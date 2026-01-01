HeyGen × HubSpot
71% من المشترين يتوقعون تجربة مخصّصة. عبارة "Hi {first_name}" لم تعد كافية. HeyGen يقدّم فيديوهات مخصّصة يرويها أفاتار مباشرة داخل سير العمل في HubSpot.
الفيديو كجزء من سير العمل، وليس فكرة لاحقة
تتعامل معظم الفرق مع الفيديو كعملية إنتاج منفصلة. تقوم بتصوير شيء ما، ثم يقوم شخص ما بالمونتاج، وشخص آخر يرفعه، ثم يقوم شخص آخر بلصق الرابط في رسالة بريد إلكتروني. وبحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك، تكون اللحظة قد انتهت.
مع تثبيت HeyGen من HubSpot Marketplace، يصبح إنشاء الفيديو إجراءً أصيلاً داخل سير العمل. الأمر يشبه تمامًا إرسال بريد إلكتروني، أو تحديث خاصية، أو إسناد مهمة. عندما يصل أي جهة اتصال إلى مشغّل التسجيل الخاص بك، يقوم HeyGen بإنشاء فيديو أفاتار مخصص باستخدام بياناته من الـCRM، ويكتب الرابط مباشرة في سجل جهة الاتصال، ويمكن لإجراء سير العمل التالي أن يضمّن هذا الفيديو في بريد إلكتروني تلقائيًا. تصبح الدورة الكاملة بدون أي تدخل يدوي.
“نصيحة: أضف رابطًا قابلًا للمشاركة للفيديو الذي تم إنشاؤه لتضمينه في رسائل البريد الإلكتروني، أو إضافته إلى سجلات الصفقات، أو استخدامه في التسلسلات.”
ثبّت HeyGen من HubSpot Marketplace
انتقل إلى HubSpot App Marketplace، وابحث عن HeyGen، ثم انقر على Install. امنح الأذونات اللازمة لإدارة بيانات CRM الخاصة بك وعرضها. سيتم إنشاء خاصيتين مخصصتين لجهات الاتصال تلقائياً.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
أثناء التثبيت، أدخل رمز HeyGen API من لوحة التحكم الخاصة بك ضمن Settings → API. هذا يربط HeyGen بـ HubSpot ويجعل الأفاتارات والقوالب والأصوات الخاصة بك متاحة داخل سير العمل.
أضف إجراء HeyGen إلى سير العمل
في HubSpot Workflows، أضِف الإجراء المخصص «Generate a HeyGen personalized video for a contact». اختر قالبًا، واربط خصائص جهة الاتصال في HubSpot بمتغيرات النص، ثم اضبط إعدادات اللغة والأفاتار.
استخدم رابط الفيديو في بريدك الإلكتروني
أضف إجراءً ثانيًا لإرسال بريد إلكتروني تسويقي. أدرج خاصية heygen_video_gif كصورة معاينة متحركة مرتبطة بـ heygen_video_url.
فيديو مخصص لكل مرحلة
الفيديو ليس مخصصًا فقط لمرحلة الوعي في أعلى مسار التسويق. مع تشغيل HeyGen داخل سير العمل في HubSpot، يمكنك تقديم الفيديو المناسب في كل نقطة تواصل بشكل تلقائي.
رعاية العملاء المحتملين
فعّل إنشاء فيديو مخصّص لعرض المنتج فور قيام عميل محتمل جديد بملء نموذج، يرحّب به بالاسم ويقدّم رسالة تتحدث عن مجاله ونقطة الألم لديه، قبل أن يتواصل معه فريق المبيعات لديك للمتابعة.
متابعة الفعالية
بعد ندوة عبر الإنترنت أو مؤتمر، أدرِج الحضور في سير عمل ينشئ فيديو شكر شخصي يشير إلى الفعالية التي حضروها، وما تم مناقشته، والخطوة التالية بوضوح.
تسلسلات المبيعات
عندما ينتقل العرض إلى مرحلة أساسية، يمكنك تشغيل فيديو متابعة مخصص باستخدام أفاتار ممثل المبيعات يلخّص المحادثة، ويعرض دراسة حالة ذات صلة، ويدفع العميل المحتمل نحو اتخاذ قرار.
إعداد العملاء الجدد
قدّم لكل عميل جديد فيديو مخصّص بعنوان "البدء" يستخدم اسمه واسم شركته ونوع خطته ليرشده عبر أهم المزايا الأكثر صلة بحالة استخدامه.
تبنّي المنتج
فعّل فيديوهات تشجيع التبنّي عندما لا يستخدم العميل ميزة أساسية، أو يصل إلى مستوى استخدام معيّن، أو يقترب من موعد التجديد، لتحافظ على تفاعله وتزيد القيمة طوال دورة حياته.
حملات عالمية
استخدم تفضيل لغة التواصل أو بيانات الدولة لإنشاء مقاطع فيديو وإرسالها بأكثر من 175 لغة، لتقديم محتوى محلي بالكامل يرويه أفاتار لكل سوق من خلال سير عمل واحد.
ما الذي تبنيه فرق التسويق والمبيعات
تستخدم فرق HubSpot منصة HeyGen لإضافة الفيديو إلى سير العمل الذي تنفّذه بالفعل، مما يجعل الحملات الحالية أكثر شخصية بدون إضافة أعباء إنتاجية إضافية.
حملات البريد الإلكتروني مع الفيديو
استبدل الصورة المصغّرة الثابتة في البريد الإلكتروني بصورة GIF من HeyGen تُعرض عند تمرير المؤشر، لتحقق زيادة مثبتة بنسبة 65% في معدلات النقر عندما يتضمّن البريد التسويقي فيديو.
التسويق القائم على الحسابات (ABM) والاستهداف الموجّه
أدرِج الحسابات عالية القيمة في سير عمل ينشئ فيديوهات مخصّصة على مستوى التنفيذيين تشير إلى شركتهم وصناعتهم ونقاط الألم المحددة لديهم، مما يجعل التواصل مع المؤسسات يبدو مصمماً خصيصاً لهم.
تسلسلات المتابعة بعد العرض التوضيحي
فعّل إرسال فيديو مخصّص بعد كل عرض توضيحي، يلخّص ما تم تناوله، ويبرز حالة الاستخدام الأكثر صلة، ويدفع العميل المحتمل نحو توقيع العقد.
حملات إعادة التفاعل
عندما يصبح التواصل مع جهة الاتصال خاملاً — بدون فتح رسائل، أو نقرات، أو أي نشاط متعلق بالصفقة — يمكنك تشغيل فيديو مخصص يلفت الانتباه من جديد ويُعيد إحياء المحادثة بلمسة إنسانية.
سلاسل رسائل تلقائية متعددة اللغات
استخدم خاصية تفضيل اللغة في HubSpot لإنشاء مقاطع فيديو تلقائياً وإرسالها بلغة العميل الأم. سير العمل نفسه، لكن مُحَلْيَن لكل سوق.
