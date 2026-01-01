ربط HeyGen بواجهات API وعملاء MCP
سواء كنت تعمل على أتمتة المهام، أو تمكين الوكلاء، أو تطوير حلول مخصّصة، فإن كل شيء يتكامل معًا لإنشاء وتقديم فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
أربع طرق لدمج HeyGen
تكاملات مباشرة
وصّل HeyGen بأدواتك مباشرة. لا حاجة لكتابة أي كود، فقط انقر وفعّل الاتصال.
منصات الوكلاء
دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك ينشئ فيديوهات HeyGen تلقائياً، عند الطلب أو كجزء من سير العمل.
يعمل ضمن سير عمل الذكاء الاصطناعي
أدواتك الحالية تغذّي البيانات إلى HeyGen داخل وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي. بدون إعداد معقّد. فقط اجمعها واعمل بها معًا.
أنشئ باستخدام HeyGen
وصول برمجي كامل للمطوّرين الذين يبنون على HeyGen API وMCP server وSkills.
Adobe Express
حوّل الصور والتصاميم المذهلة إلى سرديات فيديو ديناميكية داخل Adobe Express.
Airtable
يقوم الوكيل بسحب السجلات من قاعدة Airtable، ويمرّر البيانات إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو مخصصاً.
Apollo
يقوم الوكيل بسحب بيانات العملاء المحتملين المُثرية من Apollo، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي على نطاق واسع.
Asana
يقرأ الوكيل مراحل المشروع وتحديثات المهام من Asana، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو لتحديث حالة المشروع.
Atlassian
الوكيل يقرأ تذاكر Jira أو صفحات Confluence، يستخرج المحتوى، ثم ينشئ تحديث فيديو يرويه أفاتار عبر HeyGen.
Autohive
حوّل المهام المتكررة إلى وكلاء بالذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل الفيديو في HeyGen. لا حاجة إلى أي برمجة.
Canva
حوّل تصاميم Canva الثابتة إلى فيديوهات أفاتار مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون أن تغادر Canva.
ChatGPT
أنشئ نص فيديو في ChatGPT وحوّله فوراً إلى فيديو مكتمل باستخدام HeyGen.
Claude (Anthropic)
أضف HeyGen كأداة أصلية داخل Claude. أنشئ فيديوهات أفاتار من أي محادثة أو سير عمل قائم على الوكلاء.
Clay
قم بأتمتة إنشاء فيديوهات مخصّصة للمبيعات والتسويق على نطاق واسع مباشرةً من تسلسلات Clay.
Cursor
أنشئ فيديوهات تجريبية، وجولات إرشادية، وسردًا للوثائق داخل بيئة البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
Customer.io
يقوم الوكيل بسحب بيانات الحملات أو مسارات العملاء من Customer.io، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديوهات مخصّصة على نطاق واسع.
ديسكورد
أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل خوادم Discord وغرف الدردشة الجماعية والرسائل الخاصة باستخدام Video Agent.
Figma
يقرأ الوكيل الإطارات أو محتوى النموذج الأوّلي من Figma، يمرّره إلى HeyGen، ثم ينتج فيديو استعراض للتصميم يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.
FlowShare
حوّل الأدلة الإرشادية خطوة بخطوة إلى فيديوهات تدريب وتأهيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً.
Gamma
الوكيل يقرأ عرض Gamma، يستخرج محتواه، يرسله إلى HeyGen Video Agent، ويُنشئ فيديو يقدّمه أفاتار بصوت سردي.
GitHub
يقوم الوكيل بجلب ملخصات طلبات السحب أو ملاحظات الإصدارات من GitHub، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينتج فيديو لتغييرات الإصدارات يمكن مشاركته بسهولة.
Google Drive
يقرأ الوكيل المستندات أو محتوى الشرائح من Google Drive، يمرّره إلى HeyGen، ثم ينشئ نسخة فيديو يقدّمها أفاتار بصوت سردي.
جرانولا
يقوم الوكيل بسحب ملاحظات الاجتماعات من Granola، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ ملخصات أو مراجعات فيديو مخصّصة.
Hexus
أضف أفاتارات إلى العروض التوضيحية والأدلة باستخدام Hexus AI لجعل محتوى المنتج أكثر تفاعلاً وقابلاً للتوسّع.
Intercom
يقوم الوكيل بجلب الملخصات أو محتوى المساعدة من Intercom، ثم يمرّره إلى HeyGen لإنشاء فيديو مخصص.
Hubspot
أنشئ وأرسل فيديوهات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل سير العمل وحملات البريد الإلكتروني في HubSpot.
Linear
يستعلم الوكيل من Linear عن سجل السبرينت أو التغييرات، يمرّر المعلومات إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تحديث لأصحاب المصلحة لهذا الإصدار.
محبوب
اربط HeyGen كموصل شخصي لبناء تطبيقات تُطلق إنشاء فيديوهات أفاتار كميزة أصلية داخل المنتج.
إنشاء
أنشئ أتمتة متقدّمة متعددة الخطوات في Make باستخدام منصة إنشاء الفيديو من HeyGen.
Manus
أضف HeyGen كأداة قابلة للاستدعاء عبر MCP في Manus لبدء إنشاء الفيديو كخطوة واحدة داخل أي سير عمل ذاتي التشغيل.
