزيد
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

استخدم أفاتارات تفاعلية في اجتماعات Zoom تفكّر وتستجيب مثلك في الوقت الفعلي.

اتصل

Interested in integrating with HeyGen?

Reach out to explore API and MCP integrations, custom solutions, and partnership opportunities with HeyGen to create and deliver AI video at scale.

Contact us

عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟

HeyGen توفّر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude بدون الحاجة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكّم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.

كيف تعمل المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟

يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يوافق المستخدمون عبر شاشة موافقة بدون الحاجة إلى مفاتيح API. كلٌّ من Skills وDirect API يعتمدان على مفتاح API يتم تمريره عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك.

هل أحتاج إلى مفتاح API؟

لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحسابك على HeyGen (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.

هل استخدام MCP في HeyGen يكلّف رسومًا إضافية؟

لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.

ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟

ميزة MCP متاحة في جميع باقات HeyGen. للاستخدام الكثيف، يُنصح بالترقية إلى باقة Creator أو أعلى.

هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟

نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي أنشأتها، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.

ما الفرق بين هذا وبين HeyGen API؟

واجهة HeyGen API تمنحك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. طبقة Remote MCP تغلّف هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل بنفسك.