Microsoft Copilot
وصّل HeyGen بـ Copilot Studio لتمكين الوكلاء على مستوى المؤسسة من إنشاء فيديوهات تدريب واتصال تلقائياً عبر M365.
Mindstamp
أضف عناصر تفاعلية إلى فيديوهاتك مثل الأزرار والاختبارات والمزيد لزيادة تفاعل المتعلمين مع كل مشاهدة.
n8n
وصّل HeyGen بأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة عبر منصة الأتمتة n8n لإنشاء سير عمل قوية للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة.
Notion
يقرأ الوكيل صفحة أو قاعدة بيانات في Notion، يمرّر المحتوى إلى HeyGen، ويُنشئ ملخص فيديو يرويه أفاتار.
NVIDIA NemoClaw
انشر HeyGen مع NemoClaw لإنشاء فيديوهات آمنة مع تحكّم كامل بالخصوصية، مدعومة بعوامل ذكاء اصطناعي مستقلة تعمل على حوسبة محلية.
OpenClaw
سجّل HeyGen كمهارة على ClawHub حتى يتمكّن أي وكيل OpenClaw من استدعاء واجهة HeyGen OpenClaw API لإنشاء فيديوهات.
Pabbly
وصّل HeyGen بأكثر من 2,000 أداة لأتمتة سير عمل الفيديو وزيادة الإنتاجية من خلال نقل بيانات سلس.
Plainly
أدرج مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً في قوالب After Effects لإنشاء فيديوهات ديناميكية تحتوي على أفاتارات.
PostHog
يقرأ الوكيل بيانات تحليلات المنتج أو بيانات ميّزات Feature Flags من PostHog، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تحليلات يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.
Repurpose.io
حوّل فيديو HeyGen الخاص بك إلى منشور وشاركه تلقائياً في كل مكان لتوزيع المحتوى بسهولة تامة.
Salesforce
يقوم الوكيل بسحب بيانات جهة الاتصال أو الفرصة من Salesforce، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي مخصص.
Slack
الوكيل يقرأ سلسلة محادثات في Slack، يمرّر السياق إلى HeyGen، ينشئ تحديث فيديو، ثم ينشره مرة أخرى في القناة.
Snowflake
يستعلم الوكيل عن البيانات من Snowflake، يمرّر النتائج إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو ملخص يقدّمه أفاتار لأصحاب المصلحة.
Stripe
يقوم الوكيل بسحب بيانات الدفع أو الإيرادات من Stripe، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو للفوترة أو لعرض مراحل الإنجاز.
Superhuman
انشر HeyGen كوكيل شريك في Superhuman Go Agent Store لإنشاء وإرسال فيديوهات أفاتار من أكثر من 1M تطبيق.
تيليجرام
قم بالمصادقة وارسال فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل الدردشات الجماعية والرسائل الخاصة باستخدام Video Agent.
Tolstoy
ضمّن فيديوهات HeyGen في المواقع الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل SMS لزيادة المشاهدات وجذب الزيارات عبر مختلف القنوات.
Trupeer
أضف لمسة بشرية إلى تسجيلات الشاشة، وحوّل النص إلى فيديو فوراً باستخدام أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي.
Vercel
يستعلم الوكيل من Vercel عن بيانات النشر، يمرّرها إلى HeyGen، ويُنشئ تلقائياً فيديو إعلان عن الإصدار.
viaSocket
قم بأتمتة العمليات عبر مختلف الأدوات باستخدام منصة viaSocket بدون كود لإنشاء سير عمل للفيديو دون الحاجة إلى مساعدة من فريق الهندسة.
Vimeo
زامن فيديوهاتك من HeyGen مباشرة مع مجلدات Vimeo المربوطة، مع إمكانية تفعيل المزامنة التلقائية.
Zapier
وصّل HeyGen بأكثر من 8,000 تطبيق. فعّل إنشاء الفيديو من أي حدث داخل سير العمل الخاص بك.
Zoom
استخدم أفاتارات تفاعلية في اجتماعات Zoom تفكّر وتستجيب مثلك في الوقت الفعلي.
Interested in integrating with HeyGen?
Reach out to explore API and MCP integrations, custom solutions, and partnership opportunities with HeyGen to create and deliver AI video at scale.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟
HeyGen توفّر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude بدون الحاجة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكّم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.
كيف تعمل المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟
يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يوافق المستخدمون عبر شاشة موافقة بدون الحاجة إلى مفاتيح API. كلٌّ من Skills وDirect API يعتمدان على مفتاح API يتم تمريره عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك.
هل أحتاج إلى مفتاح API؟
لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحسابك على HeyGen (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.
هل استخدام MCP في HeyGen يكلّف رسومًا إضافية؟
لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.
ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟
ميزة MCP متاحة في جميع باقات HeyGen. للاستخدام الكثيف، يُنصح بالترقية إلى باقة Creator أو أعلى.
هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟
نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي أنشأتها، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.
ما الفرق بين هذا وبين HeyGen API؟
واجهة HeyGen API تمنحك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. طبقة Remote MCP تغلّف هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل بنفسك.
